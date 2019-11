Resultado Corinthians x San Lorenzo na Libertadores 2015 (0-0)

23:56 Situação do Grupo 2 no momento

J P V SG Corinthians 5 13 4 8 São Paulo 5 9 3 3 San Lorenzo 5 7 2 0 Danubio 5 0 0 -11

92' Final de jogo na Arena para Corinthians 0x0 San Lorenzo! Timão avança às oitavas como líder do grupo, mas perde os 100% na Libertadores

90' Arbitragem assinala dois minutos de acréscimo

87' Substituição no Corinthians! SAI Emerson Sheik, ENTRA Stive Mendoza

81' Mesmo com a igualdade sem gols, o Corinthians vai confirmando a 1ª colocação no Grupo 2, mas perde os 100%

77' Cartão amarelo para Alan Ruíz! Meia do San Lorenzo é advertido pela arbitragem

75' Alteração no San Lorenzo! SAI Blanco, ENTRA Barrientos

74' Público de 41.107, gerando renda de R$ 3.329.516,50, batendo recorde na Arena

71' Substituição no San Lorenzo! SAI Villalba, ENTRA Mussis

67' Cartão amarelo para Blanco! Atacante do San Lorenzo é punido e desfalca a equipe diante do Danubio, na última rodada

66' Alteração no San Lorenzo! SAI Romagnoli, ENTRA Alan Ruíz

63' Apesar da mudança, o Corinthians segue inoperante no campo ofensivo, preso à marcação do San Lorenzo

60' Substituição no Corinthians! SAI o atacante Vágner Love, ENTRA o meia Danilo

58' Tite chama Danilo e a torcida do Corinthians comemora

55' Partida segue sem muita emoção, assim como na reta final do primeiro tempo

51' Placares parciais na Copa do Brasil e na Libertadores: Universidad de Chile 0x3 Internacional, Sport 3x1 Cene e Fortaleza 0x0 River-PI

47' Cartão amarelo para Caruzzo! Zagueiro do San Lorenzo dá um carrinho desleal em Emerson Sheik e é punido pela arbitragem

46' Corinthians começa segundo tempo trocando passes rápidos, mas sem finalizar e levando perigo ao San Lorenzo

46' Bola rolando na etapa final de Corinthians 0x0 San Lorenzo! Timão joga os últimos 45 minutos pelos 100% na Libertadores

23:04 Corinthians e San Lorenzo voltam sem mudanças

23:03 Equipes vão retornando ao gramado para a etapa final

23:00 Em instantes a bola volta a rolar na Arena! Não saiam daqui

22:57 Apesar de maior ofensividade, o Corinthians pecou na finalização, desperdiçando chances claras para abrir o placar e ainda contou com boa atuação de Torrico, que salvou em outras oportunidades. O San Lorenzo, porém, visou aproveitar os espaços dados pelos donos da casa para sair em vantagem

22:54 O goleiro Cássio, porém, afirma que vai cobrar mais empenho dos atacantes para conseguir furar o bloqueio argentino: "Foi bom, tivemos volume de jogo, criamos algumas chances. Demos um pouco de espaço em alguns momentos. Vamos caprichar na finalização para sair com a vitória"

22:50 Apesar da pressão do Corinthians, o volante Ralf cita a boa postura defensiva do San Lorenzo e as defesas de Torrico como fatores para o placar seguir zerado: "A dificuldade é que eles estão bem postados. A gente tem que ter mais paciência. A gente está finalizando bem, o goleiro deles fez boas defesas"

45' Intervalo de jogo na Arena para Corinthians 0x0 San Lorenzo! Arbitragem apita pela última vez no primeiro tempo

41' Etapa final vai terminando sem muitas emoções, apesar do caráter decisivo da partida

37' Corinthians sente a ausência de Guerrero, pois falha bastante nas finalizações

33' UHHHHHHHHH! Felipe aproveita rebote de bate-rebate na pequena área após escanteio, mas Torrico corta

29' Corinthians segue dando descuidos na defesa e permite que o San Lorenzo chegue com mais intensidade

25' San Lorenzo começa a se soltar mais no ataque, mas peca nas finalizações e perde chances claras de gol

22' Jádson dá passe com perfeição para Renato Augusto, que sai bem da marcação de Buffarini, mas chuta fraco e para defesa segura de Torrico

21' Cartão amarelo para Jádson! Meia do Corinthians é o primeiro amarelado da partida

19' UHHHHHHHHHHHHHH! Após bate-rebate, Renato Augusto chuta colocado, mas Torrico espalma para escanteio

