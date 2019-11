Resultado Vasco x Flamengo 2015 (0-0)

Encerramos aqui a transmissão de Flamengo e Vasco. Obrigado a todos que acompanharam e fiquem ligados na VAVEL Brasil, que em breve o pós-jogo e as repercussões da partida estarão no site. Boa noite!

Flamengo e Vasco voltam a se enfrentar no próximo domingo (19), às 16h, mais uma vez no Maracanã. O Rubro-negro precisa apenas de um empate para se classificar à final.

47' FINAL DE JOGO!!!

46' Bernardo recebe nas costas de Anderson Pico e cruza, mas a defesa do Flamengo afasta

45' Teremos mais dois minutos de acréscimo

42' CARTÃO AMARELO PARA LUAN, DO VASCO!!! Parou arrancada de Marcelo Cirino, que ia em direção à área

41' Pará tenta recuar de cabeça e quase encobre Paulo Victor, mas o goleiro se redime e defende.

39' Pará arrisca de fora da área, mas manda pra longe do gol

38' SALVA, PAULO VICTOR!!! Ótimo cruzamento de Madson para Bernardo, que desvia quase na pequena área, mas para mais uma vez em defesa do goleiro flamenguista

37' Público presente no Maracanã: 24.747 torcedores

35' CARTÃO AMARELO PARA GILBERTO, DO VASCO!!! Parou o contra-ataque com falta em Cirino

32' ALTERAÇÃO NO FLAMENGO. SAI: Gabriel; ENTRA: Arthur Maia

30' ALTERAÇÃO NO VASCO. SAI: Julio dos Santos; ENTRA: Bernardo

26' CARTÃO AMARELO PARA PAULINHO, DO FLAMENGO!!! Deixou o braço em lance com Dagoberto

25' Ritmo do jogo caiu bastante e as chances de gol agora são raras. No entanto, muitas faltas e lances mais fortes seguem acontecendo

22' CARTÃO AMARELO PARA ANDERSON PICO, DO FLAMENGO!!! Fez falta forte em Rafael Silva

21' Bola já rolando novamente

20' Parada técnica

17' QUASE, VASCO!!!! Rafael Silva aproveita sobra de bola na área e emenda um chutaço, mas Paulo Victor cai no canto direita e faz mais uma grande defesa

16' ALTERAÇÃO NO VASCO. SAI: Marcinho; ENTRA: Dagoberto

14' ALTERAÇÃO NO FLAMENGO. SAI: Alecsandro; ENTRA: Paulinho

12' UUUUHHH!!! Canteros cobra falta em direção ao gol, Martin Silva quase é pego desprevenido, mas consegue defender. Na sobra, o argentino isola finalização pra longe.

11' CARTÃO AMARELO PARA CHRISTIANO, DO VASCO!!! Deu carrinho forte em Cirino

10' Clima é quente no Maracanã. João Batista de Arruda vai tendo muito trabalho e aplicando vários cartões

8' CARTÃO AMARELO PARA MARCELO CIRINO, DO FLAMENGO!!! Chegou solando em dividida com Guiñazu

6' Canteros levanta na área e Alecsandro desvia de leve, mas manda pela linha de fundo

5' CARTÕES AMARELOS PARA O FLAMENGO!!! Wallace atingiu Rodrigo já com o jogo parado e Éverton foi punido por reclamação

4' Anderson Pico cobra falta, mas pega mal na bola

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

ALTERAÇÃO NO VASCO. SAI: Yago; ENTRA: Rafael Silva

ANÁLISE: O Vasco começou dominando o jogo e chegando com maior perigo ao ataque, mas não teve sucesso nas finalizações. Depois da metade do primeiro tempo, o Flamengo se encontrou, criou as melhores chances e conseguiu imprimir uma grande pressão, mas também não foi o suficiente para tirar o zero do placar.

"Tive que levar uns pontos ali naquela jogada. Nunca tinha acontecido isso, mas é lance de jogo, normal", disse o atacante vascaíno Gilberto, se referindo à disputa com Jonas.

" O nervosismo das equipes é normal. Vasco e Flamengo ultimamente não tem parecido futebol e sim uma guerra", palavras de Éverton, meia rubro-negro.

48' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO!

47' Pressão do Flamengo nos minutos finais da primeira etapa

46' Marcelo Cirino faz jogada individual e bate fraco de esquerda, facilitando a defesa de Martin Silva

45' UUUUUUHHH!!! Cirino cruza da direita, a bola passa por toda a área e Éverton não consegue completar para o gol

44' Teremos dois minutos de acréscimo

41' CARTÃO AMARELO PARA YAGO, DO VASCO! Parou o ataque do Flamengo com falta em Éverton

39' Foram do Flamengo as melhores chances do primeiro tempo até aqui. Vasco fica mais com a bola, mas sofre com a falta de criatividade

36' QUASE, FLAMENGO!!!! Cirino tabela com Gabriel, sai na cara do gol, mas finaliza em cima de Martin Silva

35' Vasco chega de novo em bola jogada para a área, mas ninguém finaliza e Paulo Victor pega

33' UUUUUUHHHH!!! A resposta do Flamengo é imediata. Éverton puxa contra-ataque, mas finaliza mal. Na sobra, Gabriel joga por cima do gol

32' QUASE, VASCO!!! Marcinho cobra escanteio na primeira trave e Julio dos Santos cabeceia bonito, mas Paulo Victor faz grande defesa e evita o gol

30' Vasco usa bastante os lados do campo, principalmente o esquerdo, onde Christiano chega a todo momento para cruzar bolas buscando Gilberto

28' Em todos os lances os jogadores das duas equipes reclamam com o árbtiro João Batista de Arruda

25' QUASE, FLAMENGO!!!! Gabriel aproveita sobra na esquerda e cruza pra área, mas Marcelo Cirino, livre, desvia para fora

24' Vasco é melhor no jogo. Consegue ficar mais tempo com a bola e chegar ao ataque com maior perigo

22' Jogo reiniciado

20' Parada técnica

19' Éverton volta de lesão depois de desfalcar o Flamengo na reta final da Taça Guanabara.

18' ALTERAÇÃO NO FLAMENGO. SAI: Jonas; ENTRA: Éverton.

16' Volante Jonas parece muito nervoso e Luxemburgo já deu uma chamada no jogador rubro-negro.

15' Mais uma chegada do Vasco. Christiano cruza, Gilberto cabeceia fraco e facilita a defesa de Paulo Victor

14' Na cobrança do escanteio, Paulo Victor sai do gol e afasta o perigo

13' Rodrigo cobrou a falta e a bola saiu desviada pela linha de fundo

10' CARTÃO AMARELO PARA JONAS, DO FLAMENGO! Entrou com o pé alto no rosto de Gilberto. Cartão gerou muitas reclamações do lado vascaíno, que queriam a expulsão do volante

9' Flamengo tinha contra-ataque perigoso armado, mas Alecsandro errou feio o passe e acabou a jogada

7' Jogo começa movimentado no Maracanã. As duas equipes vão se revezando nas jogadas ofensivas

6' UHHHHHHH!!!! Gilberto chuta em cima de Wallace e, no rebote, Yago tenta ajeitar pra Julio dos Santos, mas Jonas afasta

4' Após o choque, Alecsandro é atendido fora de campo

3' O Flamengo responde com Canteros, que cruza na medida para Alecsandro, mas o camisa 9 cabeceia fraco e Martin Silva defende

1' Primeira boa chegada é do Vasco, em cruzamento de Madson, mas Wallace afasta

0' COMEÇA O JOGO!

As equipes vem juntas para o gramado do Maracanã. A bola vai rolar em instantes

Na preliminar sub-20, o Vasco descontou com Matheus Índio e o Flamengo desperdiçou um pênalti no final. Acabou 3 a 2 para o Rubro-negro, que terá a vantagem do empate no jogo de volta da semifinal

Já o Flamengo terá as seguintes opções: César; Marcelo, Luiz Antônio, Arthur Maia, Éverton, Paulinho e Eduardo da Silva

Na reserva, o Vasco terá os seguintes jogadores: Charles; Anderson Salles, Lucas, Bernardo, Jhon Cley, Rafael Silva e Dagoberto.

