Grêmio e Juventude começam a decidir vaga na final do Gaúcho

Domingo (12) para o primeiro duelo entre Juventude e Grêmio, pela fase semifinal do Campeonato Gaúcho 2015. O confronto entre dois dos tradicionais clubes do Rio Grande do Sul começa a ser definido no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 16h. Os esmeraldinos, donos da 6ª melhor campanha na fase de classificação, passaram pelo Ypiranga na quinta-feira, com o 2 a 0 formado com gols de Wallacer. No mesmo horário, na Arena, o Grêmio sofreu ao empatar com o Novo Hamburgo por 1 a 1 e encarar o drama dos pênaltis. Vitória tricolor por 6 a 5, em noite de heroísmo do goleiro Marcelo Grohe, defensor de duas cobranças.

Para os 180 minutos de decisão, o Juventude espera ir melhor do que nas quartas de final do ano anterior, quando foi derrotado para o Grêmio em jogo único: 3 a 0 na Arena. Apesar do resultado amplo contra os jaconeros, Juventude e Grêmio têm protagonizado boas disputas, com vitórias para os dois lados nos últimos anos.

Juventude tem histórico e camisa para buscar a final

Os esmeraldinos de Caxias do Sul são sempre presença nas fases finais do Campeonato Gaúcho. Mesmo em anos que iniciam com pouca esperança, a camisa alvi-verde costuma dar trabalho aos demais do interior e para a dupla Gre-Nal. Nesta temporada, o Ju começou por baixo e reagiu com o inusitado uniforme alaranjado.

Disfarçado de laranja mecânica, chegou a encaixar cinco vitórias consecutivas para deixar a ponta de baixo e almejar a de cima. Na trajetória, a complicação para a dupla dos protagonistas da capital esteve presente. Com o Grêmio, empate na Arena por 0 a 0, e vitória sobre o Internacional no Jaconi: 1 a 0, gol de Zulu, de pênalti.

Apesar dos bons resultados frente aos adversários mais fortes, o técnico Picoli salienta as mudanças do Grêmio desde a igualdade em Porto Alegre: "Os dois times mudaram desde aquele jogo. O Grêmio trouxe novos atletas e nós também fomos modificando a equipe em busca do melhor padrão de jogo", conta o treinador. No confronto das quartas de final, a equipe dele passou pelo Ypiranga, em Erechim. Motivação extra para voltar a atuar diante da toricda.

Para o jogo deste domingo, a expectativa é de grande público na serra gaúcha para apoiar o Papo em mais um duelo importante. Campeão sobre o Inter em 1998, a última decisão entre Juventude e Grêmio foi em 2007, quando o Tricolor acabou com a taça. O Juventude ainda veio a decidir o campeonato em 2008 e a final do segundo turno de 2013, com o Colorado levando a melhor.

Após a decisão por pênaltis, dois jogos para o Grêmio mirar a final

O técnico Felipão reclamou do regulamento após a vitória suada sobre o Novo Hamburgo, nos pênaltis. O jogo único, segundo ele, não traz vantagem, pois a equipe adversária pode se postar fechada fora de casa e batalhar pelas penalidades para desempatar. Se o problema era esse, melhor agora, pois a disputa com o Juventude por vaga na final é de 180 minutos.

Por escolha do treinador, Ramiro deve ser a novidade pela lateral direita. Justamente contra seu clube formador, o Juventude, o volante muda de função para adequar a busca da formação ideal de Scolari. "Eu quero ajudar, independente da posição", afirma o polivalente atleta.

Contra o Novo Hamburgo, no meio de semana, uma das trocas foi a entrada do volante Fellipe Bastos no lugar do lateral Matías Rodríguez. A partir da mudança, Ramiro passa a ser deslocado para o lado direito da defesa. A zaga, por sua vez, vai estar protegida pelo goleiro Marcelo Grohe e a dupla Rhodolfo e Geromel, que deu certo no fim do ano passado no Brasileiro.

Na frente, Mamute, após elogios de Felipão, segue a buscar o espaço para ser titular. Ele e o uruguaio Braian Rodríguez são as opções para o setor de ataque, com Douglas e Giuliano na armação. Na arquibancada, o reforço fica por conta dos 4 mil ingressos colocados à venda para os gremistas na serra gaúcha.