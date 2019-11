Resultado Grêmio x Campinense (2-0)

É isso, leitor da VAVEL Brasil! Muito obrigado por acompanhar mais esta jornada! Fique atento no site para ler a crônica pós-jogo da classificação gremista, conquistada nesta noite, na Arena. Até a próxima!

Durante o jogo inteiro, o Grêmio criou inúmeras chances para marcar. O goleiro Glédson teve grande atuação, e também contou com a falta de capricho dos tricolores na conclusão. O Campinense não levou perigo à Marcelo Grohe.

Com gols de Douglas e Lincoln, o Grêmio venceu o Campinense por 2 a 0 e confirmou a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. O próximo adversário será o CRB, de Alagoas.

48' Termina o jogo!!! Lincoln ainda tomou cartão amarelo pela comemoração. Grêmio 2 x 0 Campinense. Tricolor confirma a classificação.

48' No último lance do jogo, Lincoln ficou com a sobra de tentativa de Giuliano e bateu cruzado, forte, da entrada da área para marcar o segundo.

48' GOL DO GRÊMIO!!! LINCOLN!!!

47' Campinense toca a bola no campo de ataque.

46' Mesmo com a eliminatória definida, times ainda tentam atacar.

45' Três minutos de acréscimo.

43' William tocou para o meio da área, mas ninguém do Campinense foi na bola. Paraibanos, quando conseguem chegar, não mantém a bola no campo ofensivo.

43' Mais um chute em cima de Glédson!! Agora foi Maicon, de bico, na entrada da área.

41' No mesmo lance, Giuliano ficou frente a frente com Glédson, mas bateu muito fraco mais uma vez. O Grêmio coleciona chances perdidas. O gol anulado saiu no rebote deste chute.

41' ANULADO GOL DO GRÊMIO. Lincoln completou para as redes após passe de Giuliano, mas estava impedido.

40' Luan inverteu bola para Yuri Mamute. Glédson chegou antes, e, todo desengonçado, botou para a lateral.

38' De novo Glédson. Luan bateu da entrada da área, mas de novo o chute saiu muito fraco e nas mãos do goleiro do Campinense.

38' Jefferson Recife bateu de longe. Marcelo Grohe pegou fácil, em dois tempos.

37' Em contra-ataque, Lincoln recebeu de Matías e, com muita liberdade, dominou, ajeitou e bateu. Mesmo assim, a bola explodiu no zagueiro.

36' Lincoln bateu firme após driblar o marcador, mas nas mãos de Glédson.

35' Jogo fica mais cadenciado, mas com muitas faltas. Yuri Mamute é o principal alvo.

34' Cartão amarelo para Walace. Matou contra-ataque puxado por Jefferson Recife.

33' Cartão amarelo para Leandro Santos. Por falta em Yuri Mamute.

32' Substituição no Grêmio. Sai: Douglas. Entra: Lincoln.

31' Matías foi até a linha de fundo e tentou cruzar para trás. Foi bloqueado.

30' Substituições no Campinense.



Saem: Joércio e Luiz Fernando.

Entram: William e Jairo Santos.

29' Cartão amarelo para Jairo. O zagueiro tentou se aventurar no ataque, mas perdeu a bola para Walace e fez falta violenta no volante tricolor.

28' Luan recebeu de Douglas pelo lado direito da área. Ele encarou o marcador, puxou para a perna direita e finalizou. A bola foi alta demais.

27' Maicon tentou colocar bola para Giuliano. Jairo tirou.

25' Yuri Mamute bateu da entrada da área e foi bloqueado pela zaga.

24' Yuri Mamute bateu para o meio, da esquerda. Seu chute saiu mascado e ficou para Giuliano, quase sem ângulo, finalizar de perna canhota. A bola passou pela extensão da área e saiu.

23' Bola alçada na área do Grêmio. Túlio Renan se enroscou com Geromel e tentou bater, mesmo desequilibrado. A bola bateu no zagueiro tricolor.

22' Substituição no Campinense. Sai: Felipe Alves. Entra: Reginaldo Júnior.

