Figueirense vence e frustra planos do Inter de Lages de ir à Copa do Brasil

Última rodada do HExagonal Semifinal do Campeonato Catarinense 2015, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, SC

Texto de Daniel Hugen.

O Figueirense venceu o Inter de Lages por 2 a 0 na tarde desse domingo (19), no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis pela última rodada do Hexagonal Semifinal do Campeonato Catarinense. Já classificado para a final, o Figueira entrou em campo com apenas quatro titulares. Já o Colorado ainda brigava com a Chapecoense por uma vaga na Copa do Brasil. Com a derrote a equipe lageana não conseguiu a vaga.

O Figueirense encerrou essa fase do Catarinense com 21 pontos e na segunda colocação, atrás apenas do Joinville. O JEC é o adversário da final do Figueirense. A primeira partida acontece no próximo domingo (26), no Scarpelli, e a grande final no dia 3 de maio, na Arena Joinville. O Inter de Lages foi a surpresa do Catarinense e encerrou sua participação na quarta colocação, com 14 pontos. A equipe da Serra Catarinense conseguiu a classificação para a Série D do Campeonato Brasileiro. Até lá o Inter não tem calendário, já que a competição deve iniciar em setembro.

Apenas Marcão, Marquinhos, Paulo Roberto e Ricardinho foram os titulares que entraram em campo para o Figueira. Apesar disso, os reservas, desde o início, deram trabalho para o Inter. Com Deretti avançando bem pelas laterais, o Figueira era hegemônico na partida. Aos 27, o Figueirense até marcou o primeiro gol, mas a arbitragem já havia parado o lance por conta de um impedimento. Minutos antes, Deretti havia sido derrubado na área e pediu pênalti, mas o juiz entendeu o lance como normal.

Porém, aos 36, Canavarros dominou mal a bola, ela sobrou para Léo Lisboa e o meia alvinegro foi derrubado na área. Dessa vez o juiz estava bem posicionado e anotou. Marcão cobrou e abriu o placar. Bastaram dois minutos para que o Figueira ampliasse o marcador. Em cobrança de escanteio de Léo Lisboa, Marcão desviou e a bola sobre para Jean Deretti, que para coroar a bela partida, mandiy para o fundo das redes.

Argel Fucks usou o segundo tempo para testar peças que podem ser importantes na final contra o Joinville. No intervalo o comandante alvinegro colocou Bruno Alves na vaga de Marquinhos. E no decorrer do segundo tempo, Carlos Henrique entrou na vaga de Marcão e Matheusinho no lugar de Marquinhos Pedroso. E a segunda etapa foi calma no Scarpelli. Mesmo vencendo, o Figueirense ainda chegava com perigo no gol do Inter, que buscava uma reação, mas também sem muitos titulares, entre eles Marcelinho Paraíba - negociado com o Joinville - e Reinaldo, não teve disposição física para subir muitas vezes ao ataque.

No fim, 2 a 0 para o Figueirense, que manteve a invencibilidade em casa no ano. Já o Inter não conseguiu a sonhada vaga na Copa do Brasil em 2016, mas voltará a disputar uma competição nacional depois de 49 anos.