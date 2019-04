Joinville precisa inverter placar elástico para avançar na Copa do Brasil diante do Ituano

PARTIDA VÁLIDA PELA PRIMEIRA FASE DA COPA DO BRASIL 2015, A SER REALIZADA NO Arena Joinville, EM Joinville, Santa Catarina

Joinville e Ituano vão fazer o jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil na Arena Joinville, nesta quarta-feira, às 19h30. Na partida de ida, em Itu, o JEC perdeu para os donos da casa por 3 a 0 e agora precisa vencer por quatro ou mais gols para avançar à próxima fase da competição, ou então igualar o placar e disputar a vaga na segunda fase nos pênaltis.

Mas, mesmo com boa vantagem no confronto, a situação do Ituano é bem diferente da equipe catarinense nos estaduais e no calendário de 2015. Enquanto o Joinville vai estar se preparando para a disputa da final do torneio regional na próxima semana, o galo de Itu, que já foi eliminado do Paulista, pode estar sem calendário pelo resto da temporada em se tratando de competições nacionais.

Em grande desvantagem, Joinville não venceu nenhuma partida no ano por mais de dois gols de diferença

A vantagem construída pelo Ituano no jogo de ida parece ainda maior para os torcedores do JEC ao analisar os resultados dos jogos do clube no ano de 2015. Até aqui, a equipe não marcou mais que três gols em nenhuma partida do ano, e seu maior placar até aqui foram os 3 a 1 aplicados no Figueirense no último final de semana.

O técnico Hemerson Maria reconhece a dificuldade da missão que o Joinville enfrentará no jogo, e espera uma partida história de sua equipe: “Falei ao grupo que vamos ter que fazer um jogo épico, uma partida para ser lembrada por 10 anos, um jogo que a cidade de Joinville vai lembrar. Para que isso ocorra, temos que fazer o melhor jogo de nossa vida, com erro zero, e num nível de concentração máximo, sem nenhum tipo de falha. É preciso fazer um jogo histórico para um grupo que foi formado na dificuldade e que cresce e pode ultrapassar esta barreira. Vamos dar nosso máximo e nos entregarmos para que isso aconteça.”

Depois de vencer o Figueira e levar o segundo jogo da final do Catarinense para a Arena no último domingo (12), a equipe voltou a treinar já na segunda-feira e, precisando da vitória, deve contar com a volta de Marcelo Costa ao time titular no lugar de Augusto Cesar, que tem características mais defensivas. Nessa semana, sempre ao término das atividades, todos os jogadores têm treinado cobranças de pênalti.

Porém, mesmo com uma missão complicada na Copa do Brasil, o zagueiro e atual capitão Bruno Aguiar confessa que é difícil tirar o foco da decisão do estadual: “Não tem como não pensar na final. Penso nisso desde o ano passado, pela frustração de não ter ganhado. Mas disputando duas competições simultâneas, tem que trocar o foco para uma não atrapalhar a outra, não adianta pensar no Figueirense antes do jogo contra o Ituano. Vamos focar neste jogo e só depois pensar na disputa do título”, disse.

Podendo tomar até três gols, atual campeão paulista foi mal no estadual e não disputará a Série D

Em 2014, o Ituano surpreendeu a todos ao bater os quatro grandes de São Paulo e ser o campeão do Campeonato Paulista. Mas a campanha desse ano no estadual não foi nem um pouco parecida com a do ano passado, com a equipe ficando apenas no quarto lugar de seu grupo e fora das quartas de final disputadas no último domingo. Para piorar a situação, a má colocação ainda deixa o Ituano fora da série D do campeonato brasileiro. Por isso a importância de seguir disputando a Copa do Brasil.

Tarcísio Pugliese, treinador da equipe, pregou respeito ao time do Joinville e fez questão de dizer que a equipe ainda não está classificada, apesar da vantagem. “Foco total no Joinville. Um time que já está na final do Catarinense. Vem jogando, jogou e venceu neste domingo. Portanto tem um bom nível de concentração e de competição. Não tenho dúvida que vamos encontrar um adversário difícil na quarta-feira para nós tentarmos conseguir a classificação para a próxima fase.”

A partida marcará o reencontro do atacante Ronaldo com a torcida do Joinville na Arena. O jogador defendeu as cores do tricolor catarinense no ano de 2013, saiu para o Japão, voltou neste ano ao Brasil para defender o Ituano e vem sendo titular da equipe.