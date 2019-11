Resultado Santos x São Paulo no semifinal Campeonato Paulista 2015 (2-1)

A todos que acompanharam com a Vavel Brasil todas as emoções de Santos 2 a 1 São Paulo, o nosso muito obrigado. Continuem navegando em nosso site e saiba como foram as outras decisões do estaduais Brasil a fora nesse domingo. Boa noite a todos e até breve.

Enfim definido. Santos e Palmeiras decidem em dois jogos quem fica com a taça do Campeonato Paulista 2015. Por te tido a melhor campanha, o Peixe jogará a primeira partida fora de casa, na Allianz Parque, e decidirá o título na Vila Belmiro ou no Pacaembu, a ser decidido pela diretoria do Santos.

Robinho, atacante do Santos: "Entramos desacreditado por vocês da imprensa, mas, sempre com humildade, acreditamos sempre em nosso grupo, no nosso potencial. Merecidamente estamos na final de novo. É um torneio muito difícil, mais uma vez estamos na final. O time deles é forte, nós também tivemos muitas chances e merecemos a vaga" - disse o capitão e atacante santista so ser questionado sobre o Santos não ser favorito no início da temporada e falou rapidamente sobre o Palmeiras, adversário na decisão.

Ricardo Oliveira, atacante do Santos: "Esperamos entrar nessa semana decisiva com um ponto final. É de meu interesse, do meu staff e do clube manter esse vínculo. Esperamos ter um final positibvo na próxima semana mas agora é focar nesses dois jogos finais que por sinal são muitos dificeis" - disse o centro-avante o ser questionado sobre a renovação com o clube alvinegro..

Alexandre Pato, atacante do São Paulo: "Devíamos ter feito o que fizemos no final, pressionar em busca do gol. Infelzimente não deu. Fiz o meu melhor e agora é continuar trabalhando para continuar ajudando a equipe" - disse o camisa 7 ao ser questionado sobre o que faltou para o São Paulo se classificar e se ele achou que poderia ter feito mais dentro de campo..

49' FIIIIIM DE JOGO: O Santos vence o São Paulo na Vila Belmiro por 2 a 1 e chega a sua 7ª final consecutiva do Campeonato Paulista e agora vai decidir o título do estadual diante o Palmeiras em dois jogos.

46' Pato entra na área mas David Braz chega a tmepo e faz o corte por baixo, evitando o chute do atacante são paulino.

45' +4 de acréscimos na Vila Belmiro.

44' São Paulo cresce nessa reta final de jogo e aperta em busca do empate.

Veja o segundo gol do Santos na partida, o 10º de Ricardo Olivera no campeonato..

41' Pato dá belo passe para o camisa 9 que domina na área e toca por cima de Vladimir para diminuir na Vila Belmiro.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULOOOOOO Luis Fabiaaaaano e o nome dele.

39' Agora foi a vez de Denilson alçar bola na área, mas ela passa por todo mundo e sai pela linha de fundo.

38' Ganso cobra falta para a área mas pega mal na bola e facilita o corte de Victor Ferraz.

36' Torcida do Santos faz a festa na VIla Belmiro e comemora antecipadamente a classificação.

33' Santos se aproxima de vez da sua sétima decisão consecutiva do Campeonato Paulista.

30' Novo contra-ataque o Santos, Cicinho deixou Chiquinho na cara do gol que viu a chegada de Ricardo Oliveira e só rolou para o centro-avante empurrar para o fundo das redes e anotar o seu 10° gol no campeonato e se isolar na liderança da artilharia do campeonato.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SAAAAANTOOOOOOS! Ricardo Oliveira guardoooou.

29' NA TRAAAAAAAVEEE! Novo contra-ataque do Santos puxado por Lucas Lima que deixou Ricardo Oliveira na cara do gol, mas dessa vez ele acertou o pé da trave direita de Rogério Ceni.

28' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS: Sai Robinho e entra Leandrinho.

26' Centurion faz grande joganda individual mas Victor Ferraz chega por baixo e faz o corte.

24' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO: Sai Carlinhos e entra Centurión.

23' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS: Sai Geuvânio e entra Cicinho.

22' Geuvânio cai no gramado novamente e vai ser substituido.

21' Rafael Toloi chega forte em Robinho e o juiz marca a falta.

19' Em contra-ataque, Lucas Lima deu belo passe para Ricardo Oliveira que deixou para Robinho, mas o camsia 7 perdeu o tempo da bola e facilitou o corte de Lucão.

