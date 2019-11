Resultado Santos x XV de Piracicaba 2015 (3-0)

Vamos encerrando mais uma LIVE aqui pela VAVEL Brasil. Muito obrigado a todos que acompanharam. Avante VAVEL!!

Com esse resultado as semifinais do Campeonato Paulista estão definidas. O Santos enfrenta o São Paulo na Vila Belmiro, na outra chave o Corinthians recebe o Palmeiras na Arena Corinthians.

RICARDO OLIVEIRA: "Agora temos que descansar, saborear a vitória e nos concentrarmos pro jogo contra o São Paulo na semifinal pra jogar diante dessa torcida"

ÉDER: "Tivemos um início ruim na temporada, conseguimos nos recuperar, tivemos a infelicidade desses 2 pênaltis, mas vir aqui na Vila e jogar de igual pra igual é difícil, o grupo tá de parabéns".

FINAL DE JOGO ! O SANTOS ESTÁ NAS SEMIFINAIS

45' Mais 2 minutos de acréscimo

44' Zagueiros do XV se atrapalham na área, Lucas Lima aproveita a brecha, rouba a bola, dribla o goleiro e toca pro gol.

44' GOOOOOOOOLAAAÇO DE LUCAS LIMAAAA !!!

42' Lucas Lima vem sozinho pela esquerda e chuta pra fora

39' Alteração no Peixe, SAI Valencia - ENTRA Lucas Otávio

35' GOOOOOOOOL DE RICARDO OLIVEIRA !!!! O atacante apenas rola a bola no canto do oposto do goleiro e se torna o artilheiro do campeoanto com 9 gols.

Ricardo Oliveira na bola

34' Após chute de Marquinhos Gabriel, a bola toca na mão do zaguiro Leonardo, e o árbitro não perdoa.

PÊNALTI PARA O SANTOS !!!!

32' SAI Geuvânio - ENTRA Gabriel

31' GABRIEL VEM AÍ ! O treinador chama o garoto, que é aplaudido pela Vila Belmiro

IMPEDIMENTO ! O meia Chico recebe e finaliza ao gol, mas o árbitro marcou impedimento do jogador.

27' Gustavo Henrique cabeceia a bola nas mãos do goleiro, que faz defesa tranquila.

27' Falta de Paulinho em Leandrinho, próxima a área

25' Alteração no XV de Piracicaba, SAI Henrique e ENTRA Thiago no meio campo do Nhô Quim.

22' O Santos troca passes tentando achar uma brecha na defesa do XV

19' QUASEEE !!! Bola muito bem batida, mas pega na rede pelo lado de fora, confundindo muitos torcedores do XV.

18' FALTA PERIGOSA ! O XV tem boa falta pra cobrar, Chico sofreu falta bem na entrada da área

17' O XV se defende bem, mas não consegue encaixar nenhuma jogada ofensiva

15' Leandrinho faz boa jogada na esquerda e cruza pra Werley que cabeceia mal

13' Falta boa para o Santos, quase na linha da área pelo lado direito

12' CARTÃO AMARELO para Renan Foguinho, por falta em Geuvânio

11' Ricardo Oliveira recebe passe e chuta fraco, o goleiro Roberto defende.

10' Fabiano cruza na área do Santos, Chiquinho corta.

SAI Robinho - ENTRA Marquinhos Gabriel

5' O goleiro Roberto do XV sofreu uma pancada no lance e está caído, Robinho também pediu alteração

4' Leonardo se atraplha, Robinho recupera e serve Geuvânio que bate em cima do goleiro Roberto que espalma

2' Chiquinho faz boa jogada pela esquerda e cruza rasteiro, mas ningúem alcança a bola

0' Recomeça o jogo na Vila

O XV faz duas alterações, o volante Chico entra no lugar de Diego Silva, e o atacante Roni entar no lugar de Bruninho.

No Santos nenhuma mudança, vão com o mesmo time da primeira etapa.

Os times já voltam a campo para o segundo tempo

Robinho: "Estamos jogando bem, mas o futebol é traiçoeiro, temos que continuar assim e marcar pelo menos mais um gol".

Tony: "Conseguimos criar no início, mas é muito difícil jogar aqui na Vila. E depois do pênalti, espero que ele continue usando o mesmo critério".

FIM DE PRIMEIRO TEMPO NA VILA BELMIRO !

47' O Santos sufoca o XV nesse fim de primeiro tempo, mas não consegue concluir a gol

46' CARTÃO AMARELO PARA TONY, por falta em Leandrinho

42' Geuvânio vai até a linha de fundo e finaliza rasteiro, o goleiro Roberto faz boa defesa

36' DE NOVO NA TRAVE !!! Robinho recupera e lança Lucas Lima que acerta a trave do goleiro Roberto.

