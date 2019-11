Resultado São Paulo e Corinthians na Copa Libertadores 2015 (2-0)

Muito obrigado à todos, um grande abraço e até a próximo minuto a minuto da VAVEL Brasil. Lembrando que domingo, você pode acompanhar as decisões dos estaduais pelo Brasil. Até lá!

Definidos confrontos de brasileiros na próxima fase. Vamos aos jogos.

Fala Rogério: " Pressão ela é natural, por ser clássico. Depois que a bola rola, sentimos mais o jogo. Hoje, o time esteve muito concentrado, mesmo se não foi um jogo brilhante técnicamente, tivemos um jogo melhor. Eu não sabia que tinha fechado o Cruzeiro. Pena que um time dessa força se enfrentem."

Elias sobre a arbitragem: "Eu que te pergunto o que aconteceu no lance do Sheik? Nada né? Mas não vamos chorar, não. Sabemos que eles erram pra um e outro, mas sentimos um espírito diferente aqui"

92' TEEEEEEEEEEEERMINA O JOGO NO MORUMBI! SÃO PAULO QUEBRA O TABU E AVANÇA NA LIBERTADORES!

91' Na Argentina, Danubio abre o placar contra o San Lorenzo.

90' MAIS DOIS DE ACRÉSCIMOS!

88' Confusão após outra simulação de Centurion contra Elias.

87' ELIAS TAMBÉM TOMA CARTÃO. Empurrão em Souza e toma cartão.

85' No momento, temos um lado da chave com Boca x River/ São Paulo x Cruzeiro e Corinthians x Guarani

84' ÚLTIMA MUDANÇA TRICOLOR: RODRIGO CAIO ENTRA E SAI HUDSON

82' TROCA O SÃO PAULO: THIAGO MENDES NO LUGAR DE MICHEL BASTOS

81' Michel tentou na última dele e mandou longe.

76' MUDA O TRICOLOR: ARGENTINO CENTURION NO LUGAR DE DENILSON

75' DANILO, OUTRO AMARELADO. Tomou a frente de Michel Bastos mas de modo faltoso.

72' AMARELO PARA DENILSON. Volante chega forte e toma cartão.

70' ÚLTIMA MUDANÇA ALVINEGRA: DANILO ENTRA, NO LUGAR DE RENATO AUGUSTO

67' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL, mas o bandeira já parava o lance marcando impedimento tricolor.

66' Renato sente muito no gramado.

65' REINALDO, OUTRO CARTÃO. Lateral mata contra ataque e toma cartão.

65' Posse de bola: 70% x 30%

63' São Paulo tenta abrir espaço pelas alas mas sente falta da referência.

61' Michel mandou na área e a bola passa por todo mundo. Tiro de meta.

60' MUDA O TIMÃO: JÁDSON DÁ LUGAR À BRUNO HENRIQUE

58' DENILSON PARA NA TRAAAAAAAAAAAVE! Felipe falha na saída, volante trava com Fágner e a bola explode na trave!

54' CORINTHIANS COM DOIS A MENOS! Colombiano se enroscou com brasileiro que simulou agressão. Sandro Meira Ricci amarelou e expulsou o são paulino. Mendoza foi expulso direto pelo árbitro.

53' EXPULSO LUIS FABIANO E MENDOZA! IMPRESSIONANTE!

52' LUIS FABIANO AMARELADO. Reclamação e toma cartão o camisa 9.

51' Renato froça com Mendoza, mas foi forte demais.

50' Corinthians prende bola no ataque mas falta referência.

48' Ganso, de muito longe, arriscou e a bola se foi.

47' Corinthians começa mais a frente

MUDANÇA NO TIMÃO: MENDOZA NO LUGAR DE LOVE

Cássio fala sobre o Corinthians: "A expulsão complicou o nosso jogo. Na hora do chute, a bola quicou exatamente na minha frente e me enganou."

Autor do segundo gol, Michel fala sobre o jogo: " É tudo ou nada. Eles estão com um a mais e aproveitamos bem a vantagem. A vaga está bem encaminhada."

47' Fim de papo no primeiro tempo. Com Luis Fabiano e Michel, Triclor vence e bem.

46' Corinthians sem reação. Muito recuado.

45' MAIS DOIS DE ACRÉSCIMOS.

44' Renato arrisca e a bola à direita de Rogério Ceni.

43' Michel tentou e isolou a bola.

41' Agora, muda para o Corinthians. Timão x Guarani nas oitavas.

39' ARRISCOU MICHEL E AMPLIA O PLACAR! Entrada da área e chute rasteiro no canto. Cássio falhou e Tricolor amplia.

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MICHEL BASTOS, DO SÃO PAULO!

37' Neste intante, Corinthians x Atlético MG e Cruzeiro x São Paulo.

36' Jogo cai um pouco de intensidade. Agora as equipes respiram mais.

31' LUIS FABIANO ABRE O PLACAR! Bate-rebate na área, Hudson furou, bateu na zaga, sobrou pro atacante que chutou zruzado e balança a rede de Cássio.

