Resultado de São Paulo x Red Bull Brasil pelas quartas de finais do Campeonato Paulista 2015

Jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista, realizado no Morumbi.

São Paulo e Corinthians já estão nas semifinais e agora esperam os vencedores de Palmeiras x Botafogo-RB e Santos x XV Piracicaba. Se o favoristimo se confirmar e os quatros grandes se classificarem, teremos Corinthians x Palmeiras e Santos x São Paulo nas semifinais.

Jocinei, meia do Red Bull Brasil: "Deixamos uma impressão boa, ainda mais por ser a primeira vez do RB na Série A-1. Hoje não conseguimos jogar nosso jogo. Agora vamos dar sequência e tentar seguir assim" - analisou o atleta do Toro.

Michel Bastos, meia do São Paulo: "Resultado positivo sempre é bom. Dá confiança e nos ajuda a sair dessa fase que nos colocamos. A gente fez nosso melhor e conseguimos sair com a classificação e com a vitória" - comentou ao ser questionado sobre as duas vitórias seguidas..

47' FIM DE JOGO NO MORUMBI! São Paulo vence o Red Bull Brasil sem dificuldades por 3 a 0 e confirma sua classificação para as semifinais do Campeonato Paulista 2015.

45' Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza dá 2 minutos de acréscimos.

PÚBLICO: 18.221 presentes no Morumbi na partida entre São Paulo e Red Bull Brasil.

40' Edmílson é derrubado perto da área de Rogério Ceni e o juiz marca a falta.

39' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO: Sob vai a e aplausos, Paulo Henrique Ganso deixa o gramado para a entrada de Centurion.

38' AI NÃO! Hudson recebe na área, ajeita com o peito e na hora de finalizar fura e escorrega.

37' Michel Bastos recebe dentro da área e tenta o chute, mas a bola explode no zagueiro.

36' UUUUUUUUUUUH! Ganso recebe na entrada da área e solta o pé para a grande defesa de Juninho.

34' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO: Sai Lucão e entra Dória.

34' Isac recebe na entrada da área, tenta o chute mas pega mal demais e a bola sai pela linha de fundo, sem perigo.

31' Ganso da belo passe para Hudson que entra na área e toca para Alexandre Pato, mas o camisa 11 erra o dominio e desperdiça a chance de finalizar.

30' Aos gritos de 'Olé' o São Paulo toca a bola no Morumbi.

28' SUBSTIUIÇÃO NO RED BULL BRASIL: Sai Andrade e entra Isac.

28' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO: Sai Souza e entra Rodrigo Caio.

25' Rafael Toloi tenta o lançamento para Michel Bastos, mas o meia do São Paulo estava em posição irregular e a bandeirinha assinalou o impedimento.

24' Ganso toca para Wesley na entrada da área. O meia tenta o chute mas pega mal na bola e ela sobe demais, saindo pela linha de fundo.

22' Jocinei tenta jogada individual mas recebe falta de Michel Bastos.

18' UUUUUUUUUUH! Cruzamento na área e Jonas, de cabeça, coloca a bola na trave de Rogério Ceni.

17' Michel Bastos cruzou na área e Paulo Henrique Ganso apareceu como um centro avante e testou para o fundo das redes aumento o placar para 3 a 0.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO!

16' SUBSTITUIÇÃO NO RED BULL BRASIL: Sai Everton Silva e entra Carlinhos.

16' Agora é o São Paulo quem recua e o RB Brasil toca a bola em busca de espaços para jogar.

14' Toloi tenta lançar para Alexandre Pato mas Anderson Marques se antecipa e fica com a bola.

12 Ganso recebe na entrada da área, corta para o pé esquerdo e tenta o chute, mas a bola sai pela linha de fundo.

11' SUBSTITUIÇÃO NO RED BULL BRASIL: Sai Marcelo e entra Allan Dias.

10' Ganso faz linda tabela com Pato, mas Fabiano Eller faz boa intervenção e impede com que o camisa 10 saísse na cara do gol.

9' Com vasta vantagem no placar o São Paulo toca a bola no campo defensivo enquanto o Red Bull Brasil tenta apertar a saída de bola para ir em busca do seu primeiro gol.

5' Ganso deu um lindo passe para Alexandre Pato que saiu livre, na cara de Juninho, tocando na saída do goleiro para marcar seu 8º gol no campeonato.

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO!

4' Everton Silva tenta colocar Marcelo na cara do gol mas Hudson chega primeiro e faz o corte por baixo.

