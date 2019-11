Gol de letra, paradinha e dancinhas: São Paulo sofreu nas mãos do Santos em 2010

No próximo domingo (19), Santos e São Paulo se enfrentam pelas semifinais do Campeonato Paulista na Vila Belmiro. Em 2010 as equipes se enfrentaram na mesma fase e o Alvinegro Praiano levou a melhor. A partida deste domingo será o segundo jogo do dia pelas semifinais do Campeonato Paulista que decidem em partida única uma vaga na grande decisão do estadual. Porém, o tricolor paulista não tem muitas boas recordações em duelos decisivos contra a equipe da Baixada Santista.

Em 2010, ano de Robinho, Neymar, Paulo Henrique Ganso e André, o Tricolor de Hernanes, Dagoberto, Jorge Wagner e Washington sofreu nas mãos dos Meninos da Vila. Foram três jogos e três vitórias do Santos, com direito a gol de letra, paradinha e muita dança. O primeiro duelo entre as equipes naquele ano foi ainda pela fase dos pontos corridos. Na Arena Barueri, o São Paulo mandou o seu jogo contra o Santos, que tinha no banco de reservas Robinho, que retornava ao Peixe depois de ter deixado o clube há 5 anos. Naquela partida o Santos saiu na frente com Neymar cobrando pênalti, mas não qualquer pênalti. Diante de Rogério Ceni, o garoto, ainda com 18 anos, não se intimidou com o goleiro experiente e cobrou a penalidade com paradinha, deixando o camisa 1 vendido no lance e revoltado após o jogo, pedindo o fim daquele tipo de cobrança de pênalti, o que meses depois foi atendido.

O empate do Tricolor saiu já no segundo tempo. Roger, que acabava de entrar em campo no lugar de Dagoberto, machucado, aproveitou o cruzamento de Jorge Wagner na área e empurrou a bola de cabeça para o fundo das redes de Felipe. Mas era dia de Robinho que, depois de tentar duas vezes, anotou o seu gol de volta ao clube contra o São Paulo e em uma pintura. O camisa 7 completou de letra o cruzamento de Wesley para o fundo das redes e anotou um lindo gol em cima de Rogério Ceni, que nada pode fazer e viu o santista decretar a vitória do Alvinegro Praiano.

Após 19 rodadas, os dois times voltaram a se enfrentar pelas semifinais do estadual em dois jogos. O primeiro jogo foi no Morumbi, que acabou com mais uma vitória do Santos. Já com Robinho dentre os titulares, o Peixe saiu na frente com gol contra de Junior Cesar. Léo foi a linha de fundo e tentou o cruzamento para a área, o lateral do São Paulo desviou a bola no meio do caminho e acabou deixando Rogério Ceni em maus lençóis, que só viu a bola entrar. Ainda no primeiro tempo o Santos ampliou com o atacante André. O camisa 9 recebeu lindo passe de Neymar, dentro da área, e só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes de Rogério. Se estar perdendo o jogo por 2 gols de diferença já era ruim, perder um jogador seria ainda pior, e foi o que aconteceu no São Paulo, que viu Marlos, antes do apito final, ser expulso por falta boba em Robinho.

Mas o Tricolor não se abateu e volto com tudo para o segundo tempo, conseguindo chegar ao empate diante do Santos. Hernanes fintou Wesley e Marquinhos antes de chutar rasteiro, no canto direito do goleiro Felipe e recolocar o São Paulo de volta a partida. Minutos depois Cicinho levantou bola na área e Dagoberto, de cabeça, ganhou do zagueiro e deixou tudo igual no marcador. Mas o Peixe, nos minutos finais do jogo, conseguiu balançar a rede mais uma vez e sair da capital com a vitória. Madson levantou a bola na área, Rogério Ceni saiu mal e Durval, de cabeça, escorou para o fundo das redes fechando o placar em 3 a 2.

Uma semana depois as duas equipes voltaram a duelar pelo jogo de volta na Vila Belmiro, mas dessa vez não teve jogo equilibrado, e os Meninos da Vila atropelaram o tricolor no Urbano Caldeira e asseguraram sua classificação para a final. Neymar, de peito, abriu o placar, já no segundo tempo, aproveitando o cruzamento rasteiro de Marquinhos. O craque santista voltaria a marcar minutos depois novamente de pênalti. Robinho foi derrubado na área por Miranda e o juiz marcou. Neymar pegou a bola e, em nova paradinha, deslocou Rogério Ceni mais uma vez para ampliar o placar em 2 a 0. Já na reta final o Santos fechou o placar com Paulo Henrique Ganso, que hoje defende as cores do São Paulo. O camisa 10 aproveitou o cruzamento de Madson e só teve o trabalho de desviar a bola para o fundo das redes do Tricolor e matar de vez a partida.

Depois de 2010, as duas equipes voltaram a se enfrentar em 2011 e 2012, e o Alvinegro Praiano levou a melhor em todas as vezes. Neste domingo, Santos e São Paulo duelam mais uma vez, enquanto o time da Vila tenta manter sua soberania sobre o rival, o Tricolor tentará acabar de vez com a fama de freguês em duelos contra o time da Baixada para voltar a disputar, depois de 10 anos, uma final de Campeonato Paulista.