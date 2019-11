Resultado Juventude x Grêmio (0-1)

Encerramos por aqui a transmissão de Juventude 0x1 Grêmio. Agradecemos a sua audiência, leitor da VAVEL Brasil! Até a próxima!

Luan: ''Vitória importante, jogar aqui é difícil. Nos dá mais tranquilidade, mas lá também não vai ser fácil''.

Alan Schons: ''Sabíamos da qualidade do Grêmio, que seria difícil. Deveríamos ter feito o resultado dentro de casa''.

49' Apita Daniel Bins! Termina o jogo no Alfredo Jaconi. Juventude 0x1 Grêmio.

48' Grêmio, comandado por Mamute, segura a bola no campo de ataque.

47' Cartão amarelo para Heverton. Por esta falta em Yuri Mamute.

46' Grêmio trabalha a bola no campo ofensivo. Mamute ginga para cima de Heverton e sofre a falta.

45' Mais uma falta cobrada em direção à área gremista. Mais uma saída de Marcelo Grohe para ficar com a bola.

45' Quatro minutos de acréscimo.

44' Substituição no Grêmio. Sai: Luan. Entra: Walace.

43' Cartão amarelo para Alan Schons. Por falta em Mamute.

42' Defesa gremista é soberana nos lances por cima.

41' Cartão amarelo para Marcelo Oliveira. Por falta em Wallacer.

41' Grêmio parece satisfeito com o resultado. Juventude, desorganizado, não consegue atacar senão com bolas aéreas.

37' Juventude se posiciona agora com uma linha de quatro na defesa, formada por Hélder, Pereira, Diogo e Heverton. Tenta atacar mas não consegue furar o bloqueio gremista.

36' Rhodolfo deu um chapéu em Zulu, antes de afastar a bola da zona de perigo.

35' Cartão amarelo para Marcelo Grohe. Demorou para cobrar uma falta.

34' Cartão amarelo para Matías Rodríguez.

34' Braian Rodríguez recebeu e fez o gol, mas em impedimento claríssimo.

33' Yuri Mamute recebeu, arrumou e bateu forte, cruzado. Airton cobriu o canto e defendeu.

32' Cartão amarelo para Vacaria. Por falta em Luan.

30' Substituição no Juventude. Sai: Brener. Entra: Zulu.

29' Substituição no Grêmio. Sai: Giuliano. Entra: Yuri Mamute.

28' Cartão amarelo para Diogo. Por reclamação, após falta dele em Braian Rodríguez.

27' Yuri Mamute vem aí no Grêmio.

26' Luan foi à linha de fundo, próximo ao escanteio, puxou para trás e tocou para Giuliano. O camisa 11 tentou ativar Braian, mas Diogo tirou.

23' Nova cobrança de falta para a área gremista. Desta vez, Pereira subiu mais alto e cabeceou para o gol, mas a bola passou por cima da meta de Grohe.

22' Substituição no Juventude. Sai: Douglas. Entra: Rogerinho.

20' Bola na área do Grêmio. Daniel Nobre Bins marcou falta de Heverton em Marcelo Grohe.

19' Trio de meias do Grêmio se movimenta muito. Luan aparece ora na esquerda, ora na direita. Juventude, porém, quando atacado, se fecha em linha, bloqueando as entradas na área.

16' Edilson tentou tocar a bola para Brener e passar para receber. Geromel antecipou o atacante e saiu jogando.

15' Wallacer cobrou falta e Marcelo Grohe saiu do gol para agarrar.

14' Luan puxou contra-ataque, e, ao tentar inverter a bola, errou o passe, possibilitando que Airton interceptasse o cruzamento e segurasse firme.

13' Fellipe Bastos, livre, bateu de muito longe para o gol. Bem posicionado, Airton segurou firme.

10' Douglas bateu para o meio da área e Rhodolfo bloqueou, tirando para escanteio. Na cobrança, Grohe salvou o gol olímpico, e na sequência Marcelo Oliveira afastou o perigo.

9' Matías Rodríguez bateu de fora, cruzado. A bola passou na frente do zagueiro Diogo, que tirou o pé, e de Braian Rodríguez, mas o centroavante não se esticou para tentar desviar.

8' Luan cruzou da direita e a bola passou por toda a extensão da grande área.

7' Braian Rodríguez recebeu, no centro do campo, de costas para o gol, e foi derrubado por Diogo.

6' Sem paciência, Juventude exagera nos chutões.

4' Primeiros minutos de segundo tempo muito truncados.

2' Juventude troca passes sem efetividade.

0' Começa o segundo tempo. Juventude fez uma troca, enquanto o Grêmio vem com a mesma equipe.

17:05 Substituição no Juventude. Sai: Duda. Entra: Edilson

Giuliano, sobre o gol: "Olhei para o goleiro. Vi que não tinha o Braian. Bati forte. Foi um gol bonito, que nos dá a vitória parcial"

Maicon: "Vamos manter o ritmo e tentar ampliar o placar no segundo tempo".

