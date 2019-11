Resultado Corinthians x Palmeiras na semifinais do Paulistão 2015 (2-2)

Corinthians O O O O X O Palmeiras X O O O O O

Na sétima cobrança, Fernando Prass faz milagre e classifica o Palmeiras na decisão do Paulista 2015

PALMEIRAS NA FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA 2015!

DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFEEEEEEEEEEEEEEEEENDEU FERNANDO PRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS

Petros na bola

BATIDA CONFIANTE E GOL VERDE

Jackson na bola

NA GAVETA!

Gil na bola

GOOOOOOOOL

Alternadas a partir de agora. Kevin na bola

DEFEEEEENDEU FERNANDO PRAAAAAAAAAAAAS

Elias pra decidir

BATEU BEM E MARCA

Dudu errando acaba a série.

CATEGORIA! DESLOCA E MARCA!

Ralf na bola

FRIO NO MEIO E MARCA

Cleiton Xavier na cobrança

GOOOOOL. PRASS FOI E QUASE PEGA

Fágner na bola

Victor Ramos desloca o Cássio e marca

SEGURO, NO MEIO. GOOOL!

Renato Augusto na bola

BATEU NO ALTO E FORTE. SEM CHANCES!

Rafael na bola

GOOOOOOOOOOL! PEGOU NA TRAVE E ENTROU!

Fábio na bola

ERROOOOOOOOOU

Robinho abrirá a série

Timão definido: Fábio Santos, Renato Augusto, Fágner, Ralf e Elias.

Robinho, Rafael Marques, Cleiton Xavier, Victor Ramos e Dudu. Os batedores do Palmeiras.

VAMOS AOS PENALTIS!

Público na Arena Corinthians: 39.055 pessoas. Ótimo público.

93' TERMINA O JOGO. A DECISÃO DO FINALISTA VAI PARA OS PÊNALTIS

92' Último minuto!

90' MAIS TRÊS MINUTOS!

88' Jogo fica tenso. Cada ataque é um sufoco!

86' Elias tentou colocar mas mandou por cima.

85' A decisão vai indo aos penaltis!

72' Ralf arrisca chute de fora da área e a bola vai embora por cima do gol de Fernando Prass.

70' Mudança no Timão: Bruno deixa o campo para a entrada de Petros.

69' OUTRA MEXIDA: KELVIN FAZ A ESTREIA NO LUGAR DE WELLINGTON.

69' MUDA O VERDÃO: SAI VALDIVIA E ENTRA GABRIEL JESUS

68' Cleiton Xavier isolou.

67' AMARELO PARA FELIPE! Parou lance perigoso e o Palmeiras tem chance frontal ao gol de Cássio.

66' RENATO TRAVADO! Corte do meia pela direita, abriu espaço pro chute mas a zaga salvou.

65' MIIIIILAGRE DE FERNANDO PRAAAAAS! Fágner avançou, cruzou e Vágner Love cabeceou para espetácular defesa de Prass.

62' BRUNO HENRIQUE PASSA PERTO! Teve espaço, arriscou e a bola passou perto do gol verde.

60' MUDA O CORINTHIANS! JÁDSON POR RENATO AUGUSTO

60' DUDU NA TRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVE! Atacante recebeu sozinho, de frente pro gol e bateu rasteiro no pé da trave. Timão se salva!

59' MENDOZA PERDEU! Colombiano perdeu na frente de Fernando Prass!

58' PRESSÃO VERDE! Rondando a área, tenta achar espaços mas não finaliza.

56' Palmeiras não devolveu a bola. Torcida chia.

55' Corinthians teve boa chance de contra ataque mas Bruno Henrique demorou pra soltar a bola.

53' Dudu tenta pela esquerda mas manda fechado demais. Cássio faz a defesa.

52' Palmeiras tenta envolver pelo meio, mas para na barreira alvinegra

50' Dudu sempre com dois marcadores pela esquerda.

