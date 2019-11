Em ano atípico, Santa Cruz mostra superação para chegar às semifinais do Pernambucano

Com 27 conquistas, o Santa Cruz inicia neste sábado (18) a luta para chegar à decisão e buscar mais uma taça do Campeonato Pernambucano. Diante do Central, no estádio do Arruda, os tricolores farão a primeira semifinal do certame deste ano, onde o Mais Querido vem fazendo uma campanha irregular, mas com um crescimento elogiável na reta final.

O elenco coral sofreu para chegar até à semifinal do estadual 2015. Disputando apenas uma competição na temporada, a Cobra Coral oscilou bastante durante a jornada por conta do ritmo de jogo e da falta de qualidade em alguns setores. No fim, com bastante garra, confirmaram participação no mata-mata.

Santa Cruz sofre para adquirir ritmo de jogo por conta do número limitado de jogos

Os corais vivem um ano atípico. Apesar de estar no quarto mês do ano vigente, a equipe participou apenas de nove jogos oficiais, o que acarreta em complicações financeiras por conta da dificuldade para obter rendas. Isto também trouxe outro fator negativo para os atletas: a falta de sequência, que prejudicou bastante o Mais Querido no estadual e deixou a ida às semifinais ameaçada.

Enquanto Sport, Náutico e Salgueiro estavam dividindo as atenções do Pernambucano com a Copa do Nordeste e adquirindo um maior entrosamento, o Santa tinha uma semana ou mais - em determinados momentos - para focar nos treinamentos. Além disso, contavam com Central e Serra Talhada chegando em ritmo forte por conta da primeira fase do estadual.

O Santa Cruz, vale ressaltar, ficou fora da Copa do Nordeste por conta da derrota para o Salgueiro na disputa do terceiro lugar do Campeonato Pernambucano de 2014. Financeiramente, foi muito ruim e taticamente também, pois o clube demorou para encontrar um futebol satisfatório, principalmente, pelo motivo de ter passado por uma grande reformulação, perdendo vários jogadores considerados titulares.

Com pior começo de Pernambucano da história, corais veem classificação ameaçada

Sem o ritmo forte de competição, os tricolores tiveram um desempenho pífio no início do Campeonato Pernambucano. Foi a pior largada da história do Santa Cruz no certame. O técnico Ricardinho, recém-chegado, viveu momentos conturbados, com torcedores pedindo sua saída do comando.

O Santa Cruz fez sua estreia na competição logo contra o Sport, no estádio do Arruda. O resultado, porém, foi 3 a 0 em favor dos leoninos, que tinham mantido boa parte do elenco da última temporada. Apesar da derrota para o maior rival, os corais mostraram um bom futebol, no entanto, a rodada seguinte trouxe a pior apresentação do Mais Querido no ano. Diante do Serra Talhada, no Sertão do Estado, tricolores sofreram um novo revés por 3 a 0, sendo dominados pelo Lampião.

O escrete do Arruda conseguiu se recuperar na rodada posterior ante o Central, em Caruaru, mas, depois disso, passou a oscilar bastante no torneio e a vaga nas semifinais passou a ficar bastante ameaçada. A situação incômoda deixou os torcedores insatisfeitos, contestando até a participação de alguns jogadores entre os titulares.

Um dos problemas que fizeram o Santa sofrer para encaixar uma sequência de bons jogos no início de temporada foi as constantes mudanças na escalação. Sofrendo por conta de lesões e suspensões, além do mau futebol, o técnico tricolor se viu obrigado a fazer alterações em nove dos dez confrontos da segunda fase do Campeonato Pernambucano. Com isso, o comandante sequer repetiu a formação por duas rodadas seguidas.

O treinador até teve duas oportunidades de manter a mesma formação, entretanto, preferiu fazer o retorno natural de atletas considerados titulares ao time principal. Chance de repetição ele não terá nesta semifinal, onde já tem dois jogadores suspensos e mais dois que ingressaram no departamento médico.

Lesões atrapalham e ataque passa a ser o grande problema do tricolor

No início da temporada, as laterais do Santa Cruz eram a grande dor de cabeça do técnico Ricardinho, que sofria com a vulnerabilidade de Léo Veloso e Moisés. Mas conseguiu recuperar o jovem Nininho e contou com o retorno do lateral-esquerdo Tiago Costa, após passagem apagada no Ceará. Desta maneira, o setor acabou ganhando certa estabilidade e tornou-se importante na ajuda ofensiva. Agora, o maior problema do comandante tricolor passa a ser o ataque, que não consegue se destacar marcando gols.

Bruno Mineiro foi contratado como o objetivo de comandar o ataque, mas só esteve em campo duas vezes na temporada. O jogador está no departamento médico desde a partida com o Serra Talhada, válida pela segunda rodada do Pernambucano. Além disso, Anderson Aquino não consegue encaixar uma sequência, também, por conta de lesões.

O atacante Waldison, primeiro reforço para 2015, está há algumas rodadas fora de combate por conta de contusão, mas quando esteve em campo deixou os torcedores corais insatisfeitos, pois apresentou um desempenho muito fraco nas finalizações. Desta maneira, o mais acionado vem sendo Betinho, que também demonstra fragilidade para chutar e marcar gols.

Mais Querido melhora desempenho e demonstra muita raça para seguir sonhando com o título

As chances do Santa Cruz ficar de fora da semifinal do Campeonato Pernambucano foram eminentes durante boa parte do Hexagonal do Título. As derrotas para Sport e Serra Talhada, no início do certame, deixaram os torcedores bastante desconfiados. A equipe mostrava fragilidades nas laterais e no ataque, mas o panorama começou a sofrer uma modificação a partir da oitava rodada.

O Mais Querido chegou bastante pressionado para enfrentar o Central, no estádio do Arruda. Precisando vencer para não ficar em situação complicar e ter que decidir a vaga nas semifinais com o Sport, na Ilha do Retiro, os tricolores fizeram uma apresentação com muita luta e acabaram vencendo por 1 a 0.

A vitória ante a Patativa trouxe uma tranquilidade aos corais, que confirmaram a classificação na rodada seguinte, quando bateram o Serra Talhada por 3 a 0, no Arruda.

A motivação para chegar a esta fase de mata-mata sonhando com o título veio em um empate conseguido no minuto final – na última rodada com o rival Sport. O resultado poderia ser minimizado, afinal, não valia mais nada para os dois, porém, diante das circunstâncias acabou aproximando a torcida dos atletas um pouco mais, principalmente, pela emblemática imagem de João Paulo comemorando o gol com o rosto sangrando.

Expectativa

Diante da eminente evolução do Santa Cruz na reta final do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano, fica a expectativa para que o escrete do Arruda chegue com bastante força neste mata-mata do estadual. O primeiro adversário será complicado, pois o Central fez uma campanha sólida no certame, entretanto, pesa a favor dos tricolores o favorável retrospecto ante os centralinos.

Para ficar com a vaga na grande decisão, é necessário que o Mais Querido já construa uma boa vantagem no primeiro confronto, a ser realizado neste sábado (18), no estádio do Arruda. Até porque seria muito ruim para os corais chegar em Caruaru precisando fazer o resultado positivo para seguir na disputa, uma vez que o estádio Lacerdão deverá contar com um grande número de torcedores alvinegros.