2' São Paulo arma o contra-ataque com Michel Bastos que tentao cruzamento para a área, mas a bola passou por Ganso e a sobra ficou com o zagueiro Anderson Marques.

1' Nenhuma das equipes fez alteração, os times são os mesmo do início de partida

0' APITA O ÁRBITRO: Rola a bola para o segundo tempo de São Paulo 1x0 Red Bull Brasil pelas quartas de finais do Campeonato Paulsita 2015.

Veja o gol de Rogério Ceni, que vai dando até aqui a vitória e a clássificação ao São Paulo para as semifinais do Campeonato Paulsita.

46 FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza encerra sem acréscimos e o São Paulo vai vencendo o Red Bull Brasil com gol de falta de Rogério Ceni.

44' Com a maestria e categoria de sempre, Rogério Ceni bate colocado, no canto esquerdo de Juninho, que só viu a bola entrar. São Paulo 1 a 0 RB Brasil.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO!

41' FALTA NELE! Wesley rouba a bola no campo de defesa e puxa o contra-ataque. Ele deixou Pato perto da área e o camisa 11 foi derrubado, Rogério Ceni na bola.

40' Michel Bastos levanta na área mas a zaga afasta pela linha de fundo, escanteio. Na cobrança Anderson Marques afastou o perigo da área.

39' Ganso tenta passar por Fabiano Eller na lateral do campo e é derrubado, vem bola na área. Na jogada o zagueiro recebeu cartão amarelo.

38' Ganso tabela com Wesley, que toca para Alexandre Pato. O camsia 11 tenta o chute colocado mas Juninho faz a defesa.

34' Jocinei cobra a falta mas a bola explode na barreira e na sobra fica com Rogério Ceni.

33' Edmilson recebe perto da área, da um chapéu no marcador entra na área e é puxado, O juiz, porém, marcou a falta fora da área.

32' Jonas cobra falta para dentro da área, Rogério sai do gol e da um soco na bola, afastando ela.

31' RB Brasil sai jogando mal e a bola sobra para Souza, ele tenta o chute mas pega mal e a bola sai sem perigo pela linha de fundo.

30' Michel Bastos recebe na esquerda e tenta o cruzamento, mas o defensor coloca pela linha de fundo.

28' São Paulo sai jogando errado de novo e Edmílson iria sair em contra-ataque, mas foi derrubado por Souza que recebeu anda o cartão amarelo.

27' Michel Bastos recebe esquerda e tenta o chute cruzado, mas a bola sai pela linha de fundo e passa longe da meta de Juninho.

25' ROGÉRIO DE NOVO! Lulinha tenta o chute, a bola desvia no caminho e sobra para Edmílson dentro da área, mas o goleiro saiu do gol e cresceu em cima do atacante que finalizou para fora.

23' RESPOSTA TRICOLOR! No minuto seguinte o São Paulo foi ao ataque e Michel Bastos cruzou na área para Alexandre Pato cabecear forte,mas Juninho estava no lance e fez a defesa.

21' ROGÉRIO! Jonas fez grande jogada na direita e cruzou na área, Lulinha desviou mas Rogério Ceni acertou o canto e fez grande defesa.

20' Após cobrança de escanteio a bola sobrou para Wesley que tenta o chute cruzado mas acabou pegando mal na bola e isolou.

19' Michel Bastos faz bela jogada individual pela direita, tenta o cruzamento na área mas é bloqueado pelo zagueiro.

17' Souza recuou uma bola errada e Edmílson ficou com ela, mas Rafael Toloi ganhou na corrida e colocou pela linha de fundo evitando o pior.

16' São Paulo toca a bola e procura espaços, mas a defesa do Red Bull Brasil está bem postada e dificulda a aproximação dos meias em Alexandre Pato.

13' Everton Silva roubou a bola no meio de campo e puxou o contra-ataque, aonde tocou para Lulinha perto da área, mas o camisa 10 tentou passar por Denílson e acabou perdendo a bola.

12' Lucão tenta por a bola na área mas Fabiano Eller se antecipa e afasta o perigo da área do RB Brasil.

10' São Paulo toca a bola, procura espaços para chegar no gol de Juninho e quando fica sem a bola aperta a marcação. RB Brasil se defende e opta pelos contra-ataques.

9' Jocinei tenta sair jogando pelo RB Brasil mas Souza faz falta no meia e para a jogada.

6' Michel Bastos tenta de longe, mas o goleiro Juninho faz defesa tranquila e sai jogando.

