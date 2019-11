Salgueiro x Sport no Campeonato Pernambucano 2015 (2-0)

18:00 Boa noite para você que acompanhou a vitória do Salgueiro por 2 a 0 em cima do Sport! A crônica da partida vai ao ar em instantes!

17:55 O Carcará agora volta a campo na próxima quarta-feira (22), diante do Flamengo, pela segunda fase da Copa do Brasil

94' Final de jogo no Cornélio de Barros para Salgueiro 2x0 Sport! Com gols de Rogério, de pênalti, o Carcará sai em vantagem por vaga na final

93' Gooooooooooooool do Salgueiro! Rogério, de pênalti, amplia! Carcará faz 2x0 no Leão e sacramenta a vitória

92' Pênalti para o Salgueiro! Rithely derruba Kanu na pequena área

90' Arbitragem assinala quatro minutos de acréscimo

90' UHHHHHHHHHHH! Diego Souza cobra falta com perfeição e Rithely cabeceia no travessão. No rebote, Oswaldo isola

88' Salgueiro segue bem postado na defesa, administrando bem a vantagem que construiu

85' Sport chega nervoso no ataque, já que está em desvantagem no placar

82' Última mudança no Sport! SAI Samuel, ENTRA Mike

78' Substituição no Sport! SAI Wendel, ENTRA Régis

76' Goooooooooooooooool do Salgueiro! Rogério Paraíba bate no canto direito e Magrão toca na bola, mas sem forças para tirar do gol. Salgueiro 1x0 Sport

75' Oswaldo e Durval receberam cartão amarelo no lance do pênalti

75' Pênalti para o Salgueiro!

73' Após bate-rebate na pequena área, Magrão faz brilhante defesa e evita o primeiro gol

72' Cartão amarelo para Magrão! Goleiro do Leão vê o cartão após dar um soco na bola fora da pequena área

71' Cartão amarelo para Marcos Tamandaré! Lateral do Salgueiro é advertido por reclamação

68' Cartão amarelo para Neto Moura! Volante do Leão é punido pela arbitragem

66' Substituição no Salgueiro! SAI Lúcio, ENTRA Marlon

65' Substituição no Sport! SAI Felipe Azevedo, ENTRA Joelinton

63' Salgueiro sai nervoso para o ataque, pecando no último passe, perdendo a oportunidade de sair em vantagem

60' Rodando a bola no meio-campo, o Sport procura os espaços na defesa do Salgueiro para abrir o placar

56' Renê recebe na esquerda de Wendel e chuta cruzado, mas Luciano sai bem no lance

52' Cartão amarelo para Rogério! Zagueiro do Carcará é punido por reclamação

51' Quatro minutos iniciais da etapa final começaram mais eletrizantes que todos os 46 da inicial

50' Cartão amarelo para Rodolfo Potiguar! Volante do Salgueiro é o primeiro advertido pela arbitragem

49' UHHHHHHHHHHHHHHHHH! Samuel aproveita descuido da zaga do Salgueiro, vira e chuta forte, mas Luciano faz boa defesa

48' UHHHHHHHHHHH! Sport desconta! Felipe Azevedo sai cara a cara com Luciano, mas o goleiro fecha o ângulo e o atacante rubro-negro perde boa chance

47' UHHHHHHHHHH! Kanu chuta cruzado e a bola passou com perigo

46' Rodolfo Potiguar arrisca de longe, mas Magrão defende sem problemas

46' Bola rolando para os últimos 45 minutos de Salgueiro 0x0 Sport!

17:00 Sport volta com o mesmo time!

