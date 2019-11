Corinthians empata com San Lorenzo e assegura liderança do grupo 2 da Copa Libertadores

O Corinthians não precisou balançar as redes para selar a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores da América como líder do Grupo 2. Enfrentando o San Lorenzo, o alvinegro empatou por 0 a 0, garantiu os 13 pontos e não terá sua posição ameaçada na rodada final. A igualdade favoreceu também ao seu rival, impedindo que os argentinos empatassem em pontos com o São Paulo e criando a necessidade de uma combinação de resultados para sobrevivência no torneio.

A última rodada do Grupo 2 da Copa Libertadores detém clássico e briga direta pela classificação. O Corinthians medirá forças ante São Paulo, no Morumbi, sabendo que o rival precisa desesperadamente da vitória. Já o San Lorenzo recebe o Danubio, no Nuevo Gasometro, e - além do triunfo - necessita aumenta seu saldo de gols para sonhar com a vaga nas oitavas. Os dois confrontos ocorrem no próximo dia 22, às 22h.

Com o empate do jogo de hoje, o Corinthians assegurou sua classificação às oitavas como líder do Grupo 2. Mas também deixou a decisão pelo segundo lugar para a última rodada. Para avançar, o San Lorenzo precisa vencer o Danubio e torcer por uma derrota do São Paulo. Em caso de empate no Morumbi, os argentinos precisão fazer quatro gols de diferença para avançar.

Classificação: Grupo 2 da Copa Libertadores

# PT SG JG 1 Corinthians 13 8 5 2 São Paulo 9 3 5 3 San Lorenzo 7 0 5 4 Danubio 0 -11 5

Vagner Love desperdiça as melhores chances

Sem sinalizadores, mas com fumaça saindo dos pés da arquibancada. Corinthians e San Lorenzo subiram ao gramado da Arena com objetivos distintos no torneio. Os paulistas, focados no Campeonato Estadual, jogavam para manter-se na busca da liderança geral e mostrar que podem viver sem Paolo Guerrero. A responsabilidade caiu nos ombros de Emerson Sheik e Vagner Love, dupla esta responsável pelo primeiro lance de perigo do confronto. Logo aos 3 minutos, Torrico foi obrigado a cair no canto e fazer boa defesa, cedendo rebote para o camisa 29 chutar em cima do arqueiro.

Mas do outro lado haviam os argentinos, sabendo da vitória do São Paulo ante Danúbio e lutando por sua sobrevivência na Libertadores. Obrigados a responder, chegaram bem ao ataque e apenas não abriram o placar devido a um desvio providencial de Cássio após finalização de Blanco. Então, o clima de lá e cá prosseguiu e os arqueiros viraram protagonista. O San Lorenzo contava com Torrico, que impediu outro gol claro de Love, este com assistência de Elias.

Love este que não estava em um bom dia. O centroavante teve sua terceiro chance no primeiro e tempo, pela terceira vez, tornou a desperdiçá-la finalizando um cruzamento de Renato Augusto em cima do goleiro argentino. Sheik também não estava bem, mas seria o responsável por desarrumar a defesa antes do chute de fora de Jadson, no que seria o último respiro ofensivo corintiano no primeiro tempo. Retraído na defesa, o San Lorenzo ainda arriscaria um chute de fora da área com Matos, mas nada que mudasse o panorama da etapa inicial.

Segundo tempo morno e empate decretado

Figura apática no primeiro tempo, Vagner Love seguiu sem mostrar a que veio no início da segunda etapa. Tendo dificuldade para dominar os lançamentos recebido e errando passes bobos, irritou a torcida corintiana que com pouco mais de cinco já minutos já pedia pela entrada de Danilo. Pedido este que foi atendido por Tite aos 15 minutos, mas nada que alterasse o panorama inicial de jogo: muita marcação e poucas oportunidades.

Sem conseguir criar grandes oportunidades, Edgardo Bauza promoveu a entrada da Alan Ruiz, sacando Romagnoli, para apostar nos chutes de fora da área. Inicialmente a estratégia parecia ter dado certo, onde o próprio atleta assustou Cássio em uma dessas finalizações. Mas pouco a pouco o Corinthians voltou a se encontrar em campo e minou a fuga argentina. Emerson Sheik, subindo de produção, também arriscava dribles e chutes, mas não obtinha tanto sucesso.

No mais, a retranca argentina manteve-se presente até o apito final. Aparentemente satisfeitos com o resultado, fato que ainda os permite sonhar na rodada final, a forte defesa do San Lorenzo foi superior ao ritmo lento do Corinthians no fim de jogo que, com 13 pontos na tabela de classificação, garantiu a liderança do grupo e não será mais ameaçado nesta primeira fase do torneio.