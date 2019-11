Resultado da final Grêmio x Inter no Campeonato Gaúcho 2015 (0-0)

Obrigado a você que acompanhou nossa transmissão pela VAVEL Brasil! Continue ligado em nosso site com a cobertura dos estaduais, de outros campeonatos e de outros esportes. Uma boa semana e até a próxima!



Grêmio resistiu com boa parte do segundo tempo com um jogador a menos, após a expulsão de Geromel. O Inter aproveitou a vantagem numérica para criar chances com Valdívia, principalmente. Marcelo Grohe segurou o zero no placar. Tudo igualado na decisão do Gauchão e o jogo de volta, no Beira-Rio, vai apontar o campeão estadual do Rio Grande do Sul na temporada 2015.



50' FIM DE JOGO! Grêmio 0 x 0 Internacional



48' Amarelo para Grohe por retardar o reinício de partida em tiro de meta.



47' Escanteio para o Inter em finalização de Valdívia.



45' Moura ajeita, manda o chute de esquerda e Grohe defende.



42' Giuliano quase ganha disputa na área, insiste no lance e comete a falta no fundo do campo.



Troca o Inter: Sasha sai, entra Rafael Moura.



39' Cruzamento de Nilmar passa por todo mundo. Tiro de meta para Grohe.



38' Walace recupera bola e Geferson o derruba. Amarelo para o jogador colorado.



36' Grohe segura no alto o cruzamento desviado em jogada de William.



35' QUASE! Nilmar tabela com Aránguiz e fuzila pela linha de fundo. Grande chance!



34' Troca no Inter: Sai D'Alessandro, entra Anderson.



32' Troca o Grêmio: Maicon sai, entra Walace.



31' Cristian Rodríguez tenta sozinho, mas é só tiro de meta para o Inter.



30' Falta marcada para o Grêmio. O Inter tem domínio da partida.



27' Grohe sentiu no último lance e é atendido no gramado há 2 minutos.



26' Muda o Grêmio: Cristian Rodríguez no lugar de Douglas.



25' Escanteio cobrado e a bola passa por todo mundo com um perigo tremendo! Tiro de meta para o Grêmio.



25' GROHE salva! Valdívia deixa passar e Sasha arrisca para grande defesa do goleiro gremista!



24' QUASE! Cabeçada de Valdívia em escanteio e Grohe segura no susto, bem colocado.



22' Geferson cruza após longa troca de passes do Inter e Grohe fica com a bola.



20' Troca o Grêmio: Erazo no lugar de Braian Rodríguez. Tricolor com um homem a menos e coloca um zagueiro no lugar do atacante.



19' Aránguiz cobra a falta por cima. Levou perigo, mas Grohe estava nela.



17' Expulso! Geromel derruba Valdívia quase na entrada da área. Falta perigosa para o Inter.



16' UUUH! Marcelo Oliveira livre na pequena área, desvia cruzamento de Douglas e manda pra fora. Grande chance perdida!



15' Quase! Luan arrisca de longe e manda por cima, com perigo ao gol de Alisson.



13' D'Alessandro puxa grande ataque, conclui, Grohe espalma e Nilmar está impedido na briga pelo rebote.



12' Falta de Ernando sobre o uruguaio Braian Rodríguez. Toca o Grêmio.



10' Sasha arrisca finalização e manda sobre o travessão de Grohe.



9' Chegada do Inter! Lateral Geferson sobe, tenta o cruzamento e ganha escanteio.



7' Amarelo! William, do Inter, por derrubar Luan.



7' Aránguiz cruza e Grohe segura pelo Grêmio.



6' Escanteio novamente pela esquerda e a bola passou por todo mundo. Lateral para o Inter.



3' Escanteio cobrado por Douglas e o toque de cabeça vai pela linha de fundo. Tiro de meta marcado equivocadamente para o Inter. Era novo corner.



2' Sasha arrisca chute com pouco ângulo e Marcelo Grohe cai firme para boa defesa.



1' Grêmio invade a área com Marcelo Oliveira e tem impedimento no lance. Bola para o Colorado.



0' Bola rolando para o segundo tempo! Grêmio com a mesma equipe.



Troca do Inter: Valdívia entra para a saída de Nico Freitas. Inter mais ofensivo.



