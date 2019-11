Vitória x Ceará e tempo real na Copa do Nordeste 2015 (2-2)

18:40 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de sábado (11). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

18:28 O Barradão recebeu, neste sábado (11), um público de 11.314 torcedores, gerando uma renda de R$ 135.807,00.

18:25 Com o resultado desta tarde, o Ceará enfrentará o vencedor de Bahia e Sport, que vão jogar neste domingo (12), na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia. O primeiro jogo foi 0 a 0, na Ilha do Retiro.

50’ ACABOU! O Ceará está na final da Copa do Nordeste 2015, com esse empate por 2 a 2. Jogadores fazem a festa no gramado do Barradão.

49’ Neto Baiano cobra a falta muito mal e o Ceará fica perto da classificação.

48’ Sandro faz falta na entrada da área e o Vitória tem um lance perigoso no último minuto.

45’ Neto Baiano recebe a bola entre os zagueiros do Ceará e a arbitragem marca impedimento. Jogador reclama bastante.

44’ Cinco minutos de acréscimos no Barradão.

42’ Ceará toca a bola com tranquilidade e o Vitória não consegue roubar.

41’ Vitória, que tinha adotado uma postura mais defensiva quando estava na frente, tenta encontrar forças para buscar o terceiro gol. Equipe não pode mais fazer substituições.

38’ ÚLTIMA SUBSTITUIÇÃO NO CEARÁ: SAI: Assisinho. ENTRA: Everton.

36’ GOOOOOOOOOOOOL DO CEARÁ! Ricardinho bate no canto direito de Fernando, que acerta o lado, mas não tem como fazer a defesa.

34’ PÊNALTI PARA O CEARÁ! Marinho recebe dentro da área e acaba sendo derrubo por Marcelo.

32’ MODIFICAÇÃO NO CEARÁ: SAI: Uillian Correia. ENTRA: William.

31’ ÚLTIMA MODIFICAÇÃO NO VITÓRIA: SAI: Vander. ENTRA: Marcelo.

28’ GOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! Após cobrança de escanteio, o goleiro do Vozão sai mal e a bola fica com Ramon, que pega de primeira e coloca o Leão na frente.

26’ SUBSTITUIÇÃO NO VITÓRIA: SAI: Romário. ENTRA: Nino Paraíba.

24’ Escudero cobra falta cruzando na área e os atletas do rubro-negro baiano não conseguem tocar na bola, que sai pela linha de fundo.

22’ ALTERAÇÃO NO VITÓRIA: SAI: Jorge Wagner. ENTRA: Escudero.

20’ MODIFICAÇÃO NO CEARÁ! SAI: Samuel Xavier. ENTRA: Tiago Cametá.

18’ AMARELO! Samuel Xavier mata contra-ataque que seria puxado por Rogério e recebe o primeiro cartão do jogo.

16’ NÃO VALEU! Neto Baiano aproveita um rebote e manda para o fundo do gol, mas estava impedido e o tento não valeu.

13’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CEARÁ! Marinho faz grande jogada pela direita de ataque, passando pela defesa rubro-negra e chutando forte no canto esquerdo de Fernando, que nada pôde fazer. Golaço no Barradão.

11’ Assisinho limpa a defesa rubro-negra, na entrada da área, mas finaliza errado.

9’ Partida pega fogo neste momento. Ceará tenta sair para o ataque, enquanto o Vitória busca o segundo tento.

6’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! Rogério aproveitada o ótimo cruzamento de Vander, sobe mais alto que a defesa cearense e manda para o fundo das redes.

4’ Vitória começa muito bem a etapa final. Rubro-negros pressionam bastante os cearenses.

3’ Rogério vai até a linha de funda, cruza e zaga cearense manda para escanteio.

1’ Ceará toca a bola no campo de defesa e o Vitória tenta apertar a saída de bola.

0’ Começa o segundo tempo no Barradão! Vitória 0x0 Ceará.

17:23 Os dois times não sofreram alterações.