16:59 Salgueiro já retornou ao gramado, mas com mudanças. SAI Alemão, ENTRA Kanu

16:56 Já já a bola volta a rolar no Cornélio de Barros! Não saiam daqui, traremos todos os detalhes dos últimos 45 minutos

16:52 Wendel assegura que o Sport fez uma boa primeira etapa e, caso queira sair vitorioso, deve manter a postura para o segundo: "Devemos continuar com o mesmo ritmo, caso desejamos vencer, pois essa é a nossa proposta para a partida"

16:49 Sérgio China reconhece a falta de armação de jogadas do Salgueiro, mas ressalta a boa postura defensiva: "Defensivamente nós fomos bem, mas precisamos melhorar ofensivamente e arrumar as falhas na ligação das jogadas"

46' Final de primeiro tempo no Cornélio de Barros para Salgueiro 0x0 Sport! Sem muitas emoções, etapa inicial termina sem gols

45' Arbitragem assinala um minuto de acréscimo

42' UHHHHHHHHHHHHHHH! Renê manda para Wendel, que domina e enche o pé, mas a bola exploda em cima de Luciano, que fica caído

39' Leão domina a posse de bola no confronto: Salgueiro 28% x 72% Sport

36' Jogo concentra ações no meio-campo, mas sem muita efetividade por ambos os lados

31' Forte calor em Salgueiro faz a parte cair ainda mais no nível técnico

26' Diego Souza cobra falta de longe, mas a bola passa por cima do gol

23' Mesmo com mais posse de bola, o Sport peca no último passe e não consegue furar o bloqueio da defesa do Salgueiro

19' Partida tem poucos lances, sem muitas emoções, ficando bastante monótona para o público

14' Mesmo com o barulho ensurdecedor, o Leão não se assusta e segue explorando os erros defensivos

11' Tentando intimidar o Sport, Tarcísio, torcedor tradicional do Salgueiro, testa sua nova buzina. Segundo ele, o foco do barulho será Vanderlei Luxemburgo, treinador do Flamengo, adversário do Carcará na próxima quarta-feira (22) pela Copa do Brasil

8' Luciano se adianta de maneira estranha, fica com a posse de bola fora da pequena área, mas Emerson Sobral nada marca

5' Partida começa sem muitos ímpetos ofensivos dos dois lados. Enquanto o Sport visa sair explorando os erros, o Salgueiro tenta surpreender com mais presença no ataque

3' Devido ao forte calor em Salgueiro, muitos torcedores deixaram para entrar após o apito inicial. Expectativa de seis a oito mil torcedores

0' Bola rolando no Cornélio de Barros para Salgueiro x Sport! Saída de bola é dos tricolores

15:58 Capitães posam para foto junto à arbitragem. Já já a bola vai rolar no Cornélio de Barros

15:55 Hino do Pernambuco foi reproduzido e jogadores se cumprimentaram

15:54 Sport também no campo de jogo! Já já será reproduzido o hino de Pernambuco com as equipes perfiladas

15:52 Jogadores do Sport realizam a última corrente antes de entrar no gramado, comandada pelo zagueiro e capitão Durval (Foto: Divulgação/Sport)

15:50 Salgueiro no gramado! Com o uniforme todo branco, o Carcará está no campo de jogo!

15:46 Já já a bola vai rolar no Cornélio de Barros! Equipes voltaram aos vestiários e em breve retornam para o apito inicial

15:43 Próximo adversário do Salgueiro pela Copa do Brasil, o Flamengo também vive momento decisivo. O Urubu enfrenta, também às 16h, o Vasco pelas semifinais do Carioca, podendo fazer a final com o Botafogo, que eliminou o Fluminense

15:39 Torcida do Salgueiro reforçada pelos torcedores do Santa Cruz, arquirrival do Sport (Foto: Wellington Araújo/Rádio Jornal Pernambuco)

15:31 Atletas rubro-negros também no aquecimento, assim como os do Salgueiro

15:29 Ciente das cobranças da torcida, o diretor de futebol do Sport, Nei Pandolfo, comentou que negocia com alguns atletas: "Estamos com negociação avançada com alguns jogadores"

15:24 Goleiros Magrão e Danilo Fernandes, do Sport, entram no gramado para realizar o aquecimento

