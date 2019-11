Resultado Internacional x Brasil de Pelotas na semifinal Campeonato Gaúcho 2015 (3-1)

Obrigado a você que acompanhou nossa transmissão pela VAVEL Brasil! Continue ligado na super cobertura de nosso site nas decisões dos estaduais, de outros campeonatos e de outros esportes. Ficamos por aqui, tenha uma ótima semana!



O Internacional está classificado para mais uma final de Campeonato Gaúcho. Com gols de Alex, Valdívia e Rafael Moura, o Colorado venceu o Brasil. Agora, o Inter vai buscar o penta do estadual contra o Grêmio, que ontem passou pelo Juventude na outra semifinal. O Brasil de Pelotas se despede do Gauchão 2015, mas é bicampeão do interior.



49' APITA O ÁRBITRO! Fim de jogo no Beira-Rio: Internacional 3 x 1 Brasil de Pelotas



48' Gustavo Papa recebe, mas está impedido. Minuto final de partida.



45' Vitinho deixa o campo e o Inter fica com um a menos nos minutos finais.



44' Vitinho sendo atendido fora do gramado. Em campo, William é o monitorado pelo DM.



43' Brasil de Pelotas é o campeão do interior. Bicampeão: 2014 e 2015.



41' OPA! GOL DO BRASIL! O Xavante desconta!



40' TROCA: Sai o aplaudido capitão Alex e entra Geferson.



38' Gritos de olé e festa completa no Beira-Rio. Teremos clássico Gre-Nal na final do Gauchão.



36' Rafael Moura recém havia entrado no lugar de Anderson e guardou o dele. Também fez no 1 a 1 do jogo de ida.



34' GOL DO INTER! RAFAEL MOURA! 3 a 0 após o cruzamento da direita de William.



33' Galhardo cobra falta e Alisson segura sem dificuldades.



31' APLAUDIDO! Sai Valdívia para entrada de Vitinho, no Inter.



28' QUASE CONTRA! Forster corta para trás e manda sobre o travessão de Martini. Escanteio para o Inter.



27' NA TRAVE! Alan Ruschel faz malabarismo na defesa xavante e carimba o poste do goleiro Martini.



25' Inter cadencia o ritmo da partida. Não tem pressa com a ampla vantagem de dois gols.



23' ALISSON! Espalma cobrança de falta de muito longe de Galhardo. Salvou o Internacional de sofrer o primeiro.



22' CONFIRA O GOL DE VALDÍVIA, o 2 a 0.

https://vine.co/v/ez3uLYTqxaB



21' O capitão colorado Alex ficou no chão após escorregar no lance anterior. Recebe atendimento médico.



20' Alex conduz, é derrubado, mas o árbitro manda o jogo seguir.



18' O gol de Valdívia também foi o sexto na temporada. Artilheiro ao lado de Alex.



17' Brasil de Pelotas precisa de dois gols para buscar o 2 a 2 e a classificação. Missão complicada.



TROCA: No Brasil, Gustavo Papa no lugar de Nena. Galhardo no lugar de Felipe Garcia.



15' GOL DO INTER! VALDÍVIA AMPLIA! Um golaço do meia do Inter em um lindo chute de perna direita. A bola beliscou a trave e entrou. 2 a 0.



13' O gol de Alex foi o sexto dele na temporada. É o artilheiro colorado na temporada 2015.



12' Nena recebe na área, escorrega e a defesa afasta para o Inter.



10' GOL DO INTER! ALEX É O NOME DELE! Recebeu lançamento primoroso e tirou de Martini para abrir o placar!



9' PRA FORA! Alex recebe de Valdívia e, cara a cara com Martini, finaliza pela linha de fundo. A bola saiu mansa ao lado da trave.



7' Alan Ruschel tenta cavar uma falta no fundo de campo e é só tiro de meta para o Brasil.

4' CHEGA O INTER! Cruzamento de William e por pouco o jogador colorado não consegue o cabeceio frontal contra Eduardo Martini. Não alcançou a redonda no jogo aéreo.



3' Alan Ruschel cruza pela esquerda e a bola sai em lateral pelo lado direito.



2' QUASE! Rafael Forster cobra, a bola passa pelos que tentam o cabeceio e sai próxima ao gol defendido por Alisson.



1' Falta para o Brasil! É boa oportunidade para o Xavante pelo lado direito.



0' Começa o segundo tempo!





Sem mudanças em Brasil de Pelotas e Internacional.



"Ouvir o que o professor tem a dizer para buscarmos a classificação", analisa o atacante Nena, pelo Brasil de Pelotas. Empate de 0 a 0 é insuficiente para o Xavante avançar à final.



"Manter a posse de bola que o gol vai sair", confia Valdívia, pelo Internacional, na saída para o intervalo.



46' Termina o primeiro tempo no Beira-Rio.



43' Forster tenta o passe por baixo e a bola passa por todo mundo na entrada da área. Alisson ficou com a bola.



41' Valdívia chama a tabela, mas na hora da devolução o passe vai forte demais e ele não alcança. Tiro de meta para o Brasil.