Primeiro tempo equilibrado, com o Grêmio com um pouco mais de iniciativa por ser mandante. O Inter também traz uma postura mais defensiva, deixando o Tricolor mais com a bola. Aguardar as mudanças nas equipes para o segundo tempo.



47' Fim do primeiro tempo! D'Alessandro cobra na barreira a última chance da primeira metade.



45' Falta! Nilmar é derrubado próximo da grande área. Falta para o Inter.



44' Alisson corta o cruzamento por baixo pela esquerda.



42' Falta de Giuliano sobre o lateral Geferson.



41' Mais cartões! Alisson, goleiro do Inter, e Braian Rodríguez, atacante do Grêmio. Um amarelo para cada.



40' Amarelo! Geromel chega firme em D'Alessandro e o árbitro interpretou como falta. Cartão para o zagueiro gremista, o segundo do Grêmio.



38' Resposta do Inter! Chute cruzado pela linha de fundo após boa troca de passes.



37' UUUUUH! Douglas conclui bola cruzada pela esquerda e manda a finalização próxima à meta defendida por Alisson. Chegou o Grêmio.



35' Lançamento para Braian Rodríguez e Alisson sai para defender novamente.



34' Alisson sai do gol para fazer a defesa, tenta repor a bola rápido e manda direto pela lateral.



33' Aránguiz derruba Luan e recebe o cartão amarelo. Segundo para o Inter.



32' Braian Rodríguez tenta a cabeçada em cobrança de falta, mas já estava marcado o impedimento do uruguaio gremista.



30' Meia hora e as equipes concluem pouco a gol na partida. Melhor chance foi do Grêmio, com Maicon.



27' Douglas erra o drible e tem falta para o Inter cobrar no campo de defesa.



26' Amarelo! Cartão para Nico Freitas, do Inter. Falta dura sobre Douglas.



24' QUASE! Nilmar passa por dois marcadores, cai no gramado e a bola sobra para Sasha, que estava impedido e finaliza perigosamente para fora. O bandeira paralisou a jogada.



23' Aránguiz tenta o drible, a defesa o desarma e é lateral para o Grêmio.



20' Opa! Falta sobre Luan quase na risca da grande área, pela esquerda. Boa chance para o Grêmio.



18' William tenta o cruzamento e manda direto pela linha de fundo. Tiro de meta para Marcelo Grohe.



17' Douglas cruza e Alisson sai do gol para defender firme pelo Inter.



16' Quase! Cruzamento de Marcelo Oliveira e Maicon, sozinho, chuta sobre o gol de Alisson em finalização de primeira.



14' Amarelo! Falta sobre D'Alessandro e cartão amarelo para Maicon, do Grêmio.



12' Rhodolfo tocou de cabeça e caiu de mau jeito. Escanteio novamente para o Inter.



9' Jogo é bom na Arena. Muitos dribles, muitas disputas no meio de campo.



8' Escanteio para o Inter após tentativa de passe de D'Alessandro.



6' Nova falta, agora sobre Luan. Aránguiz cometeu a carga sobre o gremista. No lance anterior, teve escanteio ignorado pelo árbitro, que deu apenas tiro de meta para o Inter.



5' Falta sobre Maicon em boa tabela do Grêmio. Vem bola na área colorada.



4' Giuliano divide com Alisson e é novo escanteio para o Grêmio.



3' Marcelo Oliveira recua de cabeça para a tranquilidade de Marcelo Grohe na defesa do Grêmio.



1' Marcelo Oliveira faz fila, cai na área e o Grêmio ganha escanteio.



0' Cruzamento para a área e Marcelo Grohe segura firme pelo Grêmio.



0' Bola rolando na Arena. Saída do Inter.



15:57 Hino do Rio Grande do Sul executado com os times perfilados e os torcedores cantando nas tribunas da Arena.



15:55 Equipes no gramado para uma grande festa das torcidas presentes na Arena. Bonito domingo em Porto Alegre!



15:45 Este é o quinto Gre-Nal da história recente da Arena do Grêmio. Uma vitória para cada lado e dois empates até aqui.



15:41 Inter escalado com: Alisson; William, Alan Costa, Ernando e Geferson; Nico Freitas, Dourado, Aránguiz e D’Alessandro; Sasha e Nilmar. É o time do técnico Diego Aguirre para a decisão.



