Resultado Palmeiras x Botafogo-SP no Campeonato Paulista 2015 (1-0)

Se o Santos ganhar hoje no tempo normal, o Palmeiras enfrenta o Corinthians na próxima partida.

Fernando Prass: " falaram tanto que a arbitrágem ia beneficiar o Palmeiras, e não foi assim"

Em um jogo de muitas faltas, com o Palmeiras dominando boa parte da partida e o Botafogo-SP abusando das faltas, o verdão levou a melhor.

47' Botafogo-SP perde a bola.

46' O jogo vai até os 48 minutos.

46' Botafogo-SP tenta atacar mas não consegue finalizar.

45' Cleiton Xavier arrisca mas o goleiro defende.

43' Palmeiras vai tocando a bola pela direita.

42' Denis chuta nas mãos de Fernando Prass.

41' Falta perigosa para a equipe do Botafogo-SP.

41' Vitor Ramos chega pela lateral e ganha escanteio para o Botafogo-SP.

40' Valdivia faz bela jogada mas a bola para nas mãos do goleiro.

39' Falta em Dudu. Vitor Luis recebe cartão amarelo.

38' Vitor Hugo toca de cabeça mas a bola vai para fora.

38' Escanteio para o Verdão.

36' ÚLTIMA substituição do Botafogo-SP. Sai André Rocha entra André Santos.

35' Bola lançada na área do Botafogo-SP e o zagueiro afasta.

34' Lateral para o Botafogo-SP próximo ao gol de Fernando Prass.

33' Palmeiras pressiona no campo de ataque.

32' Valdivia reclama de falta, mas o juíz não marca.

31' Diogo Campos chuta firme mas Fernando Prass defende.

30' A torcida palmeirense não para de cantar no Allianz Parque.

29' Leandro Pereira recebe cartão amarelo. Se o Palmeiras passar ele não joga pois estáva pendurado.

28' Sai Rodrigo Andrade entra Wesley.

27' Palmeiras ataca novamente mas o jogador chutou para fora.

26' Leandro Pereira marca para o verdão em bela jogada.

25' Robinho cobra falta cruzando na área mas o goleiro pega.

23' O verdão pressiona no campo do adversário mas não consegue finalizar.

22' Valdivia está sendo caçado em campo, mas segue firme.

21' Dois gols anulados em um minuto. Um para o Palmeiras, um para o Botafogo-SP. Ambos impedidos.

20' Falta para o Botafogo-SP cobrar.

19' Verdão cruza boa bola na área mais para na mão do goleiro.

18' Cartão amarelo para André Rocha.

18' André Rocha acerta uma cotovelada em Valdivia.

17' Botafogo-SP continua perdendo muitas bolas nas disputadas com os jogadores do verdão.

15' Juninho e Sabiá caídos na área.

15' Cartão amarelo para Gimenez após solada.

14' Palmeiras segue pressionando a equipe do Botafogo-SP.

13' Escanteio para o Palmeiras, o jogador chutou para fora.

12' Zé Roberto chuta mal em contra-ataque de velocidade.

11' A torcida do Palmeiras pede Valdivia.

Substituição no Botafogo-SP. Zé Roberto no lugar de Vitor.

10' Palmeiras vai pressionando no ataque, encurralando a equipe do Botafogo-SP.

09' Fernando Prass lança a bola no meio de campo e o Palmeiras ataca.

08' Cartão amarelo para Gabriel da equipe do Palmeiras.

06' Cruzamento na área e Dudu não consegue finalizar em lance duvidoso.

05' O verdão troca passes mas não chega ao gol do Botafogo-SP.

04' Botafogo-SP faz boa jogada mas o jogador estáva impedido.

02' O Palmeiras ataca pelas laterais em um jogo muito truncado. O Botafogo-SP para as jogadas do Palmeiras com faltas.

01' Botafogo-SP tenta trocar passes mas a marcação do verdão consegue pegar a bola.

00' Zé Roberto é substitudo no intervalo de jogo.

00' Começa a segunda etapa. O Palmeiras sai jogando.

Fernando Prass : "eles estão fazendo falta e pressinando o juíz toda hora. Ele tem que tomar uma atitude"

Eli Sabiá: "o juíz deu falta no prass e ali poderia ter saido nosso gol"

Fim do primeiro tempo. Zero a zero no Allianz Parque.

46' Jogo tenso, com muitas faltas no primeiro tempo.

45' Dois minutos de acréscimos.

43' Botafogo-SP não consegue contra atacar, o jogadores do Palmeiras estão marcando forte no ataque.

42' Palmeiras pressiona a equipe adversária mas falha na hora de finalizar.

41' Dudu gira bonito na área e chuta, goleiro agarrou a bola com facilidade.

39' falta dura de Gabriel em Rodrigo Andrade. Botafogo-SP cruza bola na área do verdão e Fernado Prass pega.

38' Palmeiras marca a saída de bola e Arouca comete falta.

37' o Botafogo-SP não consegue segurar o domínio do verdão.

36' Rafael Marques chuta bem mas a bola para na mão do goleirão.

36' Leandro Pereira sentindo a mão direita após cair de mal jeito.

34' Escanteio para a equipe do Botafogo-SP. Palmeiras tira mas é pressionado.

