Cruzeiro e Universitario Sucre na Copa Libertadores 2015

O Cruzeiro jamais foi eliminado em uma fase de grupos da Copa Libertadores, em 14 participações na competição. Além disso, o retrospecto da Raposa contra times bolivianos no Mineirão é muito bom, sendo três partidas, com três vitórias da equipe mineira, fazendo 12 gols e nenhum sofrido.

Em momento delicado, Cruzeiro recebe Universitario de Sucre para continuar vivo na Libertadores

A equipe boliviana chegou a Belo Horizonte no último sábado (18) querendo fazer história no Mineirão. Com a hashtag "#PorUnNuevoMineirazo", os bolivianos provocaram os cruzeirenses, fazendo alusão ao 7 a 1 sofrido pelo Brasil ante a Alemanha pela Copa do Mundo 2014.

Cruzeiro e Universitario Sucre se enfrentaram pela primeira rodada da Copa Libertadores, no dia 25 de fevereiro. Na ocasião, as duas equipes saíram de campo com um 0 x 0 em um jogo movimentado. Confira os melhores momentos abaixo:

FIQUE DE OLHO: Suárez, atacante do Universitário, é o principal craque da equipe boliviana, e chega motivado ao Mineirão, querendo fazer história no estádio, eliminando a Raposa da Libertadores. O jogador também convive com um drama pessoal: seu filho de seis meses de idade passou por uma cirurgia na cabeça, mas Suárez está recebendo todo o apoio de seus companheiros de time.​

​ Foto: Getty Images

FIQUE DE OLHO: Henrique Dourado, atacante do Cruzeiro, terá a missão de substituir o artilheiro da equipe, Leandro Damião, nesta noite. O ex-atacante do Palmeiras é a esperança de gols para a Raposa na partida de hoje.

​ Foto: Washington Alves/Lightpress/Cruzeiro

O Universitario Sucre quer fazer história no Mineirão, promovendo um "Minerazo" pra cima do Cruzeiro, é o que garante o atacante Suárez, craque do time: "Nós queremos classificar, mas é preciso esperar o resultado de fora, Mineros e Huracán. Seria um Mineirazo se vencêssemos por 1 a 0", concluiu o jogador.

O treinador celeste, Marcelo Oliveira, viu sua equipe ser eliminada no último domingo (19), do Campeonato Mineiro, para o Atlético-MG por 2 a 1 no Mineirão. O técnico encara a partida desta noite contra o Universitario, como "questão de honra": " “Quero trabalhar para que a equipe se classifique na Libertadores. Agora é uma questão de honra fazer um bom jogo nesta terça-feira e buscar a classificação”, afirmou Marcelo.

Julio César Baldivieso, treinador do Universitario, não poderá estar à beira do campo comandando o time nesta noite, uma vez que foi expulso na última partida pela Libertadores, contra o Mineros de Guayana. A equipe boliviana terá apenas uma mudança, saindo o lateral-direito Jorge Cuellar, e retornando González, que cumpriu suspensão automática na última rodada.

O técnico Marcelo Oliveira terá três importantes desfalques nesta noite. Com dores na coxa esquerda, Alisson e Leandro Damião dificilmente entram em campo nesta terça (21), as duas vagas, portanto, ficam com Marquinhos e Henrique Dourado. O zagueiro Paulo André, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é outro desfalque, e Manoel será o substituto.

Já o Universitário Sucre precisa apenas de um empate para conseguir avançar na Libertadores. A equipe boliviana desembarcou em Belo Horizonte no último sábado (18), uma vez que a partida que realizaria neste final de semana contra o Universitario Pando pelo Torneio Clausura, foi adiada.

O Cruzeiro entra em campo nesta noite no Gigante da Pampulha em busca da classificação para as oitavas de final da competição sul-americana. Mas para isso acontecer, precisa vencer a equipe boliviana por qualquer placar.

Boa noite, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Cruzeiro x Universitario Sucre, jogo válido pela súltima rodada do Grupo 3 da Copa Libertadores da América 2015, partida a ser disputada às 20h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.