O FLAMENGO TAMBÉM ESTÁ DEFINIDO! Luxa mandará o seguinte time: Paulo Victor; Pará, Bressan, Wallace, Anderson Pico; Jonas, Marcio Araujo, Canteros; Gabriel, Cirino e Alecsandro.

O VASCO ESTÁ ESCALADO PARA A PARTIDA! O técnico Doriva mandará a campo: Martín Silva; Madson, Rodrigo, Luan, Christiano; Guiñazu, Julio dos Santos, Serginho, Marcinho; Gilberto e Yago.

Nathan amplia a vantagem rubro-negra no sub-20 para 3 a 1.

Enquanto isso, o Flamengo vira sobre o Vasco na semifinal do sub-20. Thiago Santos faz 2 a 1.

Os ônibus de Vasco e Flamengo já chegaram no Maracanã.

O Vasco fechou patrocínio pontual para as duas semifinais contra o Flamengo. O Cruzmaltino estampará em sua camisa a marca Supermercados Charme e ampliou seu acordo com a Viton 44 para expor a Guaraviton em seu uniforme.

Matheus Sávio empatou para o Flamengo na preliminar sub-20. Agora, 1 a 1 no placar.

Enquanto isso, a procura por ingressos no lado de fora do Maracanã ainda é pequena. Pouca movimentação nas bilheterias

Bruno Cosendey já colocou o Vasco na frente do placar na preliminar. 1 a 0

Na preliminar, Jajá, Douglas Baggio e Matheus Sávio estão jogando pelo lado do Flamengo. No Vasco, Matheus Índio, Lorran, Evander e Mosquito são as grandes atrações.

Antes da partida principal, Vasco e Flamengo se enfrentarão pelas semifinais do Campeonato Carioca sub-20.

O Vasco não vence o Flamengo há dez jogos em quase três anos e tenta por um fim neste longo tabu na partida deste domingo (12).

O atacante Marcelo Cirino, um dos destaques do Flamengo, tenta quebrar um jejum individual no jogo deste domingo (12). Em 11 clássicos como profissional, nunca conseguiu marcar gol, em contagem que vem sendo feita desde quando jogava no Atlético-PR.

O trio de arbitragem da partida Vasco x Flamengo deste domingo (12) será o mesmo do duelo da Taça Guanabara. O árbitro será João Batista de Arruda, auxiliado por Wagner de Almeida e Jackson Lourenço dos Santos.

O Maracanã será mais uma vez o palco do clássico entre Vasco e Flamengo 2015. Mais de 18 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada e a expectativa é de público razoável.

O Vasco terá o retorno do zagueiro Rodrigo e do atacante Dagoberto, mas somente o primeiro deverá começar como titular, compondo a zaga ao lado de Luan. No ataque, Doriva deverá manter o jovem Yago, que vem fazendo boas partidas com a camisa vascaína.

O Flamengo terá três desfalques para o clássico. O zagueiro Samir e o atacante Nixon ainda se recuperam de lesão, enquanto o volante Cáceres está fazendo um trabalho de fortalecimento muscular. Os garotos do sub-20 Jorge, Jajá, Matheus Sávio e Douglas Baggio foram liberados para a partida da categoria.

FIQUE DE OLHO Vasco da Gama x Flamengo : Gilberto, atacante do Vasco. É a grande esperança de gols do time para o clássico. Já deixou sua marca sete vezes no estadual e busca alcançar o topo da artilharia. (Foto: Divulgação/Vasco)

FIQUE DE OLHO Vasco da Gama x Flamengo 2015: Alecsandro, atacante do Flamengo. Junto com seu parceiro Marcelo Cirino, é o artilheiro do Campeonato Carioca, com nove gols marcados. Costuma sempre deixa sua marca nos clássicos, assim como fez no duelo da Taça Guanabara, quando anotou dois gols. (Foto: Divulgação/Flamengo)

