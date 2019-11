Flamengo: uma história de hegemonia contra o Vasco

No próximo domingo (22), o Flamengo e Vasco se enfrentarão pela primeira vez no Campeonato Carioca, no Maracanã. O "Clássico dos Milhões" foi responsável pela última decisão do estadual do Rio de Janeiro, e o Flamengo terminou campeão.

O "Clássico dos Milhões" é um dos clássicos que envolve o maior número de torcedores no Brasil e uma das mais destacadas rivalidades no futebol carioca e brasileiro. Teve início ainda na década de 1910 nas competições de remo. Na década de 1920, o duelo passou a ser mais forte no futebol.

A hegemonia do clássico é rubro-negra. Já foram disputados 384 jogos, com 144 vitórias do Flamengo, 129 vitórias do Vasco e 111 empates. São 999 gols no clássico, sendo 508 do Flamengo e 491 do Vasco. Nos últimos dez jogos, apenas uma vitória do cruz-maltino, cinco do Flamengo e quatro empates. Entretanto, o Vasco é o dono da maior goleada do clássico (7 a 0, no dia 26/04/1931, pelo Campeonato Carioca da época) e também tem a maior invencibilidade do duelo: 14 jogos.

Hegemonia do Flamengo em decisões

- A semifinal do Campeonato Brasileiro de 1992

Pelo Campeonato Brasileiro, nunca decidiram uma final. Entretanto, um dos duelos mais marcantes do clássico foi numa semifinal do Brasileirão, em 1992. Nesta fase, as oito equipes melhores classificadas na fase preliminar do Campeonato Brasileiro, foram divididas em dois grupos de quatro, com os vencedores de cada grupo fazendo a final. Flamengo e Vasco ficaram no mesmo grupo e se enfrentaram duas vezes naquela fase.

O Flamengo era o atual campeão do Campeonato Carioca, mas o Vasco possuía o time considerado mais forte, tendo terminado a primeira fase em primeiro lugar (fase em que venceu o Flamengo por 4 a 2). Entretanto, na fase decisiva em questão, predominou o Flamengo, liderado pelo veterano Júnior.

O jogo do primeiro turno da fase semifinal terminou empatado em 1 a 1, com Júnior sendo o grande responsável pelos gols do jogo. Aos 37 minutos do primeiro tempo, o lateral marcou a favor de sua equipe. Porém, aos 30 da etapa final, marcou contra. O segundo jogo terminou com a vitória do Flamengo, por 2 a 0, com gols de Nélio e Júnior, que se consagrou e deu a volta por cima após o jogo de ida. O Flamengo acabaria por se classificar para a final, onde venceria o Botafogo, tornando-se campeão.

O tricampeonato de 1999, 2000 e 2001

No Campeonato Carioca, já foram protagonistas de 22 finais, inclusive a do ano passado, terminada com título do Flamengo. E o rubro-negro tem maior vantagem sobre o cruz-maltino nas finais: 12 títulos contra 10. As últimas cinco vezes que se enfrentaram na final do Carioca, em todas o Flamengo se sagrou campeão. Teve o marcante tricampeonato de 1999, 2000 e 2001, e os títulos em 2004 e 2014.

- A final de 1999

Por partes, começaremos por 1999. O Flamengo se sagrou campeão da Taça Guanabara e com isso garantiu a vaga na decisão do estadual. O adversário era o rival Vasco, campeão da Taça Rio. No jogo de ida, o Flamengo jogou desfalcado de Romário, vetado minutos antes da partida com dores na perna, e arrancou um empate de 1 a 1 contra o Vasco de Edmundo. E foi dos pés de Edmundo que o Vasco abriu o placar. Mas, após jogada de Rodrigo Mendes, Fábio Baiano empatou a decisão.

Na partida de volta, o Vasco jogava pelo empate sem gols. O Flamengo teve o retorno de Romário, mas o baixinho só jogou 18 minutos e saiu lesionado. Somente aos 31 do segundo tempo, em cobrança de falta, Rodrigo Mendes marcou o gol do título rubro-negro.

