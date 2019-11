Grêmio duela com Campinense para confirmar vaga na Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (15), às 22h, o Grêmio recebe o Campinense pelo jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil. Diante do torcedor, na Arena, o Tricolor traz a grande vantagem construída no confronto realizado na Paraíba. Como venceu a primeira partida por 2 a 1, com gols de Douglas e Luan, os gaúchos podem perder por até 1 a 0 para obter a classificação.

No Grêmio, Giuliano, mesmo poupado anteriormente por conta de dores, treinou normalmente e afirma ter condições de jogo. A ausência maior é a perda do volante Ramiro, com uma grave ruptura no joelho. A lesão afasta-o dos gramados por seis meses.

Do lado do adversário, o Campinense apresenta novidades no grupo e no time titular para tentar ser o primeiro clube nordestino a eliminar o Tricolor na história da Copa do Brasil.

História e time titular a favor do Grêmio para classificação

O Grêmio é sempre um aspirante a conquistar a Copa do Brasil. Mesmo em anos mais apagados, o mosqueteiro é viciado na competição, como dizem alguns cronistas. Conquistou a primeira edição em 1989 e veio a sagrar-se campeão ainda em 1994, 1997 e 2001, sendo tetra, ao lado do Cruzeiro.

O rico histórico na copa joga a favor em dois aspectos. Primeiramente, o Grêmio jamais foi eliminado por uma equipe nordestina nas suas participações. Foram muitos duelos, inclusive com taça conquistada sobre o Sport (1989) e sobre o Ceará (1994), mas nenhum tropeço com os clubes da região. O segundo aspecto é nunca cair após vencer o primeiro jogo por 2 a 1. Foram seis ocasiões na história do torneio, quatro vezes com o placar conquistado fora de casa e nenhuma eliminação nessas condições.

Embora tudo pareça favorável, diz o ditado que não existe jogo definido antes da bola rolar. Em campo, Luiz Felipe Scolari tem a principal ausência com a lesão do volante Ramiro. Domingo, na ida da semifinal do Gaúcho, o jogador teve uma ruptura no joelho e desfalca o Tricolor pelos próximos seis meses.

Como estava atuando como lateral-direito, Ramiro abre vaga para a volta do argentino Matias Rodríguez, que cometeu o pênalti convertido pelo Campinense no jogo de ida. Os volantes para o jogo devem ser Fellipe Bastos e Maicon, com Douglas, Giuliano e Luan no meio. Felipão opta por Braian Rodríguez e tem Mamute como disponibilidade ao ataque.



O jogo com o Campinense é a primeira das duas decisões da semana. No sábado (18), os comandados por Scolari enfrentam o Juventude, 16h, também na Arena, pela volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. Na ida, 1 a 0 para o Grêmio.

Com novidades, Campinense vem ao sul para tentar entrar para história

O rubro-negro nordestino não tem vida fácil na Copa do Brasil. Ao longo de suas participações, muitos clubes grandes cruzaram o caminho da Raposa logo na entrada, na primeira fase. Como 2015 não é diferente para o Campinense, o que resta é buscar uma classificação histórica para o clube, que precisa vencer por dois ou mais gols de diferença.

No domingo (12), o clube chegou à marca centenária. O primeiro compromisso após o alcance dos incríveis 100 anos desde o surgimento é a parada duríssima diante do Grêmio, na Arena.

Para o confronto, o técnico Francisco Diá, tem novidades à disposição. De mudança em relação ao jogo de ida, Tulio Renan, autor do gol de pênalti na derrota por 2 a 1, deve começar a partida. Juliano Gimenes, contratado junto ao Guarany de Sobral, pode ser a atração na zaga.

Thiago Araújo, que esteve acertado com o Moto Club do Maranhão, chega para compor a lateral-direita. Já no meio de campo, o volante Neto foi dispensado. Com as trocas e opções de Francisco Diá, o Campinense deve ir a campo com: Gledson; Thiago Araújo, Joécio (Juliano Gimenes), Jairo e Jéfferson Recife; Negretti, Leandro Sobral, Leandro Santos e Luiz Fernando; Túlio Renan e Reginaldo Júnior.