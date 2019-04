Presidente do Cruzeiro descarta novas contratações após negativa do Palmeiras por Valdivia

O presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, declarou nesta segunda-feira (13) que o clube não irá atrás de nenhum outro jogador para compor o meio-campo celeste. Após perder Éverton Ribeiro e Ricardo Goulart para o futebol árabe e japonês no início da temporada, a Raposa contratou o meia De Arrascaeta, mas a equipe ainda sente a falta de outro jogador para atuar ao lado do uruguaio no setor. Gilvan, contudo, está satisfeito com o atual elenco e afirma que o grupo está cheio.

"Não vamos atrás de nenhum outro jogador. O time é bom, estamos satisfeitos. Não precisamos trazer ninguém mais, pelo contrário, o grupo está é inchado", ressaltou o presidente.

Recentemente, a Raposa estava interessada na contratação do meio-campo Valdivia, do Palmeiras, que enfrenta um impasse na renovação de seu contrato junto ao alviverde. Porém, ainda nesta segunda-feira (13), Paulo Nobre, presidente do Verdão, confirmou o contato dos dirigentes celestes com o clube paulista, mas negou liberar o meia chileno, afirmando que a renovação do vínculo com o jogador, está próxima.

"Não incomoda nada [a procura], é normal, só vem a mostrar o valor que tem esse jogador. Já conversei com o presidente Gilvan, demonstrei que tenho todo o interesse em renovar com o jogador, que o jogador tem todo o interesse de renovar com o Palmeiras, que é só uma questão de um acerto, de um novo contrato. Eu espero que isso aconteça o quanto antes, mas não existe pressa", revelou Nobre.

Gilvan Tavares também confirmou o contato com Paulo Nobre, e, diante da negativa do mandatário alviverde, o presidente da Raposa desistiu do negócio, e consequentemente, desistiu de contratar outro meio-campo pra compor a equipe celeste.

"Tínhamos a possibilidade de trazer o Valdivia, mas como o presidente [Paulo Nobre] não liberou, e ele tem contrato até agosto, não vamos criar problema com um clube que temos uma excelente relação, que é o Palmeiras", finalizou Gilvan.

Na semana passada, o Cruzeiro contratou por empréstimo o lateral-esquerdo Fabrício, junto ao Internacional. A contratação do jogador foi bem vista pela comissão técnica da Raposa, uma vez que o atleta também tem condições de atuar no meio-campo, caso o técnico Marcelo Oliveira deseje.