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL LUÍS FABIANO, DO SÃO PAAAAAAAULO!

29' Hudson tentou uma bicicleta, mas Cássio foi tranquilo.

28' Posse de bola: 64% x 36%

26' O outro jogo do grupo segue 0 a 0 em San Lorenzo e Danubio.

25' Corinthians totalmente recuado, só vai sair na boa.

22' HUDSON EM OUTRO CARRINHO, RECEBE AMARELO. Dividida forte e cartão pro volante. Fora também do próximo jogo, se passar.

21' Será de superação enorme para o Corinthians, já com um a menos.

19' Sheik deu uma rasteira" fora do lance, com jogo parado

18' SHEIK EXPULSO! AGRESSÃO EM TOLÓI!

17' Briga pela bola é intensa.

15' Reinaldo manda área e Luis Fabiano cabeceia sem direção e é só tiro de meta.

14' Jogo fica mais cadenciado. Equipes se estudam e fecham os espaços.

13' Tolói entra duro em Love e árbitro marca falta.

12' Renato tentou cruzamento pela direita e a zaga afastou.

11' Corinthians começa a sair mais para o jogo.

10' Felipe subiu alto mas mandou fraco e sem direção. Tiro de meta.

9' DÓRIA NO CARRINHO TOMA AMARELO. Fora do próximo jogo, caso passe.

8' Corinthians marca forte na sua intermediária e Tricolor sente dificuldades.

7' Ganso tentou o chute e foi trabado. Na volta, Souza arriscou e isolou.

5' São Paulo controla o ritmo da partida. Começa com tudo!

4' Hudson mata contra ataque.

3' Sheik sentiu a coxa direita e pode ser substiuído.

2' PRESSÃO DO SÃO PAULO! Foi pro abafa e arrumou escanteio. Torcida vem junto.

2' DÓRIA, QUE SUSTO! Subiu bem o zagueiro e cabeceou perto da trave esquerda.

1' Fágner chega todo estabanado cometendo falta. Vem bola na área

22:00 Sandro Meira Ricci apita. Começa o Majestoso!

21:58 São Paulo todo de branco. Corinthians todo de preto. É clássico!

21:57 Últimos detalhes para o início do Majestoso. Já já a bola rola.

21:55 Hino Nacional sendo executado.

21:54 Torcida no Morumbi extremamente decepcionante. Muitos lugares vazios.

21:53 Timão em campo!

21:51 São Paulo em campo na base do rock and roll.

21:46 Corinthians já tem caminhos nas oitavas. Se vencer, pega o Universitário Sucre. Se empatar ou perder por 1 gol, pega o Atlético MG. E se perder por 2 gols, pegará o Guarani, do Paraguai.

21:44 Como esperado, Pato fora do jogo. Cláusula contratual impede o atacante de jogar.

21:43: CORINTHIANS ESCALADO: 12 Cássio; 23 Fágner, 22 Felipe, 4 Gil, 13 Uendel; 5 Ralf; 10 Jádson, 7 Elias, 8 Renato Augusto, 11 Emerson; 29 Vagner Love. Técnico: Tite

21:42 SÃO PAULO DEFINIDO: 1 Rogério Ceni; 22 Bruno, 2 Tolói, 26 Dória, 16 Reinaldo; 25 Hudson, 15 Denilson, 5 Souza, 10 Ganso, 7 Michel bastos; 9 Luis Fabiano. Técnico: Milton Cruz.

21:41 Pato veio com a delegação e há o mistério sobre sua escalação.

21:40 Equipes já no estádio. Em instantes, as escalações e tudo do Majestoso.

21:38 Vagner Love terá mais uma chance de mostrar futebol ao treinador alvinegro. Atacante, que substitui Guerrero, não vem tendo boas atuações nas partidas.

21:37 Um dos maiores técnicos da história Corinthiana, Tite completa, nesta noite, 300 jogos no comando do Timão.

21:36 Uma eliminação hoje pode custar o fim da era Rogério Ceni em Libertadores. O goleiro tem contrato até agosto e só renovará caso o Tricolor se torne campeão continental.

21:34 Podemos ter confrontos brasileiros na próxima fase. Cruzeiro e São Paulo, além de Corinthians e Atlético MG, são algumas das opções.

21:33 Tricolor precisa da vitória para não depender de ninguém. Caso empate, precisa torcer para o San Lorenzo não golear o Danubio por 4 a 0, jogando na Argentina.

21:32 Corinthians busca manter a invencibilidade no ano. São 27 jogos no ano e nenhuma derrota,

21:30 O Timão terá a presença de sua torcida no duelo. Cerca de 3 mil torcedores são esperados no Morumbi.

21:20 Alexandre Pato, jogador que pertence ao Corinthians e está emprestado ao Tricolor, está concentrado e o departamento jurídico trabalha em busca de uma brecha para o atacante atuar. O contrato prevê uma multa de 5 milhões de reais e a anuência do Corinthians para o camisa 11 atuar.