17' Por reclamação, o juiz dá cartão amarelo para Wesley.

16' O Tricolor tem a posse de bola mas tem dificuldades para passar pela marcação do Santos, que se defende bem até aqui.

14' Ricardo Oliveira faz falta em Hudson na lateral esquerda do campo e o juiz marca.

11' Chiquinho tenta passar por Denílson na lateral mas comete falta no ataque e o juiz marca.

9' São Paulo preciona o Santos e vai pra cima em busca do gol de empate, enquanto a equipe de casa se defende e espera pelo contra-ataque.

4' PRA FOOOOOOOOOOORA! O juiz Rafael Claus atrapalhou a saída de bola do São Paulo e Lucas Lima roubou, serviu Ricardo Oliveira que dominou dentro da área e bateu cruzado, vendo a bola passar por todo o gold e Rogério Ceni e não entrar por muito pouco.

3' PRA FOOOORA! A bola sobrou para Alexandre Pato que, com o gol livre, mandou a bola para fora, desperdiçando grande chance par ao Tricolor.

1' Robinho e Lucas Lima fazem ótuima tabela, a bola ficou com o camsia 7 que tenou o cruzamento mas Toloi fe zo corte antes.

0' ROLA A BOLA: Apita Rafael Claus, começa o segundo tempo de Santos 1 a 0 São Paulo pelas semifinal do Campeonato Paulista 2015.

19:40 SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO: Sai Paulo Mirando e entra Luis Fabiano.

19:40 Equipes vão voltando ao gramado par ao segundo tempo.

Veja o golaço de Geuvânio que vai dando até aqui a vitória e classificação para o Santos

Geuvânio, atacante do Santos e autor do único gol do jogo até aqui: "Tive um mal estar, me senti mal, dor no estômago e optei por deitar e acabei soltando algumas coisas ali no gramado. Acredito que seja por conta do meu esforço em campo, sou um cara que me doou por inteiro em campo, seja no ataque ou na defesa, talvez isso possa ter me feito mal" - ao ser questionado sobre vomitar dentro de campo..

Michel Bastos, meio=campistas do São Paulo: "Procuramos chegar até o gole deles, tivemos uma ou duas oportunidades, mas nosso time, as vezes é imaturo, deviamos ter segurado a jogada no gol deles, mas é manter a cabeça agora. Nosso time tem vencido jogos dificeis, e hoje é mais um jogo dificil, temos que acreditar até o final" - disse..

48' FIM DE PRIMEIRO TEMPO: Com gol de Geuvânio, o Santos vai batendo o São Paulo por 1 a 0 e vai se classificando para a deixão do Campeonato Paulista 2015.

46' Robinho sairia livre na cara de Rogéiro Ceni, mas o bandeira, corretamente, assiná-lou impedimento do camisa 7.

44' Geuvânio pasou mal em campo, vomitou mas já voltou a campo e está jogando a partid anormalmente.

41' São Paulo tenta precionar o Santos, que se defende muito bem e sai jogando.

39' TIRA A ZAGA: Bola na área so Santos, após bate e rebate a bola fica com David Braz que afasto o perigo.

35' Que pintura na Vila Belmiro. O camisa 11 recebeu no meio campo, arrancou, deixou dois para trás, entrou na área e soltou a bomba para abrir o placar na partida. Santos 1 a 0 São Paulo.

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SAAAAANTOoOOOOS! GOLAAAAAÇO DE GEUVÂNIO

34' OLHA O ROBINHO: Com embaixadinhas, Robinho toca para Geuvânio que entra na área e tenta o passe para o Ricardo Oliveira, mas Carlinhos faz o corte.

33' Agora quem tem a posse de bola é o Santos, que toca no campo defensivo.

30' Bola volta a rolar quase três minutos depois.

27' JOGO PARALIZADO: Renato deixou o gramado para receber atentidmento médico na canela, e gora Vladimir sentiu a virilha e pediu atendimento médico.

26' Jogo cai de ritmo de novo e esfria. Santos tenta chegar ao gol de Rogério na velocidade, enquanto o São Paulo opta por trabalhar o toque de bola.

23' Lucão chega por baixo em Robinho, na entrada da área, mas o juiz disse que não houve falta e mandou seguir o jogo, mas parou a partida para o camisa 7 receber atendimeno médico.

22' UUUUUUUUUUUH! Geuvânio recebe na entrada da área e bate colocado, mas a bola passa ao lado da trave direita de Rogério Ceni.

19' Jogo cresce e esqeunta na Vila Belmiro. Santos e São Paulo enfim acordaram par ao duelo e saem par ao jogo.

