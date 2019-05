Vitória toma susto, mas empata com Anapolina e avança na Copa do Brasil

Partida realizada no Estádio Barradão, em Salvador, e válida pela primeira fase da Copa do Brasil.

O momento turbulento das duas equipes foi refletido nas atuações de Vitória e Anapolina no confronto desta noite (14). As equipes entraram em campo no Estádio Barradão, em Salvador, pelo segundo jogo da primeira fase da Copa do Brasil. O jogo foi de baixa qualidade técnica. Os times recorriam aos chutões, aos lançamentos e aos cruzamentos para chegarem às metas adversárias.

Em campo, as equipes empataram por 1 a 1. Pedro Oldoni abriu o placar para a Rubra, enquanto Rogério empatou em favor do Leão da Barra. Como tinha vencido o primeiro jogo por 2 a 1, o Vitória segue na competição considerada a mais democrática do país. O adversário na próxima fase será o ASA.

Anapolina surpreende, leva mais perigo e abre o placar

O Vitória quase abriu o placar no primeiro lance de jogo, antes mesmo do ponteiro do relógio dar sua primeira volta. Romário fez lançamento para Jorge Wagner. O meia conduziu a bola até o meio de campo, mas errou o cruzamento. A Anapolina respondeu em seguida. Em cobrança de falta executada por Marcelo, a defesa do Vitória vacilou e Neto ficou com a sobra perto da pequena área. No entanto, o zagueiro não aproveitou a oportunidade e se atrapalhou.

O Leão da Barra tentava pressionar, mas quem assustou novamente foi a Xata. Aos 10 minutos, Jacó arriscou de muito longe e o goleiro Fernando Miguel fez a defesa em dois tempos. As bolas alçadas na área eram as principais alternativas dos dois times em chegarem aos ataques adversários. Aos 17, os donos da casa responderam. Jorge Wagner cobrou escanteio, Ednei tenta finalizar, mas a bola bate na defesa e sai pela linha de fundo. No escanteio seguinte, Luiz Gustavo desviou de cabeça e Thiago fez boa intervenção.

Os goianos voltaram a levar perigo. Aos 26 minutos, Marcelo cobrou falta com muita força, a bola desviou na barreira e quase o ataque da Rubra abre o placar. Mais assustadores no ataque, os visitantes abriram o placar aos 33 minutos. Sandrinho levantou bola na área e Pedro Oldoni ficou com a pelota. O atacante tentou marcar de letra, errou, ficou com a sobra, chutou fraco e acertou o canto do goleiro Fernando Miguel.

Os goianos continuaram em busca do resultado e aproveitaram o abatimento emocional do rubro-negro para mandarem no jogo. Aos 35 minutos, Felipe Brisola chuta da entrada da área e o goleiro Fernando Miguel faz a defesa. Aos 41, Sandrinho fez ótima jogada e acionou Felipe Brisola, que chutou em cima da marcação do Vitória e perdeu a oportunidade.

Pressionado, Vitória consegue empate e classificação

Para acalmar o ambiente, o Vitória partiu para o ataque e tentou repetir a estratégia adotada no começo do primeiro tempo. O Leão da Barra teve duas oportunidades seguidas, mas não marcou. Aos quatro minutos, Jorge Wagner cobrou falta com muita categoria, a bola desviou na barreira e foi pela linha de fundo. No lance seguinte, em tiro de canto e jogada trabalhada na esquerda, Rhayner cabeceou de forma assustada e mandou por cima do gol defendido por Thiago.

A pressão rubro-negra ficou intensificada e o jogo ficou mais pegado, com mais faltas. Aos 11 minutos, Escudero levanta bola na área em cobrança de falta e Amaral se antecipa para desviar de cabeça, e mandar muito perto do gol. A situação ficava muito complicada para o Vitória também por causa do pequeno público presente no Estádio Barradão. O time era vaiado, pressionado e ouvia bastante reclamação por parte dos torcedores.

Quando a Anapolina voltava a pressionar ao aproveitar falhas e brechas da marcação do Vitória, os donos da casa igualaram o marcador. Fernando Miguel emenda um chutão, Rhayner desvia e Rogério bate de primeira para estufar as redes da Anapolina. Aos 42 minutos, Luiz Gustavo quase marca o gol da virada após ficar com a sobra de um tiro de canto, mas a partida terminou empatada. Ainda que o Vitória tenha conseguido a classificação, muita coisa precisa ser modificada para o torcedor ficar animado novamente com o Leão da Barra.