15:40 Grêmio escalado com: Marcelo Grohe, Matias Rodríguez, Geromel, Rhodolfo e Marcelo Oliveira; Fellipe Bastos, Maicon, Giuliano, Douglas e luan; Braian Rodríguez. É o time do técnico Felipão.



14:43 Delegações já na Arena. Grêmio acaba de desembarcar com diretoria, comissão técnica e jogadores. "É importante que a gente não leve gol, ataque e queira vencer, mas sabendo que é um jogo de 180 minutos", fala o meia Giuliano.



Torcida mista: A novidade com o setor reunindo colorados e gremistas aconteceu no Gre-Nal da fase de classificação deste Campeonato Gaúcho. No Beira-Rio, a experiência deu certo e vai ser repetida nos duelos da final. Na Arena, mil colorados vão acompanhar a partida ao lado de gremistas no setor específico. A torcida vermelha ainda conta com 2500 lugares para o setor visitante. Os ingressos para torcedores do Grêmio e do Internaiconal foram esgotados para o primeiro embate da decisão.



O Grêmio, do técnico Luiz Felipe Scolari, vem definido para o clássico de número 405, os primeiros 90 minutos da decisão. Sem surpresas, o Tricolor vem com o titular absoluto Marcelo Grohe, Matias Rodríguez na lateral direita, a zaga formada por Rhodolfo e Geromel, e Marcelo Oliveira, cada vez mais dono da lateral esquerda. Maicon e Fellipe Bastos são os volantes. Giuliano, Douglas e Luan no meio.O contestado Braian Rodríguez é a esperança de gols na frente. É a mesma equipe que enfrentou o Juventude no último sábado, pela semifinal.

PALCO DO JOGO Grêmio x Internacional: Arena do Grêmio. A nova casa gremista recebe pela segunda vez a final do Campeonato Gaúcho. Ano passado, Grêmio e Internacional duelaram nela pelo jogo de ida da decisão e o Inter se deu melhor. A expectativa é de público acima dos 50 mil no maior estádio do sul do país, que comporta 60 mil espectadores.

FIQUE DE OLHO Grêmio e Internacional 2015: Sasha. Ele também é jovem e cavou espaço na equipe titular do Inter. Eduardo Sasha tem 5 gols na temporada, atrás apenas de Valdívia na artilharia do ano colorado. Criador de boas jogadas pelos lados do campo e também como presença na grande área, Sasha promete incomodar a defesa tricolor na final do campeonato. Olho nele!

FIQUE DE OLHO Grêmio x Internacional: Luan. Ele é o artilheiro do Grêmio na temporada. Luan, um dos destaques do Campeonato Gaúcho do ano passado, não chegou a fazer um grande segundo semestre em 2014. Após retornar de lesão, porém, veio para somar ao lado de Giuliano em 2015. A exemplo da semifinal contra o Juventude, quando balançou as redes na Arena, é nome que pode decidir na final do Gauchão. São 5 gols na temporada, além de ser o atleta que mais finaliza e o que mais acerta dribles pelo Grêmio. Olho nele!

A outra novidade é Yuri Mamute, que recuperou-se de entorse no tornozelo, sofrido durante a partida contra o Juventude. Sem treinar na semana Gre-Nal, ele também está relacionado ao duelo.

Felipão tem duas novidades sobre atletas relacionados ao jogo. O uruguaio Cristian Rodríguez, que só atuou 45 minutos com a camisa tricolor, tem o nome para estar à disposição, após tratamento de lesão. Ele treinou durante a semana, mas não é confirmado que vá para a disputa. "Relacionado, pode ser. Se vai para o jogo, é uma questão de analisarmos depois do treino, como ele se sente no geral. Está bem, treinando não normal, porque está há 20 poucos dias sem uma exigência maior. Amanhã vamos definir", analisa o técnico gremista.

Sobre a escalação de D'Alessandro, alvo de críticas pelas últimas atuações, Diego Aguirre comentou. "D'Alessandro está cem por cento. Não falei que ele vai para o Gre-Nal, mas está cem por cento. Os jogadores convocados para o Gre-Nal estão cem por cento. Sem falar nomes, entendo que os jogadores para um jogo especial como este têm que estar bem." A provável escalação traz Alisson como goleiro, William na lateral-direita, Ernando e Alan Costa na zaga e Geferson na esquerda. Rodrigo Dourado, Aránguiz, Valdívia, D'Alessandro e Sasha, com Nilmar à frente. O volante uruguaio Nico Freitas e o meia Alex podem ser encaixados no time inicial.

