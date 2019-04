Cruzeiro derrota Universitário de Sucre e se classifica na Libertadores

Sexta rodada do grupo 3 da Copa Libertadores da América 2015. Partida disputada no Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão). Público pagante: 24.288 / Público presente: 25.475 / Renda: R$ 874.080,00

Contra tudo e contra todos, e mesmo com cobranças pesando sobre os ombros dos jogadores, da comissão técnica e da diretoria, o time celeste foi mais valente e saiu por cima. No Mineirão, o Cruzeiro derrotou o Universitário de Sucre (BOL) por 2 a 0 e confirmou a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América.

Os últimos dias do Cruzeiro não foram dos mais tranquilos e o ponto alto do momento nebuloso do clube foi a derrota de virada para o maior rival, Atlético-MG, que acarretou na eliminação dos celestes na semifinal da Campeonato Mineiro e a manutenção de um tabu indigesto para os cruzeirenses perante os alvinegros.

No entanto, o Cruzeiro mostrou que a força das cinco estrelas que estampam a camisa azul-celeste é inestimável. Para confirmar a classificação, os cruzeirenses precisavam vencer os bolivianos, mesmo com os desfalques em campo e o cansaço que assolava os jogadores.

O Universitário de Sucre chegou ao jogo bloqueado pela situação mais confortável dentre todos os clubes do grupo 3. Líder da chave, um empate confirmava a liderança. A derrota não mudaria o panorama favorável dos bolivianos que apenas perderam a condição de primeiro colocado para os celestes.

O Cruzeiro espera seu adversário que será confirmado nos jogos desta quarta-feira. Caso haja aconteça uma combinação de resultados, poderemos ter Cruzeiro e Atlético-MG nas oitavas de final da Libertadores.

Pressão, pressão e pressão: Cruzeiro sai vencendo na primeira etapa

Para o Cruzeiro, a situação era apenas uma: vencer, vencer e vencer. E mesmo com os desfalques de Paulo André, Alisson e Leandro Damião, o time celeste teve Manoel, Marquinhos e Henrique Dourado, que não deixaram os cruzeirenses perder o estilo tático de jogar, sempre com três jogadores na criação das jogadas.

Por sua vez, o Universitário de Sucre entrou em campo para não perder. Para tal, o auxiliar técnico Francisco Arguello, que ficou no banco em lugar de Julio Cesar Baldivieso, suspenso e que assistiu o jogo na tribuna do Mineirão, impôs um esquema com cinco jogadores fixos na defesa e outros quatro protegendo o setor defensivo. Sem se preocupar com o ataque, o goleiro Fábio assistiu a partida na melhor posição do estádio e não foi incomodado.

O Cruzeiro explorava a movimentação de suas linhas de frente e chamava os laterais Mayke e Mena para apoiar. Com isso, as jogadas de linha de fundo foram altamente utilizadas na busca pela presença de Henrique Dourado no papel de homem-gol, além das chegadas de Arrascaeta e Willian.

O goleiro do time boliviano e a defesa visitante foram muito exigidos e tiravam todas as bolas na base do abafa. Depois de muita pressão, o Cruzeiro chegou ao gol aos 37 minutos com Willian, que aproveitou o cruzamento da direita para dominar e chutar cruzado fora do alcance de Olivares.

Com tudo encaminhado, Cruzeiro confirma a classificação

Com bem menos intensidade, mas sem deixar perder o controle do jogo, o Cruzeiro retornou para o segundo tempo tocando a bola com mais cadência, mas com velocidade no ataque. O Universitário de Sucre veio com suas linhas mais adiantadas, mas sem mudanças relevantes.

Dentro da proposta celeste, o Cruzeiro rodou a bola até aparecer uma chance. Na primeira bola mais perigosa, os celestes marcaram o segundo gol. Aos 11 minutos, Marquinhos cobrou escanteio da direita e Léo se antecipou a defesa para cabecear e marcar.

Sem forças para reagir, o Universitário de Sucre seguiu com jogadas de ataque desordenas. O técnico Francisco Arguello tirou o atacante Leonardo Castro e colocou o meia Bejarano, sem resultados. Do outro lado, Marcelo Oliveira poupou o volante Henrique e o atacante Willian, cansados, e promoveu as entradas do também volante Eurico e do meia Gabriel Xavier.

Gabriel Xavier se tornou protagonista do segundo tempo após fazer duas jogadas individuais com muita categoria. A primeira, ele passou por quatro jogadores e bateu firme, exigindo grande intervenção de Olivares. Na sequencia, ele partiu em velocidade, driblou o marcador e quase conseguiu o escanteio.

Arguello ainda tentou algo a mais, colocando Baldivieso, filho do ex-jogador e atual técnico Julio Cesar Baldivieso, que marcou época na Seleção Boliviana dos anos 1990, mas que pouco acrescentou. No final, sem mais pressão, o Cruzeiro confirmou a classificação, a alegria e alívio aos seus torcedores.