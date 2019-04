Central busca exorcizar fantasma de eliminações em jogos decisivos do Campeonato Pernambucano

A seca de conquistas do Central nos últimos anos muito se deve à falta de estabilidade da equipe em momentos decisivos, como aconteceu nos quatro anos anteriores. Mesmo campeão do primeiro turno da atual edição do Campeonato Pernambucano, a Patativa tem um histórico de "pipocar" em duelos importantes.

Com a ascensão do Salgueiro, principalmente nesta década, os alvinegros foram relegados à quinta força do estado. Porém, em 2015, a equipe caruaruense já mostrou que pode alçar voos mais altos. Além da boa campanha na primeira fase, o time centralino foi um dos melhores do segundo turno, garantindo a classificação com antecedência, antes mesmo de Santa Cruz e do próprio Carcará.

Mas é fato que em partidas decisivas, tanto do campeonato estadual quanto no nacional, o Central vem deixando a desejar nos últimos anos. Para se ter uma ideia, nos últimos dois confrontos eliminatórios que a Patativa teve pela Série D do Campeonato Brasileiro, ambos foi eliminada nas oitavas de final, em 2014 e 2013, ficando a um mata-mata do acesso. Já em 2010, o alvinegro não teve capacidade sequer se avançar às oitavas.

Quando o assunto é Campeonato Pernambucano, as estatísticas só pioram. Sempre que participou de um mata-mata, o alvinegro de Caruaru não conseguiu se classificar em nenhuma ocasião. O real motivo não passa de especulação, mas é bem verdade que a equipe caruaruense peca quando mais precisa ser eficiente.

Em 2010, a eliminação veio quando os alvinegros se classificaram em 4ª lugar na primeira fase e enfrentaram o Sport nas semifinais. Com vitórias por 3 a 0 no Lacerdão e 1 a 0 na Ilha do Retiro, o Leão teve o direito de disputar a grande decisão do estadual daquele ano, se sagrando campeão em cima do Náutico.

No ano seguinte, em 2011, a Patativa novamente foi eliminada pelo rubro-negro da capital. Pela diferença de um ponto - 37 do Central e 38 do Sport -, os caruaruenses se despediram do Campeonato Pernambucano ainda na primeira fase. Naquela ocasião, quem avançou às semifinais foi o Porto, rival local centralino.

Em 2012, uma campanha pífia, que quase culminou com o rebaixamento do alvinegro à Série A-2 estadual. Com 24 pontos, a Patativa ficou apenas uma posição acima da zona da degola. No ano subsequente, mais uma eliminação na primeira fase, terminando a competição como 5º colocado na tabela.

Na atual temporada, Laelson Lima armou um time coeso e ciente de suas funções dentro das quatro linhas. Tudo isso aliado aos valores individuais dos jogadores centralinos. Na caminho rumo às semifinais, a equipe somou 14 pontos em 10 partidas e terminou com 46.7% de aproveitamento.

Se o Central vai ser capaz de reescrever sua própria história, só saberemos quando a bola rolar no primeiro jogo da semifinal. Os primeiros 90 minutos acontecem neste sábado (18), no Arruda. Pela melhor campanha na primeira fase, a Patativa terá a chance de decidir a classificação jogando diante de sua torcida.

Tudo vai depender do que o alvinegro apresentar dentro das quatro linhas. É certo que o Santa Cruz é um time grande, de respeito, mas o Central precisa passar por cima disso se quiser garantir seu lugar ao sol na grande final. Se é possível a Patativa brigar pelo título? Mais do que nunca.