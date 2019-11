Kalil exalta Pratto e provoca Cruzeiro após vitória no clássico: “Continuam tremendo”

Alexandre Kalil tornou-se um ídolo da torcida atleticana por tudo que fez na presidência do Atlético-MG. E mesmo depois de deixar a cargo nas mãos de Daniel Nepomuceno, no final do ano passado, o ex-mandatário alvinegro continua criando polêmica e dando suas alfinetadas no rival Cruzeiro. Na noite desse domingo (19), após a vitória de virada do Galo sobre a Raposa, por 2 a 1, no Mineirão, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro, Kalil provocou o rival.

“Continuam tremendo #Galo”, escreveu Kalil no Twitter.

O Atlético-MG chegou à final do Mineiro com dois gols do atacante Lucas Pratto. Perdendo por 1 a 0, Levir Culpi sacou Leandro Donizete no intervalo para colocar o meia Guilherme, que deixou o argentino duas vezes na cara do gol de Fábio e ele não perdoou.

Kalil não deixou de exaltar a contratação de Lucas Pratto, primeira realizada por Daniel Nepomuceno no comando do time alvinegro. “Lucas Pratto: contratação única e exclusiva do presidente. Ninguém pediu #Galo”, escreveu em sua rede social.

Lucas Pratto chegou a ser disputado por outras equipes brasileiras, mas acabou fechando com o Atlético, no dia 17 de dezembro – inclusive, sua contratação foi anunciada via Twitter por Nepomuceno. Desde que chegou ao clube mineiro, Pratto disputou 12 partidas e marcou oito gols.