4' Na conbrança do escanteio o São Paulo roubou a bola e puxou um contra-ataque com Wesley, que terminou com a finalização de Denílson por cima do gol.

3' Jonas tentou curzar na área mas Lucão cortou pela linha de fundo, escanteio para o RB Brasil.

2' Rafael Toloi tenta repetir a jogada anterior, mas dessa vez a defesa do RB Brasil coloca para fora.

1' Com apenas um minuto de jogo, Hudson tenta lançamento para Alexandre Pato, que sairia livre, na cara do gol, mas o bandeirinha assinalou impedimento.

0' APITA o ÁBRITO! Rola a bola para São Paulo x Red Bull Brasil pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2015. Quem vencer garante uma vaga na semifinal, em caso de empate a decisão vai para os pênaltis.

18:28 Milton Cruz, técnico interino do São Paulo: "É um jogador muito talentoso, mostrou isso nos treinamentos e nas equipes por onde ele passou. Acredito que tem muito a acrescentar no time" - disse Milton Cruz, sobre a estreia de Wesley pelo São Paulo.

18:25 Hino Nacional sendo executado no Morumbi.

18:23 São Paulo e Red Bull Brasil sobem ao gramado do Morumbi, vai rolar a bola para a segunda partida das quartas de finais do Campeonato Paulista 2015.

18:10 Morumbi com um público muito abaixo do esperado. Torcida tem ido pouco aos jogos do São Paulo e hoje parece que não será diferente.

18:02 Maurício Barbieri ainda tem a sua disposição no banco de reservas os seguintes atletas: Gabriel Leite; Carlinhos, Samuel, Allan Dias, Gustavo Scarpa, Raul e Isac.

18:00 RED BULL BRASIL ESCALADO: Definido os 11 inicias do Toro que saem jogando contra o São Paulo: Juninho; Jonas, Anderson Marques, Fabiano Eller, Romário; Jocinei, William Magrão, Lulinha e Everton Silva; Edmílson e Marcelo.

17:55 Milton Cruz ainda tem a sua disposição no banco de reservas os seguintes jogadores: Renan Ribeiro; Carlinhos, Centurión, Dória, Rodrigo Caio, Paulo Miranda e Thiago Mendes.

17:50 SÃO PAULO ESCALADO: Saiu os 11 jogadores que começam a partida pelo Tricolor logo mais, são eles: Rogério Ceni; Hudson, Rafael Toloi, Lucão, Reinaldo; Wesley, Denílson, Paulo Henrique Ganso, Souza, Michel Bastos; Alexandre Pato.

17:40 Apesar do tempo fechado, a previsão não aponta chuva para a hora do jogo. Neste momento fazem 27° com 37% de umidade e ventos sobrando à 17km/h

17:35 Horas antes da partida havia fila para a compra de ingressos por parte da torcida do São Paulo. Aos poucos os torcedores vão chegando ao estádio para acompanhar a decisão valendo vaga nas semifinal do Campeonato Paulista.

17:30 São Paulo e Red Bull Brasil já chegaram ao Morumbi e se preparam para a partida de logo mais.

Já o Red Bull Brasil tem até aqui 20 gols no campeonato, 7 deles foram anotados por Edimilson, artilheiro da equipe no estadual. Mas o destaque do Toro é o goleiro Juninho, que está a mais de 500 minutos sem levar gols.

O Tricolor tem até aqui o melhor ataque do Campeonato Paulista. Na fase de grupos o São Paulo balançou as redes 30 vezes, contra 29 do Santos. O artilheiro do Morumbi é Alexandre Pato, que anotou até aqui 7 gols.

AUSÊNCIAS: Além de Alan Kardec, o São Paulo não poderá contar também com Luis Fabiano, que se recupera de lesão, com o lateral Bruno, que está suspenso, e os garotos Boschilla e Ewandro, que estão com a Seleção Brasileira Sub-20. O Red Bull Brasil não terá um desfalque e vem com força total para a partida.

NA PROCURA: Enquanto o São Paulo ainda segue atrás de um treinador para a equipe, quem comando o time mais uma vez é Milton Cruz. O Tricolor prioriza a contratação de um técnico de fora, nomes como o de Alejandro Sabella e Jorge Sampaoli são os que tem mais força nos bastidores do time do Morumbi.

O Morumbi é o palco do confronto São Paulo x Red Bull Brasil . O estádio tem capacidade para 73 mil torcedores e promete receber bom público.

Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza apitará São Paulo e Red Bull Brasil. Ele será auxiliado pelo Bruno Salgado Rizo e Tatiane Sacilotti

Allan Diaz, meia do Red Bull Brasil: ”O São Paulo me formou. Se sou o jogador que sou hoje, é tudo graças ao São Paulo. Ao Silva, professor que me aprovou no primeiro teste, ao Zé Sérgio, que me dirigiu no time juvenil, ao Vizolli, que me ensinou muito no júnior. É tudo graças a eles. Respeito, tenho uma história lá, é o clube que me formou, então vou respeitar se marcar um gol. Nada de dancinha ou coisa assim. A gente vai para cima para fazer o nosso jogo. Não vai ficar retrancado, esperando o São Paulo. Uma hora eles podem fazer o gol. Vamos jogar de igual para igual, respeitando a grande equipe que é, mas vamos em busca da vitória” – disse o jogador do Red Bull Brasil sobre o seu ex-clube, hoje adversário.

Wesley, meia do São Paulo: “A pressão é igual, mesmo estando fora. Eu senti também pelos companheiros. Tenho certeza de que vamos dar a volta por cima e classificar. Esperei um longo tempo para poder jogar. Vou procurar ter tranquilidade. A parte física está boa, só preciso do ritmo” – comentou Wesley sobre a sua estreia pelo tricolor, afirmando está em forma para o duelo contra o Red Bull Brasil.

Fique de olho São Paulo x Red Bull Brasil 2015: Juninho, Red Bull Brasil: Se o São Paulo tem Rogério, o RB tem Juninho. Em boa fase, o goleiro do time campineiro tenta para o ataque tricolor e é a esperança de levar o Red Bull às semifinais. Com passagens por diversos clubes no Brasil, o goleiro de 33 anos é a experiência que o clube precisa para tentar chegar a decisão.

Fique de olho São Paulo x Red Bull Brasil : Rogério Ceni, São Paulo: O capitão e ídolo do tricolor que se despedir do futebol erguendo um último título, e vencer o Paulista no seu provável último ano como atleta não seria nada mal. O São Paulo não vence a competição a bastante tempo e voltar a vencer o estadual não seria nada ruim em um do seus últimos atos de baixo da trave do Morumbi.

Revelado pelo São Paulo, Allan Diaz, que chegou até a ser comparado com Raí, hoje é um dos principais atletas do Red Bull Brasil. O Meia reencontra o clube onde foi campeão brasileiro em 2006.

O desfalque no São Paulo é o atacante Alan Kardec, que passou por uma cirurgia no joelho direito e vai ficar longe dos gramados até Outubro, perdendo assim a reta final do estadual, a Copa Libertadores da América e o início do Campeonato Brasileiro.

Nessa segunda fase do Campeonato Paulista os times podem inscrever novos jogadores. No São Paulo quem dará as caras nessa decisão é o meia Wesley, que chegou em Fevereiro do Palmeiras, e vai enfrentar o Red Bull Brasil nesse sábado.

O tricolor busca o seu 22° título, a última vez que levantou a taça do Paulista foi em 2005. Já o Red Bull Brasil, em apenas oito anos, sonha em chegar até a final e se firmar ainda mais no futebol brasileiro.

Já o Red Bull Brasil, sem seu primeiro ano no futebol de São Paulo, marca sua presença inédita no mata-mata do Paulistão. Assim como a Penapolense no ano passado, a equipe de Campinas espera surpreender e vencer o São Paulo dentro do Morumbi.

O São Paulo tenta disputar pela primeira vez a decisão do estadual em seu atual formato. A última vez que o tricolor brigou pelo título foi em 2006, quando perdeu o campeonato para o Santos, quando ainda era disputado por pontos corridos.

Já o Red Bull Brasil assegurou a segunda colocação na última rodada, mesmo perdendo para o Linense por 1 a 0, terminando a primeira fase com 24 pontos tendo sets vitórias, três empates e cinco derrotas.

Sem dificuldades, o São Paulo somou 32 pontos nas primeiras 15 partidas e garantiu a liderança do grupo., vencendo dez jogos, empatando três e perdendo cinco.

São Paulo e Red Bull Brasil decidem em jogo único nesta tarde, no Morumbi, uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista 2015. Após 15 rodadas, o primeiro e o segundo colocado do grupo 1 se enfrentam pela primeira vez nesse ano.

Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora todos os lances em tempo real da partida entre São Paulo x Red Bull Brasil pelo Campeonato Paulista 2015.