49' Jogo parado após dividida entre Cleiton Xavier e Ralf.

47' Palmeiras começa com a bola e Corinthians se fecha.

45' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Tudo pronto. A bola já vai rolar para os 45 minutos finais de partida.

MUDANÇA NO PALMEIRAS: LUCAS DÁ O LUGAR PARA CLEITON XAVIER

Mendoza virou em um torpedo de fora da área. Virada em Itaquera.

Danilo, sempre ele, decisivo pra aparecer sozinho na área e empatar o Dérby.

Victor Ramos, no começo do jogo, abriu o placar na Arena Corinthians. Palmeiras na frente.

Jádson fala sobre a partida: "Está um jogo muito bom. A gente criou, trabalhamos bem as bolas paradas, mas é prestar atenção porque gols de bola parada surgem a todo momento."

Arouca sobre o primeiro tempo: " A gente fez um grande começo de jogo. Infelizmente tomamos um gol de bola parada, sendo que treinamos a semana toda, e tomamos um gol num chute de fora da área. Vamos melhorar no segundo tempo".

46' FIM DE PAPO EM ITAQUERA! CORINTHIANS VIROU O JOGO NUMA GRANDE PARTIDA!

46' FELIPE QUASE MARCA! Danilo pegou sobra na área, cruzou de direita e o zagueiro perdeu sozinho na pequena área.

44' O colombiano recebeu na intermediária, abriu espaço e mandou um foguete de perna esquerda, sem chances de defesa. Vira o Corinthians!

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MENDOOOOOOOOOOOOOZA, DO CORINTHIANS!

42' Corinthians trabalha a bola em busca de espaços

37' FÁGNER, AMARELADO. Disputa com Dudu e cartão pro lateral alvinegro.

34' Falta batida da direita por Jádson e Danilo, sempre ele, aparece no meio da zaga pra cabecear a queima roupa, sem nenhuma chance. Explode, Itaquera!

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DANILO, PRO TIMÃO!

33' Partida agora muito truncada. Chutões, faltas e pouca criatividadae.

31' Posse de bola: 69% - 31%

28' Corinthians ataca bastante pela direita. Falta finalizar mais.

26' Jogo parado após Victor Ramos acertar o nariz no braço de Vágner Love.

22' Reclamação gigante dos palmeirenses após o juiz não dar vantagem em lance pelo meio.

20' Corinthians vai no embalo da torcida. Tenta pressionar jogando em casa.

18' Jogo começa a ficar nervoso. Árbitro bem na partida.

17' AMARELO PARA LUCAS. Toque de mão e sequencia de faltas.

15' LOVE RESPONDE! Pressão na área verde e Vágner tentou, mas bateu mal demais.

14' Escanteio batido da direita, a bola ficou exprimida na pequena área e o zagueiro encheu o pé pra abrir o placar. Sem chances pro Cássio!

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL VICTOR RAMOS, DO PALMEIRAS!

13' Palmeiras encontra mais espaços para trabalhar jogadas. Valdivia e Dudu são as principais peças.

10' Na troca de passes, Valdívia apareceu em impedimento.

9' Palmeiras ataca pela direita, mas Gil afasta para escanteio.

8' Arena explode com a volta dos gritos das organizadas

7' PRESSÃO ALVINEGRA! Jádson e Fágner tabelam e Love quase abre o placar. Victor Ramos salvou o Verdão.

6' Lucas tentou de longe e mandou pela esquerda do Cássio.

5' RALF AFASTA. Falta batida da esquerda e o volante manda pra escanteio.

4' ABUSADO RAFAEL MARQUES. Do meio de campo tentou surpreender o goleiro corinthiano, que fez a defesa.

3' Sessão de erros na área palmeirense. Arouca tentou tirar e mandou pra escanteio.