15:22 Caso vença a terceira partida, o Leão irá à final, onde defrontará mais uma vez em melhor de cinco diante do Caxias Basquete por uma vaga no NBB

15:18 Fora dos gramados o Sport também vive momentos decisivos. Na Liga Ouro, competição classificatória ao NBB - divisão principal do basquete masculino, o Leão venceu duas partidas ante o Campo Mourão e largou em vantagem na melhor de cinco

15:15 Surge a informação de que o Salgueiro está em negociações avançadas com o atacante Fabiano Tanque, do Central, para a disputa da Série C

15:12 Eduardo Baptista reconhece a dificuldade do duelo, mas ressalta que o Sport entrará tranquilo para sair com os três pontos e sem menosprezar o adversário: "É um jogo difícil, mas tem que respeitar o Salgueiro e jogar tranquilo para fazer um bom resultado"

15:09 Apesar do caráter decisivo, o Cornélio de Barros não deve chegar à lotação máxima

15:06 A torcida do Sport recepcionou o elenco na chegada ao estádio com festa (Foto: Divulgação/Sport)

15:03 As delegações de Salgueiro e Sport já se fazem presentes ao Cornélio de Barros. Em breve, as equipes farão o último aquecimento antes da bola rolar

15:00 O time rubro-negro tem no banco: Danilo Fernandes, Adryelson, Danilo, Rodrigo Mancha, Régis, Joelinton, Élber (para compor) e Mike

14:58 O Sport também está escalado! Eduardo Baptista define o Leão com: Magrão; Vitor, Oswaldo, Durval e Renê; Rithely, Neto Moura, Wendel e Diego Souza; Felipe Azevedo e Samuel

14:57 No banco de reservas, Sérgio China tem à disposição como opções: Mondragon, Luiz Eduardo, Thiego, Marlon, Clebinho, Júlio Estevão, Kanu e Gustavo

14:56 Mesmo faltando menos de uma hora para a bola rolar, o Salgueiro está definido com novidades no ataque! Luciano; Marcos Tamandaré, Rogério, Ranieri e Lúcio; Rodolfo Potiguar, Moreilândia, Victor Caicó e Valdeir; Alemão e Cássio Ortega

14:54 Antes dúvida, o meia Élber é ausência na partida de logo mais. Departamento médico rubro-negro veta o atleta para preservá-lo

14:50 A partir da partida deste domingo, uma novidade no Cornélio de Barros. Será instalado um placar eletrônico

Com o regulamento desconsiderando o gol fora de casa, os alvinegros se veem na obrigação de reverter a - difícil - vantagem imposta pelos corais na partida de ida

O jogo de volta será realizado no próximo domingo (26), às 16h, no Lacerdão. Os tricolores levam vantagem de perder por até três gols de diferença que asseguram uma vaga na grande decisão

No outro jogo da semifinal, o Santa Cruz levou a melhor sobre o Central. Com dois gols de Alemão e Betinho, o Mais Querido goleou a Patativa por 4 a 0

A arbitragem do duelo entre Salgueiro x Sport será de Emerson Sobral, do quadro da FPF. Ele será auxiliado por Clóvis Amaral e Fernanda Colombo, ambos do escalão da Ceaf-PE

O atleta sabe que o Leão não terá vida fácil, tanto pelo local do jogo, quanto pela qualidade do Salgueiro: "Sabemos as dificuldades que vamos encontrar nesses dois jogos, mas temos que ir lá sabendo o que tem que ser feito. Temos que procurar fazer um jogo equilibrado para chegar bem no jogo de volta, na Ilha do Retiro"

Quem falou do lado do Sport foi o atacante Felipe Azevedo, que vem reconquistando espaço entre os titulares, mas garante que não sabe se iniciará de frente: "Começar de frente ou não vai depender de Eduardo. Eu senti câimbra no final do último jogo, mas é normal pelo tempo que fiquei parado. Estou bem e tranquilo e esperando o que Eduardo vai definir"