32' MUITO FORTE ! Robinho puxa contra-ataque com Geuvânio, que devolve a bola muito longa para o atacante

31' Chiquinho faz cruzamento longo pela esquerda, mas a bola fica na mão de Roberto

27' XV cria boa oportunidade em cruzamento mas a zaga santista afasta

26' O Santos tem falta perigosa para cobrar

25' Victor Ferraz está caindo em campo após falta de Tony

23' Ricardo Oliveira vai pra cima da defesa e quase consegue roubar a bola do zagueiro do XV

21' Paulinho bate mal e manda longe a bola

20' Falta importante para o XV de Piracicaba

19' Os jogadores do XV trocam passes próximos a entrada da área santista

17' GOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS ! Robinho, de pênalti abre o placar para o Peixe !!!!

Robinho vai para a batida

15' Lucas Lima entra fintando na área e é derrubado, Pênalti para o Santos

PÊNALTI PARA O SANTOS !!!!!

14' O Santos pressiona, Robinho tabela com Ricardo Oliveira e a zaga se atrapalha pra afastar a bola

12' XV de Piracicaba tenta alçar bolas na área do Peixe, mas sem sucesos por enquanto

10' NO TRAVESSÃOOO !!! Geuvânia arrisca de longe e carimba o poste do XV de Piracicaba, Santos melhora no jogo

8' BOM MOMENTO SANTISTA ! Ricardo Oliveira parte da direita, corta para o meio da área e arrisca, a bola sai pela direita do goleiro do XV.

7' O Santos ainda muito preso no jogo, o Nhô Quim dá muito trabalho ao Peixe nesse início de jogo

2' O Santos tenta sair em velocidade, mas o XV não se intimida e também busca o gol

Rola a bola na Vila Belmiro

O Peixe vai a campo com : VLADIMIR, VICTOR FERRAZ, WERLEY, GUSTAVO HENRIQUE E CHIQUINHO; VALENCIA, LEANDRINHO E LUCAS LIMA; GEUVÂNIO, RICARDO OLIVEIRA E ROBINHO.

Ambos os times já estão em campo para o jogo.

Se o Santos vencer a partida, a semifinal será contra o São Paulo, podendo ter mudanças no mando, se o Peixe passar com vitória será na Vila Belmiro, em caso de empate com o XV, a partida será no Morumbi.

Caso saia vencedor da partida, o XV de Piracicaba enfrentará o Corinthians na Arena.

Vila Belmiro já vai recebendo os torcedores para a partida.

Menos de uma hora para a última partida de quartas de final do Campeonato Paulista.

Em Minas, Atlético-MG recebe o Cruzeiro no Independência por uma vaga na final do estadual.

Ainda pelo carioca, nesse domingo o Maraca recebe Vasco x Flamengo pela outra semifinal do carioca.

Final de semana recheado de clássicos, no sábado tivemos o Clássico Vovô com o Fluminense vencendo o Botafogo no Maracanã.

Santos x XV de Piracicaba

Definido o 3º semifinalista do Paulistão: O Palmeiras venceu o Botafogo-SP por 1x0 no Allianz Parque.

História: No confronto entre os times, em 73 jogos disputados, o Santos venceu 43 jogos contra 23 do XV de Piracicaba, com 5 empates.

Em 2015, o desempenho do Nhô Quim contra os grandes foi abaixo do esperado, um empate com o Corinthians e derrotas para Palmeiras (1x0) e São Paulo (2x0).

Favorito para a partida hoje, o Santos tenta chegar a 7ª semifinal seguida, desde 2009 o Santos tem avançado no estadual.

Outro desfalque confirmado do Peixe é o zagueiro David Braz, que passou por cirurgia na mão e não entrará em campo.

Pelas outras semifinais do Campeonato Paulista, o Corinthians bateu a Ponte Preta e o São Paulo goleou o Red Bull Brasil.

O Santos espera lotar a Vila Belmiro nesse domingo, a diretoria anunciou nesse sábado já ter vendido cerca de 9 mil ingressos.

Marcelo Fernandes terá um desfalque para escalar o Santos nesse domingo. O volante Renato não vai jogar devido a dores no tornozelo e será substituído por Leandrinho.

Os torcedores do XV de Piracicaba tem muito o que comemorar. Há 25 anos o time não passava da primeira fase do Paulistão.

O Nhô Quim se classificou com 18 pontos e ficou na 2ª posição do grupo 4.

Classificados na segunda colocação geral com 34 pontos, o Peixe ficou em primeiro lugar no grupo 4.

O XV de Piracicaba encerrou sua participação na fase de classificação empatando com o Corinthians no Barão de Serra Negra.

Depois de vencer o Rio Claro pela última rodada do Paulistão, o Santos volta a jogar na Vila Belmiro agora pela fase de mata-mata da competição.

Boa tarde a todos os amigos da VAVEL Brasil! Começamos agora a transmitir os lances em tempo real do jogo entre Santos x XV de Piracicaba ao vivo, as 16h, pelas quartas de final do CampeonatoPaulista, pela VAVEL Live.