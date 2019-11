Resultado Cruzeiro x Atlético-MG (1-2)

Encerramos aqui mais uma transmissão! Siga-nos no Twitter (@VAVEL_Brasil) e curta a nossa página no Facebook. Fique de olho também no @Cruzeiro_Vavel. Obrigado a todos que acompanharam este grande clássico conosco. Boa noite e até a próxima.

Lucas Pratto ao final da partida elogia muito o também atacante Guilherme, considerando o atleta como "jogador de decisão". O camisa 17 do Atlético, junto com Pratto, foi responsável pela virada do Galo contra o Cruzeiro.

Com o resultado, o Atlético-MG chega a 11 partidas seguidas sem perder para o Cruzeiro.

51' FINAL DE PARTIDA NO MINEIRÃO! COM DOIS GOLS DE LUCAS PRATTO, GALO VIROU A PARTIDA E É O PRIMEIRO FINALISTA DO CAMPEONATO MINEIRO!

50' Falta em Eduardo! Atlético administra a partida nesse finalzinho.

49' Escanteio para o Atlético, após contra-ataque de Luan.

48' Fabrício acerta a barreira na cobrança de falta.

47' CARTÃO AMARELO! Fabrício é derrubado na entrada da área do Atlético por Jemerson, que recebe amarelo no lance.

46' Seis minutos de acréscimo! Vamos até 51'.

44' Estréia do argentino Lucas Pratto no clássico mineiro, é o segundo gol do centroavante alvinegro na partida.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! Guilherme cruza para a área, Lucas Pratto cabeceia firme, mais uma vez, sem chances para Fábio! O Galo vira a partida e vai se classificando para as finais do Campeonato Mineiro com este resultado.

41' Leandro Damião sai de campo para receber atendimento médico. Atacante sofreu um leve corte acima do olho.

40' FALTA NÃO MARCADA! Leandro Damião divide com Edcarlos, que acerta o rosto do atacante com a chuteira. Héber Lopes não marca falta na entrada da área.

39' Dessa vez é Luan quem cruza para a área, mas Fábio agarra a bola.

38' Cruzamento de Carlos César para a área, forte demais. Tiro de meta para Fábio cobrar.

35' SUBSTITUIÇÕES NO ATLÉTICO-MG! Saem: Carlos e Dátolo; Entram: Thiago Ribeiro e Eduardo

34' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai: Willian; Entra: Mena

33' Mena conversa com Marcelo Oliveira.

32' Guilherme lança Luan dentro da área, Fábio sai no lance e dá um tapa na bola, é escanteio para o Atlético.

31' UUUUUUUH! Marquinhos cruza para a área, Léo cabeceia firme e a bola passa perto da meta de Victor.

29' CARTÃO AMARELO! Marquinhos tentava passar por Douglas Santos, que derruba o jogador. Cartão amarelo aplicado.

26' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai: Arrascaeta; Entra: Mayke

25' CARTÃO VERMELHO! Lateral-direito Fabiano é expulso por Héber Lopes, após cotovelada no rosto do atacante Carlos.

21' Cruzamento de Marquinhos para a área, Willian domina para Leandro Damião, que protegeu e finalizou para a defesa do goleiro Victor.

20' Jogo em aberto no Mineirão.

17' Marquinhos cobra a falta, no bate e rebate, a bola sobra para Willian, que arremata para o gol, mas a bola desvia na defesa atleticana, é escanteio!

16' Arrascaeta tentava avançar pela esquerda, mas Rafael Carioca derruba o uruguaio, é falta para o Cruzeiro!

15' SÃO VICTOR! Fábio lança Willian, que cara a cara com o goleiro atleticano, bate pro gol, e o arqueiro consegue fazer uma excelente defesa.

11' NÃO VALE! Guilherme mais uma vez lança Lucas Pratto, que invade a área cara a cara com o Fábio, além do goleiro celeste fazer a defesa, a arbitragem pegou o argentino em posição de impedimento.

10' Cruzamento de Fabiano para De Arrascaeta, que puxa uma bicicleta, mas erra o alvo por muito.

09' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! Guilherme levanta para Lucas Pratto que invade a área e bate firme de primeira, sem chances para Fábio. O Galo empata a partida.

08' No bate e rebate, Marquinhos tenta o arremate para o gol, de fora da área, mas a bola acerta a defesa do Atlético.

07' Marquinhos lança Leandro Damião, que adianta a bola e acaba sobrando para o goleiro Victor fazer a defesa.

06' Guilherme acerta o volante Henrique. Falta para o Cruzeiro no meio campo.

05' Marquinhos aparece livre pelo lado direito, mas Jemerson se antecipa e manda para a lateral.

04' Lucas Pratto pela esquerda consegue invadir a área, faz o cruzamento, mas a bola sai para a linha de fundo.

04' Tentativa de lançamento para Fabiano, mas a bola corre demais e vai para a lateral.

02' Guilherme tenta lançar Luan, mas a bola acaba saindo para a linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro Fábio cobrar.

01' Falta de Leandro Damião em Rafael Carioca.

ROLA A BOLA PARA A SEGUNDA ETAPA!

00' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-MG! Sai: Leandro Donizete; Entra: Guilherme

00' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO: Sai: Alisson; Entra: Marquinhos.

Cruzeiro e Atlético-MG voltando ao gramado neste momento!

Marcos Rocha, lateral do Atlético-MG, não compareceu ao Mineirão, devido a um entorse no tornozelo direito. Mas mandou a sua torcida para o Galo, diretamente de sua casa. (Foto: Reprodução / Twitter)

Com o resultado, o Cruzeiro vai se sagrando o primeiro finalista do Campeonato Mineiro. Para ficar com a vaga, o Atlético-MG precisa virar a partida nesta segunda etapa.

TERMINA O PRIMEIRO TEMPO NO MINEIRÃO!

47' Edcarlos cabeceia com perigo após cobrança de falta realizada por Dátolo.

46' CARTÃO AMARELO! Willians voltou ao gramado fazendo falta em Leandro Donizete, com uma força excessiva. Advertido por Héber Lopes.

46' Willians de volta ao gramado.

45' Héber Lopes deu mais um minuto de acréscimo após atendimento médico ao volante Willians.

44' Dátolo chega firme no tornozelo de Willians, que já vinha sentindo dores no decorrer da partida.

44' Dois minutos de acréscimo! Vamos ter jogo até os 47 minutos.

43' Willian sai de campo apresentando leve sangramento na testa, recebe atendimento médico e volta a campo.

42' Willian cai dentro da área após Jemerson fazer o desarme na bola, arbitragem manda seguir.

40' Douglas Santos faz o cruzamento pra área, mas a bola acaba nas mãos do goleiro Fábio.

37' No contra-ataque, Luan lança Lucas Pratto, que não consegue o domínio da bola.

37' Arrascaeta parte para cima da defesa atleticana, que consegue o desarme.

35' Começa a chover no Mineirão!

30' Na cobrança de Dátolo, Carlos cabeceia pra fora.

30' Lançamento de Douglas Santos para Lucas Pratto, que ganha escanteio no lance.

27' CARTÃO AMARELO! Arrascaeta se adiantou na primeira cobrança de falta e foi punido por Héber Lopes.

27' Dátolo repete a cobrança e novamente acerta a barreira.

26' Willians comete falta em Lucas Pratto na entrada da área. Na cobrança, Luan acerta a barreira, porém Héber Roberto Lopes manda voltar a cobrança.

24' Leandro Damião e Luan se estranham em campo.

23' CARTÃO AMARELO! Héber Roberto Lopes interpretou como cera o lance do goleiro Victor, do Atlético.

21' Arrascaeta parte para o ataque e toca para Leandro Damião, que apenas toca de letra, pra ninguém. Defesa do Galo afasta o perigo.

20' Cruzeiro se fechou após marcar o primeiro gol na partida.

19' Dátolo mancando neste momento em campo.

18' BLITZ DO ATLÉTICO! Galo imprime o seu ritmo na partida e ganha presença na área de defesa do Cruzeiro. Luan tentou uma meia bicicleta, mas Paulo André afastou o perigo.