21' Giuliano bateu de fora da área, mas a bola subiu demais.

21' O gol de Douglas foi o 100º marcado pelo Grêmio no seu novo estádio.

18' Marcelo Oliveira cruzou rasteiro da linha de fundo, Giuliano furou e a bola ficou para Douglas bater colocado, no ângulo de Glédson!!!

18' GOL DO GRÊMIO!!! DOUGLAS!!!

17' Divulgados público e renda na Arena. São 9.177 pagantes de um total de 10.667 presentes no estádio. Renda de R$ 186.230.

15' LUAN! O camisa 7 bateu colocado da entrada área, mas a bola saiu à esquerda de Glédson.

14' Giuliano tabelou com Marcelo Oliveira. A defesa conseguiu tirar, mas a bola rebateu e sobrou para o camisa 11, que tentou cruzar e foi bloqueado.

13' Grêmio dita o ritmo do jogo. Campinense se fecha e comete faltas em sequência.

12' De novo Mamute. Ele abriu espaço e bateu de perna esquerda, mas o chute saiu muito torto, sem precisão alguma.

11' Cobrança de Douglas não deu em nada. A zaga afastou, o camisa 10 cruzou novamente para a área, e Luan fez falta em Joécio.

10' Giuliano avançou pela direita em direção à linha de fundo. Quando foi cruzar, Negretti o travou e mandou para escanteio.

9' Yuri Mamute dominou na intermediária, girou e bateu muito forte para o gol. A bola saiu sem nenhum susto para Glédson.

8' Thiago Araújo bateu direto a falta, de muito longe. Passou longe do gol de Grohe.

7' Matías fez falta forte em Jefferson.

4' Marcelo Grohe saiu para abafar ataque do Campinense e foi atingido por Felipe Alves.

3' Yuri Mamute bateu forte de perna esquerda. Glédson tentou agarrar, não conseguiu, mas na sequência ficou com a bola.

1' Falta de Leandro Santos sobre Luan.

0' Campinense com a mesma formação.

0' Começa o segundo tempo.

Substituições no Grêmio para a segunda etapa.



Saem: Braian Rodríguez e Fellipe Bastos

Entram: Yuri Mamute e Walace

Os 45 minutos iniciais na Arena foram de muita intensidade, principalmente pelo lado do Grêmio. Os gaúchos desperdiçaram muitas chances clares de gol, errando o alvo na hora H ou parando na ótima atuação do goleiro Glédson. Já o Campinense tenta escapar principalmente com Felipe Alves, que sofreu faltas que amarelaram Fellipe Bastos e Maicon.

Giuliano: "Nós não podemos perder tantos gols como estamos perdendo. Conseguimos criar espaço, quando a gente encontra esse passe rápido, a gente tem chance. Mas temos que matar o jogo".

Maicon: ''A gente teve várias oportunidades e tem que fazer o gol, não pode dar chance. Tem que fazer logo o gol pra não dar chance depois''.

Leandro Santos: ''A gente vêm treinando forte. Foi treinado isso, marcação individual em cima do Douglas. Trabalhei durante a semana, espero descansar e voltar com mais força no segundo tempo''.

46' Termina o primeiro tempo na Arena. Placar zerado.

45' Fellipe Bastos pegou sobra e bateu de fora. A bola desviou e ficou amortecida para Glédson.

44' Cartão amarelo para Maicon. Ele errou passe bobo na saída de bola, dando nos pés de Felipe Alves. Na sequência, fez a falta e foi advertido.

44' Giuliano recebeu de Marcelo Oliveira e tentou botar na área. A zaga rebateu.

41' GLÉDSON! Marcelo Oliveira recebeu de Giuliano, entrou em velocidade pela esquerda, avançou e chutou forte. Glédson espalmou mais uma vez.

39' Giuliano tentou enfiar para ultrapassagem de Luan. Negretti se esticou e cortou.

38' Cartão amarelo para Negretti. Por falta em Luan.

36' Cartão amarelo para Fellipe Bastos. Por falta forte em Felipe Alves.

35' Thiago Araújo cobrou falta em direção à área, mas direto nas mãos de Marcelo Grohe.

