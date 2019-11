Gre-Nal não tem igual - 2006: A redenção tricolor

2006 foi um ano de redenção para o Grêmio. Depois de um 2005 disputando a série B do campeonato nacional, o tricolor comemorava o início de uma nova temporada vencendo um título que não ganhava desde 2001: o Campeonato Gaúcho.

Um bom começo de ano seria marcante para o Grêmio, significando o início de uma nova era sob o comando de Mano Menezes. Na época, o Internacional tinha seu foco direcionado para a Copa Libertadores, competição que acabou vencendo naquele ano. Mesmo assim, o colorado não mediu tanto seus esforços e chegou à final do Gauchão.

O primeiro jogo da final foi no estádio Olímpico. Depois de 90 minutos de indecisão por parte das duas equipes, nenhuma bola passou pelos arqueiros e a definição ficaria para o próximo confronto, no estádio Beira-Rio.

O que se via, do lado dos colorados, era uma certa apreensão por não ter conseguido marcar um gol fora de casa. A mesma apreensão via-se em dobro no time do Grêmio, por não ter conseguido impor seu jogo na própria casa, pois seria mais difícil encarar o Internacional no estádio Beira-Rio.

O Jogo Decisivo

No jogo de volta, o Beira-Rio pulsava com seus quase 58 mil torcedores presentes. O clima era de decisão, como deveria ser. No começo da partida, o Grêmio foi para cima e quase marcou em um chute de Lucas, rebatido pela zaga colorada. O Inter respondeu com Márcio Mossoró, mostrando que o jogo seria assim mesmo: "lá e cá".

O jogo estava aberto, e assim encerraram-se os 45 minutos iniciais. O segundo tempo começou com certa superioridade do Inter, fazendo valer o fator casa. Mas, logo em seguida, aos 13 minutos do segundo tempo, após um cruzamento, o zagueiro Bolívar matou no peito, e rolou a bola para o ídolo Fernandão, que, com um chute cruzado, venceu Marcelo Grohe e botou o colorado na frente do marcador: 1 a 0.

Mano Menezes não tinha tempo a perder, e substituiu o atacante Ricardinho por Pedro Júnior, outro atacante, goleador do time na temporada, mas que havia perdido o pênalti decisivo que eliminou o Grêmio da Copa do Brasil, na semana anterior. Mal sabia ele que seria o herói do título.

Após falta cobrada por Marcelo Costa, o atacante desviou a bola de nuca, e deslocou o goleiro Clemer, que nada pode fazer. O Grêmio empatava o jogo em 1 a 1, aos 33 minutos do segundo tempo. Segurando-se até o final da partida, o tricolor conseguiu comemorar um título heroico, quebrando a sequência de quatro títulos seguidos do Inter.

O estádio Beira-Rio tornou-se um salão de festas, e os torcedores gremistas comemoraram junto com o time, após a partida.

A repercussão no dia seguinte foi enorme. Como visto no vídeo acima, a festa correu pelo interior do estado, chegando a várias cidades e milhões de torcedores por todo o Rio Grande do Sul. O time do Grêmio conquistava um título muito esperado, que tomou proporções maiores do que a expectativa.