China enfatiza que o Leão tem amplo favoritismo, mas garante que irá dificultar para buscar a classificação à inédita final: "Sabemos da grandeza do Sport e do seu favoritismo, mas também a gente sabe que pode conseguir fazer dois bons jogos, em um nível competitivo e de alta intensidade para buscar a classificação. É nisso que nós estamos trabalhando"

Em entrevista, Sérgio China, técnico do Salgueiro, ressaltou a importância dos jogos com o Sport nas semifinais: "Os dois jogos contra o Sport são muito mais importantes que o jogo diante do Flamengo. O jogo contra o Flamengo é pela Copa do Brasil que, mesmo que a gente consiga passar, ainda teremos várias fases pela frente. Já esse jogo do Sport nos dá condição de irmos para a Copa do Nordeste e para a Copa do Brasil no próximo ano. Então são dois jogos que decidem o nosso futuro em 2016"

O Cornélio de Barros é o palco do confronto de logo mais entre Salgueiro e Sport. O estádio tem capacidade para 10030 mil torcedores e promete receber bom público, uma vez que tem caráter decisivo

O meia Élber, que saiu machucado diante do Cene, está apto para jogar, mas ainda sente dores e pode ser substituído pelo jovem Neto Moura, que marcou seu primeiro gol como profissional contra o Cavalo Alado sul mato-grossense. Outro que pode não atuar é o atacante Samuel, devido à queda de rendimento nos últimos jogos, com Joelinton podendo assumir a titularidade

O Sport também não tem muito mistério para a partida de logo mais. Mesmo assim, Eduardo Baptista tem duas dúvidas para confirmar a equipe, que só será definida momentos antes da bola rolar, ambas no setor ofensivo

A única dúvida de Sérgio China, porém, é no ataque. Anderson Lessa, retornando de lesão, tem grandes chances de aparecer entre os reservas, enquanto Valdeir é presença confirmada. Ao seu lado, no entanto, Kanu e Alemão

Apesar do desfalque do volante Pio, expulso diante do Náutico na última rodada, o comandante do Carcará opta por manter a base e confirmando a entrada de Victor Caicó, afim de manter o estilo de jogo: "Pio não pode e Caicó vai no lugar. Nas outras funções vamos manter os jogadores que vinham jogando com mais frequência"

Mesmo nas vésperas do duelo histórico na Copa do Brasil, Sérgio China optou por não fazer mistério e não poupar nenhum jogador para o confronto de ida das semifinais do Pernambucano diante do Leão

FIQUE DE OLHO Salgueiro x Sport: Felipe Azevedo, atacante do Sport, é fundamental no esquema de Eduardo Baptista e poderá ser o diferencial neste embate. Sempre voluntarioso, o atacante atua, geralmente, como um ponta pela direita ajudando na marcação e apoiando no ataque. Um dos seus problemas é a finalização, entretanto, nesta temporada isto vem ficando para trás. Azevedo já balançou as redes em cinco oportunidades (Foto: Carlos Ezequiel Vannoni/Sport)

FIQUE DE OLHO Salgueiro x Sport: Valdeir, meia-atacante do Salgueiro, vem fazendo uma temporada regular e é o principal armador da equipe sertaneja. O jogador coloca bastante velocidade e manda bem a bola para os atacantes balançar as redes. Na última rodada do hexagonal do título ele foi o responsável por marcar um dos belos gols deste Campeonato Pernambucano

O volante Rithely, do Sport, vive grande fase no meio-campo rubro-negro. O jogador é uma das peças fundamentais do técnico Eduardo Baptista e, com isso, vem se tornando uma unanimidade entre os torcedores, acreditando que a boa fase no Leão é fruto do trabalho desempenhando no dia a dia e ainda revelou que vem buscando errar o mínimo possível para evitar o retorno das críticas: "Vivo um bom momento e estou aproveitando o máximo isso. É fruto de uma dedicação diária minha. Os resultados estão vindo e a torcida está gostando. A cada jogo estou tentando minimizar os meus erros para não dar chances para a torcida me criticar"