17:22 Vitória e Ceará já estão de volta ao gramado do Barradão.

17:13 Magno Alves, atacante do Ceará: "Está sendo um jogo bom e eu creio que a gente está com melhor performance. Mas temos que finalizar mais. É um jogo para se decidir no detalhe."

17:11 Luiz Gustavo, volante do Vitória: "Vamos ver o que o professor tem a falar para acertar nossa equipe e a gente voltar para tentar ganhar esse jogo."

46’ Fim do primeiro tempo! Vitória e Ceará ficam no 0 a 0.

43’ FERNANDO! Marinho vai até a linha de fundo, chuta cruzado, a bola pega na defesa e sobra para Magno Alves, que bate de primeira e o goleiro Fernando fez grande defesa, salvando o primeiro gol do Ceará.

38’ Magno Alves domina a bola dentro da área, mas não encontra ângulo para finalizar e toca para Sandro Manoel. O volante chuta muito mal e a bola vai para longe.

34’ Ceará encaixa bem o contra-ataque, Ricardinho toca para Assisinho, o atacante desce com velocidade e manda para Magno Alves, que estava entrando sozinho na grande área, mas dominou mal e facilitou a defesa de Fernando.

33’ Vitória melhorou no confronto. Equipe rubro-negra está mais presente no ataque. O Ceará busca sair nos contra-ataques.

31’ Depois de boa troca de passe, Jorge Wagner acertou um belo lançamento para Neto Baiano. O centroavante cabeceou e o goleiro alvinegro defendeu.

29’ Marinho domina dentro da área, gira e bate forte, entretanto, o goleiro Fernando pegou firme.

28’ Leão chega com velocidade pela direta, Vander cruza na área e o atacante Neto Baiano cabeceia e a bola fica com o goleiro cearense.

24’ Samuel Xavier fez boa jogada, após troca de passes, e mandou para Sandro Manoel, que pegou muito mal na bola e desperdiçou uma boa oportunidade.

23’ Magno Alves tenta encontrar espaço para chutar da entrada da área e a bola acaba ficando com a defesa leonina.

22’ Marinho avança pela esquerda, a marcação do Vitória acompanha de perto e o atacante acaba chutando fraco.

16’ Marinho tenta sair em velocidade pela direita de ataque e acaba sendo derrubado por Rogério.

16’ IMPEDIDO! Rogério faz boa jogada da esquerda para direita, passando por dois jogadores, e chuta mal. A bola sobra para Jorge Wagner, que estava livre na pequena área, mas em posição irregular.

15’ Samuel Xavier avança pela direita e cruza rasteiro, mas o zagueiro Ramon afasta o perigo.

14’ Romário tenta lançar a bola para Rogério, mas o goleiro Luís Carlos faz a defesa.

11’ Fernandinho vai até a linha de fundo e cruza na pequena área, mas o atacante Magno Alves não consegue cabecear.

8’ PERDEU! Jorge Wagner faz boa jogada e toca para Vander. O meia-atacante rubro-negro estava sozinho na entrada da área, mas acabou chutando em cima do goleiro Luís Carlos.

7’ Magno Alves recebe dentro da área, leva para o fundo da área, toca para Marinho que chuta na defesa e a bola vai para escanteio.

5’ Ceará toca a bola na tentativa de tranquilizar a partida e não deixar o Vitória aumentar a pressão.

3’ Vander puxa contra-ataque pelo meio-campo, toca para Romário que cruzou mal e o goleiro Luís Carlos fez a defesa.

1’ Jorge Wagner cobra falta na área e Ednei chuta para fora.

0’ Bola rolando no Barradão para Vitória x Ceará!

16:18 Tudo pronto! A bola vai rolar dentro de instantes. O público melhorou um pouco, mas ainda não é bom número para uma semifinal.

16:13 Hino nacional sendo executado no estádio do Barradão.

16:10 Os dois times estão no gramado do Barradão.

15:41 Jogadores do Vitória também estão fazendo o aquecimento no gramado do Barradão.