O Internacional, do técnico Diego Aguirre, ainda acrescenta mistério aos ares do confronto. Como atuou pela Libertadores da América no meio de semana, a equipe colorada pode ter jogadores poupados para o clássico. Por outro lado, o Inter volta a jogar pela competição sul-americana somente daqui a duas semanas. É tempo o suficiente para ter força total no clássico. Jorge Henrique lesionou-se no jogo contra o Strongest e deve ser o desfalque entre os titulares. O argentino Lisandro López está vetado do jogo. O zagueiro Réver e o volante Nilton são incertezas, também por lesão.



A história dos dois clubes, Grêmio e Inter, e em duelos entre os dois, é muito rica, mas está na hora de falar do presente e como chegam Grêmio e Internacional para o palco da Arena do Grêmio, local do jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho 2015.



Final Campeonato Gaúcho 2015

Ano passado Gremio x Inter, o regulamento foi de grande semelhança com o desta temporada. O encontro na final também foi entre Internacional e Grêmio, com as equipes ocupando as duas melhores campanhas na fase de classificação. Na grande final, o Colorado conseguiu levar a melhor sobre o Mosqueteiro nos dois jogos, com direito a golear por 4 a 1 na partida de volta, no estádio Centenário, em Caxias do Sul.

Mais recentemente, a VAVEL relembra duas finais entre Grêmio e Internacional. Em 2006, o Inter vinha em uma sequência de quatro títulos consecutivos e o Tricolor, recém voltando à série A do campeonato brasileiro, precisou quebrar a incômoda hegemonia do rival. Com um time bravo e lutador, Pedro Júnior desmanchou a série colorada com o gol de empate no Beira-Rio lotado. Placar de 1 a 1 e Grêmio campeão gaúcho de 2006.





Pelo histórico de regulamentos do estadual gaúcho, as fases regionais, em que os porto-alegrenses eliminavam um ao outro, impediam que Grêmio e Internacional fizessem a final definitiva do torneio. A primeira vez com um campeão e o outro vice foi em 1961: Inter campeão, Grêmio vice. Os tricolores aplicaram o troco no restante dos anos 60, chegando ao heptacampeonato de 1962 a 1968.

Em fases finais do Gauchão, o equilíbrio é imenso. Clássicos entre Grêmio e Internacional, entre quadrangulares, finais de turno e finais diretas, já apontaram o campeão gaúcho em 24 oportunidades. Cada clube saiu com a taça por 12 vezes. Tira-teima histórico neste ano de 2015.

O Gre-Nal é o maior clássico do Rio Grande do Sul, pois reúne os dois clubes com maiores torcidas, maiores estádios e maiores conquistas a nível estadual, nacional e continental. No retrospecto histórico, a vantagem é do clube vermelho. São 152 vitórias do Inter, 126 empates e 126 vitórias do Grêmio.

O Internacional é o atual tetracampeão do torneio. A hegemonia começou exatamente em uma decisão por clássico Gre-Nal, em 2011. Voltou a ser campeão sobre o Caxias, em 2012, e sobre o Juventude, em 2013. A última conquista, a do ano passado, também foi sobre o Grêmio. Para lutar pelo penta, o Inter venceu o Brasil de Pelotas na fase semifinal. Após empate por 1 a 1 em Rio Grande, vitória no Beira-Rio por 3 a 1, com gols de Alex, Valdívia e Rafael Moura.

O Grêmio vem a campo na busca para retomar o título gaúcho. Desde 2010 o Tricolor não coloca a faixa do estadual no peito e espera desmanchar a vantagem do Internacional, detentor das últimas conquistas. Para chegar à final deste ano, o Tricolor bateu o Juventude na semifinal. Venceu em Caxias do Sul por 1 a 0, gol de Giuliano. Na volta, novamente levou a melhor: 2 a 1, com gols marcados por Luan e Pedro Geromel.

Boa tarde ao leitor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, você acompanha tudo sobre o jogo entre Internacional x Grêmio, o primeiro duelo pela final do Campeonato Gaúcho 2015. A partida deste domingo é na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A volta, no domingo que vem, será no estádio Beira-Rio.