O Vasco decidiu fechar todos os treinamentos antes do clássico Flamengo x Vasco da Gama. Para o treinador Doriva, a medida foi tomada para que o trabalho fosse feito mais à vontade e não visando esconder as armas da equipe pro jogo. “Não é questão de surpreender, é mais privacidade mesmo. Poder trabalhar mais à vontade. Todos conhecem nossos jogadores e suas características. Assim como conhecemos os do Flamengo. Mas estamos focados no nosso trabalho técnico e tático. É bom poder se expressar sem se preocupar com as notícias. Isso traz tranquilidade. Vamos colocar o que temos de melhor em campo. Vai ser uma equipe competitiva”

Vanderlei Luxemburgo terá os retornos dos meias Canteros, Éverton e Arthur Maia, além do atacante Paulinho, jogadores que ficaram de fora dos últimos jogos para se prepararem fisicamente pro momento decisivo do campeonato. “Só vou decidir quem joga no último treinamento. Vou fechar um pouquinho o treino, tenho decisões importantes a serem tomadas. Tem muitos jogadores voltando de lesão, mas que não estão no ritmo ideal. Vamos ver o que é o melhor. Tenho que saber como equilibrar o time para poder jogar bem no próximo jogo também. Não posso gastar todas as fichas”, afirmou Luxa.

No lado vascaíno, o zagueiro Luan falou do momento artilheiro que vive e disse que o time precisa entrar ligado no jogo, para assim evitar erros como aconteceram na Taça Guanabara. “Estou ali para ajudar o time. Meu papel é não tomar gols, mas quero ajudar sempre. Estou feliz com o momento que estou vivendo. Vai ser um bom jogo. O time tem que entrar muito ligado para não fazermos o que fizemos nesse outro jogo pela Taça Guanabara. Não queremos entrar em clima de guerra”.

Na última entrevista coletiva antes do jogo Flamengo x Vasco da Gama , o zagueiro Bressan disse que espera um clássico muito truncado e que o Flamengo não pode pensar apenas em segurar a vantagem. “O Vasco é um time de disposição, força física, bolas paradas. Vai ser um jogo truncado. Temos que pensar na vantagem no último minuto do segundo jogo. O placar do primeiro jogo não deixará nada resolvido. Não queremos que aconteça briga como na Taça Guanabara. Temos que entrar em campo pensando em fazer o melhor e vencer, sempre procurando manter a concentração”.

Na sexta-feira (11), o Flamengo apresentou o lateral-esquerdo Pablo Armero, ex-Milan. O jogador chega para disputar a Copa do Brasil e o Brasileirão, já que as inscrições para o Campeonato Carioca 2015 se encerraram há algum tempo.

Na última partida entre Flamengo e Vasco ainda aconteceram as expulsões de Paulinho e Anderson Pico no lado rubro-negro e Guiñazu e Bernardo pelo Cruzmaltino. Os jogadores ainda não foram julgados pelo ocorrido e poderão ainda desfalcar suas equipes na reta final do estadual.

O último encontro entre Flamengo e Vasco 2015 aconteceu na Taça Guanabara deste ano. Com dois gols de Alecsandro, o Rubro-negro venceu por 2 a 1 no Maracanã, com Gilberto descontando para o time da Colina. A partida ficou marcada pela forte chuva, que quase causou o adiamento do jogo.

O clássico deste domingo (12) entre Flamengo e Vasco será o 370º da história. O Rubro-negro tem 144 vitórias, contra 126 do Cruzmaltino, além de 99 empates.

Já o Vasco terminou a primeira fase goleando o Volta Redonda por 4 a 1, com gols de Luan, Marcinho, Jhon Cley e Rafael Silva. Higor Leite descontou para o Voltaço.

O Flamengo encerrou a Taça Guanabara jogando contra o Nova Iguaçu. As duas equipes não saíram do zero e assim o Rubro-negro não conseguiu ficar com o título simbólico da competição.

Flamengo e Vasco chegam à semifinal depois de se classificarem em 2º e 3º, respectivamente, na Taça Guanabara. Por ter se classificado na frente do rival, o Rubro-negro terá a vantagem de poder jogar por dois empates no confronto.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Vasco x Flamengo e minuto a minuto, partida de ida válida pela semifinal do Campeonato Carioca 2015, a ser disputada às 16h, no Maracanã.