15:39 Mesmo com o jogo valendo uma vaga na final da Copa do Nordeste, o público é muito fraco no Barradão.

15:33 Os jogadores do Ceará estão no gramado do Barradão realizando o trabalho de aquecimento.

15:32 Tiago; Tiago Cametá, Everton, Jean Cléber, Eloir, Marcos Aurélio e William, são as opções do técnico Silas no banco de reservas.

15:30 Silas montou o time no 4-3-3 e o Ceará terá os seguintes atletas em campo: Luís Carlos; Samuel Xavier, Sandro, Carlão e Fernandinho; Sandro Manoel, Uillian Correia e Ricardinho; Marinho, Magno Alves e Assisinho.

15:29 Claudinei Oliveira terá os seguintes jogadores como opção no banco de reservas: Wilson; Escudero, Nino Paraíba, Maracás, Marcelo, Gabriel Soares, Élton, Mauri, Dakson, Wellington e Willie.

15:28 O rubro-negro baiano está escalado da seguinte maneira pelo técnico Claudinei Oliveira: Fernando; Romário, Ednei, Ramon e Euller; Amaral, Luiz Gustavo, Jorge Wagner e Vander; Rogério e Neto Baiano.

15:27 Vitória e Ceará estão escalados para o confronto de logo mais.

15:08 Estava programado para acontecer um confronto preliminar entre Vitória x Juazeirense, válido pelo Campeonato Baiano Sub-20, entretanto, por conta das fortes chuvas o jogo foi cancelado para preservar o gramado do Barradão.

15:05 Jorge Wagner, meia do Vitória: "É muito importante contar com o apoio da torcida, dos familiares para nos incentivar ainda mais nesta decisão. Precisamos vencer, então, desde o primeiro minuto vamos buscar isso. No entanto, estamos respeitando o Ceará, pois eles têm um time muito forte."

15:02 Fernando Miguel, goleiro do Vitória: “Precisamos do mesmo empenho, da mesma vontade que demonstramos no Castelão. Vamos buscar ficar com essa classificação.”

15:00 Claudinei Oliveira, técnico do Vitória: “Pedimos para eles jogarem com a mesma determinação das partidas anteriores. Mas queremos apresentar um futebol alegre para contagiar o torcedor.”

14:58 Elenco do Vitória acabou de chegar ao estádio do Barradão.

14:52 Ricardinho, meia do Ceará: “É uma decisão. É preciso se doar totalmente. Você pode até estar mal tecnicamente, mas a entrega não pode faltar. Será bastante importante fazer um gol hoje para se classificar, mas precisamos marcar forte. Nosso time está preparado.”

14:49 Silas, técnico do Ceará: “Trabalhamos sempre para chegar em jogos decisivos como esse. São duas equipes que mereceram chegar às semifinais, agora, esperamos conquistar a classificação. Esta semifinal está bastante aberta. Espero que seja um grande jogo.”

14:47 Marcos Aurélio, atacante do Ceará: “É um jogo importante. Mesmo jogando fora de casa precisamos impor nosso ritmo. É um confronto muito importante para nós. Vamos nos empenhar para corresponder a expectativa da torcida e conquistar a vaga.”

14:45 Fernandinho, lateral-esquerdo do Ceará: “Foco total. É a primeira grande decisão neste ano, vamos buscar o resultado para chegar à final.”

14:44 O Ceará acabou de chegar no estádio do Barradão.

14:40 A procura por ingressos durante a semana foi bastante fraca. Desta maneira, a expectativa de público não é das melhores.

14:30 O Ceará já deixou o hotel onde estava concentrado. Dentro de alguns minutos, o elenco alvinegro estará no Barradão. Vitória também não chegou ao local do jogo.

A partida desta tarde será comandada por Cláudio Francisco Lima e Silva. Cláudio tem 34 anos e é Professor de Educação Física. O mesmo pertence a Federação Sergipana de Futebol (FSF) e ao quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Este confronto será o quinto de na Copa do Nordeste. Victor Oliveira Cruz e Eric Nunes Costa, ambos de Sergipe, serão os auxiliares.

