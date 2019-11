Fortaleza anuncia contratação do experiente meia Elias, ex-XV de Piracicaba

Após anunciar o volante Felipe, que chegou do Maranguape-CE, o Fortaleza continua se reforçando para o restante da temporada 2015. A equipe cearense anunciou na tarde desta segunda-feira (20), de forma oficial, do experiente meia Elias, que disputou o Campeonato Paulista pelo XV de Piracicaba, onde atuou em apenas dois jogos.

O meia de 31 anos é um jogador bem rodado no cenário nacional. Tendo começado a carreira em 2003, oriundo da base do Bahia, o atleta passou por grandes clubes do futebol brasileiro, como Vasco, Fluminense e Figueirense.

Mas o time onde Elias mais se destacou foi no Atlético-GO, mais precisamente nos seus dos primeiros anos. Em 2009, o meia foi principal destaque da equipe que subiu para a primeira divisão, sendo o camisa 10, fazendo gols e servindo bem os companheiros. Em 2010, a equipe goiana quase ia sendo rebaixada, mas Elias fez um bom campeonato e acabou sendo vendido ao Al Ain, equipe do Emirados Árabes.

O último clube onde Elias se destacou foi o Atlético-PR, quando ajudou a equipe à subir para a primeira divisão, sendo um dos líderes da bela campanha do clube na Série B de 2012. O meia ainda atuou na Ponte Preta, Khazar Lankaran FK-AZE e XV de Piracicaba, antes de chegar ao Fortaleza.

Elias chega para ajudar o clube cearense na disputa da Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro da Série C, já que no Campeonato Cearense ele não pode mais ser inscrito. O meia já chegou na capital cearense e deve ser apresentado nesta noite. Ele disputará vaga no meio de campo da equipe com Samuel, Everton e Daniel Sobralense.