2' Setor das organizadas alvinegras caladas após as mortes nesta madrugada

0' AUTORIZA O ÁRBITRO! COMEÇA O DÉRBY DECISIVO!

16:02 Um minuto de silêncio. Homenagem à um delegado falecido da FPF.

16:01 A bola será do Corinthians no começo de jogo.

15:56 E agora é executado o Hino Nacional Brasileiro.

15:55 EQUIPES NO GRAMADO!

15:54 Equipes entrarão com camisa em alusão a campanha do Governo do Estado de São Paulo contra o Racismo

15:53 Times perfilados. Festa nas arquibancadas.

15:50 Segue alto o movimento aos arredores da Arena. Público será muito bom no clássico.

15:45 Equipes voltaram ao vestiário. Logo, entram em definitivo ao gramado de jogo.

15:35 Verdão busca quebrar uma sequencia de 31 jogos invictos do Corinthians em sua casa. Façanha impressionante do time alvingero e que é um motivo a mais para o Palmeiras jogar bem nesta tarde.

15:30 Público começa a melhorar em Itaquera. Proximidade com o transporte público facilita a entrada prestes ao começo do jogo

15:20 Palmeiras no aquecimento na Arena, em Itaquera.

15:15 Equipes já se encontram nos vestiários da Arena. Em instantes entrarão no gramado para o aquecimento

15:10 O Corinthians jogará d eluto após ter 8 torcedores mortos nesta madrugada, na capital paulista. Matéria completa em:Chacina em sede de torcida organizada do Corinthians deixa oito mortos

15:05 VERDÃO ESCALADO: Fernando Prass; Lucas, Jackson, Victor Ramos, Welligton; Gabriel, Arouca, Robinho, Valdívia, Dudu; Rafael MArques. Treinador: Oswaldo de Oliveira

15:00 TIMÃO DEFINIDO! Tem mudanças na escalação titular: Cássio; Fágner, Felipe, Gil, Fábio Santos; Ralf, Bruno Henrique, Jádson, Danilo, Mendoza; Vágner Love. Técnico: Tite

14:55 A expectativa é de novamente estádio cheio. Mais de 36 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

14:50 Com portões abertos, as torcidas vão entrando nas arquibancadas.

Torcida do Verdão já está a caminho da Arena Corinthians para o jogo desta tarde.

No Palmeiras, o zagueiro Wellington, o volante Andrei Girotto e o atacante Kelvin podem estrear no Campeonato Paulista neste domingo. O trio foi inscrito apenas na segunda fase do torneio.

Com apenas dez gols sofridos em 16 jogos, Corinthians e Palmeiras possuem as melhores defesas do campeonato. O São Paulo, que enfrenta o Santos na Vila Belmiro às 18h30 também tem os mesmos números.

O árbitro da partida será Thiago Duarte Peixoto, auxiliado pelos assistentes Emerson Augusto de Carvalho, Alex Ang Ribeiro e Guilherme Ceretta de Lima.

FIQUE DE OLHO Corinthians x Palmeiras: Dudu, atacante do Palmeiras. Pretendido pelos rivais Corinthians e São Paulo, o atacante optou por assinar seu contrato com Alviverde do Parque Antarctica. A contratação do atleta gerou muita movimentação nos bastidores do futebol e foi até considerada como um "chapéu" do Palmeiras nos rivais. No último Derby Paulista, Dudu não entrou em campo. Hoje o atacante pode jogar diante do clube que o pretendia há poucos meses atrás.

FIQUE DE OLHO Corinthins x Palmeiras: Vagner Love, atacante do Corinthians. Formado nas categorias de base do Palmeiras, hoje o atacante está do outro lado da moeda. O atacante do Timão vem para a partida como candidato a ser autor do gol da classificação alvinegra para a finalíssima do Paulistão.

