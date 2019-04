Empresário de Nino Paraíba confirma acerto de lateral com Avaí

Depois de ser afastado do elenco do Vitória, o lateral direito Nino Paraíba está deixando o clube. O jogador de 29 anos está a caminho do Avaí para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. A confirmação do negócio foi dada por seu empresário, André Castilho.

"O Nino está sendo emprestado para o Avaí até o final do contrato no Vitória, que é até o fim do ano. Não sei se ele viaja quinta ou sexta-feira. O Vitória e o Avaí entraram em acordo", disse Castilho ao portal Globoesporte.com.

Nino Paraíba chegou ao Vitória em 2009, após passagens por Náutico, Sousa-PB e Campinense. No time baiano, ele atuou em 210 jogos e marcou seis gols, conquistando as edições de 2010 e 2013 do Campeonato Baiano. Nino foi afastado do grupo após cometer um pênalti no empate em 2 a 2 com o Ceará, que resultou na eliminação do time na Copa do Nordeste. No Avaí, ele vai disputar posição com Pablo, titular durante todo o Campeonato Catarinense.

Além de Nino, os atacantes Willie e Neto Baiano - que também interessa ao Avaí -, foram afastados do Vitória depois do time ser eliminado no Nordestão e uma reunião decidirá o futuro de ambos.