17 DAAAAVID BRAAAAZ: São Paulotenta responder com Wesley, que recebe dentro da área mas tem o chute travado pelo zagueiro santista que vibra com o lance.

17' ROGÉÉÉÉRIO: Robinho recebeu linda enfiada de bola, entrou na área e bateu forte, mas Ceni foi na bola e fez linda defesa.

16' Geuvânio faz falta em Denilson no meio de campo e o juiz marca.

13' UUUUUUUUUUH! Linda toca de bola entre o São Paulo que chegou no Ganso dentro da área, O camisa 10 rolou para Denílson que bateu rasteiro, colocado, e a bola passou raspando a trave direita de Vladimir

11' Robinho disputa bola com Toloi, que chega mais duro no atacante santista que pede falta, mas o juiz manda seguir o jogo.

7' Santos e São Paulo se estudam nesse começo de jogo. Tricolor toca a bola enquanto o Peixe apenas se defende.

5' Wesley recebe na entrada da área, tenta o chute mas a bola passa longe do gol de Vladmir.

3' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS: Sai Valência e entra Lucas Otávio.

3' VAI MUDAR: Valência sentiu o joelho e não vai dar mais para o volante. O Santos fará sua primeira alteração.

2' Geuvânio tenta o chute, mas a bola passa longe do gol de Rogério Ceni, que fica com o tiro de meta.

1' Santos tenta chegar com Robinho, mas Toloi deu carrinho por baixo e colocou pela linha de fundo.

0' APITA O ÁRBITRO: Rola a bola na VIla Belmiro para Santos x São Paulo. Hora de decidir quem encara o Palmeiras na final do Campeonato Paulista 2015.

18:30 As duas equipes já estão no gramado. Tudo pronto, vai rolar a bola para a segunda semifinal do Campeonato Paulista 2015.

18:30 BANCO DO SÃO PAULO: Milton Cruz tem a sua disposição os seguintes jogadores: Renan Ribeiro; Rodrigo Caio, Dória, Reinaldo, Thiago Mendes, Luis Fabiano e Centurion.

18:29 BANCO DO SANTOS: Marcelo Fernandes tem a sua disposição os seguintes atletas: Gabirel Gasparoto; Paulo Ricardo, Cicinho, Lucas Otávio, Leandrinho, Elano e Gabriel.

18:17 SANTOS ESCALADO: O Peixe está escalado e definido para enfrentar o São Paulo logo mais visando chegar a sua 7ª decisão consecutiva. O Santos vem a campo com: Vladmir; Victor Ferraz, Werley, David Braz, Chiquinho; Valência, Renato, Lucas Lima; Robinho, Geuvânio e Ricardo Oliveira.

18:15 SÃO PAULO ESCALADO: Definidos os 11 jogadores que entram em campo pelo Tricolor logo mais para ir em busca da vaga na decisão. O São Paulo vem a campo com: Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rafael Toloi, Lucão e Carlinhos; Denilson, Hudson, Wesley, Ganso e Michel Bastos; Alexandre Pato.

18:05 Formado e revelado pelas categorias de base do Santos, Paulo Henrique Ganso enfrentará seu ex-clube pela primeira vez em uma decisão. Com a camisa alvinegra Ganso foi tricamepão paulista, campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa Libertadores da América e da Recopa Sulamericana.

17:50 SEM CONFUSÃO: Segundo a polícia militar, até o momento não houve confusão alguma nos arredores do estádio, Clima é de festa e paz para o jogo de logo mais entre Santos e São Paulo. Quem vencer avança para a grande decisão do estadual.

17:45 Diferente de outros anos, o São Paulo não se hospedou na cidade. O Tricolor deixou a Barra Funda e desceu direto para Santos, rumo ao estádio da Vila Belmiro.

17:40 Torcida santista já comperece em bom público ao estádio, Mais cedo o ônibus dos jogadores do Santos foi recebido com muita festa e cantoria. Pessoal já vai se ajeitando nas arquibancadas para assistir a segundo semifinal do Campeonato Paulista 2015.

17:30 PREVISÃO DO TEMPO: A expectativa para o jogo é de tempo fechado, com grandes possibilidades de chuva. O domingo em Santos teve céu fechado e nublado. Previsão de 25°, com 94% de umidade e venntos à 4 km/h.

17:15 CALDEIRÃO! A diretoria do Santos informou que os ingressos para o clássico contra o São Paulo já haviam esgotados na sexta-feira (17). Expectativa é mais de 18 mil torcedores na Vila Belmiro.

