Argel comemora vaga na final apesar de derrota e joga favoritismo para Joinville

O Figueirense perdeu para o Joinville por 3 a 1 neste domingo, fora de casa, mas mesmo assim está garantido na final do Campeonato Catarinense 2015 com uma rodada de antecedência devido à derrota da Chapecoense para o Inter, em Lages. O resultado, contudo, levou o segundo jogo da decisão para a Arena Joinville, já que o JEC abriu quatro pontos de vantagem para o Figueira na liderança do Hexagonal e não pode mais ser alcançado, restando apenas uma rodada na fase de classificação. Depois da partida, o técnico Argel Fucks analisou a partida e disse que considera o rival como favorito na final.

"Nossa equipe não entrou bem na partida, e não vamos usar a desculpa de que viemos sem seis jogadores titulares, a responsabilidade é nossa. O adversário também não criou nada mas em dois lances de bola parada fez os 2 a 0, e buscamos o 2 a 1 em um pênalti bem marcado. O importante é que a nossa equipe conseguiu, depois de fazer 2 a 1, jogar futebol e entrar na partida. No segundo tempo tivemos a bola do jogo, o chute do Fabinho, e se a gente faz o gol o jogo ia pegar fogo, mas faltou sorte. No contra-ataque tomamos um gol de pênalti, que no meu entender não foi pênalti, tanto que ele nem deu cartão amarelo para o Alex e deveria ter dado, e depois com 3 a 1 a situação ficou mais difícil. Mas o mais importante foi que a nossa equipe conquistou a vaga pra final. Até acho que o Joinville é favorito pelo que vem jogando, mas chegaram os dois times que tinham que chegar. E nós somos intrusos na final, se falou no começo do ano que a final seria Joinville e Chapecoense, mas chegou Figueira. Ainda temos chance de buscar o bicampeonato, vamos tentar revalidar esse título nesses dois jogos."

Na continuação da coletiva, Argel voltou atrás na opinião e acabou falando em equilíbrio entre as duas equipes que chegaram à final, comentando ainda sobre o fato de ter que disputar o segundo jogo em Joinville. "Se você falar da disciplina tática do nosso time, cada um luta com as armas que tem. O mais importante é que são duas equipes fortes, eu vejo um equilíbrio grande entre as equipes. Dois clubes fortes, que decidiram o campeonato no ano passado, sinal que os dois trabalharam bem. A gente tem um gostinho especial porque não foi colocado como favorito, principalmente no início da competição, corremos por fora. Esperamos um jogo bastante truncado, independente do mando de campo. É importante, claro que sim, mas fator determinante para o seu time ser campeão é você ser o melhor."

Com esta derrota, o Figueirense perdeu uma invencibilidade que durava 12 jogos, mas isso foi minimizado pelo treinador. "A invencibilidade faz parte. Não é uma coisa que me passa obsessão, uma hora nós íamos ter que perder como toda equipe perde no futebol, é um esporte muito equilibrado. Se tinha algum momento pra gente perder um jogo era esse, pelos jogadores que a gente colocou com todos os problemas, e se existe um responsável por essa derrota esse culpado sou eu, que sou o treinador."

Na saída do gramado, em entrevista para a rádio CBN Diário, o atacante Dudu disse que não concordou com o árbitro na marcação do pênalti que originou o terceiro gol do JEC e ainda falou sobre os desfalques importantes que o Figueira teve na partida. "Não estou criticando o árbitro, mas acho que não foi, e eles mataram o jogo e só se defenderam. E qualquer um do nosso elenco faz falta, mas a gente tem que ir com o que tem e viemos com o que tínhamos de melhor e infelizmente não conseguimos o resultado. Agora é trabalhar durante a semana e tentar arrancar o título deles aqui".

Durante a partida, o árbitro Sandro Meira Ricci distribuiu muitos cartões amarelos, oito para o Joinville e sete para o Figueirense. Mais curiosa foi a reação do meia Ricardinho ao fim da partida, também em entrevista à rádio CBN, lamentando o fato de também não receber um cartão. Isso se explica porque um amarelo deixaria Ricardinho suspenso na última rodada do hegaxonal e zerado para a disputa das finais. "O professor pediu que quem tivesse com dois cartões era pra forçar, isso faz parte do futebol, mas infelizmente não consegui".

Já classificado, o Figueirense agora cumpre tabela contra o Inter de Lages, no Orlando Scarpelli, às 16h do próximo domingo (19). A primeira partida da final do Catarinense, que acontece no outro domingo (26), também no Orlando Scarpelli, às 16h.