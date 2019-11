Por vaga na final do Paulistão, Santos e São Paulo fazem clássico na Vila Belmiro

Após anos com presença de 'pequenos', o Campeonato Paulista volta a ter os quatro grandes disputando as semifinais. Donos das 2ª e 3ª melhores campanhas, Santos e São Paulo figuram esta lista e fazem neste domingo (19), às 18h30, na Vila Belmiro, o duelo que define o finalista da competição.

Pela primeira fase, o Santos encerrou a etapa regular na liderança do grupo 4, com 34 pontos conquistados e 10 vitórias. Feito que lhe concedeu a oportunidade de enfrentar o XV de Piracicaba, pelas quartas de final. Sem enfrentar grandes dificuldades, o alvinegro venceu por 3 a 0, com gols marcados por Marquinhos Gabriel, Lucas Lima, Ricardo Oliveira, e classicou-se às semifinais.

Já o São Paulo, com 32 pontos e 10 vitórias, também avançou nas liderança do grupo 1, mas com a 3ª melhor campanha. Nas quartas, teve pela frente o RB Brasil e, assim como o rival alvinegro, repetiu o placar de 3 a 0, tentou marcados por Rogério Ceni, Ganso e Alexandre Pato. Por ter feito campanha inferior, não atuará no Morumbi esta rodada.

Após ausência em treino, Ricardo Oliveira é relacionado para clássico

O Santos divulgou a lista de relacionados para o clássico com uma grande surpresa. Ricardo Oliveira, que não havia participado dos dois últimos treinos da semana devido a um incômodo no joelho direito, colocou-se a disposição e será escalado pelo técnico Marcelo Fernandes.

Valencia, que também alegava dores devido a uma pancada no joelho direito na partida ante Londrina, pela Copa do Brasil, também não treinou com o elenco, mas foi relacionado para o compromisso deste domingo.

Os atletas poupados do jogo de meio de semana, tais como Robinho e David Braz, estão de volta e à disposição para o clássico. Apenas Gustavo Henrique, Vanderlei e Alison serão desfalques.

A provável escalação do Santos é: Vladimir; Cicinho, Werley, David Braz, Chiquinho; Valencia, Renato, Elano, Lucas Lima; Robinho e Ricardo Oliveira.

Aguardando por Sabella, Milton Cruz escala São Paulo sem surpresas

Sem Muricy Ramalho, demitido recentemente do São Paulo, a escalação para o clássico diante do Santos fica nas mãos de Milton Cruz. Já tendo atuado frente ao clube na partida decisiva pela Copa Libertadores, onde derrotou o Danubio, o interino já caiu nas graças da torcida, mas sabe que não continuará muito tempo neste cargo.

O nome preferido pela diretoria é Alejandro Sabella, Ataíde - vice de futebol do São Paulo - confirmou que terá 'mão de ferro' para ir atrás do treinador. Sabendo das dificuldades devido ao tempo de contrato e demora para tomada de uma posição.

"Não o conhecia pessoalmente. Pesquisei muito antes de ir até ele, na internet e conversando com pessoas na Argentina. Ele se mostrou muito acima do que pesquisei nas reuniões. É um técnico excelente para o São Paulo. Gostei principalmente da preocupação dele de elevar os jogadores da base, porque sabe que não há como fazer grandes investimentos. Não adianta dar um prazo (para resposta). Se tenho um objetivo e gostei, não tem de estabelecer minuto, segundo ou hora para dar uma decisão. Vou esperar. Não tem plano B", afirmou.

Com isso, o São Paulo deve ir a campo com: Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rafael Toloi, Dória e Reinaldo; Denilson, Hudson, Wesley, Michel Bastos e Ganso; Alexandre Pato.