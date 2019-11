Atlas x Atlético-MG pela Copa Libertadores 2015 (1-0)

Encerramos por aqui a transmissão da partida entre Atlas 1x0 Atlético-MG, pela quinta rodada da Copa Libertadores da América. Fique conosco para saber mais informações sobre a partida logo mais.

AS CONTAS: para se classificar, o Atlético precisa vencer o Colo-Colo na quarta-feira (22) por dois ou mais gols de diferença e torcer para o Santa Fe não golear o Atlas.

Com o resultado, o Atlas chegou aos mesmos seis pontos do Atlético, mas continua na lanterna do Grupo 1. Já o Santa Fe ultrapassou o próprio Colo-Colo e tem, também, o mesmo número de pontos que os chilenos, nove. Portanto, todos os times do grupo chegaram vivos para a última rodada.

Na próxima quarta-feira (22), o Galo terá uma verdadeira decisão contra o Colo-Colo, no Independência, em Belo Horizonte, às 19h45, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Lembrando que o Santa Fe enfiou 3 a 0 no Colo-Colo em pleno Chile e assumiu a liderança do Grupo 1 no saldo de gols. Ambas as equipes têm novo pontos.

48' FIM DE JOGO! Atlético-MG sofre a terceira derrota na Copa Libertadores e complica sua situação no Grupo 1.

46' TRÊS MINUTOS DE ACRÉSCIMOS!

45' ALTERAÇÃO NO ATLAS! Sai Barragán; entra Suárez.

44' ISOLOU! Barragán erra feio e gera revolta da torcida mexicana no Jalisco.

43' QUASE DE NOVO!!! Luan pega sobra no escanteio e finaliza, mas Vilar faz a defesa.

43' UHHH! Guilherme toca de primeira para Carlos dentro da área, e o atacante finaliza em cima do goleiro Vilar.

42' Medina escora para Hernandez, que chuta por cima do gol de Victor.

39' ALTERAÇÃO NO ATLAS! Sai Álvarez; entra Hernandez.

36' NÃO FOSSE O GRAMADO... Luan deixa Carlos novamente na cara de Vilar, mas a bola subiu no montinho de grama bem na área que o atacante finalizou. Tiro de meta.

35' Guilherme dá um lindo toque por cima da defesa do Atlas e deixa o meia-atacante Carlos na cara do gol, mas o goleiro Vilar sai do gol e fica com a bola.

32' NA TRAVE!!! Keno soltou o pé de fora da área e Victor espalma. Álvarez pega o rebote e manda na trave. Galo vai se safando de levar o segundo gol.

31' Barragán bate fraquinho da entrada da área e facilita a defesa de Victor.

30' ALTERAÇÃO NO ATLÉTICO-MG! Sai Dátolo; entra Danilo Pires.

29' O meia Danilo Pires vem aí no time atleticano.

26' AMARELO! Patric comete falta em Keno, que acabou de entrar, e toma o amarelo.

26' Até o momento, o Atlas teve nove escanteios, enquanto o Galo, três.

25' ALTERAÇÃO NO ATLAS! Sai Uchoa; entra Keno.

22' Novamente Álvarez... O camisa 23, que está ficando quase sempre livre pela esquerda, cruza, mas Jemerson tira para escanteio.

21' Álvarez chega novamente pela direita e cruza rasteiro, mas Patric rasga de qualquer jeito, tirando a bola da grande área.

19' UHHH!!! González finaliza de fora da área depois de drible seco em Patric e quase marca o segundo dos mexicanos na partida.

16' ALTERAÇÃO NO ATLÉTICO-MG! Saem Lucas Pratto e Leandro Donizete; entram Cárdenas e Guilherme.

15' UHHH!!! Douglas Santos faz linda jogada pela esquerda, invade a área e finaliza de pé direito. Mas o goleiro Vilar faz boa defesa e evita o gol de empate.

12' UUHHHH!!! Luan cobra escanteio e Edcarlos manda um foguete de cabeça, mas a bola passa perto do travessão. Melhor chance do Atlético-MG no jogo.

11' Levir Culpi chamou Guilherme e Cárdenas para conversar. Parece que vem mudanças na equipe mineira.