33' MAIS UMA!! Douglas cruzou da direita com curva para Braian Rodríguez. O centroavante cabeceou sozinho, buscando o canto oposto do goleiro Glédson. A bola saiu pela linha de fundo, com muito perigo.

32' Matías Rodríguez cruzou por baixo, com curva. Jairo antecipou e cortou.

31' Glédson puxou contra-ataque mandando para Felipe Alves. Mais uma vez o atacante foi desarmado pelos marcadores do Grêmio.

30' INACREDITÁVEL!! Após troca de passes, Braian recebeu de Maicon na cara do gol e chutou para defesa de Glédson. Na sequência, Giuliano bateu duas vezes e nas duas foi bloqueado pelos zagueiros que ficavam em cima da linha para evitar a abertura do placar.

28' NO TRAVESSÃO!!! Luan recebeu de Maicon, dominou girando para bater e finalizou com categoria. A bola bateu no travessão de Glédson, já vendido no lance.

28' Luan cobrou escanteio mas Glédson saiu para segurar.

27' Agora, Campinense se fecha. Grêmio troca passes tentando passar pelo bloqueio imposto.

25' Matías recebeu na direita, e com a área congestionada, puxou para o meio e bateu de perna esquerda. A bola saiu sem direção, à esquerda do gol.

23' Grêmio bateu lateral rápido. Douglas mandou para Giuliano, que avançou sem marcação e bateu da intermediária. Glédson defendeu no meio do gol, em dois tempos.

22' Giuliano tentou virada de jogo para Braian Rodríguez, da direita para a esquerda. O uruguaio não alcançou.

21' Douglas dominou de costas, no meio-campo, e perdeu para Neto. Felipe Alves puxou um contra-ataque que poderia ser perigoso, não fosse a interferência de Geromel para tirar a bola do atacante.

20' Chegamos aos vinte minutos de um jogo muito movimentado. Placar zerado, apesar da intensidade apresentada pelas duas equipes.

19' Maicon recebeu de Douglas na intermediária e bateu para o gol. A bola passou por cima do gol.

17' Thiago Araújo cobrou a falta por cima da barreira, colocado. Grohe caiu e fez boa defesa, no cantinho.

15' Grohe errou na saída de bola, entregando a bola nos pés de Felipe Alves. O atacante tentou passe na esquerda mas Geromel cortou. A bola voltou para Felipe, que ao tentar driblar dois, sofreu falta frontal. Perigo.

15' Douglas bateu escanteio com efeito. A bola passou pelo gol, Braian tentou alcançar depois da segunda trave, mas ela saiu em tiro de meta.

14' Fellipe Bastos mandou uma bomba na cobrança de falta, mas de muito longe. Glédson segurou firme sem sustos.

13' Muitas faltas no centro do campo. Agora foi de Neto sobre Douglas.

12' Lateral-esquerdo Jefferson Recife, desequilibrado, bateu de fora da área. A bola saiu estranha e encobriu a meta de Grohe.

12' Grêmio faz ótima partida até o momento. Muita intensidade, desde a marcação até a saída para o ataque.

10' Trio de meias do Grêmio se movimenta muito, tentando confundir a defesa do Campinense.

9' Giuliano recebeu e ativou Luan. O camisa 7 bateu de fora da área, mas mal. A bola saiu à direita de Glédson.

8' Campinense tentar sair para o ataque, mas Grêmio marca com muito vigor na intermediária.

6' GLÉDSON!! Braian roubou uma bola quase perdida e deu para Rhodolfo. Ele ajeitou para Giuliano bater da entrada da área, de perna esquerda. Glédson se esticou e defendeu.

5' Douglas levantou na área, Braian dividiu com a zaga por cima e a bola sobrou para o goleiro Glédson agarrar.

4' Falta de Negretti sobre Luan. É perigosa.

3' Jogo começa movimentado. Campinense chegou com Túlio Renan, pela direita, depois da chance perdida por Douglas.

2' INCRÍVEL!! Matías recebeu de Giuliano, invadiu a área com muita velocidade e rolou para trás. Douglas bateu para o gol, já sem goleiro, mas com um carrinho o zagueiro do Campinense evitou a abertura do placar.

1' Grêmio ataca para o lado direito das câmeras.

0' Começa o jogo!

21:59 O próximo gol do Grêmio na Arena será o 100º marcado pelo Tricolor na nova casa, inaugurada em dezembro de 2012.

21:57 As equipes já estão em campo, prontas para o jogo.

21:56 A partida começará em instantes. Vamos juntos acompanhar Grêmio x Campinense, pela primeira fase da Copa do Brasil!

A última vez que o Grêmio enfrentou um paraibano em casa pela Copa do Brasil foi em 1991: venceu Auto Esporte por 2 a 0.

Retrospecto gremista na Copa do Brasil:



150 jogos

82 vitórias

43 empates

26 derrotas

255 gols a favor

140 gols contra

O Campinense vai à campo com Glédson, Thiago Araujo, Joécio, Jairo e Jefferson Recife; Negretti, Leandro Santos, Neto e Luiz Fernando; Felipe Alves e Túlio Renan.

Banco tricolor: Tiago, Galhardo, Erazo, Júnior, Walace, Balbino, Lincoln, Everton, Leo e Yuri Mamute.

Confirmada a escalação gremista: Marcelo Grohe; Matías Rodríguez, Geromel, Rhodolfo e Marcelo Oliveira; Fellipe Bastos, Maicon, Luan, Douglas e Giuliano; Braian Rodríguez.

O diretor de futebol gremista, César Pacheco, confirmou as negociações para a contratação do goleiro Bruno Grassi, que se destacou no Gauchão pelo Cruzeiro/POA: ''Existe uma negociação, mas não tem nada fechado. Esperamos fechar no decorrer da semana'', disse.

Confira mais detalhes no pré-jogo VAVEL Brasil aqui.

Quem passar para a próxima fase da Copa do Brasil enfrentará o CRB, de Alagoas, que eliminou o Amadense/SE.

Diá também falou sobre a desigualdade financeira existente entre os adversários desta noite: ''Temos folha de cerca de R$ 180 mil aos jogadores. É difícil, mas temos que acreditar''.

Francisco Diá, técnico do Campinense, na chegada do time à Arena: ''Estamos numa sequência muito grande de jogos e a equipe caiu de rendimento por causa disso'', lamentou.

A partida de hoje será a quinta válida pela Copa do Brasil, na Arena do Grêmio. Em 2013, os tricolores venceram o Santos (2 a 0) e empataram com Corinthians e Atlético/PR (ambos 0 a 0). Contra os paulistas, obtiveram a classificação nos pênaltis. Já ante o Rubro-Negro de Curitiba, foram eliminados devido à derrota por 1 a 0 no jogo de ida. Em 2014, perdeu para o Santos por 2 a o e foi eliminado.

A expectativa da direção do Grêmio para o jogo de hoje é de 15 mil pessoas na Arena.

Túlio Renan: ''É sempre difícil, o Grêmio é uma equipe muito complicada de enfrentar. Eles são sempre favoritos. Mas nós vamos jogar com confiança para tentar um bom resultado. No futebol, sempre entramos para ganhar. Sabemos que é um jogo difícil, o Grêmio é o favorito. Mas temos que impor nosso ritmo para conseguir a vitória e até mesmo a classificação''. O atacante fazia parte do elenco do Veranópolis quando o time da Serra venceu o Grêmio. Foi o último revés tricolor na temporada, há dois meses.

FIQUE DE OLHO Grêmio x Campinense AO VIVO: recém-chegado, Túlio Renan é a esperança do Campinense para surpreender o Grêmio na Arena. O atacante disputou o Gauchão pelo Veranópolis e só fez uma partida pelo novo clube: no último domingo, fez gol na vitória sobre o Lucena, pelo Campeonato Paraibano.