34' Leandro Pereira pega de cabeça mas a bola vai para fora.

33' Zé Roberto cruza na área mas a bola é afastada para escanteio.

31' São 6 finalizações do Palmeiras contra 1 do Botafogo-SP.

30' O Palmeiras tem 70% da posse de bola. Botafogo-SP 30%.

29' Botafogo-SP toca a bola no campo do verdão.

28' Alisson tira bola na área cruzada pelo Palmeiras.

27' Denis cruza e Rafael Marques afasta a bola.

26' Falta para o Botafogo-SP.

25' Leandro Pereira chuta e o goleiro faz bela defesa.

24' o Palmeiras domina o jogo.

23' Rafael Marques de cabeça. A bola pega no adversário e volta.

21' QUASEEEEEE! DUDU chuta na trave.

20' Denis afasta cruzamento do Palmeiras e fica muito bravo com sua equipe.

20' Palmeiras usa muito os lados do campo para atacar.

19' Leandro Pereira recebe a bola, mas estáva impedido.

17' O Palmeiras comete falta no ataque.

16' Lançamento na área, Eli afasta.

16' Arouca lança na área mas a bola vai para fora.

15' Robinho cruza e o goleiro agarra a bola. Palmeiras recupera e troca passes.

14' Arouca toca para Dudu, que sofre falta.

13' Escanteio para o Palmeiras, Botafogo-SP tira.

12' Arouca lança na ponta para Robinho que cruza na área mas a zaga afasta.

11' Palmeiras troca passes no meio de campo.

09' Rodrigo recebe cartão amarelo por falta em Zé Roberto.

09' Escantei para o Palmeiras, a equipe do Botafogo-SP tira.

08' Rafael Marques reclama de Falta de Alison.

07' O Palmeiras toca a bola no campo de defesa.

06' Vitor sofre falta.

05' Gol anulado do Botafogo-SP. Falta em Fernando Prass.

04' Escanteio para o Botafogo-SP.

03' Robinho bateu na segunda trave mas não consegue fazer o gol.

01' Encanteio para o Palmeiras, a zaga afastou.

01' Falta para o Palmeiras. Zé Roberto é empurrado.

oo' Começa o jogo no Allianz Parque.

O Botafogo-SP vai jogar com sua camisa vermelha, e o Palmeiras joga de camisa branca.

Leandro Pereira é novidade no ataque do Palmeiras.

Hino Nacional do Brasil.

O técnico do Botafogo-SP afirmou que eles vão jogar recuados.

Está entrando em campo a equipe do Palmeiras. A torcida do verdão vibra.

A equipe do Botafogo-SP está entrando em campo. Ai vem a pantera de Ribeirão Preto.

Corinthians e São Paulo avançaram para as semifinais. Quem eles enfrentarão na próxima fase? Fique ligado na VAVELBr para saber!!

A torcida do Botafogo-SP está presente no estádio. sete ônibus sairam de Ribeirão em direção a São Paulo.

O craque Evair, ex-jogador do Palmeiras já está no Allianz Parque e disse que o verdão é favorito hoje.

Marcelo Rogério é o árbitro da partida no Allianz Parque.

O Palmeiras fez quatro trocas em relação a lista de jogadores inscritos. Alan Patrick, Allione, João Paulo foram cortados por contusão e Maikon Leite por opção. Cleiton Xavier, Kelvin, Andrei Girotto e Wellington são as novas opções de Oswaldo de Oliveira.

FIQUE DE OLHO: RODRIGO ANDRADE, meia do Botafogo. Em um time com jogadores experientes e conhecidos do futebol brasileiro, como André Rocha e Zé Roberto, o artilheiro do time é o meia Rodrigo Andrade, de 27 anos. O jogador marcou cinco gols no Paulistão e é um dos motivos da boa campanha do time na primeira fase

FIQUE DE OLHO: ROBINHO, meia do Palmeiras. Apesar de não ser uma das mais badaladas contratações do time, se mostrou uma das mais eficientes. Ao lado de Rafael Marques, é o artilheiro do Verdão no Paulista, com cinco gols e deixará Valdívia e Cleiton Xavier no banco de reservas contra o Botafogo.

Desfalques do Palmeiras: Tóbio, Alan Patrick, Allione, Leandro e Mouche estão fora por contusão e Gabriel Jesus está servindo a Seleção Brasileira.

Desfalques do Botafogo-SP: Nenhum atleta está fora por contusão.

O Botafogo-SP quer seguir os passos do Ituano, campeão estadual em 2014. O atacante Diogo Campos, acredita que seu time possa surpreender. "Sabemos que o Palmeiras é uma equipe grande e, jogando na casa, é preciso respeitar. Porém, tendo a bola, temos que atacar também. Ano passado o Ituano acabou eliminando o Botafogo e sendo campeão em cima dos grandes. Temos que pensar dessa forma"

O Palmeiras conta com o apoio de sua torcida para enfrentar o Botafogo-SP.

O Palmeiras somou 31 pontos na primeira fase, e foi o primeiro colocado do grupo 3. Na mesma chave, o Botafogo-SP conquistou o segundo lugar com 22 pontos.

Bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Palmeiras x Botafogo-SP , pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2015, partida a ser disputada às 11h, no Allianz Parque.