Resultado de Santos x Londrina pela Copa do Brasil 2015

Na próxima fase da Copa do Brasil o Santos vai enfrentar outra equipe do Paraná. Ainda sem data definida, o Alvinegro Praiano vai enfrentar o Maringá.

VITÓRIA 3,000: Santos venceu sua partida de número três mil na sua história.

48' FIM DE JOGO: O time misto do Santos vence o Londrina por 1 a 0 e avança na Copa do Brasil.

46' Lucas Lima bate mas a bola explode na barreira e sai pela linha lateral do campo.

45' FALTA PERIGOSA! Geuvânio é derrubado perto da área, vem falta perigosa ai.

42' Lino tenta o cruzamento para a área mas Vladmir sai do gol e faz a defesa.

39' Santos toca a bola e administra o resultado, Londrina se defende e tenta aperta o time alvinegro sem sucesso.

36' Kanu segura Valência e faz falta. O juiz marcou e deu cartão amarelo.

33' Público de 11,334 pagantes em São José dos Campos.Rendo de R$ 524,440

30' Cicinho tenta o lançamento para Leandrinho, mas o meia não chega na bola e ela sai pela linha de fundo.

28' SUBTITUIÇÃO NO SANTOS: Sai Gabriel e entra Leandrinho.

27' VITOR! Lucas Lima faz grande jogada e toca para Geuvânio dentro da área. O atacante do Santos finaliza mas o goleiro do Londrina faz a defesa e fica com a bola.

25' Lucas Lima cobra a falta, Werley tenta de cabeça mas a bola sai por cima do gol.

24' Dirceu derruba Marquinhos Gabriel perto da área, cartão amarelo para ele.

22' Rone Dias levanta bola na área mas a defesa do Santos afasta a bola.

19' SUBSTITUIÇÃO NO LONDRINA: Sai Germano e entra Leo Maringa.

18' Wéverton fez falta em Lucas Lima e recebeu cartão amarelo.

17' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS: Saiu Elano para a entrada de Geuvânio.

17' IMPEDIDO: Elano lança o Gabriel que sairia livre na cara do goleiro, mas o camisa 10 estava em posição irregular.

15' Wéverton chega dentro da área e tenta o cruzamento, mas Paulo Ricardo chega em cima e tira a bola da área do Santos.

13' Marquinhos Gabriel recebe na entrada da área e tenta o chute, que sai pelo lado esquerda da trave de Vitor.

12' Gabriel tenta o cruzamento para a área mas a defesa do Londrina corta pela linha de fundo.

11' Elano recebe na direita e tenta o chute colocado, mas a bola bate na defesa e fica com o Londrina.

9' CRESCE O SANTOS! O Peixe vai pra cima e aperta em busca do segundo gol, enquanto o Londrina se defende.

7' Com esse resultado, o Londrina precisa vencer a partida por dois gols de diferença se quiser se classificar para a próxima fase.

4' Lucas Lima cobra escanteio e o meia Elano, de cabeça, abre o placar em São José dos Campos para o Santos. O primeiro gol em seu na temporada e no retorno ao alvinegro praiano.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS!

2' Londrina volta com mais posse de bola que o Santos, que se defende nesse reinicio de partida.

0' APITA O ÁRBITRO: Rola a bola para o segundo tempo de por enquanto Santos 0x0 Londrina pela Copa do Brasil.

Valência, meia do Santos: "Professor pediu para que tivessemos um pouco mais a bola e diminuir a correira. Ter mais calma e trabalhar a bola" - disse o colombiano sobre o que pediu Marcelo Fernandes.

Lucas Lima, meia do Santos: "Precisamos ter mais atenção, estamos trabalhando a bola mas o último passe está difícil. Precisamos melhorar o último passe" - disse o camsia 20 sobre a primeira etapa da sua equipe.

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO: Santos e Londrina terminam os primeiros 45 minutos empatado em 0 a 0, resultado esse que vai, por hora, classificando o Santos para a próxima fase da Copa do Brasil.

45' Cicinho rouba a bola e ela sobra para Lucas Lima, que leva até a entrada da área e tenta o chute, que sai pelo lado esquerdo do gol de Vitor.

44' Jhon faz falta dura em Lucas Lima por trás e leva cartão amarelo.

42' NA TRAVE! Após bola alçada na área, Werley testou de cabeça e quase faz contra, mas a bola parou no travessão do gol santista.

41' CICINHO! Na cobrança de escanteio, Dirceu finalizou de priemira e o lateral do Santos, em cima da linha, de cabeça, evitou o gol do Londrina.

40' Robe Dias bate forte, mas a bola explode em Cicinho e sai pela linha de fundo.

