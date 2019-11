Resultado Botafogo x Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca 2015 (2-1)

21:05 Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Botafogo e Fluminense.

21:02 Após disputa emocionante nos pênaltis, o Botafogo vence o Fluminense nos pênaltis por 9 a 8 e garante lugar na final da competição.

BOTAFOGO ESTÁ NA FINAL DO CAMPEONATO CARIOCA!

Botafogo (9) PERDEU! GOL! GOL! GOL! PERDEU! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL Fluminense (8) PERDEU! GOL! PERDEU! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! PERDEU!

Série do Fluminense: Kenedy, Jean, Gerson, Renato e Marlone.

Série do Botafogo: Marcelo Mattos, Gegê, Gilberto, Carleto e Giaretta.

49' Final de jogo! Vamos para os pênaltis!

47' Botafogo se defende de qualquer maneira. Fluminense pressiona.

45' Teremos mais quatro de acréscimos.

45' Marcelo Mattos cai no gramado.

43' Marlone recebe de Wellington Silva, tenta ganhar a área, mas Renan Fonseca desvia e cede escanteio.

42' Carleto cobra falta de longe e manda pra fora.

40' Botafogo tem Carleto, Luis Ricardo, Marcelo Mattos e Bill com problemas físicos.

39' Carleto é mais um que não tem condições e saiu de maca.

37' Robert tenta drible e erra, Luis Ricardo avança no mano a mano contra Marlon, que desarma.

34' O Botafogo, que já mexeu três vezes, tem Bill e Marcelo Mattos extenuados em campo.

33' Melhor fisicamente, Fluminense pressiona e busca o empate.

32' TRAVESSÃO DE NOVO! Kenedy cobra falta na área, Gum antecipa Renan e desvia para o gol, mas a bola bate no poste.

32' Falta do Jobson em Renato pela direita.

31' Marlone cobra escanteio e defesa afasta.

30' Substituição no Fluminense! Sai: Vinícius; Entra: Marlone.

28' Bill entra forte em dividida pesada com Kenedy

27' Vinícius bate falta na área e defesa afasta.

26' Carleto puxa contra-ataque para o Botafogo, lança no meio, mas Jobson não entende a jogada.

25' Botafogo começa a sentir o cansaço e Fluminense pressiona.

24' Após escanteio, Arão se antecipa e cabeceia pro cima de Cavalieri.

23' Marcelo Mattos e Gilberto sentem cãibras. Botafogo já realizou as três substituições.

22' Com a substutuição, Wellington Silva é deslocado para a lateral esquerda.

20' CAVALIERI! Jobson é lançado na área, vai ao fundo e solta a bomba para defesaça do goleiro tricolor.

20' Substituição no Fluminense! Sai: Giovanni; Entra: Renato

20' Parada técnica!

19' Substituição no Botafogo! Sai: Rodrigo Pimpão; Entra: Jobson.

18' Em contra-ataque, Kenedy recebe pelo lado direito da área e bate, a bola desvia na defesa do Botafogo e sai em escanteio.

16' Cartão amarelo para Luis Ricardo! (Botafogo)

15' Edson arrisca de longe e assusta Renan.

14' Gilberto recebe de Luis Ricardo no fundo, tenta cruzar, mas é bloqueado por Giovanni.

13' Arão arrisca do meio da rua e assusta Cavalieri.

12' Giaretta se atrapalha ao ser pressionado por Kenedy e perde a bola para o atacante, mas consegue se recuperar.

11' Substituição no Botafogo! Sai: Fernandes; Entra: Luis Ricardo.

9' Não vai dar mais pro Fernandes. Luis Ricardo vai entrar.

8' Giovanni tabela com Gerson pela esquerda. Bill chega afastando pela lateral.

6' Fernandes cai no gramado depois de dividida com Giovanni e vai ser atendido.

5' UUH!! Giovanni tabela com Gerson na esquerda, que devolve um para o lateral na área. Ele bate cruzado, e por pouco Kenedy não toca pro gol.

