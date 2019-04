Maria exalta atuação do Joinville mesmo diante da eliminação na Copa do Brasil

Disputando a Copa do Brasil, o Joinville enfrentou o Ituano em casa, na Arena Joinville, conseguindo a vitória de 1 a 0 mas não garantindo a classificação. Hemerson Maria, mesmo assim, pareceu satisfeito na entrevista coletiva. Tanto na expressão, como na forma de falar, elogiou a garra e a força da equipe, que criou várias chances de gols.

" Faltou fazer o gol, criamos oportunidades de fazer até o terceiro. Tivemos duas situações adversas: a necessidade do placar dilatado e jogar com um a menos desde os sete minutos do primeiro tempo. Mas superamos isso. Tivemos dificuldade de aproximação e velocidade com a expulsão do Wellington Saci. No segundo tempo chegamos a tentar com dois centroavantes e no final com três, com a entrada do Fernando Viana. Tentamos de tudo. O aplauso do torcedor no final mostrou o quanto a equipe tentou. Mesmo com a expulsão, poderíamos ter conseguido a vaga. Faltou eficiência para fazer o segundo e depois o terceiro, para tentarmos nos pênaltis. Estamos tristes, mas vamos esquecer o jogo. Não podemos nos deprimir, porque sábado tem jogo do Catarinense, temos responsabilidade. Vamos colocar uma pedra nisso e trabalhar para a final." – afirmou o técnico.

Maria foi questionado sobre a expulsão de Saci, que agrediu um jogador adversário, porém, resolveu não falar muito sobre o assunto: " Não vou comentar a expulsão dele, vamos comentar internamente. Perder um jogador com sete minutos exige modificação na maneira de jogar. A expulsão atrapalha a estratégia, o que foi combinado na preleção e no treino. Tivemos que alterar a forma de jogar em pouco tempo."– contou Hemerson.

Os torcedores esperavam que o JEC conseguisse a classificação na Copa do Brasil, mas o comandante lembrou que nesta partida não houve classificação, porém teve uma equipe que lutou bastante dentro de campo.

" O torcedor queria a vitória e a classificação. Mas quem veio vai poder falar que viu uma equipe guerreira e lutadora, que não perdeu a esperança nem aos 50 minutos do segundo tempo. Temos que pedir desculpas ao torcedor por não ter avançado. Penso que a classificação foi perdida no primeiro jogo, uma lição para nós."

O próximo duelo do Joinville será no sábado (18), disputando o Campeonato Catarinense. O Joinville enfrenta o Metropolitano, em Blumenau, as 16h, na última rodada do hexagonal.