10' VICTOOR!!! É dia de São Victor! Gonzáles deixa Ramírez na cara do goleiro, mas o camisa 1 adianta-se e fica com a bola.

9' AMARELO! Donizete mata contra-ataque e recebe o amarelo. O cartão tira o volante do próximo jogo diante do Colo-Colo.

7' Levir Culpi manda todos os jogadores do banco para o aquecimento. Time atleticano ainda não assustou a defesa do Atlas no jogo.

5' Altas chegando perto do segundo gol... Álvarez avançou pela direita e cruza visando Barragán, porém Edcarlos afasta.

4' Ramírez cobra escanteio, mas Edcarlos sobe mais alto para tirar.

3' Patric foge da falta, mas erra o cruzamento a bola fica com Vilar.

1' Galo desce pela esquerda com Carlos, mas o meia-atacante estava em posição irregular.

1' Álvarez cruza buscando Barragán, mas Victor antecipa-se e fica com a bola.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes de volta para o segundo tempo.

Com isso, o Galo precisará bater o Colo-Colo na próxima quarta-feira (22), no Independência, por três ou mais gols de diferença para não depender de uma derrota do Santa Fe para o Atlas.

No outro jogo do Grupo 1, o Santa Fe vai batendo o Colo-Colo no Chile por 1 a 0 e chegando a nove pontos. O Atlético, por sua vez, segue na terceira colocação com seis pontos.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Sem acréscimos, o árbitro apita o término da primeira etapa.

43' Douglas Santos tenta o cruzamento após belo passe de Leandro Donizete, mas a defesa intercepta. Lateral para o Galo.

40' AMARELO! Dátolo comete falta em Castillo e recebe o cartão.

39' Castillo passa para González, que passa entre os dois zagueiros do Atlético e toca na saída de Victor. Atlas sai na frente!

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLAS! GONZÁLEZ!

37' AMARELO! Álvarez derruba Douglas Santos sem bola e é advertido com o cartão amarelo.

36' Luan arrisca de fora da área, mas a bola sobe demais e vai para fora. O camisa 27 pede desculpas aos companheiros pelo chute.

35' Após cruzamento de Ramirez, Luan tira de bicicleta e, também, da cabeça de Barragán.

34' Atlético-MG segue com dificuldades para criar jogadas e fazer a transição com qualidade ao ataque. Decidas pelas laterais, com Luan sobretudo, não estão funcionando. Dátolo, mal na partida, recua bastante e perder "conexão" com Lucas Pratto, isolado no ataque.

31' Rafael Rarioca erra lançamento para Dátolo e é tiro de meta para o Atlas.

29' Dátolo comete falta de ataque em Kannemann.

23' VICTOOOOOOR!!! O arqueiro salva um chute a queima roupa de Barragán e salva, novamente, o Galo de tomar o primeiro no Jalisco.

21' Donizete tenta acionar Pratto, mas o lançamento sai fraco e a bola fica dominada com Venegas.

19' Luan experimenta de fora da área, mas seu chute de pé esquerdo sai franco e Vilar fica com a bola.

17' Luan pressiona a saída de bola do Atlas, e Castillo é obrigado a tirar de qualquer jeito. Posse de bola para o Galo.

15' Kannemann faz falta dura em Lucas Pratto, mas o árbitro Patricio Loustau só apita a falta.

12' UHHH! Dogulas Santos cruza e Pratto escora para Carlos, que tenta a finalização, mas é o zagueiro Kannemann entra no momento certo para tirar a bola.

12' Leandro Donizete arrisca de fora da área, mas a bola passa à direita de Vilar.

11' Luan tenta enviada de bola para Patric, mas Vilar sai do gol e faz a defesa.

10' Patric dá uma furada incrível na área e Uchôa quase aproveita.

8' VICTOOOOR!!! Vanegas cabeceia firme buscando o ângulo esquerdo, mas o arqueiro atleticano faz linda defesa e evita o gol.

7' Alvarez tenta o cruzamento, mas é interceptado por Douglas Santos.

6' Pratto, sentado no chão, deixar Carlos na cara do gol, mas o bandeirinha marca impedimento em lance duvidoso.

4' Leandro Donizete tenta puxar contra-ataque, mas é parado com falta.