Experiente, o lateral-esquerdo e meia Lúcio, do Salgueiro, já viveu grande decisões durante sua carreira e afirmou que o comportamento das equipes no duelo será bem diferente dos outros dois embates pelo hexagonal do título: "Quando você sabe que é jogo decisivo, o clima é outro, a concentração é maior, não dizendo que a equipe não teve concentração nas outras partidas, mas o teor agora é bem maior. Todo mundo se conhece, sabe as características, tanto o Sport conhece os jogadores da gente, como nós conhecemos os do Sport. Vai ser um jogo onde o time que for mais ousado vai sair com a vitória"

No Cornélio de Barros, a última partida aconteceu no dia 13 de fevereiro. Dividindo as atenções com a Copa do Nordeste, os rubro-negros entraram em campo com um time reserva, mas isso não foi empecilho para uma vitória tranquila por 3 a 0. Os gols do Leão foram marcados por Danilo, Mike e Élber

No hexagonal do título, Salgueiro e Sport fizeram campanhas bem distintas. O Carcará sofreu bastante e só confirmou a presença nas semifinais na última rodada em um confronto recheado de polêmica com o Náutico. Já o Leão atuou com tranquilidade e garantiu a vaga no mata-mata com certa antecedência. Os leoninos atuaram em várias partidas com um time alternativo e mesmo assim só saíram de campo derrotados em uma oportunidade, ante o Central, em Caruaru

O favorito a ficar com a vaga na final é o Sport, pois conta com patamar financeiro bem maior e que conta com jogadores de qualidade. Entretanto, o Salgueiro vem se dando muito bem nos confrontos decisivos desta temporada. O Carcará bateu o Náutico duas vezes e eliminou os alvirrubros da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano, sempre, utilizando o fator casa. Além disso, os sertanejos golearam o Piauí, fora de casa, pela Copa do Brasil e se garantiram na segunda fase, onde farão o maior jogo de sua história contra o Flamengo, na próxima quarta-feira (22), novamente no Cornélio de Barros

Em 2010, o Estadual passou a adotar o mata-mata. Desde então, o Salgueiro já esteve presente em duas oportunidades nas semifinais, porém, nunca enfrentou o Sport nesta fase do campeonato. A primeira vez no mata-mata aconteceu em 2012, quando o Carcará foi eliminado pelo Santa Cruz. A equipe sertaneja venceu o jogo de ida por 2 a 1, mas foi derrotado na volta por 3 a 1. Já no ano passado os salgueirenses perderam nos pênaltis para o Náutico. Nas duas ocasiões, contudo, o Carcará obteve a classificação para a Copa do Nordeste: Santa (2012) Náutico (2014)

O Campeonato Pernambucano deste ano adotou um sistema diferente para utilizar como critério de desempate. A competição leva em conta o saldo de gols das duas partidas, entretanto, não é adotado o critério de gol fora de casa valendo mais, igual acontece na Copa do Brasil. Desta maneira, se um clube vencer o primeiro embate por 1 a 0 e for derrotado na volta por 2 a 1, a vaga na decisão será definida nos pênaltis

Líder com bastante folga, o Sport vai até Salgueiro buscar construir um bom resultado para ficar próximo de chegar à décima decisão consecutiva do Campeonato Pernambucano. Desde 2006 que os leoninos não sabem o que é ficar, ao menos, com o vice-campeonato estadual. Neste período, os leoninos conquistaram a taça seis vezes e saíram derrotas em três oportunidades. Ao Salgueiro a esperança é de uma boa apresentação para sonhar com a chegada à uma inédita decisão

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Salgueiro x Sport, partida de ida válida pelas semifinais do Campeonato Pernambucano 2015, a ser disputada às 16h, no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, Pernambuco