FIQUE DE OLHO Grêmio x Campinense AO VIVO: Giuliano vem se destacando cada vez mais pelo Grêmio em 2015. O meia chegou durante a última temporada e não conseguiu desempenhar o que se esperava dele, além de ter sofrido uma lesão no púbis que o tirou da reta final do Brasileirão passado. Hoje, o camisa 11 vive grande fase no Tricolor e pode ser decisivo para confirmar a vaga na próxima fase da Copa do Brasil.

O técnico do Campinense, Francisco Diá, também está suspenso. Ele foi punido por dois jogos por infrações cometidas na última partida da Série D de 2014, contra o Jacuipense.

Assim como no primeiro jogo, Felipão cumprirá suspensão pelas expulsões contra São Paulo e Cruzeiro, no Brasileirão do ano passado. Ele será substituído, novamente, pela dupla que ocupou sua função em Campina Grande: Ivo Wortmann e Murtosa.

O Campinense provavelmente irá à campo na Arena com Glédson; Thiago Araújo, Joécio, Jairo e Jefferson Recife; Negretti, Neto, Leandro Santos e Luiz Fernando; Túlio Renan e Felipe Alves (Reginaldo Junior).

A tendência no lado gremista é que Felipão escale força máxima. Desta forma, os iniciais devem ser: Marcelo Grohe; Matías Rodríguez, Geromel, Rhodolfo e Marcelo Oliveira; Fellipe Bastos, Maicon, Giuliano, Douglas e Luan; Braian Rodríguez.

Do lado paraibano, os desfalques são Gabriel Valongo, Sandrinho e Alvinho, todos machucados. Em compensação, o técnico Francisco Diá tem novidades: Thiago Araújo, contratado no final da semana passada, assume a vaga de titular na vaga que vinha sendo disputada por Edy e Leyrielton, ambos dispensados pela diretoria rubro-negra. O atacante Túlio Renan, que estreou com gol no domingo, será titular ao lado de Reginaldo Júnior.

Os únicos desfalques de Felipão para a partida de hoje são Ramiro e Cristian Rodríguez. O volante sofreu uma grave lesão no domingo, contra o Juventude, e para por seis meses. Já o uruguaio ainda se recupera de uma lesão na coxa direita.

Gledson, goleiro do Campinense: ''Sabemos que o Grêmio é franco atirador, mas nós temos condições de surpreender dentro de Porto Alegre''.

Desde 1989, quando começou a Copa do Brasil, o Tricolor saiu na frente com vantagem de um gol de diferença em 20 ocasiões. Apenas em 2010, na semifinal com o Santos, acabou desclassificado no jogo de volta (com derrota de 3 a 1).

Giuliano: ''O pensamento é de entrar em campo e fazer nosso trabalho como estivesse zero a zero. Temos que nos impor em casa, temos o apoio da torcida, e temos que mostrar desde o início que queremos vencer. Claro que temos a vantagem, mas pode ser administrada durante a partida, importante é que a gente inicie bem e queira a vitória desde o início''.

Agora, os gaúchos estão muito próximos da classificação, e podem até perder por 1 a 0. O Campinense precisa bater o Grêmio por dois ou mais gols de diferença, mas também garantem a vaga em caso de vitória por 3 a 2, 4 a 3 e assim por diante. No caso de triunfo dos paraibanos por 2 a 1, a decisão será realizada nas cobranças de pênalti.

Na partida de ida, em Campina Grande, o Grêmio venceu o Campinense por 2 a 1, com gols marcados por Douglas e Luan para o Tricolor e Felipe Alves para os mandantes.

Eliminado nas quartas de final da Copa do Nordeste, o Campinense voltou as atenções para a disputa do Campeonato Paraibano. No certame regional, a Raposa vem de duas vitórias seguidas, e ocupa a 3ª posição. Na última rodada, triunfou sobre o Lucena, por 2 a 1, no dia de seu centenário.

O Grêmio vive ótima fase. Sem perder há dois meses, engrenou no Campeonato Gaúcho e está próximo de chegar à final do estadual. No último domingo, bateu o Juventude, fora de casa, por 1 a 0, com gol de Giuliano.

Boa noite, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Grêmio x Campinense, jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil, partida a ser disputada às 22h, na Arena do Grêmio.