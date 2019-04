Maringá marca no fim e garante vaga fora de casa diante do Madureira na Copa do Brasil

Após ser eliminado no Campeonato Carioca, o Madureira apostou suas fichas na Copa do Brasil contra o Maringá, que também foi eliminado no Campeonato Paranaense. Depois de perder o primeiro jogo por 2 a 0, o Tricolor Suburbano tinha uma missão difícil diante da sua torcida no estádio Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro. Os primeiros vinte minutos da equipe foi impecável e a equipe carioca já tinha alcançado o placar que precisava. Mas, de nada adiantou. Edmar, aos 37 da etapa final, diminuiu o placar e classificou o Maringá para a segunda fase da Copa do Brasil.

Apesar da vitória por 3 a 1, o Madureira acabou eliminado devido ao gol sofrido em casa. Como perdeu por 2 a 0 fora, o placar agregado ficou empatado por 3 a 3, e a equipe paranaense avançou graças ao gol de Edmar. Agora, o Maringá aguarda o classificado do confronto entre Santos e Londrina para saber quem será seu adversário na segunda fase da Copa do Brasil.

Madureira tem começo espetacular mas falha no fim

Tudo parecia apontar que o Madureira conseguiria a classificação. Com apenas vinte minutos, a equipe carioca já vencia por 3 a 0, com gols de Rodrigo Pinho, João Carlos e Ryan. Esse era o placar necessário para o Tricolor Suburbano avançar de fase, pois revertia a derrota por 2 a 0 na ida.

Por outro lado, o Maringá vivia 20 minutos para ser esquecidos. Rodrigo Pinho abriu o placar de cabeça aos cinco minutos de jogo. Cinco minutos depois, o atacante artilheiro da equipe no estadual, fez um corta-luz inteligentíssimo para João Carlos ampliar. Aos 20 minutos, Ryan marcou o terceiro que classificaria o Madureira.

Mas ainda tinha muito jogo pela frente. O Maringá tentou reagir com Danilo Rios e Alex, mas o goleiro Jonathan manteve o Madureira vivo na competição. No segundo tempo, o jogo ficou morno e as equipes criaram pouco. O cansaço bateu na porta depois de um primeiro tempo em ritmo forte. As equipes jogavam contra o relógio. O Maringá tentou um gol durante toda a etapa final, e de tanto insistir, conseguiu com Edmar aos 37 minutos. O jogador aproveitou uma bola mal afastada pela defesa e marcou o gol da classificação.