Resultado Bahia x Ceará na Copa do Nordeste 2015 (0-1)

Partida válida pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste, realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador.

INCIDENCIAS : Partida válida pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste, realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Obrigado a todos que acompanharem este grande jogo conosco. Não deixem de acompanhar tudo sobre os times no nosso Twitter e na nossa página do Facebook. Um abraço e até a próxima.

Os cearenses jogam por um simples empate na Arena Castelão na próxima quarta-feira (29). Os baianos precisam da vitória. Vai pegar fogo!

90+4' FIM DE PAPO NA ARENA FONTE NOVA! Com um gol de Ricardinho, o Ceará derrota o Bahia e dá um grande passou rumo ao título da Copa do Nordeste!

90+3' Cartão amarelo para Zé Roberto (Bahia).

90+2' Bahia não consegue nada após escanteio.

89' QUASE! Após lançamento, Kieza ajeita e Maxi Biancucchi finaliza para fora.

88' Ceará se fecha bastante nesse final.

86' Substituição no Ceará: Sai William, entra Eloir.

83' Substituição no Bahia: Sai Tony, entra Willians Santana.

81' Após cobrança de falta, William sobe sozinho, mas cabeceia muito mal.

79' A BOLA NÂO QUER ENTRAR! Tony cruza e Maxi Biancucchi cabeceia. A bola tira tinta da trave de Luís Carlos.

77' Substituição no Ceará: Sai Magno Alves, entra William.

77' Substituição no Ceará: Sai Assisinho, entra Wescley.

76' Cartão amarelo para Thalles (Bahia) por parar contra-ataque alvinegro.

75' LUÍS CARLOS!! Tony faz a jogada pela direita, tabela e cruza para Zé Roberto, que tenta de primeira, mas Luís Carlos, mais uma vez, salva o Ceará!

74' NADA, NADA! Marinho invade a área, divide com Jean e cai na área. O árbitro deixa o jogo seguir e pune jogador alvinegro com cartão amarelo. Marinho está FORA do jogo de volta.

74' Substituição no Bahia: Sai Souza, entra Rômulo.

73' Souza cobra falta, mas a bola passa por cima.

70' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO CEARÁ!!! QUE FRANGO! Marinho é acionado pela direita, cruza, Ricardinho pega de primeira e a bola passa entre as pernas do goleiro Jean.

69' Olha o perigo! Tony cruza e a zaga alvinegra afasta. Kieza tenta de voleio no rebote e a bola pega em Sandro Manoel. Pressão tricolor!

68' Zé Roberto recebe na esquerda, puxa para o meio e arremata, mas Luís Carlos defende.

64' UUUUUUUUUUUUUUHHH!!! Marinho recebe dentro da área, gira e finaliza. A bola passa raspando a trave do goleiro Jean.

62' Cartão amarelo para Luís Carlos (Ceará) por retardar o jogo.

60' Ceará consegue se aproximar ao gol de Jean, mas peca no último passe.

60' Substituição no Bahia: Sai Léo Gamalho, entra Zé Roberto.

55' Luís Carlos! Após jogada pela esquerda, Patric cruzou, Kieza cabeceou para o meio da área e a bola ia na cabeça de Léo Gamalho, que só ia empurrar para o fundo do gol, mas goleiro alvinegro intercepta.

53' Jogo equilibrado neste momento.

49' Ceará chega com velocidade pela direita com Marinho, mas meia é desarmado.

47' Opa! Tony cruza, a bola desvia, mas Luís Carlos defende.

46' Kieza é acionado pela direita, tenta cruzamento, mas Ricardinho chega cortando.

45' Rola a bola! Começa a segunda etapa de Bahia 0 x 0 Ceará.

Com este resultado, o Ceará vai precisando de uma simples vitória na próxima quarta (29) para garantir o título. Um empate com gols, dá Bahia;

45+1' Fim do primeiro tempo na Arena Fonte Nova! Tudo igual: Bahia 0 x 0 Ceará. Jogo bem equilibrado.

43' Luís Carlos! Após bate a rebate, Tiago Real recebe na entrada da área e cruza para Souza, que cabeceia para a defesa do goleiro alvinegro.

42' Vamos até os 46.

39' Longe! Assisinho recebe na esquerda, corta para o meio e chuta, mas a bola vai por cima.

38' Bahia chega em contra-ataque pela direita com Maxi Biancucchi, que cruza, mas Kieza faz falta em Charles.

35' JEAN! Ceará chega pela esquerda, e após cruzamento, o goleiro baiano afasta. No rebote, Marinho chuta rasteiro, mas goleiro do Bahia defende.

32' Souza cobra, mas Luís Carlos tira de soco.

31' Kieza faz bela jogada pela esquerda, mas é parado com falta.

27' Ceará tem falta na entrada da área. Ricardinho cobra, mas a bola pega na barreira.

25' Léo Gamalho é acionado dentro da área, tenta o drible, mas Fernandinho chega bem. Atacante do Bahia pede pênalti, mas o árbitro não assinala.

