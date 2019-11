Nilmar e Aguirre celebram atuação contra La U

Um dos grandes nomes da goleada colorada, sendo autor de dois gols além de ter sofrido um pênalti, Nilmar valorizou a atuação da equipe, além de destacar a determinação do time desde os minutos iniciais da partida.

"Acho que não só a minha melhor atuação, mas como a do time. A gente teve a chance de fazer o que buscávamos desde o início. Queríamos uma vitória convincente para nós mesmos e também para os torcedores, que estavam cobrando bastante" comentou o atacante.

Nilmar foi questionado também sobre as falhas do goleiro Johny Herrera, que apesar de defender pênalti cobrado por D'Alessandro, falhou em 3 lances que culminaram com os gols do Internacional."Tive a oportunidade de estar com ele no Corinthians (em 2006), já o conhecia. Infelicidades acontecem, se o goleiro erra,é fatal" completou.

Encerrando, o atleta foi otimista em relação ao restante da temporada e comentou sobre o seu ritmo de jogo: "O jogador quer se destacar nos grandes jogos. Ainda estou buscando meu melhor ritmo. Passei dois anos no Catar, me custou um pouco. O importante é pegar confiança, a temporada é longa".

Outro a destacar a atuação Colorada foi o técnico Diego Aguirre. "Acho que este foi o melhor desempenho do ano. Precisávamos de uma vitória e jogamos bem, fiquei muito feliz com o rendimento da equipe" avaliou o uruguaio.

Após fazer elogios ao time, o técnico já fez questão de voltar o foco para as próximos compromissos da equipe. "Temos que tentar ganhar o nosso próximo jogo. O Inter não pode escolher adversário na Libertadores, temos que estar preparados para enfrentar qualquer equipe. Não temos tempo para comemorar. Foi uma vitória boa, mas temos que olhar para frente e olhar para o nosso caminho que ainda é muito longo"

Praticamente classificado na Libertadores, o Inter volta a campo pela competição na próxima quarta-feira (22), quando recebe o The Strongest no Estádio Beira-Rio às 17h30 (horário de Brasília). Antes disso, os porto alegrenses enfrentam também no Beira-Rio o Brasil de Pelotas, em jogo que define classificação para a final do Gauchão. O jogo de ida terminou empatado em 1 a 1.