14' Forte na defesa, o Corinthians segura bem os ímpetos ofensivos do San Lorenzo, mas ainda peca no primeiro combate, deixando os argentinos trocarem passes na defesa

10' No outro jogo da noite pela Libertadores, o Internacional faz 1 a 0 na Universidad de Chile. Nilmar marcou o gol

8' UHHHHHHHHHH! Blanco chuta cruzado, a bola desvia no meio do caminho e Cássio raspa mandando para escanteio

6' Dentro de casa e empurrado pela torcida, o Corinthians começa melhor ofensivamente

3' UHHHHHHHHHHH! Sheik chuta de fora da área e Torrico não defende. Em impedimento, Love tenta mandar para o gol no rebote, mas a arbitragem assinala a posição adiantada

0' Bola rolando na Arena para Corinthians x San Lorenzo! Saída de bola é do Timão

21:58 Arena Corinthians está lotada para o duelo que começa em instantes!

21:56 Agora é a vez do brasileiro ser reproduzido

21:55 Hino argentino reproduzido na Arena

21:53 Equipes no campo de jogo e já posam para a fotografia

21:48 Não saiam daqui! Já já a bola rola para Corinthians e San Lorenzo pela Libertadores!

21:42 O Corinthians, porém, mantém a tática base e modifica somente as peças que não estavam disponíveis

21:37 Optando por um esquema tático mais precavido, o San Lorenzo vai tentar surpreender o Corinthians para seguir com mais chances de classificação

21:33 Equipes entram em campo para realizar o último aquecimento antes da bola rolar

21:30 Atual campeão da Libertadores, o San Lorenzo pode ficar em situação complicada no jogo de logo mais, correndo risco de ver a vaga nas oitavas de final ameaçada

21:25 Os jogos das 19h30 da Copa do Brasil estão encerrados: Bragantino 1x0 Lajeadense e Bahia 3x2 Nacional-AM. Com os resultados, Bragantino e Bahia classificados

21:19 O atacante colombiano do Corinthians, Stiven Mendonza, mostra que tá pronto para o jogo!

21:15 O San Lorenzo também está escalado para o duelo! O Ciclón começa jogando com: Torrico; Buffarini, Caruzzo, Yepes e Mas; Villalba, Mercier, Ortigoza e Romagnoli; Blanco e Matos

21:12 E o Corinthians está definido para a partida! O Timão vai a campo com Cássio; Fágner, Felipe, Gil e Uendel; Ralf; Elias, Jádson, Renato Augusto e Emerson Sheik; Vágner Love

21:07 Pela Copa do Brasil, o Bahia vai empatando com o Nacional-AM e sendo eliminado ainda na primeira fase

21:03 No momento, as duas torcidas se fazem presentes em bom número. Mesmo restando menos de uma hora para a bola rolar, são vistos espaços na arquibancada

21:00 No outro jogo que define vaga às oitavas de final da Libertadores, o Boca Juniors está empatando sem gols com o Palestino, do Chile. A partida foi paralisada aos oito minutos do segundo tempo por queda de energia elétrica, mas a situação foi normalizada

20:57 Delegação do Corinthians acaba de chegar à Arena! Técnico Tite ainda não confirma a equipe que vai a campo logo mais

20:54 Diante dos brasileiros, o San Lorenzo acumula 15 vitórias, seis empates e 20 derrotas. Desses jogos, 20 foram no Brasil, com apenas dois triunfos do Ciclón, sendo um diante exatamente contra o Corinthians, na Copa Mercosul de 1999, por 2 a 1. O outro foi ante Guarani, na Libertadores de 1988. No restante, foram 16 derrotas e somente dois empates

20:49 Contra argentinos na capital paulista, o Corinthians também tem histórico positivo. O Timão soma 20 vitórias, 11 empates e 10 derrotas

20:45 Ainda invicto na Libertadores, o Corinthians demonstra retrospecto favorável também na Arena. São 23 vitórias, sete empates e só uma derrota, na estreia, alcançando incríveis 84,44% de aproveitamento

Com 100% de aproveitamento, o Corinthians, por sua vez, tem 12 pontos e, caso some um ponto, não poderá mais ser alcançado.

Em terceiro do grupo 2, o San Lorenzo tem seis pontos, três a menos que o São Paulo, segundo colocado, e precisa da vitória para seguir com chances de classificação.

O Corinthians anunciou, através do Twitter, que todos os 39.500 ingressos à venda para os torcedores locais para o jogo contra o San Lorenzo estão esgotados.

