Resultado Santa Cruz x Central no Campeonato Pernambucano 2015 (4-0)

20:28 Santa Cruz e Central vão fazer o segundo jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano no próximo domingo (26), às 16h00, no estádio Lacerdão, em Caruaru, Pernambuco.

20:25 Com o resultado desta noite, o Santa Cruz ficou muito próximo de garantir a vaga na final do Campeonato Pernambucano. No jogo da volta, os tricolores poderão sair de campo derrotado por três gols de diferença. O Central precisará vencer com uma vantagem de cinco tento. Se a equipe caruaruense ganhar por quatro gols de diferença a ida à final será definida nos pênaltis.

48’ Fim de jogo no Arruda! Santa Cruz goleia o Central por 4 a 0 e fica bem próximo da vaga para final do Campeonato Pernambucano.

47’ GOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Betinho aproveita uma erro de Madona e toca na saída de Beto para a alegria da torcida Coral, que faz a festa no estádio do Arruda.

45’ Três minutos de acréscimo no Arruda.

44’ GOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Alemão aproveita cruzamento na área e desvia para o fundo das redes, novamente.

42’ Nathan faz boa jogada pelo meio e toca para Emerson Santos, que tenta mandar para Thiaguinho e a defesa Centralina afasta o perigo.

37’ ÚLTIMA MODIFICAÇÃO NO SANTA CRUZ: SAI: João Paulo. ENTRA: Thiaguinho.

36’ GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Alemão aproveita uma bola que sobra na grande área e chuta forte para alegria da torcida Coral.

33’ Pedro Castro faz falta perto da entrada da área e recebe cartão amarelo.

32’ UUUUHHHH! João Paulo cobra escanteio, o meia-atacante Emerson Santos cabeceia e bola toca na rede pelo lado de fora.

27’ Mattia Binatti entrou em campo sem a autorização do árbitro e recebe cartão amarelo.

26’ ÚLTIMA MODIFICAÇÃO NO CENTRAL: SAI: Mattia Binatti. ENTRA: Candinho.

24’ João Paulo cobra falta na área, Beto sai mal do gol, mas Betinho cabeceia para fora.

22’ EXPULSO! Sinval, que já tinha amarelo, entrou forte no atacante Nathan, recebe o segundo cartão e está expulso.

21’ IMPEDIDO! Pedro Castro chuta de longe, o goleiro Beto dá rebote e Nathan manda para o fundo do gol, mas estava em posição irregular.

20’ ALTERAÇÃO NO SANTA CRUZ! SAI: Bruninho. ENTRA: Nathan.

18’ BETO! Bruninho cruza pelo lado direito e Nininho, na grande área, finaliza bem e o goleiro Beto salva a Patativa.

17’ MODIFICAÇÃO NO SANTA CRUZ! SAI: Guilherme Biteco. ENTRA: Pedro Castro.

15’ AMARELO! No lance da expulsão, o zagueiro Sinval foi reclamar e recebeu cartão amarelo.

15’ EXPULSO! Juninho Silva faz falta dura em Renatinho e acaba recebendo cartão vermelho.

12’ SUBSTITUIÇÃO NO CENTRAL: SAI: Natan. ENTRA: Fernando Pires.

11’ Madona consegue cruza uma bola que estava quase fora de campo, Tiago Laranjeira domina e toca para Candinho, que se atrapalha e não aproveita bom passe. Fred fica com a bola.

6’ Nininho faz boa jogada pela direita, toca para Bruninho, que passa pelo defensor centralino e bate forte para a defesa de Beto.

4’ Nininho tenta entrar na área e o lateral Madona afasta o perigo.

1’ NÃO VALEU! João Paulo cobra falta, a bola é desviada e o goleiro Beto faz boa defesa com a perna. A bola sobra para Emerson Santos que manda de cabeça para o gol, mas estava impedido e o lance não vale.

0’ Começa o segundo tempo no Arruda! Santa Cruz 1x0 Central.

19:35 O Santa Cruz também voltou para o campo de jogo. Ricardinho não promoveu alterações.

19:34 Jogadores do Central estão de volta ao gramado do Arruda. Técnico Laelson Lima promove a entrada de Willian na vaga de Fabiano.

19:22 Sinval, zagueiro do Central: “Precisamos voltar mais focado no segundo tempo. Nosso time está dando muito espaço."