40' Alex solta a bomba, chute de longe para defesa de Eduardo Martini em dois tempos.



38' MARTINI! O nome do primeiro tempo se joga aos pés de Lisandro López e fica com a bola em mais uma grande defesa.



34' QUASE! Alex Amado recebe em velocidade, do jeito que gosta, gira sobre o marcador William e finaliza pela linha de fundo, em chute rasteiro.



33' Escanteio passou por todo mundo e saiu em lateral pelo outro lado. Nena e Nico Freitas receberam cartão amarelo pelo desentendimento anterior.



32' Responde o Inter. Ganha escanteio, quando está caído no gramado o jogador Nena, que vai receber atendimento.



31' Brasil cresce no campo do Inter. Defesa colorada com trabalho para afastar.



30' Nena tenta o cruzamento em jogada de velocidade e a bola pega na defesa colorada. Lateral para o Brasil.



28' Falta sobre Alex Amado. Derrubado no setor esquerdo do ataque do rubro-negro pelotense.



27' PRA FORA! Alex Amado ganha na altura de William e cabeceia pela linha de fundo. Boa chance do Brasil no cruzamento de Felipe Garcia.



26' IMPEDIMENTO! Passe mais à frente para Lisandro López e o atacante colorado é flagrado em posição irregular.



26' Internacional toca a bola no meio de campo.



24' Torcidas cantam bastante no estádio colorado.



23' Forster cobra lateral com força na área. Paulão corta para o Inter.



22' Metade do primeiro tempo e 0 a 0 no Beira-Rio.



20' Diogo Oliveira leva ao fundo e cruza para cabeçada de Alex Amado. A bola passa longe do travessão e é só tiro de meta para o Inter.



18' No escanteio, Alan Costa cabeceia e manda pela linha de fundo, novamente com perigo.



18' MARTINI DE NOVO! Bela tabela colorada e Lisandro López finaliza para grande defesa de Martini.



17' Brock luta na lateral do campo, mas é arremesso lateral para o Inter.



17' Falta sobre Alex Amado no campo de ataque do Brasil.



15' Alan Ruschel arriscou um drible ousado e perdeu a bola. Já retoma o Inter.



13' Toque de cabeça na área e Lisandro López não alcança para completar às redes. Perde oportunidades o Colorado.



13' ESPALMA DE NOVO! Valdívia cobra direto e Martini defende pelo Brasil.



12' FALTA! Lisandro López é derrubado por Cirilo ao lado da grande área. Chance para o Inter.



10' Leandro Leite arrisca de longe, mas o chute sai fraco, com desvio no meio do caminho e Alisson fica com a bola.



9' SALVOU! Cruzamento da direita de Anderson, Valdívia cabeceia e Martini salva o Brasil espalmando com a ponta dos dedos. A bola beijou a trave ainda.



8' AMARELO! Nilton chegou forte em Nunes e recebe o cartão, o primeiro da partida.



7' Lançamento errado do Brasil e Alisson fica com a bola pelo colorado. Vem de novo o Inter.



5' Nico Freitas cruza pela esquerda e Brock afasta pela defesa do Xavante.



4' Inter toca sem objetividade e o Brasil firme na marcação, como é característico da equipe de Rogério Zimmermann.



2' Inter mais com a posse e a bola chega ao goleiro Martini, do Brasil.



0' Bola rolando no Beira-Rio.



15:53 Alex, capitão colorado, puxa a fila. Vem o Internacional. Vem também o Brasil de Pelotas.



15:50 Trio de arbitragem pronto já, mas equipes ainda no vestiário.



15:30 Escalado também o Brasil: Eduardo Martini; Wender, Cirilo, Brock e Rafael Forster; Leando Leite, Nunes, Felipe Garcia e Diogo Oliveira; Alex Amado e Nena.



15:25 Escalado o Internacional: Alisson; William, Paulão, Alan Costa e Alan Ruschel; Nilton, Nico Freitas, Anderson, Alex e Valdívia; Lisandro López.



15:20 Internacional em campo para o aquecimento. Os goleiros Alisson e Dida estavam desde antes.



15:15 Torcida xavante já presente e em grande festa nas superiores do Beira-Rio. A do Internacional vai chegando aos poucos na bela tarde de sol deste domingo.



Neste campeonato gaúcho, as equipes se enfrentaram duas vezes. Na Boca do Lobo, em Pelotas, vitória do Inter por 2 a 0 na fase de classificação. Na ida da semifinal, 1 a 1, em Rio Grande. Confira os gols do empate de sábado (11), no Aldo Dapuzzo. Rafael Moura para o Inter, Rafael Forster para o Brasil.

FIQUE DE OLHO Internacional x Brasil: Valdívia. O meia Valdívia não tem frequentado a equipe titular sempre, mas é impossível negar o quão fundamental tem sido suas atuações no estadual e até na Libertadores. Diante da Universidad de Chile, guardou o quarto na goleada por 4 a 0. Na ida da semifinal, também foi derradeiro. Cobrou falta na cabeça de Rafael Moura, no gol colorado no Aldo Dapuzzo. Servir o He-Man pode ser mais uma contribuição do garoto para o Inter disputar mais uma final.