Com início para as 22h, o clube abrirá os portões a partir das 20h. Torcedor já vai se preparando. A Arena lotará.

Aos torcedores que irão ao estádio, preparem-se. Um problema na circulação dos trens e metrôs estão atrasando o trajeto para Itaq

Veja o nosso especial pré jogo para esta partida decisiva entre Corinthians x San Lorenzo : Corinthians enfrenta San Lorenzo na Arena para garantir classificação na segunda fase

Com a suspensão por amarelos do zagueiro Cetto, o experiente Mario Yepes será o escolhido por Edgardo Bauza na noite desta quinta. Outro encontro que pode dar o que falar será Emerson Sheik x Caruzzo, após o episódio das mordidas na final de 2012.

Sem o seu principal jogador, Tite mudará o centroavante para a partida. Após ter sido diagnosticado com dengue, Paolo Guerrero será ausência por, no mínimo, 15 dias. Com isso, Vágner Love será a referência da equipe no ataque.

FIQUE DE OLHO Corinthians x San Lorenzo : Ortigoza: volante que aparenta lentidão pelo porte físico, mas que tem ótima cadência, bom toque de bola e frieza enorme para concluir as jogadas. Autor do gol de pênalti na final do ano passado, tem sua página gravada na história do clube.

FIQUE DE OLHO Corinthians x San Lorenzo : Elias: volante de muita chegada, com grande inteligência tática, o camisa 7 vem sendo peça fundamental no Corinthians de Tite. É um dos artilheiros da equipe com 4 gols na competição e a principal esperança de decidir um jogo.

Pressionado, o San Lorenzo recebeu o São Paulo e teve de lutar muito para garantir a vitória, com um golaço de Cauteruccio, após chapéu lindo em Tolói e finalização no ângulo. Jogo truncado, com poucas chances e que teve a típica cara de LIbertadores.

O último duelo pela Libertadores do Corinthians foi contra o Danubio, do Uruguai, na Arena Corinthians. Com atuação mágica de Guerrero e cia.o alvinegro detonou e balançou o estádio.

Corinthians x San Lorenzo : Jogando em Buenos Aires, o Timão teve uma importante ajuda. A Conmebol puniu o time argentino em 1 jogo sem torcida. Com o estádio vazio, a partida foi equilibrada, mas o alvinegro contou com a sorte para vencer o jogo. Elias decidiu e o desfalcado time brasileiro voltou com os pontos.

O último duelo foi na segunda rodada da fase de grupos desta Libertadores. Vamos reviver aquele duelo.

Corinthians x San Lorenzo já se enfrentaram por 10 oportunidades. Equilíbrio forte nos números, com 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas.

O Corinthians segue invicto em 2015. 23 jogos, 18 vitórias e 5 empates. No seu estádio, os números são mais impressionantes: 29 jogos, com 21 vitórias, 7 empates e apenas 1 derrota.

O palco do confronto Corinthians x San Lorenzo será o caldeirão da Arena Corinthians. Com todos os 39.500 ingressos vendidos, o estádio pulsará. Um novo fato chamará a atenção: a inauguração do maior telão das Américas, situado no setor Norte

O time do Papa vem de vitória no Campeonato Argentino. Na Libertadores, o San Lorenzo venceu o São Paulo e esse foi o nosso pós jogo: São Paulo é derrotado pelo San Lorenzo e se complica no grupo da morte da Libertadores

O Timão vem de vitória pelo Paulistão 2015. Em jogo confuso, o Corinthians bateu a Ponte Preta, sábado (11), e garantiu avaga nas semifinais do estadual. Reveja o nosso pós jogo: Em jogo polêmico, Corinthians bate Ponte Preta e garante vaga na semifinal

É um duelo de campeões recentes da Libertadores. O Corinthians foi campeão invicto em 2012, enquanto o San Lorenzo é o atual campeão do torneio.

O time argentino está pressionado, já que a vitória do São Paulo, ontem a noite, obriga o time a ter um bom resultado nesta noite. Os Corvos estão na terceira posição com 6 pontos.

Jogo importante na quinta rodada, já que o Corinthians depende de apenas um empate para garantir a vaga na próxima fase da Libertadores. Com 12 pontos, o Timão é o líder do Grupo 2.

Olá amigos da Corinthians VAVEL, vamos abrindo mais uma transmissão do tempo real do grande jogo Corinthians x San Lorenzo , minuto a minuto, com todos os detalhes aqui no nosso site.