2' Medina invade a área do Atlético, mas erra o cruzamento e a bola vai para fora.

1' Equipe atleticana toca a bola no campo defensivo.

0' ROLA A BOLA NO JALISCO!

Carlos, que era dúvida antes da partida por causa de uma pancada no tornozelo no fim de semana, está confirmado no time titular do Galo.

Leonardo Silva e Marcos Rocha sentiram lesão antes da partida e, assim, não entrarão em campo. Edcarlos e Patric são os respectivos substitutos.

Equipes já em campo.

Uma vitória do Galo e pelo menos um empate do Santa Fé coloca os brasileiros na vice-liderança do grupo.

Outro brasileiro que também joga hoje é o São Paulo, que visita o Danúbio, também às 22h.

O outro jogo do grupo, entre os líderes do grupo, Colo Colo e Santa Fé, também será às 22h.

Caso não joguem no jogo Atlas x Atlético-MG hoje, Patric e Guilherme entrarão em suas respectivas posições.

O lateral-direito Marcos Rocha e o meia-atacante Carlos deixaram o campo no fim de semana sentindo o tornozelo e havia a expectativa que os atletas nem viajassem ao México. Ao que parece, no entanto, eles estão recuperados e devem entrar iniciar o jogo Atlas x Atlético-MG 2015 no time titular.

Em palco tradicionalmente brasileiro, Atlético-MG encara Atlas pela Libertadores

FIQUE DE OLHO Atlas x Atlético-MG : Leandro Donizete, volante do Atlético-MG. Após cumprir suspensão no clássico diante do Cruzeiro, o cão de guarda do Galo também estará de volta contra o Atlas. Lembrando que o jogador foi eleito o melhor jogador em campo na vitória do time mineiro sobre o Santa Fe, na última rodada da Libertadores.

FIQUE DE OLHO Atlas x Atlético-MG : Lucas Pratto, atacante do Atlético-MG. O camisa 9 atleticano foi poupado por Levir Culpi no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro e estará de volta ao comando do ataque nesta noite. Pratto marcou apenas um gol nesta Libertadores.

O treinador Levir Culpi, aliás, já marcou um gol no Jalisco quando era jogador em Atlas x Atlético-MG: Questionado sobre, o comandante brincou com a situação. "Eu fiz um gol no Jalisco, quando eu jogava no Atlante, da Cidade do México. Eu fiquei um ano e meio no México e fiz um gol lá. Espero que possa passar alguma coisa para os jogadores. Às vezes, eles não vão fazer um gol tão bonito como eu fiz, mas quem sabe né. Vamos torcer por eles", disse.

O Atlético-MG tem um retrospecto favorável jogando no estádio Jalisco, em Guadalaraja. Foram três empates contra a Seleção Mexicana, Colônia, da Alemanha, e Chivas Guadalajara, ou seja, a equipe mineira nunca perdeu jogando na casa do Atlas.

Na última rodada, o Galo bateu o Santa-Fe no Independência por 2 a 0, enquanto o Atlas perdeu em casa para o Colo-Colo por 3 a 1, que, com o resultado, assumiu a liderançã isolada da competição com nove pontos.

Para avançar à fase de mata-mata da competição sul-americana, o Altético-MG precisa vencer os mexicanos no Jalisco e bater o Colo-Colo na próxima quarta-feira (22), no Independência, em Belo Horizonte.

Somente uma boa combinação de resultado dará a classificação à fase de oitavas de final ao Atlas. O time mexicano vai de mal a pior: nas últimas oito partidas, empatou quatro jogos, perdeu três e ganhou apenas um jogo, e foi justamente contra o Atlético-MG.

Já o Atlético-MG, em ascensão na competição após um início turbulento, está na terceira colocação da Libertadores com os mesmos seis pontos do Santa Fe, mas perde no saldo de gols.

O Atlas tem pouquíssimas chances de conseguir a classificação para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Os mexicanos estão na lanterna do Grupo 1 com três pontos.

Boa noite, torcedor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora a partida entre Atlas x Atlético-MG , pela Libertadores. Partida a ser disputada às 22h, no Jalisco, em Guadalajara. Fique conosco!