- A final de 2000

Em 2000, as coisas mudaram. Romário trocou o Flamengo pelo Vasco, e com 19 gols foi o artilheiro do estadual. O gigante da colina foi o campeão da Taça Guanabara com 10 vitórias e um empate em 11 jogos, tendo marcado incríveis 35 gols e sofrido apenas cinco. Era o grande favorito ao título carioca do ano. Na Taça Rio, o campeão foi o Flamengo, com sete vitórias, um empate e uma derrota em nove jogos, tendo duas vitórias a mais que os vascaínos e dois tropeços a menos. Com isso, outra vez a final do estadual do Rio seria o "clássico dos milhões".

Liderados por Athirson, o Flamengo sobrou na grande decisão. O primeiro gol veio somente aos 29 da etapa final, dos pés do grande destaque do Flamengo no estadual em belo chute de fora da área: Athirson. Aos 40 minutos, em cobrança de falta, Fabio Baiano marcou um golaço. Por fim, aos 46, Beto fechou o placar de cabeça.

Com grande vantagem no placar e sem Athirson, suspenso por doping, o Flamengo tinha pela frente o Vasco sem Romário no jogo da volta. Sem o baixinho, Viola abriu o placar para os vascaínos. Mas Reinaldo e Tuta viraram para o Fla e decretaram o título.

- A final de 2001: o milagre de Petkovic

Em 2001, o regulamento do estadual mudou. A Taça Guanabara agora não era somente pontos corridos. Ela foi dividida em dois grupos com seis times e os dois melhores de cada avançavam a semifinal. No Grupo A, o Flamengo teve a melhor campanha e avançou com o Americano, que teve a segunda melhor campanha. No Grupo B, o Fluminense avançou em primeiro e o Vasco em segundo. Nas semis, o Flamengo enfrentou o Vasco. Beto marcou o gol da vitória aos 31 do segundo tempo, levando o Fla a decisão da Taça Guanabara contra o Fluminense. Após 1 a 1 no tempo normal, o rubro-negro venceu o tricolor por 5 a 3 nos pênaltis.

A Taça Rio não teve o seu formato alterado. O Vasco terminou líder e campeão, garantindo a vaga na final do estadual contra o Flamengo. No primeiro jogo da decisão, Petkovic colocou o rubro-negro na frente aos 15 minutos do segundo tempo. Viola empatou aos 30 para o Vasco. No fim do jogo, aos 43, Juninho Paulista em cobrança de falta virou o jogo para o cruz-maltino.

No jogo de volta, aos 20 minutos o Flamengo teve um pênalti a favor. Edílson, o artilheiro do campeonato, abriu o placar. Aos 40 minutos, após roubada de bola, Viola entrou na área e deixou Juninho Paulista livre para empatar o jogo. Nem mesmo a situação complicada fez o Flamengo desistir. Petkovic chamou a responsabilidade aos oito minutos da etapa final. O camisa 10 do Flamengo fez grande jogada pela esquerda e cruzou na cabeça de Edílson para desempatar o jogo. As duas equipes jogavam por um gol e ambas perdiam muitos gols. Júlio César tinha tarde inspirada no rubro-negro. Outro inspirado era Pet. Aos 43, o camisa 10 marcou um golaço de falta, um dos gols mais importantes e bonitos da história do "clássico dos milhões". Foi o gol do título do tricampeonato sobre o Vasco.

O reencontro em 2004

Depois de ser protagonista por três anos seguidos, o Flamengo só voltou a ser finalista do estadual em 2004. Em 2003, viu o rival Vasco ser campeão sobre o Fluminense. Novamente, o reencontro do rubro-negro com a final do estadual seria justamente contra o Vasco, atual campeão.

O Flamengo fez o seu papel na Taça Guanabara e foi campeão sobre o Fluminense. Na Taça Rio, o campeão foi o Vasco, também sobre o Tricolor das Laranjeiras. No primeiro jogo da decisão, vitória do Flamengo com gols de Rafael e Fabiano Eller. O Vasco descontou no fim com Coutinho. Na partida de volta, Valdir marcou logo no começo do jogo para o Vasco e preocupou os rubro-negros. Mas, na segunda etapa o Flamengo reagiu com grande atuação de Jean, responsável pelos três gols e a vitória por 3 a 1, dando mais um título ao time da Gávea.