24' Passou por todo mundo! Souza cobra, mas a bola passa por três jogadores do Bahia.

21' Cartão amarelo para Charles (Ceará) por falta em Kieza.

20' Patric recebe na esquerda, cruza, mas a bola vai muito forte, para a linha de fundo.

18' Bahia é mais presente no campo de ataque nesse momento.

15' UUUUUUUHHHH!!! Após cobrança de falta, Léo Gamalho cabeceia e a bola tira tinta do gol de Luís Carlos.

14' Ricardinho arrisca de muito longe em cobrança de falta, mas a bola vai por cima.

11' Que perigo! Ricardinho arrisca de muito longe e a bola assusta o goleiro Jean.

10' Magno Alves é acionado, ajeita para Samuel Xavier, que cruza, mas a zaga baiana afasta.

9' Tiago Real tenta finalização de muito longe, mas é travado.

7' Jogo bem pegado no começo.

4' Souza arrisca de muito longe, mas a bola pega na barreira.

2' UUUUUUUUUUUH! Após cobrança de falta, Gilvan desvia, mas Charles não chega.

1' Ricardinho cobra escanteio, mas a bola passa por toda a área.

0' Rola a bola! Começa o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste 2015!

O Ceará vai a campo com L.Carlos, S.Xavier, Gilvan, Charles, Sérgio Manoel, Fernandinho, U.Correia, Ricardinho, Assisinho, Marinho e Magno Alves.

A torcida do Bahia faz um lindo mosaico na Arena Fonte Nova!

A partida já está prestes a começar!

Quem apita o jogo é o paraibano Pablo dos Santos Alves.

Ex-técnico do Ceará, Sergio Soares falou sobre o adversário: "Características a gente conhece todos. Evidente que o Ceará mudou a forma de jogar. Hoje joga num 4-2-3-1, com o Magno mais adiantado. Mas a características a gente conhece bem e pode tirar proveito, mas isso não é garantia de nada".

O palco do confronto é a belíssima Arena Fonte Nova, que promete estar entupida nesta quarta.

Foto: Divulgação/Arena Fonte Nova

Pelo Ceará, o zagueiro Sandro não joga com um desconforto muscular.

O Bahia tem dois desfalques certos. Trata-se do zagueiro, e capitão, Tite e do volante Bruno Paulista, que estão suspensos. Por outro lado, Patric retorna ao time.

FIQUE DE OLHO: Souza, volante do Bahia. Provavelmente, Souza é o jogador que chega com mais moral para o confronto. O volante fez os três gols na heróica e polêmica classificação diante do Sport, e deve ser importante em ambos os jogos.

Foto: Felipe Oliveira/Bahia

FIQUE DE OLHO: Magno Alves, atacante do Ceará. Sim, sempre ele. O Magnata sempre será um perigo as defesas adversárias, e nesta quarta promete ser importante e dar trabalho à defesa tricolor.

Foto: Christian Alekson/Ceará SC

A torcida do Bahia promete fazer bonito neste primeiro jogo, tanto que é esperado um mosaico na hora que os jogadores entrarem em quadra.

Foto: Divulgação/Bahia

No mesmo ano e no mesmo campeonato, só que no primeiro turno, os cearenses passaram por cima dos baianos, vencendo por 3 a 0.

Em 2011, pelo Campeonato Brasileiro Série A, o Bahia venceu o Ceará e mandou o alvinegro de volta para a Série B.

O último confronto entre as duas equipes aconteceu em 2013, também pela Copa do Nordeste, quando o Ceará levou a melhor na Bahia e venceu por 2 a 1.

Na história da Copa do Nordeste, Bahia e Ceará já duelaram sete vezes, mostrando um equilíbrio absurdo. São três vitórias para cada lado, além de um empate.

No último final de semana, o Ceará derrotou fácil o Guarani de Juazeiro e se classificou para a final do Campeonato Cearense. Na final, o alvinegro enfrentará o maior rival Fortaleza em busca do penta.

Os cearenses também passaram em primeiro no seu grupo com 12 pontos. Na fase seguinte, o alvinegro passou fácil pelo Salgueiro e nas semifinais, de um jeito dramático, eliminou o rival do Bahia, o Vitória, na casa do adversário.

O Bahia vem de vitória no último final de semana, quando bateu o Juazeirense e se classificou para a semifinal do Campeonato Baiano. Enfrenta o Vitória da Conquista.

Dono da casa nesse primeiro confronto, os baianos terminaram a primeira fase em primeiro com 12 pontos. Nas quartas, o tricolor passou pelo Campinense, e na fase seguinte a vítima foi o Sport.

Boa noite para você que navega pela VAVEL Brasil! À partir de agora você acompanha tudo sobre o jogo de ida da final da Copa do Nordeste, entre Bahia e Ceará. A partida será realizada na Arena Fonte Nova e a redonda rola às 22h.