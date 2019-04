Edson Sitta segue com afundamento na face e volante tem retorno adiado no Santa Cruz

No clássico contra o Sport, disputado na última rodada da fase classificatória do Campeonato Pernambucano, o volante do Santa Cruz Edson Sitta sofreu um afundamento na face. O jogador ficou afastado para voltar a ter condições de jogo. A expectativa é que o jogador fosse utilizado nas semifinais da competição estadual, contra o Central. Contudo, mesmo com o aval do departamento médico, Sitta fica fora por mais um período. Ele não pode ter contato físico com qualquer outro atleta do elenco.

Segundo o preparador físico do Santa Cruz, George Castilhos, após o período de trabalhos sem bola, o jogador será reavaliado para definir uma data de retorno: “Sitta passará mais sete dias no departamento físico, trabalhando separado. Por recomendação médica, precisa ficar esse período sem contato físico. Após esse prazo, nós vamos reavaliar e ver se ele será liberado”, explicou Castilhos.

Sem contar com o volante, o técnico Ricardinho pode escalar Wellington Cézar para ser o substituto. No entanto, devido à realização de treinamentos secretos, fica difícil saber qual será o time a ser escalado no primeiro duelo ante a Patativa. A tendência é que a formação inicial do Tricolor do Arruda conte com os seguintes atletas: Fred; Nininho, Alemão, Diego Sacoman e Renatinho; Bruninho, Wellington Cézar, João Paulo, Raniel e Anderson Biteco; Betinho.

O primeiro confronto da semifinal entre Santa Cruz e Central será realizado na noite deste sábado (18), às 18h30, no Estádio José do Rego Maciel, o Arruda, em Recife.