19:20 Guilherme Biteco, meia do Santa Cruz: “Nosso time merecia o gol. O goleiro deles estava bem neste primeiro tempo. O gol vai nos aliviar um pouco. A torcida agora vai apoiar mais ainda.”

48’ Fim do primeiro tempo no Arruda!

46’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Betinho aproveita um cruzamento na grande área e cabeceia no canto direito de Beto, que nada pôde fazer.

45’ João Paulo cobra a falta chutando direto para o gol e o goleiro Beto defende.

44’ Emerson Santos tenta fazer jogada individual e acaba sendo derrubado por Ferreira.

43’ Betinho recebe a bola dentro da área, mas acaba chutando para fora.

39’ PERDEU! O Santa Cruz desperdiça outra grande oportunidade. Dessa vez, foi Renatinho que partiu em velocidade do campo de defesa e tocou para João Paulo. O meia passou pelo zagueiro e cruzou para Betinho, na pequena área. O centroavante, entretanto, conseguiu cabecear para fora e perdeu um gol incrível.

37’ PERDEU! João Paulo aproveita um erro no meio-campo, leva a bola até a entrada da grande área e passa com categoria para Bruninho, que chuta muito mal e desperdiça outra oportunidade.

35’ Central consegue bom contra-ataque, com a bola ficando com o meia Tiago Laranjeira. No entanto, o jogador demora demais e toca errado.

31’ Nininho toca para Bruninho, que vai na linha de fundo e cruza voltando. Antes de a bola chegar ao atleta Coral, a defesa alvinegra afasta.

28’ João Paulo cobra escanteio na primeira trave, o zagueiro Alemão desvia de cabeça e a bola sai por cima do gol.

27’ Emerson Santos recebe ótimo passe de Nininho e vai em direção a área, no entanto, Éverton chega bem e evita o perigo.

24’ Guilherme Biteco cobra mal e a bola fica na barreira.

22’ Betinho recebe a bola na entrada da área e acaba sendo derrubado por Sinval. Falta perigosa para o tricolor.

18’ AMARELO! Mesmo no início do primeiro tempo, o goleiro Beto recebe cartão amarelo por demorar para cobrar o tiro de meta.

18’ UUUUHHH! Nininho leva a bola da direita para o meio e toca por cima para João Paulo, que entra na área e bate para fora. Perde ótima chance o meia Coral.

16’ Bruninho chuta de muito longe e a bola sai pela linha de fundo.

14’ Bruninho faz boa jogada pela direita, chuta de dentro da área, a bola desvia na defesa Centralina e sobra para Betinho, que bate de primeiro para fora e, mesmo assim, estava impedido.

13’ AMARELO! Candinho não deixa o zagueiro Alemão cobrar uma falta e recebe o primeiro cartão do duelo.

10’ IMPEDIMENTO! Guilherme Biteco chuta de fora da área, Beto defende, mas a bola sobra para Betinho, que estava em posição irregular.

8’ Guilherme Biteco tenta armar as jogadas no meio-campo Coral, entretanto, não está conseguindo acertar os passes.

5’ UUUHHH! Éverton toca para Ferreira, que vai até a linha de fundo e cruza. O zagueiro Alemão corta mal e quase fez um gol contra.

4’ Santa Cruz começa o embate atuando no campo de ataque. Central tenta fechar os espaços para sair no contra-ataque.

2’ Nininho vai até a linha de fundo, cruza e o goleiro Beto espalma a bola para a frente da área e, antes de o ataque Coral chegar, a defesa alvinegra afastou.

0’ BETO! Santa Cruz começa o confronto com bastante velocidade e buscando o ataque. A bola é toca nada direita, Nininho entra na área e bate forte, mas o goleiro da Patativa fez boa defesa e evitou o primeiro tento.

0’ A bola está rolando no estádio do Arruda! Com a saída da Patativa começa a primeira partida da semifinal entre Santa Cruz x Central.

18:28 Tudo pronto no Arruda! Dentro de instantes, terá início o embate no Arruda.

18:25 Hino de Pernambuco sendo executado no Arruda.

18:22 O Santa Cruz também está presente no gramado do Arruda. O torcedores Coral, em bom número, faz a festa.

18:18 O Central está no gramado do Arruda.

18:16 Como opção no banco de reservas, o técnico Ricardinho terá os seguintes jogadores: Bruno; Walter Guimarães, Moisés, Wellington César, Pedro Castro, Nathan, Williams Luz e Thiaguinho.