Quem comandará a partida Santos x São Paulo deste domingo será o árbitro Raphael Claus, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse, Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza.

Em sua esteia pelo São Paulo, Wesley apresentou boa atuação no último sábado (11), diante do Red Bull Brasil, nas quartas de final. Longe dos gramados na última quinta-feira diante do Danubio pela Libertadores, o meia retorna ao time para o confronto Santos x São Paulo 2015 de hoje.

O atleta, que foi revelado pelo Santos, comentou sobre o jogo Santos x São Paulo: "É sempre bom poder disputar as fases finais de qualquer campeonato. Mas, por toda a história que eu vivi no Santos, tenho certeza de que será especial. Hoje defendo o São Paulo, estou muito feliz aqui, e vou lutar para defender a minha equipe. Quero a vitória para iniciar bem a minha história no clube, porque estamos focados na busca pelo título", afirmou Wesley.

Apesar de ter poupado seus titulares no confronto diante do Londrina pela Copa do Brasil na última quarta-feira (15), o técnico do Santos, Marcelo Fernandes, não vê o Peixe como favorito: "Não tem essa de quem está mais descansado. Resolvemos preservar os atletas para não ter nada pior. Acho que acertamos. Estamos treinando normalmente, menos o Ricardo Oliveira e o Valencia. E não há vantagem no clássico. Clássico é jogo atípico. Quem estiver mais ligado vai conseguir a vitória", afirmou o comandante.

Já o São Paulo terá apenas duas baixas: Alan Kardec, que está lesionado, e Souza, suspenso.

Para a partida Santos x São Paulo 2015, o Santos terá alguns desfalques. Gustavo Henrique, com edema na coxa, fica de fora, assim como Vanderlei e Alison, que já estavam afastados por lesões mais graves.

FIQUE DE OLHO Santos x São Paulo 2015: Alexandre Pato, atacante do São Paulo. Otimista para o clássico, Pato se mostrou focado para o confronto e acredita num bom resultado nesta noite, já que o elenco está muito unido.

FIQUE DE OLHO Santos x São Paulo 2015: David Braz, zagueiro do Santos. Depois de passar por uma fratura na mão esquerda, o Alvinegro Praiano poderá contar novamente com o zagueiro entre os titulares do elenco. O beque quer que a Vila seja um trunfo a mais para o Peixe nesta disputa.

O último jogo Santos x São Paulo entre o Alvinegro Praiano e o Tricolor Paulista aconteceu na quarta rodada da primeira fase do Paulistão, no empate sem gols na mesma Vila Belmiro.

A classificação do São Paulo para as semis também foi tranquila. No Morumbi, o Tricolor enfrentrou o Red Bull Brasil o placar de 3 a 0 assegurou a continuidade no torneio.

Nas quartas de final, o Santos recebeu o XV de Piracicaba na Vila Belmiro e, com o placar de 3 a 0, garantiu com folga sua classificação no jogo de hoje. Relembre os melhores momentos.

O retrospecto de confrontos Santos x São Paulo entre as equipes no mata-mata tem vantagem santista. O último triunfo do tricolor sobre o Peixe em um mata-mata foi em 2000, quando se sagrou campeão. Daí em diante, só deu Santos como vencedor.

No Campeonato Paulista, as equipes se enfrentaram 163 vezes. O Santos ganhou 50, enquanto o São Paulo 70. Os outros 43 jogos terminaram empatados.

Em toda a história foram realizados 297 jogos entre Santos e São Paulo. Do lado Alvinegro foram somadas 95 vitórias contra 118 do Tricolor e 66 empates.

O clássico SanSão leva a fama costumeira ter como vencedor o time que vive pior momento no campeonato, embora quando se enfrentaram na disputa de títulos, o time com as melhores condições sempre sai vitorioso.

O palco do Santos x São Paulo de hoje será a Vila Belmiro, casa do Peixe.

O São Paulo vem embalado por três expressivas vitórias consecutivas e brigará por uma vaga na finalíssima do Paulistão para se manter vivo na luta pelo título.

De olho na sétima final consecutiva, o Santos, dono da segunda melhor campanha do Campeonato Paulista, tem o trunfo de jogar em casa no jogo único da semifinal.

Boa noite, torcedor que navega na VAVEL Brasil. Acompanhe agora a partida entre Santos x São Paulo minuto a minuto, pelo Campeonato Paulista 2015. Partida a ser disputada às 18h, na Vila Belmiro.