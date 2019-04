Sport goleia Cene sem esforços e se classifica à segunda fase da Copa do Brasil

Partida de volta válida pela primeira fase da Copa do Brasil, disputada na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco. Público: 1.864. Renda: R$ 17.590,00.

Na noite desta quinta-feira (16), o Sport entrou em campo para enfrentar o CENE, na Ilha do Retiro, pela partida de volta da primeira fase da Copa do Brasil. Grande favorito, o Leão não encontrou dificuldades para bater o Furacão por 4 a 1 e avançar à segunda fase da competição. Os gols da goleada leonina foram marcados por Rithely, Régis, Felipe Azevedo e Neto Moura. Pavão foi o responsável pelo tento do Pégasus.

Com o resultado desta noite, o Sport segue na Copa do Brasil, enquanto o CENE se despede da competição. Na segunda fase do certame, os rubro-negros vão enfrentar a Chapecoense. As datas dos embates de ida e volta ainda serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Sport, agora, voltará as atenções para reta final do Campeonato Pernambucano. O Leão fará o primeiro jogo da semifinal no próximo domingo (19), às 16h00, contra o Salgueiro, no estádio Cornélio de Barros, no sertão pernambucano. Já o CENE para suas atividades e só voltará a jogar na Série D.

Com superioridade e tranquilidade, Leão marca três vezes e fica com boa vantagem

O Sport entrou em campo como objetivo de vencer o frágil time do CENE e aliviar um pouco da pressão por conta do resultado negativo ante o Bahia na Copa do Nordeste. Desde os primeiros minutos, os rubro-negros colocaram um ritmo forte e partiram de tentativa de abrir o placar. Logo aos 2, o lateral-esquerdo Renê cruzou bem e o atacante Joelinton perdeu um gol feito, cabeceando para fora.

A pressão do Sport era muito forte e primeiro tento sairia em questão de tempo. Ele acabou chegando aos 15 minutos, com o volante Rithely. Régis lançou a bola na área, o volante apareceu como o elemento surpresa, dominou a bola no peito e bateu bem no canto do arqueiro rival. Pouco tempo depois, Felipe Azevedo chutou para fora e desperdiçou a oportunidade de aumentar o marcador.

Os leoninos dominavam completamente o embate. O CENE não demonstrava força para buscar uma reação. Sendo assim, a tendência era o Leão criar um placar elástico e garantir, com tranquilidade, a classificação. Com o passar do tempo, os rubro-negros deram uma diminuída no ritmo, mesmo com isso, o segundo gol aconteceu. Régis aproveitou uma bola que sobrou dentro da área e bateu no canto do goleiro Guilherme, que nada pôde fazer.

Mesmo com os rubro-negros vencendo o jogo, alguns torcedores demonstraram insatisfação por conta de eliminação no Nordestão. Isto não interferiu no rendimento dos leoninos dentro de campo e eles chegaram ao terceiro gol aos 45 minutos. Felipe Azevedo cobrou um pênalti, onde o zagueiro botou a mão na bola em um cruzamento de Vitor, no alto e deixou a etapa inicial no 3 a 0 favoráveis aos pernambucanos.

Rubro-negros sofrem gol, mas contam com golaço de Neto Moura e garantem goleada

Para o segundo tempo, o técnico Eduardo Baptista preferiu não fazer alterações em sua equipe, enquanto o treinador Denílson Rafaine resolveu tirar o atacante Tevez para colocar Lenon, que tem característica mais defensiva. Com a bola rolando, os pernambucanos continuaram dominando o embate, enquanto o CENE buscava surpreender e fazer, ao menos, um gol.

Os leoninos deram um cochilo aos oito minutos e os visitantes acabaram diminuindo o placar. Pavão aproveitou um ótimo passe de Tiaguinho, passou pela defesa rubro-negra em velocidade e tocou, com bastante categoria, na saída do goleiro Magrão. Depois do susto, o Sport partiu para cima. Régis bateu bem de fora da área e parou na trave esquerda do goleiro Guilherme.

O Sport tinha grandes chances de fazer um placar elástico na Ilha do Retiro, entretanto, o ataque não estava em uma boa noite. O meio-campo criva bem as jogadas, mas o aproveitamento de Joelinton e Felipe Azevedo era fraco. Já o CENE tentava se animar, mas não demonstrava qualidade suficiente. Aproveitando a tranquilidade, o técnico Eduardo Baptista tirou os volantes Rithely e Wendel e promoveu a entrada Rodrigo Mancha e Neto Moura.

A equipe pernambucano foi conduzindo o embate no ritmo que queria, pois não havia forças no Furacão para tentar uma reação. O jovem Neto Moura resolveu fazer o gol mais bonito do confronto. Ele recebeu uma bola fora da área, ajeitou e acertou um lindo chute no ângulo direito do goleiro Guilherme. Depois disso, os leoninos apenas administraram e confirmaram a goleada.