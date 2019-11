Disputando a final do Paulista de 2000, São Paulo deixava Santos amargar seu 16º ano na fila

A final do Campeonato Paulista de 2000 foi realizada por Santos e São Paulo, com a vantagem do Tricolor por dois resultados iguais graças à sua melhor campanha no torneio. As duas partidas foram realizadas no estádio do Morumbi, na casa tricolor.

Na primeira partida da decisão, o São Paulo venceu por 1 a 0 com gol relâmpago de França, logo com 1 minuto de jogo, após bela jogada do setor ofensivo que teve início no meio-campo, com Raí. O centroavante do Tricolor dominou na área e bateu de bico para anotar o único tento daquela partida. No decorrer do jogo, as duas equipes tiveram chances de fazer gols, mas terminou mesmo com a vitória do São Paulo que, com esse resultado, aumentou sua vantagem para o duelo decisivo.

A partida da final foi digna de uma decisão, onde as duas equipes entraram determinadas a conquistar o título da competição e fizeram um grande jogo com quatro gols. No primeiro tempo, em cobrança de falta ensaiada, Baiano cruzou na área e encontrou Dodô sozinho que cabeceou. Beletti desviou contra o próprio gol e enganou Rogério Ceni, abrindo o placar. Não demorou muito e, em cobrança de falta, Rogério Ceni bateu com perfeição e empatou a decisão para a festa da torcida são-paulina, que era maioria no estádio. A bola ainda bateu na trave antes de balançar as redes do goleiro Germano.

Já no segundo tempo, Rincón fez jogada individual e sofreu falta na área, o árbitro Alfredo Loebeling não exitou e assinalou a infração. O mesmo Rincón foi para a cobrança e recolocou o Santos na frente no placar, batendo com muita frieza o pênalti e deslocando Rogério Ceni. O resultado ainda não bastava ao Santos que precisava de mais um gol para levantar o caneco do Campeonato Paulista. Entretanto, em mais uma cobrança de falta, dessa vez de Marcelinho Paraíba, o São Paulo empatava de novo a decisão. O camisa 11 chutou de muito longe e acertou o ângulo do goleiro Germano, que nada pôde fazer.

O resultado se manteve e após o apito final, a torcida Tricolor fez muita festa nas arquibancadas para comemorar o 20º título paulista da história do clube. Pelo lado do Peixe, o jejum de 16 anos sem conquistar o Campeonato Paulista se manteve e a rivalidade entre as duas equipes cresceu muito após essa partida decisiva. O centroavante do São Paulo, França, foi o artilheiro com 18 gols.