Dez anos depois, a hegemonia continua

Depois da decisão em 2004, Flamengo e Vasco voltaram a se enfrentar em decisão do Campeonato Carioca apenas em 2014. O Flamengo foi o campeão da Taça Guanabara e garantiu vaga na segunda fase do estadual, a fase decisiva, ao lado de Fluminense, Vasco e Cabofriense. Na semifinal, o Flamengo passou pela Cabofriense com vitórias por 3 a 0 e 3 a 1. Já o Vasco, teve pela frente o Fluminense. Empate por 1 a 1 no primeiro jogo e vitória por 1 a 0 na volta, e vaga na final.

Depois de uma era de grande rivalidade e com os melhores times no Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco viviam momentos distintos. O Vasco, em crise, estava na Serie B do Brasileirão, já o Flamengo era o atual campeão da Copa do Brasil. No Maracanã completamente reformado e um público bem menor devido ao alto preço dos ingressos, a final de 2014 foi bem diferente de 2004, entretanto, não faltou polêmicas e emoção.

Foram dois jogos equilibrados. O Flamengo tinha a vantagem do empate para conquistar o título, e através dessa vantagem conquistou o título. Mas não foi fácil. No jogo de ida, o Vasco quem abriu o placar, com Rodrigo aos 11 minutos, de cabeça. Aos 15 do segundo tempo, Paulinho acertou um chute de rara felicidade e marcou um golaço, garantindo o empate.

Na partida de volta, muita polêmica e emoção. O Vasco saiu na frente, em cobrança de pênalti de Douglas, aos 30 minutos da etapa final. Mas, aos 45, Márcio Araújo aproveitou o rebote da cabeçada de Wallace na trave e marcou o gol de empate, o gol do título carioca rubro-negro. E a hegemonia sobre o Vasco continua.

A final na Copa do Brasil 2006

Flamengo e Vasco nunca decidiram um Campeonato Brasileiro, chegaram a fazer apenas uma "final antecipada" em duas oportunidades, nas semifinais de 1992 e 1997. Entretanto, o clássico dos milhões já foi responsável por uma final de um campeonato nacional: a Copa do Brasil. E o Flamengo foi campeão. O que comprova mais uma vez a hegemonia rubro-negra sobre os cruz-maltinos desde as décadas de 80 e 90.

Foi na Copa do Brasil de 2006. No caminho até a final, o Flamengo eliminou o ASA, o ABC, o Guarani, o Atlético-MG e o Ipatinga. Tinha na final o Vasco, que eliminou o Botafogo-PB, o Iraty, o Criciúma, o Volta Redonda e o Fluminense. Pela primeira vez na história, desde o primeiro clássico na década de 20, Flamengo e Vasco decidiriam um campeonato nacional.

O Flamengo sobrou nos dois jogos. Na primeira partida, venceu por 2 a 0, com gols de Obina e Luizão. Foram dois gols em sequência. Obina abriu o placar aos 14 minutos da etapa final, e Luizão fechou o placar aos 17. O resultado complicou a situação do Vasco e deixou o Flamengo confortável para o jogo da volta. E na partida de volta, com gol de Juan, aos 27 minutos da primeira etapa, o Flamengo garantiu o título da Copa do Brasil de 2006 sobre o rival.

As grandes decisões da 'Era' Zico x Roberto Dinamite

Lembrar dos grandes jogos entre Flamengo e Vasco e não lembrar de um entre Zico e Roberto Dinamite é impossível, né? Vamos recordar então das finais do Campeonato Carioca de 1978 e 1981. Ambos são os clássicos inesquecíveis para o Galinho e para Dinamite, segundo os próprios.

- A final de 1978

Zico, maior ídolo da história do rubro-negro, diz que a final de 1978 é inesquecível e que se arrepia ao lembrar do gol de Rondinelli: "Inesquecível mesmo foi o gol do Rondinelli, no Carioca de 1978. No fim do jogo, o empate era deles e tivemos escanteio. Nem costumava bater, mas bati. Tinha combinação com ele, de falta. Ele subia muito, e mandei a bola. Vejo gols meus e não me arrepio. Com esse, fico arrepiado", declarou o Galinho.