4' Botafogo começou o segundo mais retraído. Fluminense vai em busca do empate.

3' Marlon sai jogando errado, Bill retoma, mas prende demais e é desarmado pelo zagueiro.

2' UUH!! Kenedy é lançado por Robert, sai na cara de Renan, mas não finaliza. Ele gira, perde ângulo e bate à esquerda do gol.

1' Fluminense inicia o jogo com a posse de bola.

0' Começa o segundo tempo!

0' Substituição no Fluminense! Sai: Wagner; Entra: Robert.

19:39 Times já em campo. Tudo pronto para a bola rolar.

19:25 Botafogo vai vencendo o Fluminense por 2 a 1 nesse primeiro tempo. O Alvinegro abriu 2 a 0 com gols de Fernandes e Bill, mas Jean, de pênalti, diminuiu no fim. Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

46' Final de primeiro tempo!

45' Teremos mais um minuto de acréscimo.

Vine | Veja o gol de Jean, que diminuiu para o Fluminense.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! Jean cobra e diminui para o Fluminense!

42' Cartão amarelo para Renan! (Botafogo)

42' PÊNALTI! Wagner lança Kenedy na área, ele cai em disputa com Renan, e árbitro marca o pênalti.

40' Wagner sai jogando errado de novo, Fernandes recebe na área, mas é desarmado por Marlon.

39' Carleto cobra e manda por cima de Cavalieri.

38' Marlon segura Bill e o Botafogo tem boa falta pra cobrar.

37' Gilberto lança Bill, que está impedido.

35' Edson cobra falta na área, Gum desvia na segunda trave e a defesa do Botafogo afasta.

34' Renan demora a cobrar o tiro de meta e leva bronca do árbitro.

33' Marlone aquece fora do gramado e deve entrar no segundo tempo.

32' Gerson finaliza mal e manda longe do gol.

31' Wellington Silva tenta partir em contra-ataque, Rodrigo Pimpão desarma o lateral e vibra.

30' Willian Arão é lançado, mas bola sai pela linha de fundo.

29' TRAVESSÃO! Wagner cobra falta e Gum cabeceia no travessão. Esse foi o primeiro ataque do time na partida.

27' Pimpão dá um chapéu de chaleira em Wellington Silva e chuta no cantinho para defesa de Cavalieri

25' Carleto chama Pimpão pela esquerda, mas o atacante erra o passe e comete falta em Gum.

24' Kenedy é lançado na área, mas Renan sai do gol e chega primeiro na bola.

23' Fluminense ainda não conseguiu se encontrar no jogo. Botafogo é muito superior.

Vine | Veja o segundo do Botafogo, marcado pelo Bill.

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO!! Bill recebe ótimo lançamento de Gilberto e toca na saída de Cavalieri!

20' Recomeça o jogo no Engenhão.

20' Parada técnica.

19' UUH! Carleto bate a falta fechado, a defesa do Fluminense corta parcialmente, Pimpão emenda de voleio e joga por cima de Cavalieri.

17' Wagner lança Giovanni, que cruza rasteiro e Diego Giaretta afasta.

15' UUH!! Pimpão vai ao fundo pela direita e bate cruzado. Bill, na primeira trave, por pouco não consegue o desvio para o gol.

13' Botafogo ainda é superior e tem o controle do jogo.

12' Carleto bate a falta, Fernandes recolhe, coloca na área e a defesa do Fluminense afasta.

10' Kenedy avança no mano com Giaretta, cai e pede falta. Juiz nada marca.

9' Fernandes levanta na área para a penetração de Arão, mas Marlon afasta de cabeça.

8' Botafogo é melhor em campo, e sufoca o Fluminense.

7' Com este resultado, o jogo está indo para as penalidades.

Vine | Veja o gol do Botafogo, marcado pelo Fernandes!

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! Marcelo Mattos lança na área, Bill desvia, Rodrigo Pimpão entra sozinho e centra o passe pelo alto, encobrindo Cavalieri. Fernandes aparece na pequena área e empurra para o gol vazio!

