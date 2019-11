Matemática da Libertadores: São Paulo e San Lorenzo lutam pela última vaga no Grupo 2

Em 2014, o San Lorenzo precisava vencer e torcer por uma combinação de resultado na partida entre Independiente Del Valle e Unión Española para de classificar na Copa Libertadores. Após um sofrido 5 a 4 nesta partida, bastava aos argentinos triunfarem por três gols de diferença no Nuevo Gasometro. Piatti, aos 44 do segundo tempo, marcou o tento salvador contra o Botafogo e levou Boedo às oitavas de final. Como recompensa, o título viria no fim do torneio.

Agora, em 2015, a história se repete. Terceiro colocado no grupo 2, o Ciclón necessita golear o Danubio e torcer para um tropeço Tricolor no clássico paulista para comemorar. Já o São Paulo, recém eliminado do Campeonato Paulista, pode avançar até com um empate, mas a vitória é ideal para não precisar fazer cálculos.

San Lorenzo e São Paulo entram em campo no mesmo horário, às 22h. O primeiro enfrenta o Danubio, dono da pior campanha desta edição de Libertadores, no Nuevo Gasometro. O segundo, têm pela frente o Corinthians, segundo melhor colocado no torneio, no Morumbi. Cada gol será importantíssimo para definição da tabela final.

Os gols da classificação do Ciclón em 2014

Confira a classificação do Grupo 2

# PT J V E D GP GC SG 1º Corinthians 13 5 4 1 0 9 1 8 2º São Paulo 9 5 3 0 2 7 4 3 3º San Lorenzo 7 5 2 1 2 3 3 0 4º Danubio 0 5 0 0 5 3 14 -11

São Paulo depende só de si, mas retrospecto recente assusta

Bastam dois pontos e a classificação está garantida. Mas, como não existe resultado que permita dois pontos no futebol, a solução é vencer. O São Paulo depende só de sí, mas fará clássico contra o Corinthians, adversário de segunda melhor campanha na Copa Libertadores e carrasco recente do Tricolor paulista.

As estatísticas não animam. Nos últimos dez jogos, foram cinco triunfos corintianos, quatro empates e apenas uma vitória São-Paulina. Pela Libertadores então, a situação piora. A derrota por 2 a 0 dentro da Arena Corinthians engana, pois a quantidade de gols não remete ao amplo domínio alvinegro na partida.

O São Paulo também não vive seu melhor momento. Muricy Ramalho foi demitido, o clube foi eliminado para o Santos na semifinal do Paulista e as atuações da equipe não convecem. Caso o Tricolor empate, precisará torcer para que o San Lorenzo tropece ou vença por menos de quatro gols de diferença.

Caso o São Paulo vença o Corinthians: estará classificado às oitavas da Libertadores.

Caso o São Paulo empate com o Corinthians: Precisará torcer para que o San Lorenzo não vença por quatro gols.

Caso o São Paulo perca para o Corinthians: Precisará tocer para que o San Lorenzo empate ou perca para o Danubio.

Assim como 2014, San Lorenzo depende de combinação de resultado

O atual campeão da Copa Libertadores da América, à exemplo de 2014, o San Lorenzo está por um fio na competição. Em terceiro lugar no grupo 2 com sete pontos, os argentinos terão de mostrar superação e conta com uma combinação de resultados para avançar à próxima fase.

Segundo o regulamento da Conmebol, os critérios de desempate são seguidos por: pontos, saldo de gols, número de gols pró e maior quantidade de gols fora de casa. Com isso, o Ciclón torce pro um tropeço do São Paulo no Morumbi, mas também de fazer sua parte no Nuevo Gasometro.

Enfrentando o adversário com a pior defesa e pior campanha nesta edição da Libertadores, o clube precisará marcar quatro gols ante Danubio e torcer por, no mínimo, um empate no outro jogo. Caso o Tricolor empate, bastará uma vitória simples para classificação do time do Papa.

Caso o San Lorenzo vença o Danubio: Precisará torcer por um tropeço do São Paulo; caso os paulistas empatem, precisará marcar quatro gols.

Caso o San Lorenzo empate com o Danubio: Estará eliminado da Copa Libertadores.

Caso o San Lorenzo perca para o Danubio: Estará eliminado da Copa Libertadores.