Estádio Manoel Barradas, conhecido como Barradão, pertence ao Vitória e está localizado no bairro Nossa Senhora da Vitória, em Salvador, Bahia. O estádio é um dos pontos fortes do rubro-negro baiano, pois quando a torcida lota o local fica bastante difícil bater o Leão. O Barradão foi inaugurado 1986 e tinha uma capacidade para 42.000 pessoas, depois sofreu uma grande reforma em 1991 e passou a ter 50.000 lugares, mas por questões de segurança o local, atualmente, comporta 35.000 torcedores.

O técnico Silas, do Ceará, não poderá contar com sua dupla de zaga neste embate decisivo. Charles e Gilvan receberam o terceiro cartão amarelo na primeira partida e terão que cumprir suspensão automática. Sendo assim, o comandante cearense vai acionar os defensores Sandro e Carlão, que já estiveram em campo em outras oportunidades na temporada. Silas mostrou tranquilidade e disse que os jogadores do seu elenco sabem o que é preciso fazer, pois conhecem o sistema de jogo. “Todas as vezes que o Carlão jogou deu conta do recado, assim como o Sandro. A gente tem um elenco, um sistema de jogo. Cada jogador que entra sabe as funções que tem que cumprir.”

O Vitória chega para este segundo confronto com três desfalques. O atacante Rhayner, o lateral-esquerdo Mansur e o volante Flávio estão fora de combate e o técnico Claudinei Oliveira acabou não definindo a equipe no último treinamento. O comandante acredita que é importante dar confiança aos atletas que vão entrar para conseguir a classificação. “Vamos sem o Rhayner, sem o Mansur e o Flávio. Não tem missão fácil. Um jogo de decisão. O primeiro confronto foi pegado, catimbado, parecia até Libertadores da América. A gente espera um duelo igual aqui no Barradão. Temos de dar moral e confiança para quem for entrar. A gente está com um time organizado para sentir menos essas ausências.”

A tendência nesta partida será o Vitória sair para o ataque em busca de construir uma vantagem, já que o empate não interessa. Para o lateral-direito Samuel Xavier, isso deve ser importante para que o Ceará tire proveito e consiga a classifica. Samuel acredita que é preciso de fechar bem e marcar nos contra-ataques. “Deve facilitar para a gente se eles não jogarem recuados. Jogando dentro de casa eles têm que sair. Se a gente defender ali atrás direitinho, acredito que no contra-ataque podemos marcar gols lá na frente.”

O goleiro Fernando Miguel, assim como os demais jogadores do elenco do Vitória, comemorou o empate no jogo de ida. Agora, o arqueiro espera contar com o apoio da torcida para bater os cearenses e garantir a ida à final da Copa do Nordeste. “A gente sabia que o jogo contra o Ceará lá iria ser difícil. Então colocamos em pratica nossa estratégia e conseguimos um bom empate lá. Partidas decisivas assim acabam sendo definidas nos detalhes. Espero que o esforço que nosso time fez lá valha para a gente classificar. Vamos jogar no nosso estádio, nosso caldeirão e contaremos com o apoio da torcida.”

FIQUE DE OLHO Vitória x Ceará: Magno Alves, atacante do Ceará, pode ser fundamental neste jogo. Mesmo com 39 anos, o magnata vive uma fase espetacular, marcando vários e belos gols pelo Vozão. Com o bom desempenho, o atleta está sendo cogitados em clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Um desses, inclusive, é o Fluminense, onde o matador é ídolo.

FIQUE DE OLHO Vitória x Ceará: Neto Baiano, atacante do Vitória, é a grande esperança da torcida rubro-negra. O polêmico centroavante costuma aparecer em confrontos decisivos e pode ser fundamental para o Leão da Barra chegar à final. Na temporada passada, o atleta foi o algoz do Ceará na final da Copa do Nordeste, quando defendia o Sport, marcando gols nos dois jogos.