18:15 O tricolor do Arruda entrará em campo com: Fred; Nininho, Alemão, Danny Morais e Renatinho; Bileu, Bruninho, João Paulo, Guilherme Biteco e Emerson Santos; Betinho.

18:12 O Santa Cruz também está escalado para o embate ante o Central e com a ausência do meia-atacante Raniel, vetado pelo departamento médico nos vestiários. Outra novidade será a entrada do volante Bileu na vaga de Edson Sitta. Wellington César era o mais cotado para começar o embate, mas ficará no banco.

18:09 Acabou o aquecimento dos jogadores do Central e dos goleiros do Santa Cruz. Atletas alvinegros já estão nos vestiários.

18:06 O técnico Laelson Lima terá os seguintes jogadores como opção no banco de reservas: Juninho; Fabinho, Mattia Binatti, Erick, Fernando Pires, Sosténes, Jaílton, Willian e Roberto Pítio.

18:03 A patativa entrará em campo com: Beto; Ferreira, Sinval, Éverton e Madona; Natan, Jucemar Gaúcho, Tiago Laranjeira e Juninho Silva; Candinho e Fabiano.

18:02 O Central está escalado para o confronto de logo mais.

17:51 Jogadores do Central estão no gramado do Arruda para realizar o aquecimento. Escalação da Patativa ainda não foi divulgada.

17:35 Torcedores do Santa Cruz começam a entrar no Arruda. Estádio deverá receber um grande público nesta noite.

17:30 A partida desta noite terá, ao todo, sete desfalques, quatro do tricolor e três da Patativa. Estão fora de combate pelo lado do Santa Cruz: Danny Morais, Tiago Costa, Edson Sitta e Anderson Aquino. Já o Central não contará com os seguintes jogadores: Murilo, André Lima e Luiz Fernando.

17:14 Central busca exorcizar fantasma de eliminações em jogos decisivos do Campeonato Pernambucano.

17:10 Em ano atípico, Santa Cruz mostra superação para chegar às semifinais do Pernambucano.

17:09 A delegação do Santa Cruz também já chegou ao palco do jogo. Torcedores fizeram uma bela festa.

17:06 Delegação do Central chegou ao estádio do Arruda.

A partida desta noite será comandada por Sebastião Rufino Ribeiro Filho. Sebastião Rufino tem 36 anos. O mesmo pertence a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e ao quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Este confronto será o décimo de Rufino no Campeonato Pernambucano. Albino de Andrade Albert Júnior e Wlademir de Souza Lins, ambos de Pernambuco, serão os auxiliares.

Estádio José do Rego Maciel, conhecido como Arruda, pertence ao Santa Cruz e está localizado no bairro do Arruda, em Recife, Pernambuco. O Mundão do Arruda é um dos grandes estádios do futebol nacional, inclusive, é o maior estádio de Pernambuco. Nele, geralmente, os torcedores do tricolor fazem uma bela festa tornam ainda mais complicada a partida para os adversários. O local é considerado a casa da Seleção Brasileira em Pernambuco. Atualmente, o Arrudão tem capacidade para 66.044.

O técnico Laelson Lima, do Central, também adota o mistério. Entretanto, o comandante ainda não definiu o esquema tático. A dúvida dele está entre a manutenção do 3-5-2 ou passar a atuar no 4-4-2. Tudo isso é motivado pela ausência do zagueiro André Luiz, que teve sua participação vetada pelo departamento médico. “Poderemos sim mudar o esquema tático para o 4-4-2, com três volantes para ocupar melhor o meio de campo, baseado no que temos à disposição. Vou levar em conta também a condição física desses que voltaram de lesões porque tem a questão da falta de ritmo de jogo.”

Mistério. Esta é a palavra presente no Santa Cruz para este embate com o Central. O técnico Ricardinho fechou dois treinamentos durante a semana e, diferentemente das outras vezes, não quis saber que revela os 11 jogadores que vão iniciar a lutar por uma vaga na final do Pernambucano. De acordo com o comandante, esta estratégia serve para criar dúvidas no adversário. “Não tenho dúvida, mas não vou relevar o time dessa vez. Às vezes, nós precisamos de privacidade, mas nunca tive dúvida. A equipe está preparada, mas só revelarei depois. Até para criar uma dúvida para o adversário.”