4' Fernandes arrisca, mas manda longe do gol.

3' Substituição no Botafogo! Sai: Elvis; Entra: Gegê

2' Não vai dar mais pro Elvis. Gegê deve entrar.

0' Após segundos de bola rolando, Elvis arranca e sente lesão muscular.

0' Começa o jogo!!

18:31 Enfim, Fluminense entra em campo.

18:29 Faltando um minuto para a bola rolar, nada de Fluminense em campo.

18:26 Botafogo entra em campo e é muito saudado pelos torcedores!

18:25 Botafogo na boca do túnel pronto para entrar em campo. Nada de Fluminense, por enquanto.

18:22 Torcidas de Botafogo e Fluminense fazendo barulho no Engenhão. Em instantes, começa a semifinal!

18:05 Fluminense escalado! Diego Cavalieri, Wellington Silva, Marlon, Gum e Giovanni; Edson, Jean, Vinícius, Gerson e Wagner; Kenedy.

18:05 Botafogo escalado! Renan, Gilberto, Diego Giaretta, Renan Fonseca e Carleto; Marcelo Mattos, Willian Arão, Fernandes e Elvis; Rodrigo Pimpão e Bill.

18:04 Botafogo empata com o Fluminense em 1 a 1 e se classifica para a final do Carioca Sub-20.

18:00 Novidade na escalação do Fluminense! Ricardo Drubiscky escala Wagner no lugar de Fred. Em breve, confirmaremos os times.

17:53 Foto | Setor Oeste esgotou ainda pouco. Torcida alvinegra animada para o clássico! (Créditos: Fim de Jogo)

17:50 Foto | Movimentação no Acesso setor oeste (Créditos: Fim de Jogo)

Péricles Bassols Cortez, da Federação do Rio de Janeiro, apitará Botafogo x Fluminense. Ele será auxiliado pelo Dibert Pedrosa Moisés e Michael Correia.

O Estádio Nilton Santos (Engenhão) é o palco do jogo Botafogo e Fluminense. O estádio tem capacidade para 47 mil torcedores e promete receber bom público.

No Fluminense, o técnico Ricardo Drubiscky terá desfalque importante e alguns retornos. Sem Fred, Lucas Gomes deverá substituí-lo no ataque ao lado de Kenedy, que retornará à equipe titular juntamente com o zagueiro Marlon. Sendo assim, o Tricolor deve entrar em campo com: Diego Cavalieri, Wellington Silva, Marlon, Gum e Giovanni; Edson, Jean, Gerson e Vinícius; Kenedy e Lucas Gomes.

O último treino do Botafogo para o clássico deste sábado (17) foi com ar de mistério. O técnico René Simões confirmou que fará mudanças na equipe, mas não autorizou que a impressa acompahasse o treino. Existe a possibilidade de Marcelo Mattos retornar ao Alvinegro, com Diego Giaretta sendo recuado para a zaga, no vaga de Alisson. Outro que pode ganhar chance é Rodrigo Pimpão, tendo em vista a má atuação de Jobson no último clássico.

Fique de olho Botafogo x Fluminense 2015: Vinícius, meia do Fluminense. O meia entrou na vaga de Wagner no time titular na primeira partida da semifinal e foi um dos destaques. (Foto: Divulgação/Fluminense).

Fique de olho Botafogo x Fluminense: Renan, goleiro do Botafogo. Tendo a árdua missão de substituir Jefferson, o jovem arquero tem correspondido as expectativas. (Foto: Divulgação/Botafogo).

Em caso de derrota por um gol, a vaga à final do Campeonato Carioca será decidida nos pênaltis. Pensando nisso, o técnico Ricardo Drubiscky colocou seus comandados para treinar as cobranças: ''Temos a vantagem do empate, mas não está nada ganho. Uma derrota, que seria um resultado normal em um clássico, pode colocar tudo isso em risco. Temos que entrar focados e repetir a boa atuação da primeira partida para, se Deus quiser, sairmos de campo com o objetivo alcançado.''

Sobre a suspensão de Fred, o técnico do Botafogo René Simões afirmou que a punição foi justa: ''Honestamente, eu esperava que o Fred jogasse. Talvez, o Fred não goste do que eu vou falar. Ele é um jogador extra-classe, queria ele no meu time. Fui mandando embora do Fluminense na noite que ele foi apresentado pelo clube. Ele estava no camarote do Maracanã. Não tive a chance de trabalhar com ele. Mas você é responsável por tudo o que fala. Quando o Fred pede para acabar com o Campeonato Carioca deveria acabar o Carioca pra ele. Ele pediu. Nós somos personalidades e somos treinados para dar entrevista. Não podemos perder a calma. O que ele falou muito grave'', disse.

No Fluminense, o lateral Giovanni comentou sobre as palavras de Carleto: ''Se eu falar que não vimos o vídeo, vou estar mentindo. Mas estamos focados no jogo. O que vale é que são 11 contra 11 em campo e é lá que se resolve. É isso que pensamos'', afirmou.

Outro que provocou e colocou uma pimenta a mais no clássico foi o lateral do Botafogo Thiago Carleto. Em video amador circulado pela internet, o jogador garantiu que o Alvinegro vai eliminar o Fluminense, como também afirmou que vai "pegar a urubuzada na final". Em nota oficial, ele pediu desculpas pela declaração: ''Jamais quis ofender o Flamengo ou desmerecer o Fluminense, dois tradicionais clubes do Brasil e que estão entre os maiores do mundo. Fiz apenas uma brincadeira com um amigo, algo pessoal, coisa entre amigos. Ao longo da minha carreira, sempre fui muito profissional e respeitei todos os meus adversários e companheiros de profissão. Se alguém se sentiu ofendido, faço questão de pedir desculpas e reafirmar que, em momento algum, quis provocar, desrespeitar ou desmerecer os clubes e seus respectivos torcedores'', comunicou

O Fluminense terá o desfalque de seu principal jogador. Nesta quarta-feira (15), o atacante Fred foi julgado e suspenso por dois jogos por causa das críticas que fez ao Campeonato Carioca após ser expulso contra o Flamengo. Principal carrasco do Botafogo, a ausência dele foi comemorada pelos torcedores alvinegros, mas não pelo jogadores. Para o Bill, seria melhor enfrentá-lo: ''Seria bom se o Fred me enfrentasse. Se o Fluminense perder, vão dizer que foi porque ele não jogou. Mas ele está pagando pelo que fez'', comentou Bill.

Os maiores goleadores do Clássico Vovô Botafogo e Fluminense são os tricolores Welfare, com 17 gols marcados, e Waldo, com 14. Pelo lado alvinegro, Heleno balançou as redes 16 vezes.

No histórico de confrontos Botafogo e Fluminense, em 355 jogos, houveram 134 vitórias do Fluminense, 106 empates e 115 vitórias do Botafogo. O Tricolor assinalou 566 gols, contra 511 do Alvinegro

No Campeonato Carioca, o Fluminense terminou na quarta colocação, com 31 pontos. O Botafogo, por sua vez, na liderança, com 36, e com mesmo número de pontos, vitórias, saldo de gols e tentos marcados com o Flamengo. Como o quinto critério é o confronto direto, o Alvinegro ficou com o título da Taça Guanabara.

Botafogo e Fluminense decidem vaga na final do Campeonato Carioca. No primeiro jogo da semifinal, realizado no último sábado (11), o Tricolor derrotou o Alvinegro no Maracanã por 2 a 1. Fred, duas vezes, marcou a favor dos mandantes, enquanto Willian Arão descontou. Agora, quem tem a vantagem do empate é o time das Laranjeiras. A equipe de General Severiano precisará vencer o jogo de volta pelo placar mínimo para levar a disputa às penalidades. Em caso de vitória por dois ou mais gols de diferença, o Botafogo estará na final do Carioca.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Botafogo x Fluminense, partida válida pela semifinal do Campeonato Carioca, a ser disputada às 18h30, no estádio Nilton Santos (Engenhão).