O Verdão vem com mais desfalques ao clássico Corinthians x Palmeiras 2015. Sem Victor Luis, Victor Hugo e Leandro Pereira suspensos e Tobio, Alan Patrick, Mouche, Allione contundidos, o Palestra escalá Zé Roberto no sacrifício nesta tarde.

Sem poder contar com Guerrero, recuperando de uma dengue, e Emerson Sheik, suspenso por amarelos, Tite deverá escalar Mendoza e Vágner Love na equipe titular. Fábio Santos e Luciano, recuperados de lesões, estarão á disposição do treinador.

Já Oswaldo de Oliveira preferiu definir a equipe no último treino. Com Valdívia entre os 11 e Cleiton Xavier no banco, o Palmeiras está praticamente definido.

A semana foi cercada de mistérios. Do lado alvinegro, Tite fechou treino e não deu pistas da equipe que estará em campo. Tudo isso porque o time jogou quinta e na próxima quarta (22), enfrenta o São Paulo na última rodada da Libertadores, podendo eliminar o time do Morumbi.

O Corinthians defende um tabu de 10 jogos invictos contra o seu rival. A última derrota foi em 2011, em Presidente Prudente, por 2 a 1. De lá pra cá, o Timão domina o rival. Será hoje o dia da resposta?

São quase 100 anos de clássico. O maior clássico do estado e um dos maiores do mundo tem forte equilibrio nos números. O Palmeiras tem apenas uma vitória a mais, 121, contra 120 do Corinthians e outros 103 empates.

Assim foi o histórico e polêmico duelo no Allianz Parque.

Este será o segundo duelo entre Corinthians x Palmeiras . Na fase de classificação, o Allianz Parque recebeu o primeiro clássico de sua nova história e foi cercada de tensão. A discussão sobre torcida única deixou em dúvida sobre a realização da partida. E com a Fiel presente, Danilo decidiu e carimbou o estádio verde.

A análise da partida Corinthians x Palmeiras da VAVEL você pode conferir aqui: Corinthians empata com San Lorenzo e assegura liderança do grupo 2 da Copa Libertadores

Tendo um jogo importante no meio da semana, o Corinthians recebeu o San Lorenzo, da Argentina, pela 5ª rodada do Grupo 2 da Libertadores. Com um empate em 0-0, o Timão se classificou de forma antecipada para a fase de mata-mata.

Essa foi a análise da Palmeiras VAVEL para a vitória alviverde nas quartas de final: Com gol solitário de Leandro Pereira, Palmeiras bate Botafogo-SP e avança às semis do Paulistão

A entrada de Valdívia no segundo tempo mudou o jogo. E em jogada sua, Lucas cruzou e Leandro Pereira fez o gol solitário da vitória por 1 a 0 contra o Botafogo.

Já o Verdão teve menos dificuldades, mas seu jogo teve tantas polêmicas quanto ao do seu rival. Com reclamações de penaltis e um gol tomado que o juiz marcou falta em Fernando Prass, a partida no domingo de manhã foi intensa no Allianz Parque.

Com gol de Renato Augusto, o Timão garantiu a vaga para o clássico deste domingo.

O Timão conseguiu a sua vaga após um jogo polêmico, sábado passado, após bater a Ponte Preta por 1 a 0. Partida marcada pelo gol mal anulado de Renato Cajá, ainda no primeiro tempo.

A classificação será novamente em jogo único. A única vantagem alvinegra é jogar em casa. Caso ocorra o empate, iremos para as cobranças de pênaltis. Jogo pegará fogo.

O maior clássico do futebol paulista Corinthians e Palmeiras e uma das mais quentes rivalidades do futebol mundial. Corinthians x Palmeiras em tempo real com todos os detalhes, pré jogo, escalações oficiais, entrevistas e gols.

Boa tarde amigos da VAVEL Brasil. A partir de agora, abrimos a nossa transmissão do tempo real de, nada mais, nada menos, do que Corinthians x Palmeiras, valendo vaga na grande final do Campeonato Paulista 2015