39' Paulo Ricardo e Arthur trocam empurrões e o juiz marcou falta do zagueiro santista no jogador do Londrina. Bola perto da área.

36' Lino chega forte em Elano e derruba o meia, o juiz marca a falta.

34' SUBSTITUIÇÃO NO LONDRINA: Sai Lucas Ramon, lesionado, para a entrada de John.

31' VLADMIR! Arthur invade a área e bate cruzado, o goleiro do Santos se estica e faz outra grande defesa.

30' Gabriel faz boa tabela com Marquinhos Gabriel dentro da área e tenta o chute, mas a bola vai pra fora.

29' VLADMIR! Wéverton recebe na entrada da área e bate colocado, mas o goleiro do Santos faz grande defesa.

28' Lucas Otavio faz falta em Lino e o juiz marca.

25' Lucas Lima faz grande jogada, deixou o marcador para trás e tocou para Marquinhos Gabriel, que tentou o chute mas a bola desviou e saiu pela linha de fundo.

23' Rone Dias cobrou falta para dentro da área mas a zaga do Santos subiu mais alto e afastou a bola.

21' NO ALAMBRADO: Elano recebeu na entrada da área, e tentou o chute, mas pego muito mal e a bola passou longe do gol de Vitor.

20' Santos enfrenta dificuldades em passar pela forte marcação do Londrina, então toca a bola e tenta, aos poucos, chegar na área do goleiro Vitor.

19' Lucas Lima tentou acionar Gabriel mas o zagueiro Silvio se esticou para evitar que a bola chegasse no atacante santista.

17' VLADMIR! Germano arrisca de longe e dá trabalho para Vladmir, que cai no canto certo e faz a defesa em dois tempos.

15' Zeca recebe novamente na esquerda, corta para a direita e tenta o chute novamente, que sai mal e a bola deixa a linha de fundo.

13' Paulinho recebe na entrada da área e tenta o chute colocado, mas a bola bate na defesa santista e fica com Lucas Lima.

11' Zeca recebe na esquerda, ajeita par ao pé direito e chuta, mas sai fraco e a bola deixa o campo pela linha de fundo.

10' Elano faz grande jogada na lateral direita, mas se atrapalha e acaba perdendo a bola para o marcador.

9' Paulinho tenta chegar mais uma vez com o Londrina mas Elano, ajudando na defesa, fez o corte para o Santos.

9' Diego Roque recebe na entrada da área e tenta o chute, a bola sai por cima da meta de Vladmir sem susto.

8' Santos toca a bola no cmapo defensivo enquanto o Londrina marca o toque de bola do time alvinegro e aperta para tentar roubar e sair no contra-ataque.

5' Lucas Otávio tenta passe para Gabriel dentro da área mas a zaga do Londrina se antecipa e faz o corte.

3' Lucas Lima tentou puxa o contra-ataque mas foi derrubado por Diego Roque, falta nele.

2' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS: Sai Gustavo Henrique, lesionado, e entra Paulo Ricardo.

1' Gustavo Henrique chega mais forte em Paulinho e já leva o cartão amarelo. No lance o zagueiro do Santos sentiu a coxa e pediu para ser substituído.

0' Menos de um minuto e o Santos já da o primeiro chute a gol. A bola sai por cima do gol de Vitor.

0' APITA O ÁRBITRO: Rola a bola para Santos e Londrina valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil 2015.

19:27 Hino Nacional finalizado no estádio Martins Fontes. Tudo pronto, vai rolar a bola para Santos e Londrina pela Copa do Brasil.

19:25 O goleiro Vitor, do Londrina, é o aniversariante do dia. Ele completa 30 anos nessa quarta-feira e deseja como presente a classificação diante do Santos.

19:24 Santos indo a campo com o time misto, enquanto o Londrina jogará com três atacantes. Promessa de um bom jogo em São José dos Campos.

19:23 LONDRINA ESCALADO: Tubarão definido e vem a campo com: Vitor; Lino, Dirceu, Silvio, Lucas Ramon; Diogo Roque, Germano, Rone Dias; Wéverton, Paulinho, Arthur.

19:21 Santos recebe um bom público para o jogo em São José dos Campos e é recebido com fogos na subida ao gramado do estádio Martins Fontes.

19:16 Marcelo Fernandes ainda conta no banco de reservas com os seguintes atletas: Gabriel Gasparoto; Paulo Ricardo, Jubal, Caju, Thiago Maia, Serginho, Leandrinho, Geuvânio e Diego Cardoso.