16' Lucas Pratto arrisca para o gol, mas a bola passa longe da meta do goleiro Fábio.

15' Atlético troca passes no campo de defesa.

15' Léo cabeceia pra fora, após cobrança de escanteio do meia Arrascaeta.

12' Alisson reclama com Marcelo Oliveira de dores na coxa direita. Marquinhos em trabalho de aquecimento.

10' Lance que originou o gol da Raposa começou com o atacante Willian que se esforçou bastante para que a bola não saísse para a lateral.

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! Arrascaeta aproveita rebote após arremate de Alisson, e manda para o fundo das redes!

09' Lançamento de Luan para Carlos, que tinha apenas o goleiro Fábio a sua frente, porém o lance foi considerado irregular pela arbitragem.

08' Willian tenta cruzar para Leandro Damião que esperava dentro da área, e a bola acaba desviando em um defensor do Atlético e ganha escanteio.

05' PENALTI? Arrascaeta invade a área do Atlético e cai. Uruguaio e a torcida celeste pediram a marcação do pênalti, mas Héber Roberto Lopes mandou o jogo seguir.

04' Lançamento de Luan para Lucas Pratto, que arrisca de fora da área, para a defesa do goleiro Fábio.

03' Pelo lado direito, Dátolo cruza rasteiro para a área tentando encontrar Lucas Pratto, que não chega na bola.

02' Tentativa de ataque do Galo com Luan, que acaba fazendo a falta em Fabrício.

01' Cruzeiro começa atacando o Atlético com Alisson, que ganhou escanteio.

ROLA A BOLA NO MINEIRÃO!

"Vamos investir tudo neste jogo, é um absurdo ter que jogar duas partidas em menos de 60 horas, mas é a primeira competição que temos chances de chegar a final", afirma o técnico da Raposa, Marcelo Oliveira, sobre a decisão da FMF (Federação Mineira de Futebol) ao marcar o clássico para hoje.

CRUZEIRO EM CAMPO!

Levir Culpi justifica entrada do Carlos César na lateral-direita ao invés de Patric, por "questão técnica".

ATLÉTICO-MG EM CAMPO!

Neste momento o Sada Cruzeiro inicia a volta olímpica em torno do gramado do Mineirão. Torcida celeste ovaciona o elenco tricampeão da Superliga Masculina de Vôlei.

Às 18h30 acontecerá a outra semifinal do Estadual. Caldense x Tombense se enfrentam em Poços de Caldas, lembrando que a primeira partida entre as equipes no sábado passado (11), terminou empatada em 0 a 0.

Goleiros Fábio e Rafael também estão no gramado realizando trabalhos de aquecimento antes da bola rolar.

Victor, goleiro do Atlético-MG, está no gramado do Mineirão em trabalho de aquecimento. Torcida cruzeirense vaia, enquanto atleticanos cantam o nome do jogador.

Pouco mais de 12 mil torcedores já estão acomodados em seus lugares no Mineirão!

CRUZEIRO ESCALADO! O técnico Marcelo Oliveira divulgou há pouco os 11 titulares da Raposa que irão começar a partida: Fábio; Fabiano, Leo, Paulo André e Fabrício; Willians, Henrique; Arrascaeta, Alisson, Willian; Leandro Damião

GALO CONFIRMADO! Após fazer mistério durante os últimos dias, Levir Culpi libera a escalação do Galo: Victor; Carlos César, Edcarlos, Jemerson e Douglas Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete, Luan, Dátolo; Carlos e Lucas Pratto.

Cruzeiro e Atlético-MG já estão em seus respectivos vestiários no Mineirão. Quem chegou ao Estádio também foi o Sada Cruzeiro, a equipe de vôlei que conquistou o tricampeonato da Superliga no domingo passado (12), dará uma volta olímpica em torno do gramado para comemorar o título com o torcedor celeste.

No início da semana, as diretorias do Cruzeiro e do Atlético-MG já iniciavam o clássico fora das quatro linhas, por causa do impasse da data em que aconteceria o jogo. A Raposa defendia que a partida fosse realizada no sábado (18), pelo fato de jogar na próxima terça-feira (21) pela Libertadores da América contra o Universitário de Sucre, no Mineirão, assim, mantendo a regra da CBF, em que as equipes não podem entrar em campo duas vezes em menos de 60h após o término da partida anterior.