Principal jogador na articulação das jogadas no meio-campo do Ceará, Ricardinho lamentou bastante o empate com o Vitória na primeira partida. Apesar disso, o meia acredita na classificação do vozão. Segundo o jogador, o alvinegro cearense se comporta muito bem nos confrontos fora de casa e isso deixa todos com confiança para conseguir um resultado positivo em Salvador. “Nosso time se comportou bem no primeiro jogo, mas futebol é bola na rede. No entanto está tudo indefinido. O jogo vai ser fora de casa, entretanto, nossa equipe vem se comportando bem. Já mostramos que temos condições de desempenhar bem o nosso futebol jogando fora.”

Atenção total. Isto será algo fundamental para o Vitória não ser surpreendido dentro de casa neste sábado (11). O meia-atacante Vander alertou seus companheiros e elogiou bastante o rival desta tarde. De acordo com o atleta, o time cearense é bastante rápido e tem jogadores com qualidades inquestionáveis, com o artilheiro Magno Alves. “Precisamos entrar ligado nesta partida. A equipe do Ceará é muito boa. É uma equipe muito rápida, tem o Magno Alves e outros jogadores que fazem a diferença em confrontos decisivos. Tem que entrar ligado desde o primeiro minuto, pois não podemos bobear.”

No Barradão, o último confronto entre Vitória e Ceará pela Copa do Nordeste aconteceu no dia 17 de fevereiro de 2013. Na ocasião, os alvinegros levaram a melhor no confronto de volta das quartas de final e aplicaram uma goleada de 4 a 1. Ainda presente no elenco do vovô, Magno Alves abriu o placar e Rafael Vaz, Eric e Pingo fizeram os outros gols dos cearenses. Maxi Biancucchi foi o autor do tento rubro-negro.

Vitória e Ceará já se enfrentaram uma vez na semifinal de Copa do Nordeste. Em 1997, alvinegros e rubro-negros ficaram no empate, por 3 a 3, na primeira partida e a vaga na decisão acabou ficando com o Leão da Barra, que ganhou o confronto da volta por 3 a 2. Assim como neste ano, o mando de campo na ida pertenceu ao Vozão, enquanto a decisão foi na casa dos baianos.

No contexto histórico, o confronto continua bastante equilibrado. O Vitória venceu em oito oportunidades, enquanto Ceará ganhou sete dos 26 jogos realizados entre ambos. Este embate terminou no empate por 11 vezes. Quando o jogo teve o mando de campo do Leão da Barra, as duas equipes venceram quatro partidas e ficaram seis vezes na igualdade.

O histórico mostra o quanto é equilibrado este confronto entre o rubro-negro baiano e o alvinegro cearense, pela Copa do Nordeste. Vitória e Ceará estiveram frente a frente na maior competição regional do país em 12 oportunidades e acabaram ficando no empate em sete jogos, enquanto os leoninos venceram três e foram derrotados duas vezes. O Vozão, quando venceu, foi com goleada: 4 a 1, em 2013, e 5 a 1, no Nordestão do ano passado.

A Copa do Nordeste adota o mesmo critério da Copa do Brasil no mata-mata. Desta maneira, o time que marcar mais gols fora de casa obtém vantagem nos critérios de desempate. Sendo assim, ao Vitória só resta vencer para avançar de fase, enquanto o Ceará joga por um empate com gols para seguir sonhando com o título. Se acontecer um novo 0 a 0, o finalista será decidido nos pênaltis.

Depois de ficarem no empate, por 0 a 0, na última quarta-feira (08), na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, as duas equipes chegam para fazer os últimos 90 minutos na busca por um lugar na final da Copa do Nordeste 2015. Desta maneira, a expectativa é para um confronto bastante duro, com ambos buscando o resultado positivo, até porque essa é uma característica dessas duas agremiações.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Vitória x Ceará , partida de volta válida pelas semifinais da Copa do Nordeste 2015, a ser disputada às 16h20, no estádio Barradão, em Salvador, Bahia.