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x Central: Madona, lateral-esquerdo do Central, é um dos jogadores mais perigosos do elenco alvinegro. Bastante rápido e habilidoso, o atleta, que também atua no meio-campo, vem se destacando no Pernambucano pelo futebol e por conta do curioso apelido de “Madona”.

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x Central: Raniel, meia-atacante do Santa Cruz, é a grande esperança da torcida tricolor. A jovem revelação Coral, vem se destacando com um futebol ousado e ajudando o clube neste início de temporada. A velocidade e os dribles são os principais fundamentos do atleta, que é bastante querido pelos torcedores.

Fabiano, atacante do Central, sabe que está devendo uma boa apresentação com a camisa alvinegra. O jogador se defende dizendo que a bola não tem chegado ao ataque, por isso não consegue balançar as redes. Apesar disso, o centroavante acredita que tudo será diferente na partida desta noite. “Nesse jogo agora, o clima é totalmente diferente. A cabeça está diferente e pode ter certeza que todo mundo está querendo mostrar que podemos fazer história aqui no Central. Pode ter certeza que vou ter mais opções e vou receber mais bolas de cruzamentos. Estou praticamente um mês sem atuar, mas vou dar meu melhor. Afinal de contas, foram dois jogos contra eles e perdemos as duas, então estamos querendo jogar e tentar a classificação.”

O Santa Cruz entrará em campo com três meia de criação e apenas Betinho no comando do ataque. O centroavante avalia positivamente esta formação Coral. Segundo o jogador, os meias do tricolor têm qualidade e, com isso, a bola chegará com mais facilidade ao setor ofensivo para que ele faça os gols. “Com muitos jogadores no meio de campo, a tendência é termos mais posse de bola. E também mais controle do jogo. Como os nossos meio-campistas têm qualidade, é provável que receba mais bolas. São muitas as variações para que eu seja acionado e possa fazer os gols da vitória.”

No Arruda, a última partida aconteceu no dia 15 de março. Os tricolores chegaram bastante pressionado para não ficar em situação complicada na luta por uma vaga nas semifinais e fizeram um confronto duro com a Patativa. Diante de muita luta, a vitória Coral pelo placar mínimo veio no segundo tempo, com Anderson Aquino sendo o responsável pelo tento.

No hexagonal do título, Santa Cruz e Central fizeram uma campanha bem parecida em relação aos números. Os caruaruenses tiveram uma tranquilidade maior por conta de ter conseguido alguns resultados positivos logo no início da competição. Os dois escretes venceram quatro partidas, empataram duas e foram derrotados em quatro oportunidades. A Patativa ficou na vice-liderança porque teve um saldo de zero, enquanto o do Mais Querido foi de -2.

O Santa Cruz chega como favorito para este confronto. O tricolor conta com um favorável retrospecto. O Mais Querido não perde do Central há quantos. Neste período foram realizados oito jogos – todos pelo Campeonato Pernambucano – com seis vitórias e dois empates. A última vez que os centralinos saíram de campo com o resultado positivo foi em 9 de fevereiro de 2011.

Em 2010, o Campeonato Pernambucano passou a adotar o mata-mata. Deste então, tricolores e alvinegros jamais se enfrentaram em uma semifinal. Das cinco vezes que esteve disputando a semifinal, os corais enfrentaram Náutico (2010 e 2013), Porto (2011), Salgueiro (2012) e Sport (2014). Os tricolores avançaram à final em três oportunidade e acabaram ficando fora da decisão duas vezes, em 2010 e no ano passado.

O Campeonato Pernambucano deste ano adotou um sistema diferente para utilizar como critério de desempate. A competição leva em conta o saldo de gols das duas partidas, entretanto, não é adotado o critério de gol fora de casa valendo mais, igual acontece na Copa do Brasil. Desta maneira, se um clube vencer o primeiro embate por 1 a 0 e for derrotado na volta por 2 a 1, a vaga na decisão será definida nos pênaltis.

Depois de ficarem na segunda (Central) e terceira (Santa Cruz) colocação do hexagonal do título, Cobra Coral e Patativa chegam para fazer a primeira partida da semifinal do Campeonato Pernambucano visando uma final contra o vencedor de Sport x Salgueiro. Os corais entram em campo com a obrigação de fazer um bom resultado para atuar com tranquilidade em Caruaru, enquanto os centralinos buscam surpreender para levar a decisão para casa.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Santa Cruz x Central, partida de ida válida pelas semifinais do Campeonato Pernambucano 2015, a ser disputada às 18h30, no estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco.