Fluminense estreia nova colagem da Matte Viton no clássico contra Botafogo

O Fluminense divulgou neste sábado (11), através de sua conta no twitter, que fará a estreia de seu novo uniforme - agora com a colagem final do patrocínio da Matte Viton - no clássico contra o Botafogo, válido pela primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. Anteriormente, o clube utilizada um adesivo na cor grená, para tampar o antigo logo da Unimed.

Junto à Matte Viton, o clube também conta com o logo da Frescatto na altura do ombros e a Guaraviton nas mangas. Além da fornecedora de material esportivo Adidas ao lado do escudo Tricolor. O clássico entre Fluminense e Botafogo está marcado para às 18h30, no Maracanã.