21:10 O Morumbi terá uma espécie de show nesta noite, antecipando a partida. Andreas Kisser, integrante da Banda Sepultura, fará uma apresentação especial para os torcedores com uma versão heavy metal do hino do São Paulo

21:00 Os responsáveis pela arbitragem são do Brasil. Sandro Meira Ricci é o árbitro, com Fabrício Vilarinho e Fábio Pereira nas bandeiras.

20:55 Sem as esperadas finais do Paulista, Tite não poupará ninguém para o Majestoso. Sem nenhum suspenso, o único desfalque segue sendo Paolo Guerrero, recuperado de uma dengue e que já retorna aos treinos normalmente amanhã.

20:50 Milton Cruz mantém mistério na escalação da equipe. Sem Pato, Kardec e Wesley, Luis Fabiano será o atacante principal e há dúvidas se Hudson jogará no meio ou como lateral direito. Se ele atuar aberto, Rodrigo Caio é opção no meio e se Hudson fizer o volante da equipe, Paulo Miranda será lateral.

20:45 FIQUE DE OLHO São Paulo x Corinthians : Elias - o camisa 7 é um dos maiores carrascos da história do Majestoso. Já marcou sete gols em Rogério Ceni e abriu o placar na primeira fase, em Itaquera. Apesar de ter perdido um pênalti decisivo domingo, o meia tem personalidade e promete causa estragos nets noite.

20:35 FIQUE DE OLHO São Paulo x Corinthians : Luís Fabiano - Sem Pato, por força de contrato, e sem Karde, machucado, o camisa 9 é a aposta do São Paulo para furar o bloqueio alvinegro. Com presença de área, bom cabeceio e ótima finalização, o Fabuloso é a arma que o Tricolor precisa. Busca superar a má fase vivida e hoje pode ser a chance.

20:30 Assim foi o tempo real do Dérby: Resultado Corinthians x Palmeiras na semifinais do Paulistão 2015 (2-2)

20:25 Já em Itaquera, o jogo teve todos os requintes de dramaticidade que um legítimo Corinthians x Palmeiras deve ter. Elétrico, muito disputado e cheio de oportunidades, o Dérby foi, para muitos, o melhor jogo brasileiro no ano. Essa foi a análise da partida: Palmeiras supera Corinthians nos pênaltis após jogo eletrizante e garante vaga na final

20:20 Veja mais: Resultado Santos x São Paulo no semifinal Campeonato Paulista 2015 (2-1)

20:15 Jogando na Vila Belmiro, o Tricolor repetiu as más atuações que vem tendo e foi eliminado num 2 a 1 que poderia ter sido mais, tanto foi a apatia do time. Confira a análise da eliminação são paulina: Santos aumenta tabu diante do São Paulo e enfrenta Palmeiras na final do Paulistão

20:10 As últimas partidas de ambos, no entanto, não tem muito para os torcedores recordarem. Jogando as semifinais do Paulista, Corinthians e São Paulo fizeram os clássicos contra Palmeiras e Santos, respectivamente.

20:05 O Corinthians entrou à campo um dia depois. Na sua arena, recebeu o San Lorenzo e precisava apenas de um empate para avançar. E sem sustos, tranquilo, empatou sem gols e carimbou sua vaga.

20:00 Na Libertadores, os dois times entraram em campo semana passada. Na quarta, o Tricolor foi ao Uruguai visitar o Danúbio e arrancou uma vitória na raça.

19:55 Veja mais: Decisivo em clássicos, Danilo marca e Corinthians derrota São Paulo no Morumbi

19:50 No ano, será o terceiro encontro entre São Paulo e Corinthians. Com duas vitórias alvinegras, o Tricolor busca, não só quebrar o tabu e se classificar, mas também vencer um clássico no ano, já que foram seis jogos e nenhuma vitória, além de ter marcado apenas um gol.

19:45 Os melhores momentos da vitória alvinegra você pode ver abaixo

19:40 As equipes se enfrentaram na primeira rodada da fase de grupos, em Itaquera. Com uma intensidade incrível, o Timão atropelou o rival e passou por 2 a 0. Veja a análise do pós jogo na VAVEL Brasil: Corinthians domina São Paulo e vence clássico histórico na Arena

19:35 O Morumbi será o palco do Majestoso de hoje. Com capacidade para 67.052 pessoas, tem a expectativa de receber 50 mil pessoas. A diretoria fez uma promoção curiosa: a cada ingresso comprado, a pessoa poderia levar outra.​

19:30 Vários são os tabus em campo nesta noite. O São Paulo não sabe o que é ser eliminado em primeira fase da Libertadores. Já o Corinthians não perde para o rival, em sua casa, desde 2007.

19:20 Já o Timão busca a melhor colocação possível entre os classificados. O Boca Jrs já tem a primeira posição garantida e o Corinthians busca decidir o maior número possível de jogos em casa.

19:10 A noite promete ser dramática para a torcida tricolor. O time corre sério risco de eliminação e para garantir a vaga direta, precisa de uma vitória simples para avançar.

