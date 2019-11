Resultado de Figueirense x Joinville pelo Campeonato Catarinense 2015 (0-0)

FICAMOS POR AQUI! Daqui a pouco aqui na VAVEL Brasil mais informações sobre a partida de ida da decisão do Catarinense 2015. Até a próxima! Boa noite

A partida de volta em Joinville acontece no próximo domingo (3), às 16h. O JEC joga por um empate para garantir o título

ACABOU! Final do primeiro jogo da final do Catarinense 2015: Figueirense 0x0 Joinville

48' AMARELO! Para o goleiro Oliveira, por atrasar o reinício do jogo

47' Até o goleiro Alex foi para a área adversária na cobrança de escanteio, mas o desvio de Thiago Heleno foi para fora

45' QUATRO MINUTOS DE ACRÉSCIMO

44' ÚLTIMA ALTERAÇÃO NO JEC! O zagueiro Danrlei substitui o atacante Tiago Luis

43' Goleiro Oliveira demora a bater o tiro de meta e ouve vaias no Scarpelli. Segue 0 a 0

42' Figueirense pede pênalti em toque de mão de Sueliton, mas a bola bateu no rosto do jogador do JEC. Segue o jogo

40' ALEX! Tiago Luis arrisca de longe e exige ótima defesa do goleiro alvinegro

38' Na cobrança de Marcelo Costa, Dudu afasta o perigo

38' ESCANTEIO! Kempes faz ótima jogada pela esquerda, invade a área e bate com perigo. A bola desvia e o JEC ganha escanteio

38' Público: 13.321 torcedores. Renda: R$339.230,00. Cerca de cinco mil lugares ficaram vazios no Scarpelli

36' QUASE DE NOVO! Clayton cruza do lado esquerdo, Dudu desvia e a bola passa rente à trave esquerda do JEC

34' QUASE! Na cobrança de escanteio de Clayton, Dudu desvia na primeira trave, a bola passa na frente do gol de Oliveira e sai pela linha de fundo

31' ÚLTIMA ALTERAÇÃO NO FIGUEIRA! Yago entra na vaga de França

28' O jogo sobe de intensidade e no número de ataques, mas os times continuam exigindo pouco dos goleiros

25' Tiago Luís faz jogada individual e arrisca de fora da área, mas manda longe da meta de Alex

23' SE SALVA O JEC! Após sequência de cruzamentos para a área, Dudu teve chance de marcar e depois o árbitro marca falta de Marcão em cima de Marcelo Costa

22' ALTERAÇÃO NO JEC! Mateus Silva entra na vaga de Augusto César

20' Outros resultados em finais dos campeonatos estaduais: Palmeiras 1x0 Santos; Vasco 0x0 Botafogo; Atlético-MG 0x0 Caldense; Grêmio 0x0 Internacional; Operário 2x0 Coritiba

18' AMARELOS! Para Dudu, que acabou de entrar e Marcelo Costa pro confusão no meio campo

17' ALTERAÇÃO NO FIGUEIRA! Dudu entra no lugar de Mazola

14' Jogo parado para o atendimento do lateral direito Sueliton

13' SALVA FABINHO! Augusto César ganha na dividida de Thiago Heleno pela direita, cruza para Willian Popp dentro da área, mas Fabinho antecipa e afasta o perigo de dentro da área

12' Figueirense é melhor no segundo tempo, mas o goleiro Oliveira ainda não fez nenhuma defesa importante após o intervalo

10' ALTERAÇÃO NO JEC! Welinton Júnior dá lugar a Willian Popp

7' QUE CHANCE! Paulo Roberto rouba a bola no meio campo, Clayton fica com o rebote num contra-ataque 4 contra 3. O atacante demorou para escolher a melhor opção e quando toca para Mazola, mas o camisa 10 do Figueira se atrapalha e zaga afasta

4' Figueira começa pressionando mais na segunda etapa

1' Figueirense fez uma alteração no intervalo: Ricardinho saiu e Jean Deretti entrou em seu lugar

COMEÇA A SEGUNDA ETAPA EM FLORIPA! Figueirense 0x0 Joinville

Reservas do Joinville: Agenor, Dráusio, Danrlei, Alef, Luis Felipe, Fabinho, Jael, Willian Popp, Fernando Viana, Mateus Silva, Juninho e Rafael Costa

Banco do Figueira: Luan Polli, Marquinhos Pedroso, Dudu, Ferron, Jefferson, Jean Deretti, Yago, Carlos Henrique, Dener, Nirley e Léo Lisboa

TERMINA O PRIMEIRO TEMPO NO SCARPELLI! Figueirense 0x0 Joinville

Mais um minuto de acréscimo

45' ALEX! Augusto César rouba a bola na intermediária, dribla dois, mas não consegue colocar força na bola e Alex segurou tranquilo no centro do gol.