Porém a diretoria do Galo defendeu que a data da partida, teria que ser mantida, mesma decisão da FMF (Federação Mineira de Futebol), que justificou a escolha, alegando que eram ordens da emissora oficial do Campeonato Mineiro, manter o duelo neste domingo (19).

Os dirigentes celestes não aprovaram a decisão da Federação. O presidente da Raposa, Gilvan de Pinho Tavares, declarou nesta semana que a entidade poderia se chamar "Federação Atleticana de Futebol".

Cruzeiro x Atlético-MG empataram em 1 a 1 no jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro, no último domingo (12). Veja os melhores momentos do que foi o disputado clássico:

Héber Roberto Lopes irá comandar a arbitragem neste clássico, auxiliado por Kléber Lúcio Gil e Bruno Boschilia.

FIQUE DE OLHO Cruzeiro x Atlético-MG 2015: Lucas Pratto, atacante do Atlético-MG, balançou as redes apenas quatro vezes no Mineiro, mas o argentino em toda sua carreira, foi fundamental em partidas decisivas. Irá encontrar do outro lado do campo, Leandro Damião, o camisa 9 celeste.

FIQUE DE OLHO Cruzeiro x Atlético-MG: Leandro Damião, atacante do Cruzeiro, já anotou nove gols no Estadual e é uma das esperanças da torcida celeste nesta tarde. Irá fazer um duelo particular com Lucas Pratto, centroavante do Galo.

Estreante no clássico Cruzeiro x Atlético-MG mineiro, o atacante do Atlético-MG, Lucas Pratto não esconde a ansiedade para entrar em campo. O camisa 9 alvinegro relembrou as partidas decisivas em que disputava na Argentina, e promete muita garra em campo neste domingo (19): "Pelo Boca foi na base, quando marquei um gol contra o River Plate. Na Noruega, lembro de um empate quando fiz dois gols. Já no Vélez, o clássico era contra o San Lorenzo​. Estou ansioso para chegar domingo. É um jogo decisivo e esperamos ganhar para chegar na final", concluiu Pratto.

O meio-campo do Cruzeiro, De Arrascaeta, não quer saber de jogar com o "regulamento debaixo do braço". Para o uruguaio, a Raposa tem que fazer valer o mando de campo, e sair do Mineirão com a vitória: "Creio que cada equipe quando joga como mandante tem que ser respeitada. Quando o visitante chega ao estádio, ele tem que sentir que é visitante. Por isso, temos que jogar para pressionar e ganhar", afirmou o jogador.

Lucas Pratto é a principal novidade do Atlético-MG para o clássico, uma vez que acabou sendo poupado no primeiro jogo das semifinais. Levir Culpi não divulgou os jogadores relacionados para hoje, mas Marcos Rocha, com entorse no tornozelo direito, e Leonardo Silva, expulso no clássico da semana passada, são desfalques certos.

O técnico Marcelo Oliveira não fez mistério e divulgou a equipe titular em jogo Cruzeiro x Atlético-MG no treino de ontem (18), no Mineirão. O treinador celeste contará com a entrada de Alisson no meio-campo, e de Fabiano, na lateral-direita, porém não irá contar com o volante Willian Farias, que sente dores no púbis.

Já o Galo, precisa correr atrás do prejuízo, mas chegará ao Mineirão em Cruzeiro x Atlético-MG 2015 com um tabu de dez partidas sem perder para o Cruzeiro. Mas nesta tarde, só a vitória interessa aos alvinegros.

A Raposa entra em campo nesta tarde com a vantagem de poder se classificar com um empate, uma vez que fez a melhor campanha no Estadual, e buscou o resultado de 1 a 1 no domingo passado (12), no Estádio Independência, contra o Atlético-MG.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Cruzeiro x Atlético-MG, jogo válido pela segunda partida das semifinals do Campeonato Mineiro 2015, partida a ser disputada às 16h (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.