FIQUE DE OLHO Internacional x Brasil: Alex Amado. O baixinho Alex Amado é um dos destaques do rubro-negro pelotense. Veloz e sem medo de enfrentar os adversários de maior porte físico, ele é um diferencial nas criações ofensivas dos comandados por Zimmermann. A esperança é que a individualidade proveniente do atleta que cai pelo lado seja fundamental na busca pelo gol, ou pelos gols, para ajudar o Xavante na busca pela final. A defesa colorada precisa estar de olho nele.

O Brasil deve chegar completo ao Beira-Rio. O técnico Rogério Zimmermann tem a equipe base disponível. A defesa é uma das virtudes do elenco xavante, que, em sintonia desde o ano passado, não costuma sofrer muitos gols. A dupla de voltantes possui grande entrosamento com Leandro Leite e Washington. No meio, Felipe Garcia e Diogo Oliveira decidiram algumas partidas e, na frente, a velocidade de Alex Amado e o oportunismo do crucial Nena, com o veterano Gustavo Papa como opção no banco. São motivos para a torcida, que lotou os ingressos destinados à ela, acreditar na classificação à final. O Xavante não é vice-campeão desde 1983.

Para a volta da semifinal, o Internacional tem a utilização de um time misto, pois alguns atletas estão poupados. A longa viagem para Santiago, onde o Inter bateu a Universidad de Chile por incríveis 4 a 0 e encaminhou classificação no grupo 4 da Libertadores, justifica a escolha por alguns reservas. Por conta disso, D'Alessandro, Rodrigo Dourado, Alex e Nilmar estão fora do duelo contra o Brasil de Pelotas. O último, autor de dois gols em terras chilenas, comentou sobre a importância da manutenção da parte física, mas também afirmou que estaria à disposição do técnico Aguirre: "Hoje o futebol está muito intenso, muito rápido, jogamos no meio da semana e no final de semana, não temos tempo para uma recuperação. Jogador quer sempre jogar, mas vai depender do treinador. Estou me sentindo bem e sem dúvida quero estar jogando."

No retrospecto histórico, Brasil e Internacional já jogaram 102 vezes. São 66 vitórias do colorado, 21 empates e 16 vitórias do xavante. A última em favor do rubro-negro da zona sul do estado faz um bom tempo. A última no Beira-Rio, então, é referente ao ano de 1984. No estádio margeado pelo Guaíba, Bira marcou o gol da vitória do Brasil por 1 a 0.

Mas voltando à disputa do esporte, ao dentro de campo, Brasil e Internacional duelam no Beira-Rio de olho na final do estadual. Do lado colorado, o Inter pode empatar por 0 a 0 para avançar, além de qualquer vitória em seu favor. Já o Xavante precisa de um empate por dois ou mais gols, além, é claro, de jogar por uma vitória para consagrar-se finalista. Empate por 1 a 1 leva a decisão da vaga para os pênaltis.

No jogo de ida da semifinal, Brasil e Internacional fizeram um jogo muito disputado e aguerrido em novo capítulo escrito no estádio Aldo Dapuzzo. Rafael Moura abriu o placar para os de Porto Alegre e Rafael Forster, de pênalti, igualou para os de Pelotas. Infelizmente, a partida não ficou marcada somente pelo que foi construído dentro de campo. Nas arquibancadas, confronto entre a Brigada Militar e torcedores do Xavante. Após o uso de spray de pimenta pelo policiamento, uma menina de 11 anos, com crise de asma, precisou ser levada ao hospital. O clima tenso buscou ser apaziguado pelos atletas e pela comissão técnica do rubro-negro. O episódio foi relatado na súmula pelo árbitro Anderson Daronco.

Já o Brasil de Pelotas passou pelo Lajeadense na fase de quartas de final. Dono da 4ª melhor campanha na fase de todos contra todos, o Xavante mandou o confronto no estádio Aldo Dapuzzo, pertencente ao São Paulo de Rio Grande, por conta da interdição de sua casa, o Bento Freitas. Vitória suada por 2 a 1, com os gols do rubro-negro pelotense marcados por Diogo Oliveira e Wender.

O Internacional passou nas quartas de final pelo Cruzeiro-RS. Foi uma batalha épica no Beira-Rio, com os visitantes abrindo vantagem de 2 a 0 e o Colorado correndo para buscar o empate em 2 a 2, em noite de heroísmo do argentino Lisandro López, autor dos gols para definir o placar em 2 a 2. Nos pênaltis do duelo em jogo único, vitória do Inter por 3 a 1.

Boa tarde a você que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, acompanhe tudo sobre o jogo entre Internacional e Brasil de Pelotas pela semifinal do Campeonato Gaúcho 2015. No jogo de ida, empate entre os clubes na partida disputada no estádio Aldo Dapuzzo, em Rio Grande. Agora, o Inter tem o mando de campo do Beira-Rio para os 90 minutos decisivos.