O Grêmio vai vencendo o Juventude por 1 a 0, no Alfredo Jaconi, com um lindo gol de Giuliano. A partida foi equilibrada na primeira etapa, com as duas equipes tendo oportunidades de marcar. O Grêmio conta com uma intensa movimentação da sua linha de meias com Braian Rodríguez na referência. O Juventude fecha os espaços e tenta escapar principalmente com Helder, pela ala direita.

49' Termina o primeiro tempo.

47' Marcelo Grohe recebe atendimento médico no gramado.

46' CHANCE PERDIDA PELO JUVENTUDE!! Cobrança de escanteio, Grohe saiu mal e a defesa tirou. Na sobra, Wallacer chutou forte de fora da área e a bola passou muito perto da trave direita do goleiro tricolor.

45' Helder passou com muita facilidade por Marcelo Oliveira e cruzou. Matías botou para escanteio.

44' Duda bateu de perna direita. A bola pegou no lado externo da rede.

43' Técnico Picoli colocou o meia Edilson para aquecer. Possível novidade no Juventude para a segunda etapa.

41' INCRÍVEL. Douglas colocou bola perfeita para Braian Rodríguez cabecear, sozinho, na área. O centroavante finalizou para fora, com muito perigo.

39' Agora foi a vez de Wallacer levantar na área e a bola passar por todo mundo.

37' Douglas cobrou a falta para dentro da área, mas a bola passou por todo mundo e saiu.

36' Cartão amarelo para Pereira. O zagueiro entrou muito forte em cima de Marcelo Oliveira.

34' Cobrança de falta para a área do Grêmio. Após toque de cabeça, Pereira mandou de bicicleta para o gol, mas sem susto para Marcelo.

32' Giuliano deu lindo passe, de peito, para Braian Rodríguez, que saía na cara de Airton, mas estava impedido.

31' Cartão amarelo para Douglas (GRE). Por falta em Pereira.

30' Brener recebeu na intermediária, mas parou com a bola e foi desarmado por trás, por Matías.

29' Giuliano colocou ótima bola para Matías, mas o lateral, sozinho, cruzou mal, à meia altura.

27' Lançamento muito forte para Braian, que correu mas não evitou a saída da bola pela linha de fundo.

25' Duda cruzou rasteiro e Maicon afastou o perigo. Na sequência, o mesmo Duda alçou a bola na área à meia altura, e desta vez Geromel tirou.

24' Rhodolfo saiu jogando errado, nos pés de Helder. O lateral foi ao fundo, cruzou, Grohe saiu mal e deu um tapinha. Na sobra, Duda bateu muito mal, por cima.

23' Giuliano levantou na área para Braian, mas o camisa 9 estava impedido.

22' Após sofrer o gol, Juventude tenta partir para cima do Grêmio, mas sem levar perigo.

19' Giuliano recebeu de Braian Rodríguez na intermediária, avançou sozinho e mandou um chute lindo, sem chances para o goleiro.

19' GOL DO GRÊMIO!!! GIULIANO!!!! Lindo chute de fora da área para vencer Airton!! Golaço do camisa 11.

18' Marcelo Oliveira foi à linha de fundo e cruzou rasteiro. Giuliano, cercado por marcadores, tentou bater mas foi travado.

15' Alan Schons dormiu no ponto e foi desarmado por Braian. O volante fez falta no centroavante gremista depois de perder a bola.

15' Fellipe Bastos já cometeu três faltas. Pereira reclama para Daniel Bins, pedindo cartão amarelo para o camisa 8 tricolor.

14' Luan bateu forte de fora da área, mas carimbou Pereira.

13' Muitas faltas no meio de campo.

11' Grêmio trocou passes, tentou infiltrar, mas sem sucesso. Juventude fecha bem os espaços nesse começo de partida.

10' Marcelo Oliveira lançou Braian Rodríguez pela esquerda. Ele dividiu com Diogo e deu lateral para o Juventude.

8' Wallacer cobrou a falta direito e Marcelo Grohe defendeu!! Boa chance do Juventude.

8' Substituição no Grêmio. Sai: Ramiro. Entra: Matías Rodríguez.

7' Não vai dar para Ramiro. Matías Rodríguez vem aí.

6' Falta de Fellipe Bastos em Douglas, na entrada da área, pelo lado do campo. Perigo a favor do Ju.

5' Matías Rodríguez aquece, mas Ramiro levantou e vai tentar voltar.

4' Ramiro está caído no gramado devido à torção no tornozelo. Deve ser substituído.

3' Douglas lançou Marcelo Oliveira, em profundidade, mas o passe saiu muito forte, pela linha de fundo.

2' Juventude começa a partida marcando muito forte, adiantando as linhas.

1' Ramiro vacilou na intermediária defensiva e deu a bola nos pés de Douglas. O atacante bateu forte e Marcelo Grohe defendeu de manchete.

1' Falta de Fellipe Bastos em Brener, no centro do campo.

0' Apita Daniel Nobre Bins! Começa o jogo em Caxias!