19:15 SANTOS ESCALADO: Time alvinegro definido para a partida diante do Londrina. O Santos vem a campo com: Vladmir; Cicinho, Werley, Gustavo Henrique, Zeca; Valência, Lucas Otávio, Lucas Lima, Elano; Gabriel e Marquinhos Gabriel.

19:10 Jogadores do Santos e do Londrina terminam o trabalho de aquecimento no gramado do estádio Martins Fontes.

19:00 Robinho, Ricardo Oliveira, David Braz, Renato e Victor Ferraz ficaram em Santos e não jogam nessa noite diante do Londrina.

18:50 Neste momento chove em São José dos Campos. A temperatura da cidade está em 29° com umidade em 55% e com algumas trovoadas. Santos e Londrina vão ter de jogar de baixo de chuva logo mais no estádio Martins Fontes.

Quem apita o jogo Santos x Londrina é Igor Junior Benevenuto, de Minas Gerais, auxiliado por Bruno Rafael Pires e João Patrício de Araújo, ambos de Goiais.

O Santos mandará a partida Santos x Londrina contra o Londrina no estádio Martins Fontes, em São José dos Campos. A iniciativa partiu da diretoria, que levou o jogo pela Copa do Brasil para o interior paulista visando agradar os torcedores do clube que pouco vê o tim.

Marcelo Fernandes, técnico do Santos: “Estamos fazendo os testes (de desgaste físico). Vamos definir a equipe, mas sem querer abraçar o mundo. Temos um grupo de qualidade e quem entrar vai dar conta do recado”- afirmando que utilizará jogadores reservas diante do Londrina, visando poupar alguns para o clássico contra o São Paulo.

Marcelo Fernandes, técnico do Santos: “É um adversário difícil, que venceu o clássico contra o Coritiba no último final de semana. Nós temos que estar atentos, mas o Santos FC tem um grupo forte e vamos buscar a vitória” – disse o treinado alvinegro durante a coletiva no Centro de Treinamento Rei Pelé.

FIQUE DE OLHO Santos x Londrina: Vitor, goleiro do Londrina: O Santos só não goleou o Londrina no jogo de ida graças a impecável atuação do goleiro Vitor na partida. Com ao menos 5 defesas importantes efetuadas, Vitor é o principal responsável pelo Londrina está jogando hoje a segunda partida. Jovem e promissor, Vitor terá mais uma chance de tentar parar o Santos e, quem sabe, garantir com que sua equipe saia de campo com a classificação.

FIQUE DE OLHO Santos x Londrina: Gabriel Barbosa, atacante do Santos: Se não tem Robinho tem Gabigol. Apesar de ter virado reserva com a chega de Ricardo Oliveira, o camisa 10 do Santos tem o apoio e a confiança dos companheiros e do técnico Marcelo Fernandes. Sem o camisa 7 em campo, o garoto revelado na base santista deve ganhar a chance diante do Londrina. Se assim for, Gabriel terá mais uma oportunidade de mostrar seu futebol e tentar recuperar sua posição no time titular.

VITÓRIA TRÊS MIL? É o que informa o Santos Futebol Clube. Segundo a diretoria, se o Alvinegro Praiano derrotar o Londrina nessa quarta, o Santos chegará a sua vitória de número três mil na história.

SEM PEDALADA: Uma das principais ausências do jogo deve ser o atacante Robinho. O camisa 7 deve ser poupado para o duelo contra o São Paulo. No último fim de semana, contra o XV de Piracicaba, o santista deixou o gramado lesionado, mas, após realizar os exames, foi descartada qualquer lesão grave. Por precaução ele ficará de fora dessa partida.

O Londrina não vive situação diferente da do Santos. O Tubarão é semifinalista do Campeonato Paranaense, e tem o jogo de volta contra o Coritiba no próximo domingo, valendo vaga na final. Mas, diferente do Santos, deve utilizar força máxima para tentar brigar pela classificação.

O Santos é semifinalista no Campeonato Paulista, por isso deve poupar alguns jogadores visando o duelo importante contra o São Paulo no fim de semana valendo vaga na decisão.

Já o Londrina, se quiser seguir vivo no torneio, precisa derrotar o Santos por dois gols de diferença ou repetir o placar do primeiro jogo para levar a decisão para os pênaltis.

Jogando em São José dos Campos, o Santos recebe o Londrina precisando apenas de um empate simples para avançar no torneio.

As duas equipes se enfrentam pelo jogo de volta da fase eliminatória da competição. Na ida, o Alvinegro Praiano derrotou o Tubarão fora de casa por 1 a 0.

Boa noite caros leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora todos os lances em tempo real da partida entre Santos x Londrina pela Copa do Brasil 2015.