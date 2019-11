Avaí organiza homenagens para 300ª partida de Marquinhos

A partida de volta contra o Operário-MT nesta terça-feira (14) pela Copa do Brasil seria de grande importância para o Avaí, já que pode enfrentar o rival Figueirense na próxima fase, mas a marca de 300 jogos que o capitão Marquinhos alcançará nesse jogo agrega ainda mais ingredientes.

A diretoria avaiana organizou várias ações para aumentar a presença do torcedor para a festa com seu camisa 10 e a promoção de ingressos das últimas rodadas foi mantida - preços variando entre R$ 15 e R$ 30.

Além do preço promocional dos ingressos, incentivou a torcida a enviar vídeos para o clube em homenagem ao jogador, que serão exibidos no telão do estádio durante a partida. As gravações de até 15 segundos devem ser enviados até o dia do jogo, às 14h para o email: [email protected]. Também disponibilizou em suas redes sociais máscaras do jogador para a torcida levar ao estádio. A edição do Jornal Diário Catarinense de hoje (13) também traz a máscara de Marquinhos, já destacada.

Marquinhos foi criado na base do Avaí e já rodou por vários clubes - Bayer Leverkusen, Grêmio, Santos, Flamengo -, e está em sua quinta passagem pelo time azurra. Com 33 anos, ele já conquistou o Catarinense em 2009 e o acesso à Série A em duas oportunidades com o Leão - 2008 e 2014. Além disso, está a cinco gols de se tornar o maior artilheiro da história da Ressacada.