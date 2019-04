Lisca evita falar sobre reforços e crê em Clássico das Emoções na final do Pernambucano

Classificado à segunda fase da Copa do Brasil ao bater o Brasília na última quarta-feira (15), mas eliminado das semifinais do Campeonato Pernambucano, o Náutico já projeta a disputa da Série B. Até o momento, o clube oficializou a contratação do volante Marino e se aproxima do anúncio do experiente zagueiro Fabiano Eller, que está acertado verbalmente e ainda não está oficializado, mas com chegada prevista para o próximo sábado (25).

Após mal entendido quanto às negociações para futuros reforços, o técnico Lisca foi taxativo e afirmou que não vai mais se pronunciar sobre possíveis contratados pelo Timbu. Uma das consequências foi o mal-estar gerado após dizer que o lateral-esquerdo Diego Renan havia apurado informações ruins sobre a equipe, o que foi negado pelo atleta.

"A partir de hoje, eu não vou falar mais sobre reforços. Quem fala é a diretoria. Eles me fizeram essa solicitação e eu vou cumprir. Desculpa, por favor, mas eu não quero mais falar sobre isso. Vou evitar até o caso de Fabiano Eller mesmo, que ainda não foi confirmado", garantiu o comandante alvirrubro.

Afastando o clima pesado nos bastidores, o treinador resolveu palpitar sobre a decisão do estadual. Garantindo que ficará apenas como mero espectador, Lisca aposta no favoritismo de Sport e Santa Cruz, mas ressalta que as partidas serão bastante equilibradas.

"O regulamento desse ano (com o saldo de gols como critério de desempate) diminui um pouco a possibilidade de um time do interior. Claro que pela tradição e pelo retrospecto, a tendência é pelos times da capital", pontuou o técnico do escrete da Rosa e Silva.

"Vejo o Salgueiro em um bom momento, com um time experiente, competitivo e bem treinado. Já o Central tem a vantagem de fazer o jogo de volta em casa. Acredito em dois confrontos bem abertos, mas com um leve favoritismo para os times da Capital, com os do interior querendo surpreender", completou o comandante.

Lamentando ainda a desclassificação precoce no Pernambucano e mostrando o quanto a situação é incômoda, o treinador do time aristocrático enfatiza que o foco é no Brasileirão. Lisca pondera que o momento é para corrigir os erros e evitar dar descuidos no nacional.

"Fica uma pontinha de inveja positiva ao Sport, Santa Cruz, Central e Salgueiro. Por isso, confesso que não vou querer ver muito essas semifinais. Sabemos porque ficamos de fora e agora temos que tentar corrigir as falhas para que essa frustração não se repita na Série B, nossa principal competição no ano", encerrou.