15:59 Tudo pronto para o começo da partida.

15:56 Juventude vem à campo! Camisa alviverde, com calções e meias brancas. Torcida recebe com festa.

15:55 Felipão cumprimenta alguns funcionários do Juventude. Técnico tem grande história no futebol da Serra gaúcha.

15:54 O Grêmio entra em campo no Alfredo Jaconi! Uniforme tradicional: camisa tricolor, calção e meias pretas.

A última vitória do Grêmio sobre o Juventude, em Caxias, foi em 2010. No dia 4 de abril daquele ano, Jonas marcou duas vezes e o Tricolor venceu por 2 a 1.

FIQUE DE OLHO Juventude x Grêmio : Luan vive grande fase. O jogador de 22 anos vem amadurecendo e já se fixou como titular de Felipão. Autor de 4 gols em 2015, a cria da base gremista é uma das armas tricolores para chegar à final do campeonato.

FIQUE DE OLHO Juventude x Grêmio : Wallacer é o principal jogador do Juventude. O camisa 10 vive bom momento e foi o responsável pelos dois gols contra o Ypiranga, que colocaram o Papo na semifinal. Vindo do rival do Caxias, se transferiu para o Jaconi muito por influência do técnico Picoli, que o treinou também no Grená.

Picoli terá à disposição Diego, Douglão, Adriano, Jardel, Edilson, Rogerinho e Zulu.

No banco tricolor, as opções de Felipão são Tiago, Matías Rodriguez, Erazo, Júnior, Walace, Everton e Yuri Mamute.

Juventude também escalado: Airton; Diogo, Pereira e Héverton; Helder, Vacaria, Alan Schons, Wallacer e Duda; Douglas e Brener.

Confirmada a escalação do Grêmio! Ramiro será mesmo lateral-direito. Marcelo Grohe; Ramiro, Geromel, Rhodolfo e Marcelo Olivera; Fellipe Bastos, Maicon, Giuliano, Douglas e Luan; Braian Rodríguez.

O técnico Picoli também deu entrevista na chegada: "Jogo difícil, contra a dupla Gre-Nal é sempre muito difícil, mas o Juventude vai tentar fazer um jogo equilibrado".

Pelo lado do time da casa, foi Wallacer quem falou: ''Vamos seguir com o mesmo esquema de jogo, tem dado certo''.

Na chegada da delegação gremista ao Jaconi, o meia Giuliano disse que ''acha que vai para o jogo''. Yuri Mamute deve começar no banco de reservas.

O árbitro da partida será Daniel Nobre Bins, auxiliado por Maurício Coelho Penna e Lúcio Flor.

A tendência é que o Juventude seja escalado sem surpresas, em um 3-5-2. Já o Grêmio pode ter novidades, como a entrada de Ramiro na lateral-direita. Giuliano é dúvida.

O palco da partida será o Alfredo Jaconi. Oficialmente, o estádio tem capacidade para 6600 pessoas.

Juventude e Grêmio se enfrentaram 184 vezes na história. Os caxienses venceram 31 e os porto-alegrenses 106, além de 47 empates.

Felipão, após o jogo contra o Novo Hamburgo, falou sobre Yuri Mamute: ''Eu quero que ele jogue mais. Acho que a nossa política de fortalecimento das categorias de base será ampliada e reforçada. Nós vamos valorizá-lo, até para que tenha condições de progredir na carreira. Assim é em qualquer profissão''.

Picoli, técnico do Juventude: ''É um jogo de 180 minutos, uma decisão. Temos de ser inteligentes. O importante no primeiro jogo é vencer ou não perder. Levar a decisão para a Arena não preocupa muito, temos capacidade de fazer um bom jogo lá''.

Desta vez, é tudo ou nada. O Alviverde e o Tricolor disputarão uma vaga na final do Gauchão, e a primeira batalha será com mando do Ju, que tem campanha inferior, em número de pontos, ao Grêmio. No próximo sábado (18), também às 16h, mas na Arena, acontecerá a segunda e decisiva partida.

O último confronto entre Juventude x Grêmio aconteceu ainda em 2015, na fase inicial do estadual. Jogando na Arena, as equipes não saíram do 0 a 0, pela 7ª rodada da competição.

No sufoco, os gremistas avançaram à semifinal, superando o Novo Hamburgo nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal. Pedro Geromel fez o gol do Grêmio, que saiu atrás, com gol de Fred. Nas penalidades, Marcelo Grohe fez duas defesas para salvar o Tricolor.

O Juventude venceu o Ypiranga, no Colosso da Lagoa, em Erechim, por 2 a 0, e se qualificou para esta etapa. Com dois gols de Wallacer, o Papo bateu o melhor time do Interior na fase de classificação.

O jogo coloca frente a frente o 6º e o 2º colocados da primeira fase do Gauchão. Nas quartas, o Juventude eliminou o Ypiranga e o Grêmio passou pelo Novo Hamburgo.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe Juventude x Grêmio , jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho, partida a ser disputada às 16h, no Alfredo Jaconi