Em 1978, Flamengo e Vasco decidiram o Campeonato Carioca. O melhor time do Flamengo na história, com Zico, contra um dos melhores times do Vasco, de Roberto Dinamite. Comandados pelo Galinho, a equipe da Gávea precisava vencer a equipe de São Januário, que jogava pelo empate para adiar a decisão do Campeonato Carioca para a outra semana, contra o mesmo Flamengo.

Zico, logo no início da partida, fez bela jogada e arriscou de fora da área, mas perdeu a chance. O time de vermelho e preto seguia muito melhor no jogo, e necessitando da vitória, partia para cima da equipe de São Januário que, por sua vez, jogou o tempo inteiro na retranca, assustando apenas nos contra-ataques. No segundo tempo, de novo ele. Zico tabelou com Cláudio Adão, entrou na área e bateu colocado, mas o goleiro vascaíno Leão fez a defesa. Depois, aos 30 minutos da segunda etapa, de novo o Galinho, driblou zagueiro cruzmaltino e bateu da entrada da área. Leão defendeu mais uma vez, e no rebote, Adílio perdeu grande oportunidade. O gol rubro-negro temia em não sair, mas a equipe não desistia.

Ninguém reparou quando Rondinelli deixou o seu posto de sentinela na zaga rubro negra e caminhou em direção a área do Vasco. Eram 41 minutos do segundo tempo e Zico ia bater o escanteio. O Galo levantou a bola na área e o Rondinelli subiu mais que os zagueiros vascaínos e cabeceou para o fundo das redes da meta de Leão. Um gol impressionante que deixa o Galinho arrepiado até hoje.

- A final de 1981

A final do Campeonato Carioca de 1981 é mais marcante para Roberto Dinamite. Apesar disso, foi o Flamengo quem conquistou o título carioca daquele ano. Porém, Roberto explica a razão de 1981 ser tão marcante.

"Considero a decisão de 1981 na melhor de três porque o Flamengo tinha a melhor equipe, campeã. E nós conseguimos vencer duas vezes. Eu fiz três gols. O segundo jogo me marcou individualmente. Aos 43 minutos do segundo tempo, meteram a bola na área, bateu no zagueiro Figueiredo e parou na poça d'água. Fiz o gol, e que sensação! Foi bonita essa decisão. Aquela equipe do Flamengo, nós reconhecíamos que era superior", explicou Roberto.

Mas antes de contar o jogo, vamos explicar como o Vasco pôde ganhar dois jogos de três possíveis numa final e o Flamengo se sagrar campeão. O Flamengo foi campeão do primeiro turno e do terceiro, já o Vasco foi campeão do segundo turno. Campeão de dois turnos, o Flamengo tinha ampla vantagem para a decisão do estadual. Bastava um empate para ser campeão. Se perdesse, teria uma segunda chance de empatar. Se caso perdesse novamente, teria uma terceira oportunidade. Apenas três derrotas tiraria o título da Gávea. O Vasco venceu dois jogos, mas no terceiro, deu Flamengo.

O jogo

O Vasco havia conseguido vencer os dois jogos anteriores da final contra o Flamengo. Mas como o time da Colina entrou na decisão com uma grande desvantagem, precisava de outro bom resultado no terceiro jogo da final. Mas foi o Flamengo quem saiu na frente no ultimo jogo, marcando o primeiro depois do cruzamento, Nunes cabeceou a bola que bateu em Zico e sobrou para Adílio abrir o placar. Mas a vantagem do Flamengo se ampliaria quatro minutos depois, Nunes fez o segundo com gol de fora da área, de cobertura sobre o goleiro vascaíno.

O Vasco consegue diminuir aos 38 do segundo tempo com Ticão, botando mais emoção ainda no clássico e aumentando a pressão vascaína. Nesse momento entrou em campo Roberto Passos Pereira, o "ladrilheiro", torcedor do Flamengo que começou a correr dentro do campo de um lado para o outro com o intuito de esfriar os jogadores vascaínos. O lateral Gilberto chegou a agredir o torcedor. Depois de cinco minutos de paralisação, o jogo recomeçou e nada de importante aconteceu. A ideia do torcedor do Flamengo funcionou, e o clube da Gávea foi campeão carioca.