42' PARA FORA! França arrisca de longe e a bola passa perto do ângulo de Oliveira

39' Jogo com pouquíssimas chances de gol até agora. Segue 0 a 0

36' PARA FORA! Na cobrança, Ricardinho manda de pé direito por cima

34' FALTA PERIGOSA! Augusto César acerta o pé no peito de Cereceda próximo a área e o árbitro marca falta, mas não aplica o cartão

33' MAIS UM AMARELO! Welinton Júnior deu carrinho duro em cima de Fabinho e aplicou o terceiro cartão em três minutos

31' OUTRO AMARELO! Agora para Marquinhos, do Figueirense, após chegada forte em cima de Marcelo Costa

30' AMARELO! Primeiro cartão do jogo para Rogério, do JEC, por falta em cima de Clayton

26' Figueirense cresce no jogo e consegue sequência de escanteios no Scarpelli

23' Problema de Oliveira não era nada demais e o jogo recomeça

21' OLIVEIRA EM DOIS TEMPOS! Clayton chuta forte de fora da área depois do rebote do escanteio e Oliveira segura com dificuldades. Depois, o goleiro sente um problema nas costas e joga a bola para fora para receber atendimento

20' FINALMENTE UMA DEFESA. Depois de quase metade da primeira etapa, Oliveira trabalha em chute de longe de Paulo Roberto. Defesa tranquila

15' JOGO PARADO. Após cobrança de escanteio, Marcão fica com a sobra na pequena área, mas Célio Amorim aponta falta do atacante em cima de Guti

13' IMPEDIDO! Marcão recebe com espaço dentro da área, mas a arbitragem marca impedimento acertadamente

9' Muitas faltas duras nesse começo de partida, mas o árbitro prefere administrar a distribuição de cartões amarelos

8' Falta perigosa para o Figueira na lateral da área. Ricardinho bate para dentro da área, o goleiro sai mal, mas a bola passa pela área e a defesa afasta

6' Primeiros minutos de poucas chances no Orlando Scarpeelli

4' Primeira finalização do jogo é do volante Naldo, mas o chute vai para longe do gol de Alex

2' Na cobrança de Marcelo Costa, o goleiro Alex tira de soco, mas a arbitragem marca falta a favor do Figueirense

1' Primeira falta perigosa do jogo é do JEC

COMEÇA NO SCARPELLI! JOGO DE IDA DA FINAL DO CATARINENSE! FIGUEIRENSE X JOINVILLE

Hino nacional sendo executado

Times já no gramado em Florianópolis

Arbitragem entra em campo no Orlando Scarpelli

Muitos lugares ainda vazios no Scarpelli a quinze minutos do jogo. Fila para entrar ainda é grande

JEC também anunciado por Hemerson Maria: Oliveira, Sueliton, Bruno Aguiar, Guti, Rogério; Naldo, Augusto César, Marcelo Costa; Welinton Júnior, Tiago Luís, Kempes

Figueirense confirmado por Argel Fucks: Alex; Fabinho, Marquinhos, Thiago Heleno, Cereceda; Paulo Roberto, França, Ricardinho; Mazola, Clayton, Marcão

O Figueirense é o maior campeão catarinense ao lado do Avaí, com 16 títulos. Já o Joinville conquistou o estadual 12 vezes, a última delas em 2001.

Essa é a segunda final seguida entre Figueirense e Joinville. Em 2014, os dois mandantes venceram por 2 a 1 e o Figueira ficou com o título pela vantagem de jogar por dois resultados iguais.

Já Hemerson Maria não conta com o meia Wellington Saci, cumpre suspensão nessa primeira partida.

Argel Fucks tem os desfalques do lateral-direito Leandro Silva e do meia Rafael Bastos, ambos contunidos.

FIQUE DE OLHO FIGUEIRENSE X JOINVILLE: Tiago Luís, atacante do Joinville. Criado na base do Santos, o atacante de 27 anos fez boa temporada de 2014 com a Chapecoens e é o destaque do JEC. Marcou quatro gols na temporada. Um deles na vitória por 1 a 0 sobre o Figueira, na primeira fase do campeonato.

FIQUE DE OLHO FIGUEIRENSE X JOINVILLE: Clayton, atacante do Figueirense. Jovem atacante de 19 anos, criado na base do clube é o artilheiro do time ano, com oito gols - sete marcados no Catarinense.

Neste ano foram três jogos entre Joinville e Figueirense. O JEC venceu as duas em casa: 1 a 0 ainda na primeira fase e 3 a 1 no Hexagonal. Também no Hexagonal, só que no Scarpelli, o Figueira venceu por 2 a 0.

Já o Joinville terminou em 1º lugar, com 22 pontos. O time conseguiu sete vitórias, um empate e perdeu uma vez. Marcou 13 gols e levou cinco. Na rodada final, empatou em 0 a 0 com o Metropolitano, fora de casa, já poupando titulares.

O Figueirense ficou na 2ª colocação do Hexagonal Semifinal. Foram seis vitórias, três empates e uma derrota. O time marcou 15 gols e sofreu seis. Na última rodada, vitória por 2 a 0 sobre o Inter de Lages

Boa tarde leitor do VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora em tempo real o jogo de ida da final do Campeonato Catarinense 2015: Figueirense e Joinville, a partir das 16h